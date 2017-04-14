Митрополит Иларион: хотелось бы, чтобы у всех христиан была единая дата празднования Пасхи

Великий праздник Пасхи в этом году православные верующие и католики празднуют в один день — 16 апреля. О том, возможно ли сближение позиций двух Церквей, какие общие проблемы волнуют две ветви христианства и как объединить усилия в борьбе с терроризмом, в интервью ТАСС рассказал председатель отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) .

— Владыка, в этом году Пасха в один день у православных и католиков. Насколько это совпадение может стать символичным для укрепления отношений между двумя Церквами?

— Уже не первый раз даты Пасхи Христовой в Православной и Римско-католической церквах совпадают. В этом веке такое совпадение происходит с регулярностью в четыре-пять лет. Конечно, это событие радостное, потому что позволяет православным, католикам, а также христианам других конфессий одновременно исповедовать перед миром чудо Воскресения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Хотелось бы, чтобы у всех христиан была единая дата празднования Пасхи. Папа Римский Франциск некоторое время назад выступил с инициативой совместно установить такую дату. Однако полагаю, что эта инициатива могла бы стать успешной только в том случае, если бы остальной христианский мир перешел на православную пасхалию. Пасхалия Православной церкви основана на решениях I Вселенского собора в Никее в 325 году и поэтому имеет основополагающее значение для православных.

— Планируются ли 16 апреля встречи представителей двух Церквей или совместные мероприятия?

— К празднику Пасхи православные и католики посылают друг другу поздравления. Обмен поздравлениями, как и в прежние годы, состоится между папой Франциском и патриархом Кириллом. Каких-то особых встреч и совместных мероприятий мы на пасхальные дни не планируем, поскольку и православные, и католики будут совершать праздничные богослужения в своих общинах.

— Как вы оцениваете состояние православно-католических отношений в России? Какие вопросы и проблемные темы сейчас на повестке дня?

— В последнее время отношения между Русской православной церковью и Римско-католической церковью в России получили плодотворное развитие. За прошедшие 25 лет значительно расширилась сфера межцерковного взаимодействия, охватывающая разные стороны общественной жизни, что было совершенно невозможно в советское время, когда деятельность Церквей ограничивалась властями. Обе Церкви в нашей стране заботят одни и те же проблемы: кризис нравственности в современном обществе, очень высокий уровень разводов и абортов, социальное неблагополучие.

Русская православная церковь и Римско-католическая церковь участвуют в работе Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) России, в рамках которого обсуждаются самые актуальные вопросы и проблемы, волнующие российское общество. В связи со 100-летней годовщиной революции и начала гонений на Церковь 26 апреля этого года в Санкт-Петербурге пройдет V пленум ХМКК, посвященный теме "Вера и преодоление гражданского противостояния: уроки столетия".

— Какие общие задачи стоят сегодня перед Православной и Католической церквами?

— В современном мире Православная и Католическая церкви сталкиваются с одними и теми же вызовами. И по наиболее актуальным проблемам у двух Церквей очень близкие позиции. Общий подход к одним и тем же вопросам нашел ясное выражение в ходе исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском на Кубе в феврале 2016 года.

СПЕЦПРОЕКТ С Божьей помощью: патриарх Московский и всея Руси и папа римский встретились впервые в истории Почему эта встреча так важна, что предшествовало и мешало ее проведению в прошлом и о чем договорились главы двух церквей – в материале ТАСС

Прежде всего, в ходе встречи патриарх и папа призвали к объединению усилий в противостоянии терроризму, особенно на Ближнем Востоке, где экстремисты угрожают самому существованию христиан. Защита наших братьев и сестер, переживающих сегодня настоящий геноцид, является насущной задачей, для решения которой православные и католики должны трудиться вместе.

Важное место в Гаванской декларации занимает призыв к деятельному миротворчеству и общественной солидарности на Украине. Кроме того, предстоятели двух Церквей подчеркнули необходимость православно-католического сотрудничества по защите христианских основ европейской цивилизации, семьи как пути к святости, являющем верность супругов и их готовность к рождению и воспитанию детей, неотъемлемого права на жизнь и уважения человеческого достоинства.

Таким образом, папа и патриарх очертили тот круг тем, по которым православные и католики могут и должны работать вместе для более эффективного ответа на вызовы современности.

— Как вы оцениваете возможность воссоединения двух Церквей и что этому препятствует?

Разделение между Церквами Востока и Запада было нарушением воли Спасителя о единстве Его учеников и произошло из-за человеческой слабости и греховности

— Разделение между Церквами Востока и Запада было нарушением воли Спасителя о единстве Его учеников (Ин. 17, 21), и произошло из-за человеческой слабости и греховности. Так как это греховное разделение противоречит воле Христа о Его Святой Церкви, с ним нельзя мириться, воспринимая его как должное. Папа и патриарх выразили надежду, что их встреча в Гаване "внесет вклад в дело достижения того богозаповеданного единства, о котором молился Христос... и вдохновит христиан всего мира с новой ревностью призывать Господа, молясь о полном единстве всех Его учеников". Гаванская встреча, по мысли ее участников, должна была стать конкретным шагом в этом направлении и знаком надежды для всех людей доброй воли.

Однако каким бы вдохновляющим ни было событие гаванской встречи, оно не избавляет православных и католиков от необходимости серьезного богословского диалога, в ходе которого должны быть рассмотрены спорные вероучительные вопросы. С 1980 года на регулярной основе осуществляет свою работу Смешанная международная комиссия по богословскому диалогу между Православной церковью и Римско-католической церковью с участием представителей всех Поместных православных церквей, в том числе и Русской православной церкви. Сейчас в центре внимания членов Смешанной комиссии находится, пожалуй, главный вопрос, разделяющий православных и католиков, — проблема первенства во Вселенской церкви. Ясно, что обсуждение его не будет простым в силу различных богословских традиций, сложившихся на Востоке и Западе за время разделения.

Мы не говорим сейчас об "объединении" Церквей, однако уверены в том, что возможно их сближение по целому ряду вопросов. И главное — мы не соперники, как было в прошлом, а союзники. Из этого понимания нам следует исходить, развивая проекты, направленные на совместное свидетельство миру о Христе распятом и воскресшем.

Интервью подготовлено редакцией социальной и гуманитарной информации ТАСС