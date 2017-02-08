Алексей Ерхов: кризисный центр МИД РФ отслеживает ситуацию с безопасностью 24 часа в сутки

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Глава департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России (ДСКЦ) Алексей Ерхов в преддверии Дня дипломатического работника рассказал в интервью ТАСС о совершенствовании системы оповещения о ЧС, рекомендациях по странам, а также о работе специальных приложений

— ДСКЦ – относительно молодой департамент МИД России. Каковы основные направления его развития в будущем? В чем основные достижения работы ДСКЦ за прошедший год, и какие главные цели стоят перед ним в 2017 году?

— Действительно, наш департамент – самый молодой в министерстве, ему всего четыре года. Года, заполненных большой и напряженной работой по решению организационно-штатных вопросов, созданию и отладке нашего главного инструмента – мощного и современного программно-аппаратного комплекса. Он способен на основе компьютерной обработки информации из пяти тысяч источников осуществлять постоянный, 24 часа в сутки, мониторинг ситуации в различных странах и регионах с целью выявления возникающих там кризисных и чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу для жизни и безопасности российских граждан.

На этой основе в августе прошлого года мы запустили в опытную эксплуатацию созданную нашим департаментом информационную систему и ее главный элемент – мобильное приложение "Зарубежный помощник". Его основная задача – предоставлять выезжающим за рубеж росгражданам максимальный объем нужной им информации: и по странам и регионам, куда они собираются выехать, и по обстановке там, в том числе в сфере безопасности, и по адресам и контактным данным российских загранучреждений. В мобильном приложении представлены и другие функции – например, экстренной связи с дежурной службой нашего департамента, подачи "тревожного" сигнала заранее отобранным контактам, всякие полезные советы и многое другое.

Теперь будем развивать эту систему и все ее составляющие.

— Приложение "Зарубежный помощник" работает с конца августа 2016 года. Как оно зарекомендовало себя за это время? Планируются ли обновления или добавление новых функций? Есть ли планы разработки каких-то новых приложений для обеспечения безопасности россиян за рубежом?

— Можно сказать, что интерес к этому нашему "цифровому продукту" постоянно растет. Его пользователи (их сейчас более 40 тысяч человек) находятся как в России, так и за ее пределами. Все эти люди получают от нас нужную им информацию, а время от времени уже и обращаются в нашу дежурную службу за советами и помощью – ведь "горячая линия" ДСКЦ (номер +7 (495) 587-88-60) работает круглосуточно. Мы, кстати, наладили сбор отзывов пользователей, которые регулярно "вывешиваются" на интернет-портале министерства. В основной массе эти отзывы положительные, людям нравятся и само приложение, и наша информация. Есть и критические замечания, пожелания (порой довольно интересные) по техническим аспектам, оформлению и дизайну – все они будут учитываться при доработке информсистемы и ее программного обеспечения.

К счастью, в полную силу испытать наш электронный арсенал "в боевых условиях", например, в условиях крупномасштабной природной или техногенной катастрофы, пока не представилось возможным – слава Богу, не было таких в последнее время. А там, где были чрезвычайные ситуации (скажем, при землетрясении в Италии), там не оказалось людей, ранее скачавших на свои мобильные устройства наше приложение и, следовательно, способных получить нашу помощь. Вот здесь, думается, и кроется главный резерв для развития информационной системы ДСКЦ: в налаживании и укреплении надежной "обратной связи" с пользователями – в том числе например, в получении от них в режиме реального времени информации о происходящем в том или ином месте, и передаче ее за рубеж другим гражданам, возможно находящимся там же. Для нас крайне важно интерактивное общение с пользователями, причем в обе стороны. Налаживанию такого канала связи имеем в виду посвятить значительную долю наших усилий, в том числе в ближайшей перспективе. Рассчитываем и на помощь СМИ.

Другое направление – повышение качества информации, которую мы предоставляем. И сами работаем для этого, и загранучреждения ориентируем на своевременное и даже опережающее предоставление сведений, способных заинтересовать наших граждан за рубежом. Некоторые посольства подхватили идею буквально "на лету", проявляют здесь полезную активность, предупреждая нас, а через нас и наших пользователей о предстоящих в их странах массовых демонстрациях, транспортных проблемах и т.д.

Так что нужды в каких-то новых мобильных приложениях я, честно говоря, сейчас не вижу. Надо полнее и полнее осваивать уже введенный в эксплуатацию функционал.

— Есть ли, на Ваш взгляд, какие-то глобальные тренды в развитии ситуации с обеспечением безопасности россиян? Можно ли говорить о том, что какие-то регионы становятся более опасными или, наоборот, более благоприятными для посещения? Как Вы оцениваете ситуацию в Турции?

— Говоря о безопасности россиян за рубежом, важно понимать один принципиальный момент – право гражданина России на выезд из страны заложено в Конституцию и ограничению не подлежит, то есть запретить нашим людям ехать куда-то за рубеж государственные органы не имеют права. Но мы можем и даже обязаны всеми средствами предупредить их о тех опасностях и рисках, с которым может быть сопряжена поездка в ту или иную страну, в тот или иной регион. В рамках своей компетенции это делают все ведомства и все подразделения нашего министерства, которые имеют отношение к обеспечению выезда граждан за рубеж и их пребывания там – это и Ростуризм, и Роспотребнадзор, и Консульский департамент МИД, и Департамент информации и печати, и, конечно, ДСКЦ. У нас в мобильном приложении и на сайте департамента (sos.mid.ru) имеется самая подробная и абсолютно открытая информация о том, куда мы не рекомендуем ехать нашим гражданам – конкретно по странам и даже иногда по их районам. А тренды здесь, в общем-то, обычные: наибольшее количество проблем будет ожидать российских путешественников на Ближнем и Среднем Востоке, в целом ряде африканских стран. Поэтому тем, кто отправляется за границу, постоянно советуем ознакомиться с нашими информационными ресурсами.

Что же касается Турции… Она занимает особое место в моем сердце. Ведь там я провел шесть лет на посту Генерального консула России в Стамбуле. Это – замечательная страна, с богатыми историческими и культурными традициями, огромным потенциалом развития. Там живет удивительный народ – великий труженик и созидатель, добрый и гостеприимный, гордый и преисполненный чувства собственного достоинства, открытый, радушный и внимательный. Поэтому понятно, что для каждого россиянина поездка в Турцию способна стать радостным событием в жизни и оставить много хороших воспоминаний. В то же время – и об этом тоже не нужно забывать – ситуация в этой стране сохраняется непростая. Поэтому и мы, и другие коллеги на своих интернет-ресурсах, да и в других форматах по-прежнему даем рекомендации выезжающим в Турцию российским гражданам о необходимости учета сохраняющихся там теругроз, проявления бдительности и осторожности и, разумеется, соблюдения норм и правил поведения за рубежом, уважения законов, обычаев, традиций и порядков страны пребывания.

— Среди задач ДСКЦ – участие в урегулировании проблем, связанных с захватом заложников и последствиями терактов. К сожалению, количество терактов в мире постоянно растет. Хватает ли департаменту ресурсов на осуществление соответствующих задач? Налажено ли необходимое взаимодействие с МЧС России для решения соответствующих задач?

— Видимо, ДСКЦ еще предстоит найти и закрепить свое конкретное место в общегосударственной системе реагирования на кризисные и чрезвычайные ситуации, к каковым, несомненно, относятся и упомянутые Вами. Наш Департамент – не самостоятельная структура и тем более не ведомство, это прежде всего дежурная служба, это, если хотите, связующее звено в системе межведомственного взаимодействия. Наша основная задача – своевременное отслеживание и выявление кризисных и чрезвычайных ситуаций, а также оповещение о них российских ведомств и, главное, российских граждан. Вторая задача – совместная работа с другими ведомствами (МЧС, с которым у нас установлены тесные рабочие связи, занимает здесь центральное место) и другими подразделениями нашего министерства по обеспечению жизни и безопасности российских граждан. Подчеркиваю слово "совместная", то есть должны будем действовать все вместе. Как и каким порядком – прописано в различных нормативных документах. И ДСКЦ, разумеется, будет выполнять свою часть этой работы.

Как все будет получаться на практике – посмотрим. Ведь департамент, как мы уже говорили, совсем молодой, и находится на стадии функционального становления.