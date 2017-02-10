Иван Волынкин: Армения строит отношения с ЕС не в ущерб России

Посол России в Армении Иван Волынкин © Страница посольства РФ в Республике Армения в Facebook

Посол России в Армении Иван Волынкин в преддверии Дня дипломатического работника рассказал в интервью ТАСС о ситуации в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, развитии двусторонних отношений, а также реализации соглашения о въезде россиян в Армению по внутренним паспортам

— Иван Кириллович, задача дипломатов заключается в предотвращении и урегулировании конфликтов. После обострения конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года были достигнуты договоренности о необходимости создать механизм расследования инцидентов и о необходимости увеличения числа наблюдателей ОБСЕ непосредственно на линии соприкосновения. Каковы перспективы воплощения их в жизнь на сегодняшний день?

— Как вам известно, проблематика нагорно-карабахского урегулирования находится в сфере ответственности минской группы ОБСЕ, занимающейся поиском путей мирного урегулирования конфликта. Непосредственное сопровождение вопроса осуществляется через институт сопредседателей, в число которых помимо России входят Франция и США, которые недавно заменили своих представителей.

После четырехдневной войны на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, которую, обращаю ваше внимание, удалось остановить благодаря своевременному посредническому вмешательству России, странами-сопредседателями был предпринят ряд шагов по нормализации ситуации. Проведены саммиты в Вене (16 мая 2016 года) и Санкт-Петербурге (20 июня 2016 года). К сожалению, до настоящего момента достигнутые при международном посредничестве договоренности, в том числе о создании механизма расследований вооруженных инцидентов и расширении миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта так пока не реализованы.

Более того, 29 декабря прошлого года боестолкновения произошли уже на границе Армении и Азербайджана. Тогда погибли армянские военнослужащие, один из нападавших азербайджанских солдат был убит на территории Армении.

В целом Россия выступает за то, чтобы спокойствие и стабильность вернулись в Закавказье. Мы не видим альтернативы мирному урегулированию, совместно с партнерами по МГ будем продолжать предпринимать усилия, направленные на сближение позиций сторон.



— Как развивается сейчас военно-техническое сотрудничество России и Армении? Были ли внесены в него коррективы в связи с обострением обстановки в Нагорном Карабахе в 2016 году? Планируется ли заключение в 2017 году новых контрактов на поставки российской военной техники Армении?

— Военно-техническое сотрудничество между Россией и Арменией носит комплексный характер и развивается в русле союзнических отношений между нашими странами.

Систематически совершенствуется договорно-правовая база: как вы знаете, в конце прошлого года подписано соглашение о создании объеденной группировки войск, недавно вступило в силу соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе.

Актуальные вопросы поставок российских вооружений, а также развития кооперации между российскими и армянскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса регулярно рассматриваются межправительственной комиссией по ВТС (в сентябре прошлого года состоялось ее одиннадцатое заседание).

Хорошей возможностью для демонстрации лучших образцов российской военной техники в Ереване стала Первая международная выставка вооружений и оборонных технологий "ArmHiTec-2016" (октябрь 2016 года).

— На начало апреля запланированы очередные парламентские выборы в Армении. Ожидаете ли вы по их результатам каких-либо изменений в отношениях России и Армении, изменений во внешнеполитическом курсе Еревана?

— Выборы, запланированные на 2 апреля 2017 года, представляются нам весьма интересными, так как Армения переходит к парламентской модели правления. Согласно новому Избирательному кодексу страны, оппозиция должна занимать не менее 1/3 мест в Нацсобрании. При этом важным моментом является гарантирование "стабильного большинства" в парламенте страны, которое должно обеспечивать непрерывность политического процесса в Армении. Принимая данные факты во внимание, мы не видим веских причин, чтобы Ереван радикально поменял свой внешнеполитический курс.



— 24 января премьер-министры России и Армении подписали соглашение, которое позволит россиянам посещать Армению по внутренним паспортам. Есть ли уже окончательное сроки перехода к такому режиму поездок? Какие результаты вы ожидаете от его реализации?

— Сроки начала реализации достигнутых договоренностей зависят от обоюдного выполнения предусмотренных международным правом внутригосударственных процедур. Соответствующие рабочие поручения уже даны уполномоченным органам обеих сторон. Переход на новый режим взаимных поездок, как ожидается, повлечет ощутимое увеличение турпотока из России в Армению и будет способствовать дальнейшему культурному взаимообогащению двух братских народов



— Армения, которая является членом ЕАЭС, развивает отношения с ЕС, ведутся, в том числе, переговоры о подписании нового рамочного соглашения. В свое время развитие взаимодействия некоторых стран постсоветского пространства с ЕС уже наносило урон российским интересам. Возможно ли такое развитие событий в случае с Арменией, удовлетворена ли Россия координацией с Ереваном по вопросам сотрудничества с ЕС?

— Россию и Армению связывают отношения союзнического характера, российский и армянский народы – братские народы. Оба наших государства входят в интеграционные объединения – ЕАЭС и ОДКБ, перед которыми соответственно имеются экономические и политические обязательства их участников. Исходя из приоритетности этих обязательств, естественно, отношения с ЕС строятся не в ущерб им, и все это прекрасно понимают.