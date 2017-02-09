Александр Орлов: Франция и Россия на пороге 300-летия дипотношений

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У российско-французских связей в этом году особенно насыщенный календарь. Его важнейшие события прокомментировал в интервью ТАСС посол России во Франции Александр Орлов.

— Франция — наш исторический партнер в Европе. В этом году исполняется 300 лет со времени визита в Париж Петра Великого. Как будет отмечаться годовщина?

— Этот визит в апреле-июне 1717 года привел к установлению регулярных дипломатических отношений, и наши страны намерены вместе отметить его трехсотлетие. В Париже в апреле пройдет международный научный Петровский конгресс, а в Версале в конце мая откроется большая выставка, посвященная пребыванию Петра Великого.

Французские историки собрали свидетельства о том, какие темы интересовали русского гостя в первую очередь: архитектура, физика, коллекции Ботанического сада и Лувра, военное искусство, кораблестроение, книгопечатание, изготовление гобеленов. Полный список еще шире.

Отказавшись в Париже от королевских покоев, Петр Великий остановился в более скромных апартаментах — особняке Ледигьер. Именно здесь его навестил семилетний Людовик ХV, которого русский государь на этой символической встрече в знак дружбы с Францией поднял на своих руках.

Заинтересованных собеседников гость нашел в разных слоях французского общества. Глава Академии наук королевства Жан-Поль Биньон, например, пришел к выводу, что наука прежде дипломатии создаст первые узы между странами. По его предложению французские ученые избрали русского царя в академики.

Интерес отечественных и зарубежных исследователей ко Второму дипломатическому путешествию Петра I (Германия, Дания, Нидерланды, Франция) закономерен. Это великое посольство стало знаковым как для российской, так и для европейской истории, сыграв важную роль в завершении Северной войны и урегулировании ситуации в Европе.

— В этой главе много страниц. Ведь этот визит повлиял и на судьбу прадеда Пушкина — генерала Ганнибала?

— Да, и этой странице в российско-французской истории стороны также планируют уделить внимание в дни юбилея. Во время царского визита африканский крестник русского государя ведал в его свите походной библиотекой. Петр оставил своего воспитанника учиться во Франции точным наукам, и Ганнибал оказался исключительно способным учеником. Вернувшись спустя несколько лет в Россию, он поднялся до высших ступеней военной службы, сыграл важную роль в инженерных, дипломатических и даже аграрных проектах российского государства.

Абрам Петрович Ганнибал считался в Санкт-Петербурге и самым авторитетным переводчиком французских текстов. Его основательные лингвистические знания были в особенности востребованы в царствование дочери Петра — Елизаветы, при которой французский язык получил распространение в России.

С нашей стороны в организации конгресса, который проводится под патронатом Министерства культуры, участвуют Эрмитаж, другие ведущие музеи и научные институты, с французской — Сорбонна, Национальный центр научных исследований (CNRS). Рабочими языками избраны русский и французский, но доклады могут быть представлены и на английском.

Форум послужит изучению и популяризации наследия петровской эпохи, развитию культурного туризма.

— Недавно французский исследователь обнаружил на месте одного из сражений Первой мировой войны останки русского защитника Франции...

— Это результат неутомимых поисков, которые на протяжении трех лет вел историк Пьер Малиновский. На встрече в посольстве он рассказал, что нашел близ Кормиси в департаменте Марна останки неизвестного героя атаки батальонов Русского экспедиционного корпуса на немецкие позиции в апреле 1917 года.

Тело одного из россиян, погибшего от разрыва немецкого снаряда, было обнаружено в первой линии наступления. Как рассказал Малиновский, он начал раскопки на полях сражений Первой мировой еще в период службы во французской армии и проводил их на собственные средства. Поиски увенчались успехом на рубеже этого года, когда ему удалось обнаружить погибшего солдата и по фрагментам формы и снаряжения определить его принадлежность к Русскому экспедиционному корпусу.

С согласия французских владельцев этой земли Пьер установил на месте гибели солдата российский флаг. Думаю, что и на государственном уровне наши страны должны вместе воздать воинские почести русскому защитнику Франции.

— Есть ли официальная реакция Парижа на результаты раскопок?

— Уже после встречи с Пьером Малиновским я получил подробное письмо от государственного секретаря Франции по делам ветеранов и памяти погибших Жан-Марка Тодескини. Он официально информировал о том, что на поле боя на Марне обнаружены останки русского солдата.

Сейчас мы обсуждаем с французскими коллегами почести, которые должны воздать нашему соотечественнику. Местом его упокоения станет русское военное кладбище в Сент-Илере. Французские коллеги предлагают провести там мемориальную церемонию 22 марта с участием представителей правительства, Вооруженных сил Франции и властей региона.

— Россия и Франция — две страны, которые сейчас, пожалуй, больше других уделяют внимание 100-летию Первой мировой войны...

— "Великая война", как называют Первую мировую во французской историографии, стала тяжелейшим испытанием для двух союзников. Франция потеряла более 1,5 млн человек, а Россия — около 3 млн.

СПЕЦПРОЕКТ Первая мировая война ТАСС вспоминает основные события и малоизвестные детали войны, которая первой в истории получила название мировой и до неузнаваемости изменила жизнь России.

Продвижение германских дивизий на Марне и под Верденом удалось сдержать во многом благодаря действиям русской армии на Восточном фронте. На протяжении всей кампании германскому командованию приходилось перебрасывать силы на русский фронт, и это ослабляло натиск немецких войск на Париж.

Россия согласилась и с просьбой союзников усилить Западный фронт войсками Русского экспедиционного корпуса. По распоряжению императора Николая II для ведения боевых действий на западе были сформированы четыре пехотных бригады. Чтобы прибыть на западноевропейский театр военных действий, им пришлось проделать огромный путь — Сибирь, Китай, Аденский залив и Суэцкий канал.

Наши пехотинцы воевали с большой доблестью, преграждая немецким дивизиям путь к французской столице. Летом 2011 года на торжественной церемонии в Париже Владимир Путин и Франсуа Фийон, возглавлявший в то время французское правительство, открыли на правом берегу Сены памятник воинам Русского экспедиционного корпуса.

Глава французского правительства напомнил тогда об "огромных жертвах, которые русские войска принесли на восточном фронте для оказания помощи союзникам". На западный фронт наши солдаты прибыли в один из самых смертоносных моментов войны и действовали в критических ситуациях. В наступлении на немецкие позиции к северо-востоку от Реймса весной 2017 года участвовали все полки Русского корпуса. Они захватили стратегические высоты и смогли удержать позиции. Прежде чем его сменили французские войска, корпус потерял в этих боях 8 тысяч своих солдат и офицеров.

— Календарь этого года богат на исторические годовщины: впереди 100-летие двух русских революций 1917 года — Февральской и Октябрьской...

— Недавно мы говорили об этих датах с видными представителями русской эмиграции. На встречу в посольство пришли потомки самых известных русских фамилий — Петр Шереметев, Александр Трубецкой, Дмитрий Шаховской, Сергей Капнист. Их родные и они лично очень много сделали для того, чтобы сохранить за рубежом русское культурное наследие, спасти многие реликвии России.

История — удивительное переплетение событий и судеб. Историки и сегодня спорят о том, какое влияние Французская революция 1789 года оказала на революционные события в России.

Не многие, возможно, помнят тот факт, что после февраля 1917 года по распоряжению Временного правительства российским гимном на какое-то время стала "Марсельеза". А спустя еще несколько месяцев Франция, как в свое время Россия, открыла двери для эмигрантов, пытавшихся найти здесь убежище.

Вот одна из русских судеб. В октябре исполнится 100 лет со дня рождения Анны Марли. Ее отец Юрий Бетулинский, происходивший из петербургской дворянской семьи, в 1918 году был арестован и расстрелян. Так, еще ребенком она оказалась в изгнании.

С началом Второй мировой войны Анна Юрьевна, как многие наши эмигранты, вступила во французское Движение сопротивления. В те годы она написала знаменитую "Песню партизан". Генерал де Голль полюбил ее музыку и стихи настолько, что после освобождения страны намеревался даже сделать новым гимном Франции.

Событиям 1917 года будут посвящены два больших франко-российских коллоквиума. Один — современным исследованиям эпохи, другой — обширной теме "Революция и искусство". По оценкам историка Сергея Алексеевича Капниста, послереволюционная эмиграция во Франции, с учетом двух ее основных волн, составила более 200 тысяч человек. И созданные здесь кадетские корпуса, приходские школы, печатные издания соотечественников сыграли огромную роль в судьбах эмигрантов.

"Вера в Россию спасла нас всех", — сказал на нашей встрече профессор Дмитрий Михайлович Шаховской, преподающий историю русской философии в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже. Его поддержал Александр Александрович Трубецкой, уже многие годы возглавляющий Общество памяти Императорской гвардии. "Родители сумели внушить нам русскую духовность, а мы стараемся передать ее наши детям", — подчеркнул он.

Ректор парижской Русской консерватории имени Рахманинова, потомок первого российского фельдмаршала Петр Петрович Шереметев считает историческим "процесс примирения русского общества". "Сегодня мы часто бываем в России, — отметил он. — Живем ее заботами".

— В этом восстановлении разорванных связей русской истории важную роль сыграл князь Димитрий Романов, возглавлявший объединение потомков императорской семьи...

— В Свято-Троицком храме на территории парижского Духовно-культурного центра России 8 февраля состоялась панихида в память Димитрия Романовича, скончавшегося в последний день минувшего года. Свою жизнь он посвятил России и среди соотечественников, безусловно, пользовался особым уважением. Внучатый племянник главы русской армии, князь императорской крови, он считал, что Европа навсегда в долгу перед русскими солдатами, которые спасли ее в двух мировых войнах. "Без России не справились бы!" — говорил он.

Мне запомнился рассказ князя о том, что в его доме долгие годы хранилась бутылка с русской землей, которую его отец Роман Петрович, крестник и троюродный брат царя, взял с собой в эмиграцию, покидая в 1919 году крымский берег. Димитрий Романович радовался возвращению Крыма в состав России и первым среди потомков Романовых посетил Ялту и Севастополь летом 2015 года.

Прошлой весной он был почетным гостем на церемонии установки куполов на новом русском православном соборе Парижа. Он жил согласно собственной заповеди: "Думай не о том, что можешь попросить у России, а о том, что можешь ей отдать". На панихиду в русском храме Парижа пришли многие представители эмиграции. Поминальная служба стала данью памяти этому замечательному человеку, настоящему патриоту.

— В этом месяце должна была завершить работу выставка "Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина", но экспозиция продлена до 5 марта. Устроители прогнозировали миллион посетителей. Прогноз подтверждается?

— Думаю, что число посетителей в реальности будет даже больше. Французская столица не помнит таких очередей, которые вот уже более трех месяцев выстраиваются в залы Фонда Louis Vuitton, где сейчас выставлены полотна импрессионистов из русского собрания. Специалисты признают, что никогда еще столько шедевров не были собраны вместе.

Русский промышленник Сергей Щукин раньше всех в мире понял значение Пикассо и Матисса. Он начал собирать свою коллекцию на заре импрессионизма, совершил приобретения самостоятельно, вопреки советам своего окружения.

Путешествие в Париж на выставку совершили 130 полотен, рисунков и скульптур из собраний Эрмитажа, Пушкинского музея и Третьяковской галереи. Речь идет об одной из самых важных коллекций начала ХХ века, которая полностью никогда ранее не демонстрировалась.

Каталог экспозиции уже отмечен одной из высших наград, присуждаемых в Париже книгам по искусству. Устроитель выставки, видный представитель делового мира Франции и меценат Бернар Арно рассказал, что видел слезы на глазах посетителей. "Эта выставка — мечта, ставшая реальностью", — считает он.

Сейчас наши французские партнеры просят провести в Париже и выставку собрания другого знаменитого российского коллекционера — Ивана Морозова.

— Культура — локомотив наших связей с Францией?

— И культура, и экономика. Пока у нас есть только предварительные данные о нашем товарообороте с Францией в минувшем году, но мы можем констатировать, что он вновь стал расти.

В следующем месяце в Париже пройдет сессия двустороннего экономического совета. На ней будут определены новые векторы делового сотрудничества.

Можно ожидать, что после президентских выборов во Франции, которые пройдут в конце апреля — начале мая, будет поставлена точка и в затянувшейся истории с санкциями против России. Французский парламент, признав их абсурдными, проголосовал за их отмену еще в минувшем году.

Беседовал Дмитрий Горохов