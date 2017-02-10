Леонид Тибилов: Южная Осетия накануне выборов не допустит повторения раскола в обществе

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС о предстоящих в апреле президентских выборах, реализации Договора о союзничестве и интеграции с Россией, а также возможных перспективах воссоединения республики с РФ.



— Леонид Харитонович, в апреле в Южной Осетии предстоят президентские выборы. Можно ли быть уверенным, что в период выборов и подведения их итогов в республике удастся сохранить политическую стабильность?

— Конечно, период выборов всегда отличается от обычного будничного времени в жизни государства. Появляется определенный всплеск. Предвыборная кампания уже начинается, выборы объявлены. 9 апреля народ выберет президента на следующие пять лет.

Конечно, как действующий президент, я внимательно слежу за тем, как развиваются события. Мы улавливаем, что некоторые претенденты ведут себя несдержанно, используют разные приемы. Я сделал соответствующее обращение к гражданам страны и к тем, кто будет баллотироваться. Мой посыл заключается в том, что мы не допустим отката республики в 2011 год, когда Южная Осетия оказалась практически на грани гражданской войны. Тогда произошел раскол в обществе, было серьезное противостояние. Ценой больших усилий, благодаря мудрости народа и его высокой политической культуре республика сумела преодолеть последствия того кризиса. Поэтому сегодня мы не можем допустить даже намека на его повторение: выборы должны пройти в спокойной обстановке. Это наша первоочередная задача, и на ее решение ориентированы практически все государственные структуры.



— Опасаетесь ли Вы каких-либо провокаций со стороны Грузии накануне выборов?

— Конечно, любые политические мероприятия в Южной Осетии Грузия оценивает негативно. Это внутреннее дело Грузии. Мы суверенное государство и занимаемся системным решением задач, которые перед нами стоят. Мнение Грузии по поводу процессов, происходящих в Южной Осетии, не имеет для народа республики никакого значения.

Никакого развития межгосударственных отношений между Южной Осетией и Грузией нет. В соседней стране все еще не могут смириться с объективной реальностью, существующей уже более 25 лет

Никакого развития межгосударственных отношений между Южной Осетией и Грузией нет, потому что Грузия не признает суверенитет нашей республики и факт агрессии против Южной Осетии. Если взять Женевские переговоры, то здесь Грузия отказывается подписывать документ о неприменении силы против Южной Осетии и Абхазии. В соседней стране все еще не могут смириться с объективной реальностью, существующей уже более 25 лет.



— На днях вы приняли решение о проведении в День выборов президента референдума по переименованию Южной Осетии в Государство Аланию. Поддерживает ли население страны такие планы?

— Эта тема была озвучена мной еще в прошлом году. Ведомствам было поручено провести соответствующую работу. Мы получили полную поддержку со стороны интеллигенции республики, молодежи, всего народа, ученых и историков Северной Осетии-Алании. Все они поддержали предложение президента об использовании в будущем двух равнозначных названий – Республики Южная Осетия и Государства Алания. Этот вопрос, действительно, будет вынесен на всенародное голосование. Референдум по данному вопросу приурочен к выборам президента 9 апреля.

Решение было принято после тщательного изучения общественного мнения. Признание государственного суверенитета Южной Осетии стало возрождением исторической традиции аланской государственности. Если народ одобрит предложение президента, то этот факт найдет отражение и в имени нашего государства.



— Вы приняли решение участвовать в предстоящих выборах. Что вы можете сказать о своих конкурентах?

— На сегодня в ЦИК уже обратились в том числе и мои сторонники, и претендентов сейчас семь. Я, конечно, должен ценить каждого, потому что все они граждане нашей республики, но, вместе с тем, каждый из них должен понимать задачи, которые предстоит решать в новой пятилетке. Это очень непростые задачи, и нужно быть абсолютно готовыми к их решению. Если соответствующего опыта нет, то, конечно, будет тяжело, и может произойти определенная пробуксовка в темпах развития республики.

Сейчас в ЦИК обращаются инициативные группы по выдвижению кандидатов. Это будет продолжаться до начала марта. ЦИК уже дает им возможность собрать подписи, их должно быть 3500. Образована также лингвистическая комиссия с целью определения уровня владения кандидатами на должность президента государственными языками – осетинским и русским.



— Леонид Харитонович, до сих пор не утвержден бюджет на текущий год. Какие загвоздки кроются здесь? Увязываете ли вы этот вопрос с предвыборной кампанией еще одного претендента на должность президента - председателя парламента Анатолия Бибилова?

— Если непринятие бюджета является для кого-то предвыборным ходом, то, честно говоря, этот ход нужно назвать откровенно неудачным. Проект закона о бюджете был направлен в парламент в конце ноября. На протяжении месяца парламент его не рассматривал, и только в последние дни 2016 года мы получили информацию о том, что вопрос бюджета не выносится на обсуждение депутатами, поскольку спикер парламента и его партия хотят включить в бюджет проект судебной реформы по своему сценарию. Вдаваться в подробности я сейчас не намерен. Но увязывать принятие бюджета с судебной реформой или чем-то иным в корне неправильно. Бюджет – это деньги народа, социальные и экономические программы, это отражение нашего сотрудничества с Россией. К сожалению, спикер парламента поставил свои личные амбиции выше всего этого, и в Южной Осетии такой подход не встретил понимания. Могу определенно сказать, что он не встретил понимания и в России. Спикер полностью проигнорировал и мнение исполнительной власти, и мнение наших российских коллег, и интересы народа Южной Осетии, организовав в республике бюджетный кризис. Я считаю такие действия неверными и несистемными, и они, конечно, будут иметь последствия.

Сейчас нам уже нельзя терять времени, государственный бюджет будет принят с тем замечанием, что внесение парламентом в закон о бюджете положения касательно судебной системы незаконно и противоправно. Соответствующие органы получат поручение работать по этому вопросу.



— Ощущает ли ваша команда поддержку российской стороны?

— Я считаю большой привилегией возможность ответить на ваш вопрос без каких-либо сомнений. Поддержка президента Путина и наших коллег из российских министерств и ведомств является одним из важнейших факторов развития Южной Осетии. Совместными усилиями нам удалось переломить определенные негативные тенденции, имевшие место в республике, и на протяжении последних лет у нас нет ни одного примера нецелевого использования средств. Республика преобразилась, стала намного более комфортным местом для жизни. Конечно, без внимания и поддержки России мы бы таких результатов не добились. Уровень взаимодействия очень высокий, он позволяет оперативно решать любые возникающие вопросы в рабочем порядке. Доверие руководства и народа России для меня как президента имеет огромное значение. Уверен, что оно позволит нам и в будущем успешно решать имеющиеся задачи.



— Реализация каких проектов по развитию республики намечена на ближайшее время?

— В марте ждем завершения строительства Государственного драматического театра. Рассчитываем, что темпы строительства и финансирования университетского комплекса позволят нашим студентам уже в сентябре начать учебу в новом здании. Текущий год мы посвящаем и строительству дорог. Продолжаем строить хирургический комплекс с отделением гемодиализа. В 2016 году мы завершили строительство детской больницы, аналогов которой нет даже в республиках на Северном Кавказе. Завершается строительство мясоперерабатывающего комбината. Надеемся, что это произойдет также в марте. В этом году продолжается закладка фруктовых садов, речь идет о 70 гектарах рядом с Цхинвалом. Продолжается работа по выращиванию сельхозпродукции, появился свой семенной фонд.

Сейчас правительство работает над предложениями по программе на 2018-2019 годы. Денежные средства, которые предоставляются для развития республики, не сокращены, несмотря на то, что на территории РФ многие субъекты получили сокращение. Такое решение российской стороны по Южной Осетии свидетельствуют о доверии к нам, и руководство республики сделает все, чтобы его оправдать.

В новой программе будут и объекты социального значения. Нам нужны новые детские садики, пока количество не охватывает всех детей. Будем ставить вопрос о ремонте школ. Важное внимание уделим развитию сельского хозяйства.

В общем, могу определенно сказать, что основные наши планы и программы на ближайшие годы связаны с проектами развития. Особое внимание при этом будет уделено поддержке местных предпринимателей. Я вижу предпринимательский класс одной из основ экономического развития Южной Осетии и создания новых рабочих мест. К решению задач развития мы намерены в большей степени привлекать новые управленческие кадры.



— Как вы оцениваете в целом реализацию Договора о союзничестве и интеграции между Россией и Южной Осетией? Какие дополнительные соглашения остается подписать?

— Что касается Договора, то буквально на днях наши соответствующие ведомства плотно поработали с министерством обороны России. Нам остается подписать, в частности, дополнительное соглашение по военным ведомствам. Отрабатывались возникшие вопросы правового характера о вхождении отдельных подразделений министерства обороны Южной Осетии в состав ВС России, в основном в состав 4-й военной базы. Вопросы урегулированы. Это дополнительное соглашение практически готово к подписанию, планируем подписать его в течение месяца. Учения при участии наших войск, которые уже проходят и проходили, в частности, на территории Северного Кавказа - это уже совместная работа и служба.

По линии МВД мы подписали дополнительное соглашение о создании совместного координационного центра, он будет базироваться в Цхинвале. Сейчас идет подбор кадров в этот центр. Что касается финансового и материально-технического обеспечения МВД, то здесь тоже практически разработано дополнительное соглашение, и мы сможем его вскоре подписать. Так что уже в этом году мы скажем, что Договор реализован и действует.



— Вы упомянули совместные учения. Какова оценка сторон? Успешно ли они проходят?

— Учения проходят успешно. На последних учениях были представители командования Северо-Кавказского округа. Они отметили, что все прошло нормально, при хорошем взаимодействии. Оценка была высокой. Это говорит о полном взаимопонимании между нашими военными ведомствами.



— Сохраняете ли вы как кандидат в президенты идею по вхождению Южной Осетии в состав России?

— Идея вхождения в состав России не принадлежит мне или кому-либо еще, она в полном смысле народная. Все жители Южной Осетии настроены на сближение с Россией. Уже сегодня можно сказать, что мы находимся с РФ в едином экономическом, политическом и информационном пространстве. Но если говорить о непосредственно вхождении, то мы, сохраняя эту идею, должны понимать, что есть серьезные вопросы, которые подлежат проработке и осмыслению, притом не в одностороннем порядке. Мы не должны создавать каких-то трудностей для наших российских коллег.

В прошлом году мы пришли к некой схеме, которая позволила бы нам на базе референдума прийти с предложением к руководству РФ о вхождении. Это внутригосударственный процесс. Я вышел с предложением о внесении изменений в статью 10 нашей Конституции, но потом возникли разные противоречивые мнения относительно процедур, и как президент страны я пришел к выводу, что вопрос должен быть подробно рассмотрен на политическом совете.

На политсовете мы приняли решение вернуться к этому вопросу после выборов 2017 года. Время для работы с нашими коллегами из России есть, в Москве с нашими идеями знакомы.

Беседовала Юлия Шарифулина