Глава РПЦЗ: мы должны призывать к миру, а не к бомбардировкам

Глава РПЦЗ митрополит Иларион © Наталья Славина/ТАСС

В год столетия Октябрьской революции, которая привела к созданию Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ), ее глава митрополит Иларион поделился в интервью ТАСС своим видением взаимоотношений с РПЦ и другими православными церквями, а также поздравил всех верующих с наступающим праздником Пасхи.

— В 2017 году в России и мире отмечается столетие Октябрьской революции, в результате которой и возникла РПЦЗ. Многие священники уехали на Запад и стали у истоков зарождения нового социального, духовного, религиозного института, новой — с прежними традициями, но на новой земле. Как вы оцениваете столетнее развитие РПЦЗ с точки зрения истории и религии?

— Русская зарубежная церковь никогда не считала себя отдельной, автономной от Русской православной церкви (РПЦ). После революции так сложились обстоятельства, что русской православной церкви необходимо было временно обеспечить себе существование за границей, поскольку на территории России ее преследовали, преследовали священнослужителей. Так возникла РПЦЗ, которая рассказывала, свидетельствовала миру о событиях в Советской России, поскольку там об этом говорить было нельзя. Здесь, зарубежом, мы молились всегда за церковь, реагировали на разные события. Кроме того, мы старались поддерживать дух, основу русской церкви — мы ничего нового не вводили в церковную жизнь, старались жить по старым традициям, которые в церкви существовали всегда.

Так возникла РПЦЗ, которая рассказывала, свидетельствовала миру о событиях в Советской России, поскольку там об этом говорить было нельзя

В те времена в России не хватало духовной литературы, религиозные книги были возбранены, даже самые необходимые, насущные. РПЦЗ пыталась помочь, хотя, конечно, это была капля в море. Какая-то духовная литература передавалась в Россию, частично мы говорили об этом через передачи, радио. Например, мой одноклассник, протоиерей Виктор Потапов, который сейчас служит настоятелем Иоанно-Предтеченского собора в Вашингтоне, долгие годы работал на радиостанции "Голос Америки". Он вел очень интересную программу "Религия нашей жизни", ее многие слушали. Он также организовывал трансляции из собора в Вашингтоне в СССР вечерни и Божественной Литургии. Другие радиостанции тоже давали уроки православия, рассказывали новости, говорили о том, как поживает церковь. И это очень ценилось в России.

Мы также свидетельствовали о трудностях, исповедниках, мучениках российской церкви. Некоторые из них были канонизированы и прославлены нами гораздо раньше, чем в России. Таким образом, все эти годы, разделяющие РПЦ и РПЦЗ, мы старались сопереживать, сочувствовать и иногда предвосхищали некоторые действия и события, но при этом всегда считали себя неотделимой частью страждущей русской православной церкви.

— Какие события будут приурочены к столетию образования РПЦЗ и 10-летию со дня подписания Акта о каноническом общении двух церквей?

— В День вознесения Господне, который отмечается через 40 дней после Пасхи, мы будем участвовать в праздновании десятилетия восстановления общения с РПЦ вместе с Московским патриархатом. Празднование будет происходить в Москве, в Сретенском монастыре, где Святейший Патриарх Кирилл освятит новый собор, построенный в честь новомучеников и исповедников России. Это будет очень символическим событием. При этом одновременно мы таким образом отмечаем и десятилетие восстановления общения, поскольку именно в День вознесения Господне, 10 лет назад, был подписан Акт.

За это время отношения наши укрепились, стали естественными, братскими, близко духовными. Восстановление отношений дало нам возможность вместе служить в церквях, участвовать в архиерейских соборах, общаться, знакомиться друг с другом, вместе переживать трудности и радости, беспрепятственно посещать святые места. И это радует мирян. Мы также радуемся, когда к нам приезжают архиереи, священнослужители, служат с нами, совершают паломничество по нашим святым местам, монастырям. Они с интересом узнают, что не только бывшие соотечественники, но и иностранцы здесь принимают православие и даже становятся священниками и епископами, узнают о том, как расширяется православие за границей.

За это время отношения наши укрепились, стали естественными, братскими, близко духовными

У нас за это десятилетие появились новые совместные с РПЦ традиции. С 1920 года — вот уже почти 100 — находится на Западе Курская Коренная икона Божией матери. С 1957 года она хранится в Нью-Йорке, в Знаменском Соборе. В 2009 году она впервые вернулась на время в Россию. И теперь у нас есть договоренность, что эта чудотворная икона каждый год посещает в течение одной-двух недель свою родину, Курск, Курскую епархию для поклонения, с ней проходят Крестные ходы, доставляют ее в соборы, монастыри, после чего она вновь возвращается в США. Это — одна из новых традиций, которые стали возможными благодаря восстановлению общения.

— Увеличивается ли число приходов РПЦЗ, становится ли больше православных людей за границей?

— Да, церковь духовно обогатилась. В США, особенно в последнее время существенно возросло число новых верующих, тех, кто уже здесь духовно переродился. Они пришли в церковь, хотя раньше практически ничего не знали о вере. Многие из них стали очень преданными нашей вере. Многие приходы, еще десятилетия назад страдающие малолюдием, значительно пополнились прихожанами, а храмы, церкви обрели новую жизнь. Когда-то на Брайтон-бич вообще не было русского прихода, и русскоязычные, советские эмигранты были вынуждены посещать единственную в Бруклине американскую (православную) церковь. Однако с 90-х годов прошлого века только на Брайтон-бич появилось шесть наших новых приходов, причем особенно интенсивно новые церкви открываются в последнее время.

Такие же процессы происходят во многих других штатах, например, во Флориде, и даже там, где вообще никогда не было приходов. У нас есть желание, чтобы приход был открыт не только в каждом штате Америки, но и во всех больших городах - везде, где есть большие общины наших людей. Однако для этого людям надо проявить инициативу, организовать процесс, собирать деньги на строительство церкви или найти здание, а мы постараемся предоставить священника. Одна из основных задач РПЦЗ - служить, помогать эмигрантам. Мы стараемся открывать новые общины, приходы, чтобы охватить максимум людей, приехавших из России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Грузии и других православных стран.

В настоящее время, например, мы хотели бы организовать приход, найти здание под церковь и священника для нью-йоркского района Ривердейл, где живут многие сотрудники Постпредства РФ при ООН, других стран бывшего Советского Союза, где находится большая русскоязычная община, жители многих бывших республик Советского Союза. Наша задача - поддерживать их духовно.

Расширение православия затронуло не только США, но и весь мир

Расширение православия затронуло не только США, но и весь мир. Кроме основных стран, где РПЦЗ представлена приходами и церквями, мы работаем еще и с миссиями. Так, православная миссия действует сейчас на Гаити, где уже открылось семь общин со священниками, рукоположенными нами. Есть большая община в Индонезии, я много раз там бывал, там наши священники молятся на индонезийском языке. В Пакистане у нас также есть священник, даже в Южной Корее. Что удивительно - сейчас проснулись Филиппины и обращаются в православие, очень им заинтересовались. Островитяне - очень активны, они приходят молиться в церкви, оставленные протестантами, католиками. В Московской патриархии тоже есть свои миссии за рубежом.

В то же время, конечно, есть страны, где нет православных приходов, хотя там живет много православных. Но мы, к сожалению, не можем просто прийти и построить храм — это сложный процесс, требующий больших средств, сложных переговоров, организации.

— В последнее время в мире участились теракты, совершаемые напрямую против христиан (как недавняя атака в Египте), против Запада. Можно ли говорить о конфликте цивилизаций, войне христианства и ислама?

— Мусульманский мир очень расшатан действиями, поступками Запада по отношению к нему. Поэтому у них возникла такая радикальная активность, сопротивление, доходящее до терроризма. И это нелегко остановить. Думаю, что в настоящее время наступают дни мученичества христиан - мы это видим у коптов в Египте, в Сирии, в Ираке, где экстремисты убивают верующих, вытесняют их за пределы страны. Что касается терактов в Европе, то считаю их основной причиной - решение европейских стран, связанное с переселением народов, принятием у себя новых мигрантов. Мы, со своей стороны, к сожалению, можем лишь наблюдать за этим процессом, должны быть крепкими в своей вере, молиться и просить у Господа защитить Россию.

Люди, в основном, добрые, а их душа, как писал один апологет христианства, она стремится к Богу, добру. В другую сторону заводят грехи, они мешают. Большинство людей — хорошие, спокойные, и в России они такие.

— Всеправославный собор в 2016 году. Какова причина конфликта?

— Соборы в православии созывались всегда, но далеко не все из них признавались Вселенскими. Многие так и остались межправославными. Дело в том, что церкви в православии организованы территориально, их объединяет одна вера и общение друг с другом. Это не единый монолит, как католическая церковь. Каждый православный народ имеет свои традиции, которые при этом не нарушают единства веры - певческие традиции, богослужения, ритуалы. Это связано с тем, что с каждым веком церковь как живой организм творчески развивается.

Что касается собора 2016 года, то в его организации была допущена явная спешка, прежде всего, в подготовке документов. Некоторые хотели этот процесс ускорить, а некоторые (Болгарская, Грузинская, Русская, Антиохийская) церкви опасались, что необдуманные и несогласованные документы могут лишь повредить православию и отношениям. Поэтому они отказались от участия в соборе. Всегда при подготовке к таким важным мероприятиям требуется более внимательное рассмотрение всех вопросов, чтобы не нарубить затем дров. Когда будет организован следующий Всеправославный собор, мне неизвестно, информацией такой не располагаю.

— Передача Исаакиевского собора РПЦ необходима? И надо ли продолжать эту тенденцию - передавать здания церквей в России и в других странах под ответственность РПЦ или РПЦЗ?

— Церкви в России всегда были священным местом, но в советское время они были захвачены и, в лучшем случае, переделаны в музеи. После падения коммунизма добрые отношения Церкви и власти возродились, и государство помогало восстановить многие соборы. Однако Исаакиевский собор - очень важное церковное здание для православия. При этом миряне, все люди и после передачи РПЦ смогут посещать его свободно и бесплатно. В то же время Церковь всегда лучше оберегает, сохраняет соборы, которые в советское времена зачастую превращались в руины, хоть формально и находились под охраной государства. Церковь всегда будет заботиться о своих храмах, святых местах.

Церковь всегда должна охранять храм как святое место

В Европе есть старые храмы, построенные (при содействии РПЦ) еще до революции и очень нуждающиеся в поддержке. Церковь всегда должна охранять храм как святое место.

— Если такая церковь в небольшом городишке обратится к вам, в РПЦЗ, за помощью, попросит взять ее под свою опеку, ответственность, помочь восстановить храм, реставрировать иконы, роспись, стены, вы можете это рассмотреть?

— Конечно, потому что местная церковь иногда не в силах сама это сделать. Лучше взять под свое покровительство, чем храмы будут разрушатся дальше и дальше.

— Должна ли церковь реагировать на политические события, принимать ту или иную сторону на политической арене?

— Мы должны лишь призывать к миру, мирным договорам, не бомбардировкам. Надо призывать к мирному сосуществованию, чтобы утихли страсти, чтобы была справедливость, не было нарушения прав людей.

— А вы лично голосуете на выборах?

— У меня есть гражданство Канады, где я родился, и Австралии, где служил очень долгие годы. В США у меня есть лишь право на жительство и работу, здесь я не голосую. А вот в Австралии голосую, хожу на выборы, потому что иначе, по закону страны, придется выплачивать штраф.

— Может, вы захотите обратиться к православным, русским православным, со словами по поводу праздника Пасхи?

— Конечно, с удовольствием! Христос воскресе! Поздравляю всех в России с этим великим праздником. Радуйтесь все воскресшему Спасителю, несмотря на все трудности, печали, волнения, которые сопровождают нашу жизнь. Не падайте духом, Христос уже победил мир. Радуйтесь и будьте ближе к Богу, несмотря ни на какие теракты и войны. Все это пройдет, а Христос торжествует и дает всем верующим в него возможность вечной жизни с ним.

Наталья Славина, Нью-Йорк