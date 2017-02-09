Зеэв Элькин: решение о переносе посольства США в Иерусалим возможно в мае-июне

© Пресс-служба Зеэва Элькина

На 15 февраля запланирован первый с момента избрания Дональда Трампа на пост президента США визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Трамп в ходе предвыборной кампании обещал перенести посольство США в еврейском государстве из Тель-Авива в Иерусалим. О том, какие ожидания существуют в Израиле в отношении переговоров двух лидеров, о возможности переноса посольства, об иранской угрозе, о поселениях на Западном берегу реки Иордан в интервью ТАСС рассказал израильский министр по делам Иерусалима и национального наследия, министр по защите окружающей среды, председатель политбюро возглавляемой премьер-министром Биньямином Нетаньяху партии "Ликуд" Зеэв Элькин.

— Господин Элькин, президент США Дональд Трамп говорил во время предвыборной кампании, что перенесет американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. На какой стадии находится этот процесс, где будет находиться посольство США в Иерусалиме?

— Конгресс США еще в 1995 году принял закон, согласно которому посольство США должно быть в Иерусалиме — единой и неделимой столице Израиля. Действие этого закона замораживается каждый раз на шесть месяцев отдельными указами президента США на протяжении уже многих лет. Последний раз президентский указ о замораживании посольства на полгода подписал бывший президент Барак Обама в декабре 2016 года. Поэтому новый президент Трамп должен будет в мае-июне 2017 года решить, подписывает ли он похожий указ о замораживании действия этого закона еще на полгода или дает возможность закону о переносе посольства вступить в силу. Я очень надеюсь, что согласно его предвыборным обязательствам посольство США в Израиле действительно переедет в Иерусалим. В отношении возможного конкретного адреса посольства США — есть несколько земельных участков в Иерусалиме, где оно может расположиться. Один из вариантов — это здание, в котором сейчас расположено генеральное консульство США в Иерусалиме, но могут быть и другие.

Кстати, если Россия примет решение о переносе посольства в Иерусалим, мы тоже будем рады помочь решить технические проблемы, которые могут возникнуть.

— Новый посол США в Израиле Дэвид Фридман сообщил, что переведет свою резиденцию в Иерусалим еще до возможного переноса посольства. Возможно ли это и где тогда будет располагаться в городе резиденция главы американского диппредставительства?

— Если я правильно понимаю, новый посол США в Израиле еще не приступил к исполнению своих обязанностей, поэтому на данный момент этот вопрос еще не актуален. В любом случае, это личный выбор посла. Если он захочет перевести свою резиденцию в Иерусалим — мы будем рады.

— Какие ожидания существуют в Израиле в отношении первой встречи Нетаньяху с Трампом с момента его избрания на пост президента США? На какую поддержку со стороны новой американской администрации рассчитывает Израиль?

— Это важная встреча, действительно, это будет первая официальная встреча лидеров с момента избрания американского президента. Я думаю, что будет обсуждаться весь блок вопросов как по двусторонним отношениям, так и по региональной ситуации. Наверняка премьер-министр будет поднимать вопрос об иранской угрозе. Вы знаете, каково наше отношение к соглашению, которое было заключено с Ираном. Израиль считает его очень опасным, это соглашение оставляет возможность Тегерану в считаные месяцы получить доступ к ядерному оружию. Будут обсуждаться наверняка и испытания ракет, которые проводит Иран, и поддержка Тегераном террора в регионе. Обеспокоенность в связи с активизирующейся иранской деятельностью — она не только израильская, она существует и у многих арабских стран региона. И на сегодня, как мы слышали, ее высказывали и американский президент, и представители его администрации.

Возможно, лидеры коснутся вопроса еврейских поселений, но, в принципе, обострение вокруг вопроса о поселениях само по себе достаточно непродуктивно. Поселения никогда не мешали никаким политическим процессам на Ближнем Востоке, речь идет о 10% израильтян, которые сегодня проживают за "зеленой линией". Поэтому понятно, что есть процесс естественного роста, и необходимость строительства в поселениях вызвана тем, что еврейское государство должно решать проблемы десятой части своих граждан.

— В этом месяце Кнессет (парламент Израиля) утвердил Закон об упорядочении израильских поселений в Иудее и Самарии, который призван урегулировать статус считающихся незаконными поселенческих форпостов на Западном берегу. Этот документ был встречен резкой критикой со стороны ООН и Евросоюза. Как вы считаете, может ли этот закон быть заблокирован Высшим судом справедливости Израиля (БАГАЦ)? Какие последствия для израильтян может иметь имплементация этого закона?

— Теоретически этот закон может быть заблокирован БАГАЦ, потому что в последние 20 лет сложилась практика, по которой Верховный суд отменяет или приостанавливает действие законов, хотя у него и нет обоснования в законодательном кодексе. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Закон об упорядочении, на мой взгляд, абсолютно логичный и справедливый. Похожий закон действует на самой суверенной территории Израиля. Закон фиксирует очень простое положение: если при участии государства было построено жилье, а потом задним числом через много лет выяснилось, что это не государственная земля, а земля частного собственника, то в такой ситуации не разрушают жилье, а выплачивают компенсацию по рыночной стоимости (даже чуть больше) хозяину земли.

Это правильный закон, логичный закон. Такие законы действуют в США, других странах. В ситуации с палестинцами он еще более актуален. Критики этого закона забывают упомянуть, что в Палестинской национальной администрации есть закон, который запрещает продавать землю израильтянам под страхом смертной казни. Поэтому палестинцы фактически не могут получить деньги, реальную компенсацию за свою землю. А закон об упорядочении дает им (палестинцам) возможность получить реальные деньги, даже больше рыночной стоимости своей земли. Поэтому этот закон не только защищает от выселения тысячи израильских семей, но и, по сути, защищает права палестинцев, которые смогут реализовать свое право в обход расистских палестинских законов, которые запрещают им продавать землю евреям.

— В начале этой недели палестинские радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю, после чего последовали ответные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа. После этого некоторые израильские политики и военные заявили, что следующее военное столкновение между Израилем и сектором Газа неизбежно, это лишь вопрос времени, и война возможна уже этой весной. Как вы оцениваете шансы на сохранение спокойствия на границе с сектором Газа и при каких условиях возможно говорить о неизбежности новой войны?

— Все зависит от того, как будет вести себя ХАМАС, у Израиля нет никакого желания идти на обострение. Но, с другой стороны, мы не готовы мириться с тем, чтобы на головы наших граждан падали ракеты. Мы не позволим вернуться к той ситуации, которая была десять лет назад, и поэтому любую атаку по израильской территории из сектора Газа будет сопровождать очень жесткая реакция. Ни одно правительство мира не будет воспринимать ракетные обстрелы своего населения как само собой разумеющееся.

Беседовал Андрей Широков