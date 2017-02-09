Сергей Кирпиченко: Россия обсуждает с Египтом оснащение "Мистралей"

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Посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко рассказал в интервью ТАСС в преддверии Дня дипломатического работника о сотрудничестве с Каиром по Сирии, политической обстановке в арабской республике, а также о двусторонних проектах и контрактах.
— Сергей Вадимович, 10 февраля отмечается День дипломатического работника. В связи с этим хотелось бы спросить, в чем заключаются особенности работы российского дипломата в Египте? В чем вы видите основные задачи посольства в 2017 году?
— Особенность работы российского дипломата в Египте заключается в высокой интенсивности политических и иных контактов между нашими странами, а также значительном объеме международных, региональных и двусторонних вопросов, в отношении которых осуществляется обмен мнениями.
В 2016–2017 годах Египту принадлежит одно из мест в СБ ООН. Это налагает на посольство дополнительную ответственность, связанную с координацией позиций по самому широкому спектру волнующих мировое сообщество проблем
Уже на начало марта намечены визиты в Каир делегаций весьма высокого уровня по парламентской и правительственной линиям. Предусмотрены встречи с египетским руководством.
В 2016–2017 годах Египту принадлежит одно из мест в СБ ООН. Это налагает на посольство дополнительную ответственность, связанную с координацией позиций по самому широкому спектру волнующих мировое сообщество проблем.
Главное же в том, что лидеры наших государств поддерживают регулярные контакты не только путем личных встреч, но и в ходе разговоров по телефону, а также обмена посланиями. Посольство обязано в максимальной степени обеспечивать поддержание таких контактов.
— Обсуждается ли с властями Египта подключение этой страны к обеспечению режима прекращения огня в Сирии? Проявляет ли Каир интерес к участию в этой инициативе?
— Египет активно участвует в усилиях по достижению политического урегулирования в Сирии и в том числе занимается военными аспектами данной проблемы. Москва, в свою очередь, заинтересована в египетском участии и активно обменивается информацией с Каиром. Так было до и после встречи в Астане и продолжается в связи с подготовкой к встрече в Женеве.
Участие Каира в этом процессе весьма многогранно. Оно охватывает работу не только с "каирской платформой" сирийских оппозиционеров, но и с другими арабскими государствами на предмет согласования путей обеспечения прекращения огня в Сирии и перехода к политическому решению.
— В информпространстве появляется множество спекуляций о сроках возобновления авиасообщения России с Египтом, высказываются предположения, что это может произойти уже в феврале. Есть ли у этих предположений какие-то основания? Можно ли говорить о том, что возобновление авиасообщения — дело ближайших недель?
— Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом, пожалуй, самый обсуждаемый вопрос среди наших двусторонних дел. Понятно, что обе страны весьма в этом заинтересованы. Непрерывно ведется работа по повышению уровня соблюдения безопасности в авиационных гаванях Египта.
Контакты проводятся и на уровне министров транспорта России и гражданской авиации Египта с целью решения этой задачи. Все заинтересованные ведомства, как и посольство России, делают все возможное, чтобы приблизить срок возвращения сюда авиарейсов и наших туристов.
— Можно ли говорить, что переговоры по строительству Росатомом АЭС в Египте в районе эд-Дабаа окончательно завершены? Соответствует ли действительности появившаяся в СМИ информация, что контракт на строительство АЭС будет подписан в апреле 2017 года?
— Переговоры о строительстве АЭС "Дабаа" в Египте пока не завершены. Однако в 2016 году на этом направлении сделан большой шаг вперед. Есть все основания рассчитывать на то, что в нынешнем году основные контракты на строительство АЭС будут действительно подписаны.
— Осенью 2015 года был подписан контракт на поставку Египту вертолетов Ка-52, в январе этого года прошли испытания первого экспортного образца. Когда планируется начало поставок в Египет, когда контракт планируется полностью реализовать? Заинтересован ли Египет в поставках других образцов российской военной техники, идет ли обсуждение новых контрактов, подобных вертолетному?
— Наше военно-техническое сотрудничество с Египтом развивается успешно. Осуществляются поставки вооружения и военной техники на основе заключенных контрактов. Ведется диалог в отношении широкой номенклатуры военной техники, которая может понадобиться Египту в оборонительных целях.
Наше военно-техническое сотрудничество с Египтом развивается успешно
О конкретных видах вооружений соответствующие ведомства двух стран решили комментариев в СМИ не давать. В этом нет никакой необходимости.
— Насколько сейчас стабильна политическая обстановка в Египте, смирились ли "Братья-мусульмане" с потерей власти?
— Политическая обстановка в Египте в настоящее время достаточно стабильна. Несомненно, страна сталкивается с серьезными вызовами, прежде всего с опасными вылазками террористов на Синае и в некоторых других районах. Однако правоохранительные структуры дают им надлежащий отпор.
В отношении "Братьев-мусульман" большинство египетских политологов исходит из того, что это движение никогда не смирится с потерей власти. Эта проблема затрудняет достижение цели национального примирения в стране.
— Планируют ли российские компании расширять свое участие в разработке недавно открытого газового месторождения Зохр у побережья Египта, помимо "Роснефти", которая уже приобрела долю?
— Зохр — одно из крупнейших газовых месторождений на средиземноморском шельфе Египта. Вхождение "Роснефти" в состав консорциума, который занимается его разработкой, безусловно, служит доказательством стратегического характера нашего экономического партнерства с Египтом. Кроме того, в стране работает группа "Лукойл".
Другие российские компании имеют возможность участвовать в разработке и иных нефтяных и газовых месторождений, тендеры по которым регулярно проводятся в Египте.
— Достигнуто ли соглашение по оснащению "Мистралей" системами связи, радиоэлектронной борьбы и палубной авиации? Можете ли вы назвать финансовые и технические детали этого соглашения?
— Вопрос об оснащении "Мистралей" необходимыми военно-техническими системами действительно обсуждается Египтом с Россией и другими государствами. Дело это сложное и требует кропотливой проработки. Российская сторона, разумеется, будет готова выполнить свои обязательства в случае заключения соответствующих контрактов.