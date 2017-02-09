Александр Щетинин: РФ призывает к отмене торгового эмбарго против Кубы

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Директор Латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин в преддверии Дня дипломатического работника рассказал в интервью ТАСС о сотрудничестве Москвы со странами региона и перспективах отношений Латинской Америки с новой администрацией США.

– Латинская Америка – регион противоречивый с точки зрения климатических условий, высоты, а также происходящих там политических процессов. С какими трудностями сталкиваются наши дипломаты, работающие в Латинской Америке? В каких странах региона, по вашему мнению, условия наиболее тяжелые? Почему?

– Для меня Латинская Америка – это, прежде всего, чрезвычайно интересный регион. Интересный своей историей, самобытной культурой, удивительными нитями, переплетающими его судьбу и развитие с нашей страной. Это – регион благожелательного отношения к россиянам, дружественных чувств к нам и искреннего уважения к нашей роли и месту в современном мире. Это – регион, к сожалению, порой крайне упрощенно воспринимаемый в СМИ, но дающий миру уникальный опыт решения политических и экономических проблем, достойный самого внимательного профессионального изучения. Убежден, что без Латинской Америки, без понимания происходящих там процессов картина восприятия мира лишается весьма ярких красок.

Латинская Америка и Карибский бассейн является для нас уникальным регионом. Это – регион мира, не предстающий источником крупных международных конфликтов. Это – регион, приверженный международному праву, для которого уважение прав других народов – это мир. Это – регион самобытных интеграционных процессов, развивающихся на основе критерия "единство в многообразии".

Поэтому наш интерес – в том, чтобы Латинская Америка была сильной, политически влиятельной и экономически устойчивой.

На этой основе мы поддерживаем конструктивные связи со всеми государствами континента. Приведу пример: практически со всеми странами Южной и большинством стран Центральной Америки у нас – безвизовой режим взаимных поездок. Это - существенный знак взаимного доверия.

Приведу пример: практически со всеми странами Южной и большинством стран Центральной Америки у нас – безвизовой режим взаимных поездок. Это - существенный знак взаимного доверия

Безусловно, интенсивность контактов может разниться. Могут меняться приоритеты и формы таких связей. Мы, разумеется, анализируем динамику внутриполитических событий в государствах региона, просчитываем их влияние на перспективы нашего сотрудничества. Но с удовлетворением отмечаем главное: такое взаимодействие с Россией для всех государств ЛАКБ – это часть национальной политики вне зависимости от того, какого "цвета" является правящая в данный момент политическая сила.

Да – расстояния между Россией и Латинской Америкой неблизкие. До столицы Чили Сантьяго 21 час лету. Да – такие города, как Ла-Пас или Кито являются высокогорными со всеми вытекающими из этого проблемами для организма. Да – во многих странах региона жаркий и влажный тропический климат. Все это требует немалой человеческой отдачи, причем не только от работающих в посольствах дипломатов, но и от членов их семей, включая детей. Это не служба на глянцевых паркетах, а каждодневная работа по продвижению наших государственных интересов – в политике, экономике, обеспечении безопасности, в культуре. Но она, эта работа, стоит того.

– Как вы оцениваете сотрудничество России со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, с какими оно развивается наиболее успешно? Какие для нас наиболее перспективные интеграционные объединения в регионе?

– Латинская Америка и Карибский бассейн – наш очень добрый и хороший партнер, с которым мы развиваем взаимоуважительное, прагматичное и деидеологизированное сотрудничество, конструктивное взаимодействие по самым разным направлениям. С рядом стран – Аргентиной, Бразилией, Венесуэлой, Кубой, Никарагуа, Перу, Эквадором – оно носит стратегический характер. Но разноплановые связи мы продвигаем со всеми государствами региона без исключения.

У нас позитивная динамика политического диалога на различных уровнях, включая глав государств, министров иностранных дел, руководителей ведомств и парламентов.

Наши связи развиваются не только на двусторонней, но и на многосторонней основе. Приоритетом для нас является взаимодействие с Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), с которым Россией создан механизм политического диалога и сотрудничества. В ноябре 2016 года в Сочи состоялась встреча Сергея Лаврова с министрами иностранных дел расширенного "квартета" этого объединения, по результатам которой была утверждена "дорожная карта" практического взаимодействия с регионом в многостороннем формате.

Россия выступает инициатором развития сотрудничества между латиноамериканскими странами и их объединениями и Евразийским экономическим союзом. На базе уже подписанных Евразийской экономической комиссией меморандумов с Перу и Чили состоялись первые предметные деловые дискуссии и обсуждения. Ведется согласование аналогичных документов с МЕРКОСУР, Андским сообществом и КАРИКОМ. В двустороннем формате – с Эквадором и рядом других стран.

Важной составляющей является торгово-экономическое, инвестиционное и технологическое сотрудничество. Несмотря на неблагоприятную мировую экономическую конъюнктуру, продолжаем целенаправленную работу по таким направлениям, как энергетика, машиностроение, металлургия, транспорт, биофармацевтика, IT-технологии.

Продолжаем поощрять прямой бизнес-диалог между российскими и латиноамериканскими деловыми кругами. В этой связи, безусловно, ключевым является проведение в рамках Петербургского международного экономического форума ставшей традиционной латиноамериканской секции. Такая секция готовится нами на предстоящем ПМЭФ 1-3 июня этого года. А ранее, 10-12 апреля в Гаване планируется региональная презентация ПМЭФ – Деловой и медиафорум "Россия-Латинская Америка".

В нашем активе также – гуманитарные и культурные связи. Продолжалась работа по подготовке латиноамериканских национальных кадров в российских высших учебных заведениях. Налажена работа выездных региональных курсов по подготовке и повышению профессиональной квалификации наркополицейских – они действуют в Никарагуа и Перу. В 2016 году также открыты курсы МЧС России на Кубе с акцентом на подготовку специалистов в противопожарной сфере – на них впервые прошли переподготовку представители противопожарных служб ряда государств Карибского бассейна. Также впервые были организованы курсы повышения квалификации дипломатических сотрудников латиноамериканских МИДов на базе Дипакадемии МИД России.

– Что вы думаете о перспективах отношений Латинской Америки с США в свете прихода к власти Дональда Трампа? Стоит ли ожидать каких-то перемен, в частности в отношениях США с Кубой?

– Этот вопрос лучше адресовать нашим американским и латиноамериканским партнерам. Наш интерес и наша задача – в дальнейшем выстраивании нашего сотрудничества с регионом. Отношения России с Латинской Америкой – не конъюнктурны и не зависят от связей с третьими странами. Ценим, что и латиноамериканцы относятся к нам так же.

При этом мы не намерены играть против исторически сложившихся связей Латинской Америки со своим "северным соседом", вовлекать ее в чуждые региону сценарии. Мы готовы к развитию и расширению наших контактов и присутствия в латиноамериканском регионе в той степени, в какой к этому готовы сами латиноамериканцы.

Что касается Кубы, то свою позицию мы излагали неоднократно и на самом высоком уровне. Мы – за нормализацию американо-кубинских отношений, которая должна включать в себя отмену одностороннего торгово-экономического и финансового эмбарго, введенного Вашингтоном в отношении Гаваны.

Куба – авторитетный игрок мировой политики. Ее реальный вес и престиж не может быть объяснен физическими параметрами – площадью территории, численностью населения или объемом ВВП. Отстояв возможность быть самостоятельной даже в 90 милях от США, Гавана завоевала право на то, чтобы в Латинской Америке и во всем мире прислушивались и учитывали ее точку зрения, а в последнее время – использовали ее площадку для поиска нестандартных решений застарелых мировых проблем. Историческая встреча Папы Римского и Патриарха Московского и вся Руси прошла именно там. Пути урегулирования полувековой гражданской войны в Колумбии были найдены тоже в Гаване.

Фидель оставил высокое понимание национального достоинства и гордости, которые нельзя продавать "за колбасу". Он оставил верность дружбе между народами России и Кубы, которая прошла серьезные испытания, но, верю, от этого только закалилась. Как сталь в хорошо известном на Кубе романе Николая Островского.

– Как вы оцениваете обострение отношений между США и Мексикой в свете указа Дональда Трампа о строительстве стены на границе двух стран?

– Думаю, что этот вопрос – тоже из сферы компетенции указанных Вами стран.

То, что происходит вокруг упомянутого решения, лишь подчеркивает сложность и многоплановость явления миграции в современном мире, масштабные проявления которой мы наблюдаем и в Европе, и на американском континенте. Налицо целый клубок проблем, отражающих, как правило, законное, хотя и зачастую несовпадающее видение вовлеченными странами, как защищать свои национальные интересы. Наверное, искать пути, как "распутывать" этот клубок, лучше на основе взаимопонимания и наведения мостов.

– Как вы оцениваете процессы, происходящие в Венесуэле? Какое развитие событий Вы можете предсказать? Как сейчас развиваются отношения России с этой страной?

Позволю себе быть кратким. Венесуэла – наш стратегический партнер на международной арене и в развитии экономического и инвестиционного сотрудничества. Совсем недавно, 6 февраля в Москве с визитом побывала министр иностранных дел этой страны Делси Родригес. По итогам переговоров были даны развернутые и исчерпывающие публичные оценки происходящих в Венесуэле внутренних процессов и перспектив двустороннего взаимодействия.