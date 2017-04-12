Глава Нацбанка Казахстана: экономика республики переходит в фазу восстановления

Данияр Акишев © Пресс-служба Национального банка Казахстана

Национальный банк Казахстана недавно обнародовал позитивный прогноз развития экономики республики на ближайшие три года. Это решение в интервью ТАСС прокомментировал председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

— Национальный банк сообщил, что макроэкономические параметры на ближайшие три года пересмотрены в позитивную сторону. Что этому способствовало?

— Пересмотр макроэкономических параметров правительством в лучшую сторону в первую очередь связан со стабилизацией мировых цен на нефть на более высоком уровне. Уже более трех месяцев мировые цены на нефть марки "Брент" находятся выше 50 долларов США за баррель. Этому способствовало ограничение добычи нефти в результате заключенных договоренностей стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран.

Дальнейшие ожидания по ценам на нефть также остаются позитивными. По прогнозам международных экспертов, в том числе МВФ и Всемирного банка, мировые цены на нефть в 2017 году превысят 50 долларов за баррель, а в 2018–2019 годах будут еще выше.

Что касается внутреннего сектора экономики, то основные негативные последствия значительного снижения цен на нефть, которые наблюдались в 2015 году и в начале 2016 года, уже преодолены, рост экономики восстановился (1% по итогам 2016 года с перспективами ускорения в 2017–2018 годах).

Денежно-кредитная политика осуществляется в режиме инфляционного таргетирования при свободно плавающем обменном курсе тенге. В 2016 году мы обеспечили стабилизацию денежного и валютного рынков, что, в свою очередь, нормализовало ситуацию на рынке депозитов, а также позволило существенно снизить инфляционные и девальвационные ожидания.

Уровень инфляции снизился с максимального значения 17,7% в июле 2016 года до 7,7% по итогам марта текущего года. Мы ожидаем дальнейшего понижения инфляции, но уже более медленного и плавного. Продолжается процесс дедолларизации депозитов, их доля в иностранной валюте снизилась с 70% в январе 2016 года до 51,5% по итогам февраля 2017 года. По предварительным итогам марта депозиты в тенге и депозиты в иностранной валюте почти достигли паритета.

В целом сейчас можно говорить о полной адаптации экономических агентов к новым условиям, а предсказуемость ситуации в экономике способствует более позитивным ожиданиям дальнейшего ее роста. В этих условиях мы ожидаем умеренное восстановление внутреннего потребления.

Мы находимся в постоянном поиске оптимального баланса между целями по инфляции и макроэкономической стабильностью

Кроме того, положительный вклад в экономическое развитие окажет продолжение реализации государственных программ диверсификации и стимулирования экономики. Таким образом, совокупность внешних и внутренних факторов позволяет говорить о переходе экономики в фазу восстановления.

— Как связано восстановление экономики и финансовой системы Казахстана с ситуацией в экономике стран — торговых партнеров, в том числе России?

— Интегрированность Казахстана в международную экономику, а также участие страны в Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС), где отсутствуют барьеры для движения товаров и капитала, экономическая ситуация в странах — наших торговых партнерах оказывают влияние на казахстанскую экономику.

Основные торговые партнеры Казахстана — страны Европейского союза, Россия и Китай. На них приходится около 70% от всего торгового оборота. Восстановление экономики и финансовой системы в странах Европы и в России, снижающиеся, но все же высокие темпы роста китайской экономики означают рост внешнего спроса на казахстанские продукты. Следовательно, ожидается положительное влияние на экспорт и на рост экономики Казахстана в целом.

— Президент Казахстана поручил Нацбанку совместно с правительством отвечать за рост экономики. Как финансовый регулятор будет способствовать долгосрочному экономическому росту?

— Как центральный банк, Национальный банк ответственен за обеспечение стабильности цен. Президент это подтвердил, говоря о том, что Национальный банк должен сохранять принцип инфляционного таргетирования. Главный элемент этого принципа — низкий уровень инфляции. Именно поддержание инфляции на низком уровне является главным вкладом любого центрального банка в обеспечение устойчивого экономического роста, повышение уровня жизни населения.

Национальный банк Казахстана при проведении денежно-кредитной политики всегда оценивал, как его действия будут влиять на экономический рост в стране. Мы находимся в постоянном поиске оптимального баланса между целями по инфляции и макроэкономической стабильностью.

— Еще одна задача, которую поставил глава государства перед Нацбанком, — добиться поэтапного снижения уровня инфляции до 3–4% в среднесрочном периоде. Когда может быть изменен целевой коридор инфляции, который сейчас составляет 6–8%?

— Низкая инфляция является базовым, основополагающим условием для поступательного развития экономики любой страны. Низкая инфляция не обесценивает активы в национальной валюте, что позволяет сохранять доверие к ней при принятии экономических решений, как при ведении бизнеса, так и при формировании сбережений. Поэтому среднесрочной целью для Национального банка является снижение инфляции до уровня 4% и ниже к 2020 году. Целевой коридор инфляции будет постепенно снижаться: 2017 год — 6–8%, 2018 год — 5–7%, 2019 год — 4–6%.

На самом деле снижение и, что не менее важно, стабилизация инфляции в условиях Казахстана является достаточно непростой задачей. При этом необходимо понимать, что принятие жестких мер по резкому ограничению инфляции в короткие сроки будет оказывать негативное влияние на экономику, приводя к негативным долгосрочным последствиям.

Начиная с сентября 2016 года мы не вмешиваемся в процесс формирования курса тенге. Он уравновешен влиянием внутренних и внешних факторов

Поэтому снижение инфляции должно происходить постепенно, ее замедление до 3–4% в год может быть обеспечено только совместными и скоординированными усилиями Национального банка, правительства и местных исполнительных органов.

Мы продолжим проводить денежно-кредитную политику в режиме инфляционного таргетирования. Ориентиром достижения целей по инфляции будет являться уровень базовой ставки, которая устанавливается в зависимости от прогнозируемого уровня инфляции и других параметров. Будут продолжены меры по повышению эффективности процентного канала и усилению роли базовой ставки. Кроме того, продолжит свое развитие система инструментов денежно-кредитной политики, система прогнозирования макроэкономических показателей.

— Каков сейчас внешний инфляционный фон страны и с чем он связан?

— Поскольку Казахстан является страной с малой открытой экономикой и большая часть потребительских непродовольственных товаров и средств производства импортируется, внешняя инфляция также имеет значение. На инфляцию в стране влияние оказывают такие внешние факторы, как темпы роста мировой экономики, ситуация на мировых товарных и продовольственных рынках, инфляция в странах — торговых партнерах, динамика курсов валют.

Внешний инфляционный фон в настоящее время улучшается. В частности, наблюдается замедление инфляционных процессов в России — основном торговом партнере Казахстана, доля импорта которой в общем импорте Казахстана составила 36% в 2016 году.

По итогам 2016 года инфляция в России снизилась с 12,9% до 5,4%. У других торговых партнеров, таких как Евросоюз и Китай, наблюдалось некоторое повышение уровня цен — с 1,6% до 2,1% в Китае и с 0,2% до 1,2% в ЕС. По оценкам Национального банка, агрегированное влияние названных стран на инфляцию в Казахстане будет нейтральным.

— Какова ситуация на валютном рынке Казахстана? Можно ли говорить о том, что укрепление тенге продолжится в ближайшей перспективе?

— Ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной. В январе — марте в ответ на улучшение внешнеэкономических условий, в первую очередь стабилизацию мировых цен на нефть на уровне выше 53 долларов за баррель, а также на фоне укрепления обменного курса российского рубля курс тенге укрепился на 5,9% и составил 313,73 тенге за доллар США.

Значительное укрепление курса тенге в данный период объяснялось не только фундаментальными факторами, но и в том числе влиянием сезонного фактора в феврале 2017 года. Во втором месяце каждого квартала у нас проходит так называемая налоговая неделя.

Ситуация на внутреннем валютном рынке остается стабильной

В этот период крупные предприятия-экспортеры продают часть валютной выручки для уплаты налоговых платежей, увеличивая тем самым предложение иностранной валюты, что способствует в конечном итоге укреплению обменного курса тенге. По нашим ожиданиям, существующий уровень мировых цен на нефть будет поддерживать "сильный" тенге, а резкие изменения курса в одну или другую стороны маловероятны.

После перехода в августе 2015 года на режим свободно плавающего обменного курса и адаптации субъектов экономики к новым условиям обменный курс соответствует объективным фундаментальным факторам и обеспечивает конкурентоспособность наших производителей.

Национальный банк не оказывает какого-либо воздействия на фундаментальный тренд обменного курса. На протяжении более шести месяцев, начиная с сентября 2016 года, мы не вмешиваемся в процесс формирования курса тенге. Он уравновешен влиянием внутренних и внешних факторов.

— С чем связано решение Национального банка РК сохранить базовую ставку на уровне 11%?

— Данное решение принималось с учетом таких позитивных факторов, как наметившийся с начала года рост деловой активности, стабильная ситуация на внутренних финансовых рынках. При этом сохраняющаяся чувствительность инфляционных процессов к условиям на международных рынках, увеличению бюджетных расходов в 2017 году, а также положительной динамике доходов населения создает определенные риски для будущих инфляционных процессов. Поэтому 10 апреля 2017 года Национальным банком принято решение о сохранении базовой ставки на уровне 11%.

Что касается перспектив, то следует отметить, что, по прогнозам Национального банка, инфляция в течение следующих 1,5–2 лет будет находиться внутри целевого коридора, 6–8% в 2017 году и 5–7% в 2018 году. Если фактический уровень инфляции в следующие месяцы будет соответствовать прогнозным данным, смягчение денежно-кредитных условий возможно уже в текущем квартале.

— Какие меры планирует принять Нацбанк по оздоровлению банковского сектора и расчистке балансов банков от "плохих" кредитов?

— Качество портфелей банков — это один из ключевых моментов, от которых зависит будущее финансового рынка страны и его участников. По состоянию на начало марта текущего года уровень неработающих займов (с просрочкой платежа свыше 90 дней), согласно отчетности банков, предоставляемой регулятору, составил 7,32%.

Это 1,1 трлн тенге, что на 3,8 трлн тенге ниже максимального уровня 2014 года. Составляемая в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) отчетность банков предполагает достаточно значительный разброс суждений менеджмента банка и его аудиторов в вопросе отнесения займов к категории неработающих займов.

В 2015 году произошли сильные макроэкономические шоки: падение цены на нефть, девальвация тенге, снижение роста экономик в странах — торговых партнерах Казахстана, что отрицательно отразилось на финансовом состоянии и платежеспособности заемщиков банков.

Однако банки стремятся отложить признание убытков по займам, в том числе за счет "искусственной" реструктуризации займов, перенося выплату платежей на более поздние сроки.

В результате займы, по которым фактически отсутствуют платежи, не включаются в категорию неработающих по отчетности банка. Поэтому у Национального банка есть основания полагать, что потенциальный объем неработающих займов в целом по системе превышает текущий уровень, заявленный банками в отчетности.

Таким образом, реальное качество активов банков требует дополнительной оценки из-за низкого качества финансового состояния заемщиков, практики использования "нетвердых" залогов, например денег и имущества, поступающих в будущем, страховых полисов аффилированных компаний, гарантий физических лиц и так далее. А также — невозвратного кредитования бизнеса акционеров и их связанных лиц.

Такая ситуация не является специфичной для Казахстана. Многие регуляторы мира сталкиваются с ней. Для ее решения Национальный банк, как и регуляторы других стран, планирует проведение комплексной оценки качества активов, которая обычно сопровождается проведением стресс-теста.

Понимание масштаба потенциальных проблем позволит Нацбанку более конструктивно подойти к процессу внедрения системы упорядоченного разрешения проблем несостоятельных банков с широким применением инструментов рекапитализации и реструктуризации жизнеспособных банков и надлежащей санацией нежизнеспособных.

— Планирует ли Нацбанк более тесно координировать свою работу с центральными банками ЕврАзЭС, учитывая ситуацию на валютном, денежно-кредитном и фондовом рынках?

— Евразийский экономический союз — это прежде всего экономическое объединение, цель которого — обеспечение условий для стабильного развития экономик стран-участниц, повышения их конкурентоспособности.

Существенным условием реализации потенциала ЕврАзЭС является создание общего финансового рынка, ключевым образом влияющего на обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. К 2025 году предстоит завершить процессы гармонизации и создать в Алматы наднациональный орган по регулированию финансового рынка ЕврАзЭС.

Стоит отметить, что негативные шоки 2014–2015 годов обусловливают необходимость поиска внутренних ресурсов для преодоления негативных явлений. В том числе интеграционного характера при тесном сотрудничестве центральных банков государств — членов ЕврАзЭС. В таких условиях важное значение приобретает формирование в рамках ЕврАзЭС общего рынка услуг и капитала.

Для создания единого финансового рынка ЕврАзЭС до 2025 года центральным банкам союза предстоит разработать и согласовать единые принципы регулирования

Создание общего финансового рынка будет способствовать повышению эффективности перераспределения финансовых ресурсов внутри ЕврАзЭС и углублению интеграционных процессов.

В настоящее время работа центральных банков Союза совместно с ЕЭК направлена на реализацию норм и статей Договора о ЕврАзЭС от 29 мая 2014 года. Особенности формирования установлены в разделах "Регулирование финансовых рынков" и "Валютная политика".

Так, в реализацию указанных разделов подготовлены проекты Соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации, Соглашения о гармонизации законодательства государств-членов в финансовой сфере и Соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства — члена Евразийского экономического союза на биржи (организаторов торговли) других государств-членов. Эти документы создадут правовую основу для проведения гармонизации законодательства в финансовой сфере, в том числе регулирующего валютные правоотношения.

Для создания единого финансового рынка ЕврАзЭС до 2025 года центральным банкам союза предстоит разработать и согласовать единые принципы регулирования.

Они предполагают обеспечение недискриминационного доступа на финансовые рынки стран ЕврАзЭС и гарантированную защиту прав потребителей финансовых услуг, создание условий для взаимного признания лицензий в банковском, страховом секторе и на рынке ценных бумаг, определение регулятивных требований и порядка осуществления надзора за деятельностью участников финансового рынка.

Все это предполагает тесную координацию и углубление сотрудничества между центральными банками государств — членов ЕврАзЭС в финансово-экономической сфере.

Беседовала Юлия Нитченко