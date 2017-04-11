Антон Атрашкин: РФ представит на "Экспо-2017" уникальную Русскую Арктику

© Пресс-служба ГК "Формика", оператора "России на "Экспо-2017"

Российская экспозиция на международной выставке "Экспо-2017", которая пройдет летом этого года в Астане, будет одной из самых крупных. Она раскроет тему энергетического потенциала страны на примере уникального природного региона Русская Арктика, рассказал ТАСС директор деловой программы российского участия в "Экспо-2017" Антон Атрашкин.

— Российский павильон заявлен как один из самых больших на выставке "Экспо-2017". Что в нем представят?

— У России действительно один из самых больших павильонов, он двухэтажный, зона экспозиции составляет более 1 тысячи квадратных метров.

В жаркое астанинское лето гости российской экспозиции окажутся на просторах русского Севера

Мы уверены, что этого достаточно, чтобы показать энергетический потенциал нашей страны, продемонстрировать, что мы богаты не только природными ресурсами, но и технологиями, многие из которых являются передовыми. Как организаторы мы не намерены раскрывать все секреты. Лучше один раз увидеть. Но могу сказать, что в жаркое астанинское лето гости российской экспозиции окажутся на просторах русского Севера. Желающие смогут увидеть и пощупать настоящий айсберг. Но сама экспозиция будет, конечно же, не про природу. На фоне Русской Арктики мы представим самые передовые российские энергетические технологии.

— Сколько секций будет в павильоне?

— В нашей экспозиции, которая разместится на первом этаже, будет девять блоков. Это историческая страница России — Арктика и зоны: углеводороды, гидроэнергетика, атомная энергетика, возобновляемые источники энергии, площадка сменных экспозиций, а также отдельные блоки "сувениры и мерчандайзинг". Один из секторов будет временной экспозицией — каждую неделю мы будем там представлять новую компанию или российский регион. На втором этаже расположится офис генерального комиссара и конференц-зал, где мы будем проводить мероприятия. Работы по оформлению российского павильона начнутся через неделю. В конце апреля пройдет первый тест-драйв, а уже к середине мая все работы в павильоне должны быть закончены.

— Какие российские компании примут участие в "Экспо-2017"?

— Ряд компаний уже подтвердили, что будут ключевыми партнерами экспозиции. Это Росатом, Россети, Транснефть, "Уралкалий" и "Уралхим". Например, Росатом представит единственный в мире атомный флот, которым обладает Россия. Компании "Уралкалий" и "Уралхим" в виде интерактивной композиции покажут, как их удобрения дают энергию жизни всем растениям на земле. Россети раскроют потенциал разработки, хранения и передачи электроэнергии. Компания Транснефть на площадке "Экспо" проведет ежегодное заседание Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН). Одним словом, мы постараемся, чтобы на нашей экспозиции было и интересно, и познавательно.

— Какие российские регионы готовы участвовать в выставке?

— Среди регионов, которые уже подтвердили свое участие, Республика Татарстан, Челябинская и Свердловская области, Санкт-Петербург. Они представят имиджевые экспозиции самих регионов и энергетических компаний, которые работают там. Кроме того, вместе с рядом российских регионов мы представим такую тему, как "Умный город", это "умные дома", "умный транспорт", "умная городская инфраструктура".

— Как отразится в российском павильоне тема выставки "Энергия будущего"?

— Каждую неделю у нас будут проходить мероприятия — всего запланировано 12 тематических треков. Неделя будет посвящена какой-то определенной теме: энергия человека, энергия воды, "умный город", природный газ, прикаспийское энергетическое пространство, атомная энергетика, доступная энергия, хранение энергии, энергетическое машиностроение, транспортировка нефти, эффективная генерация, энергосети будущего. Мы надеемся, что за 12 недель сможем отразить все актуальные темы мировой энергетической повестки.

— Будут ли представлены в экспозиции возобновляемые источники энергии?

— Наша задача — показать не только традиционные источники энергии, такие как нефть, газ и уголь, которые еще многие годы останутся основными в энергетическом балансе. Мы планируем представить также и возобновляемые источники энергии.

Скажу, что по доле возобновляемых источников в своем энергобалансе Россия пока не мировой лидер. Но у нашей страны есть очень много передовых разработок в этой области. Это компания "Хевел" группы компаний "Ренова", которая давно и успешно разрабатывает солнечные батареи. Это компания "Росатом", которая разрабатывает установки для получения энергии ветра. Очень много интересных разработок есть в научных российских центрах, таких как "Сколково", Томский университет. Мы уверены, что они также будут представлены на выставке.

— Россия стала международным партнером "Экспо-2017". Какие мероприятия готовятся в связи с этим?

— Мы координируем свои действия с казахстанскими организаторами, наши мероприятия будут включены в общую повестку. Кроме того, все российские мероприятия по сути будут международными. На них будут выступать не только российские спикеры, но и эксперты, бизнесмены из Европы, США, Азии, арабских стран.

— Как пройдет День России на "Экспо"?

— На выставке каждая страна представляет свой национальный день, когда проводят особенно много культурных и деловых мероприятий. 8 сентября, в День России на "Экспо", мы ожидаем участие представителей российской власти на самом высоком уровне. Мы также готовим ряд деловых мероприятий и масштабную культурную программу.

— Насколько велик интерес у российских туристов к выставке в Астане?

— Нам кажется, что интерес значительный. Я сам бываю в Астане очень часто, вижу, как меняется город, буквально каждые полгода возникают какие-то новые небоскребы, открываются торговые центры. Уверен, что Россия даст наибольшее число зарубежных гостей "Экспо", и знаю, что казахстанские организаторы потратили много сил и времени на продвижение выставки в нашей стране. Думаю, что очень много туристов будет из областей, граничащих с Казахстаном. "Экспо" — это замечательный повод приехать в Астану, увидеть, как меняется "новый азиатский Гонконг", и узнать что-то новое для себя.

Беседовала Юлия Нитченко