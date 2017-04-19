Германский старший прокурор: преступления нацистов не имеют срока давности

Йенс Роммель © Центр по раскрытию преступлений национал-социализма

Центр по раскрытию преступлений национал-социализма (ЦРПНС), расположенный в немецком городе Людвигсбург, продолжает и расширяет свою работу по поиску предполагаемых нацистских преступников. Руководитель ведомства старший прокурор Йенс Роммель в интервью ТАСС рассказал, почему эта работа не потеряла своей актуальности и по истечении более 70 лет после окончания Второй мировой войны и как следователи выходят на след бывших надзирателей концлагерей. Центр был основан в 1958 году. С того времени он провел более 7,5 тыс. предварительных расследований в отношении предполагаемых пособников нацистов.

— Прошло уже более 70 лет после окончания Второй мировой войны. Достаточно ли до сих пор работы у ЦРПНС в Людвигсбурге?

— Министры юстиции федеральных земель ФРГ в июне 2015 года дали поручение центру продолжать предварительную проверку до тех пор, пока есть те, кого можно привлечь к уголовной ответственности. Преступления, связанные с обвинением в убийстве, в Германии не имеют срока давности — расследовать их нужно до тех пор, пока живы и дееспособны подозреваемые. В этой связи мы по-прежнему прилагаем усилия для розыска лиц, участвовавших в преступлениях национал-социалистов. Но правильно также и то, что таковых остается все меньше.

— Как обстоит дело с текущим расследованием? Сколько предполагаемых нацистских преступников сейчас находится в поле зрения следователей?

— В центре нашего внимания в настоящее время находится персонал бывших концентрационных лагерей. Согласно новым нормам правоприменительной практики теперь нет потребности доказывать конкретное участие того или иного человека в каждом отдельном убийстве, но для возбуждения дела достаточно, скажем, того, чтобы надзиратель при исполнении своих обязанностей знал о систематических убийствах.

Преступления, связанные с обвинением в убийстве, в Германии не имеют срока давности — расследовать их нужно до тех пор, пока живы и дееспособны подозреваемые

Мы изучаем документы из стран Восточной Европы, которые во время холодной войны были недоступны сотрудникам центра. ЦРПНС в прошедшие годы занимался проверкой в отношении немецких мигрантов, в том числе в Южной Америке, поскольку были основания предполагать, что после войны многие преступники скрылись там.

Расследование собственно военных преступлений, то есть нарушений законов и правил ведения боевых действий, не относится к задачам центра, за исключением преступлений, совершенных в отношении советских военнопленных.

— После вынесения приговора Демьянюку и Оскару Гренингу, которого прозвали "бухгалтером Освенцима", был создан прецедент, позволяющий возбуждать дела в отношении бывших нацистских преступников даже в том случае, если невозможно доказать их непосредственное участие в злодеяниях. Как вы оцениваете такую правовую ситуацию?

Важна не длительность срока лишения свободы в случае вынесения приговора обвиняемому, но расследование и общественная дискуссия, касающаяся таких массовых преступлений

— Возбуждению дела, в том числе против Гренинга, предшествовала доследственная проверка ЦРПНС. Массовые преступления национал-социалистов отличает то, что в них участвовало или о них знало большое количество людей, работавших на самых различных должностях. Совершение преступлений в таком масштабе было возможным лишь по той причине, что много людей внутри этой "машины смерти" способствовали злодеяниям.

Такой подход позволяет нам соответствующим образом оценить ответственность каждого отдельного человека в преступной системе.

— Данные по каким бывшим нацистским лагерям вы прежде всего проверяете?

— После вынесения приговора Джону (Ивану) Демьянюку в 2011 году расследование было сосредоточено на бывшем персонале Освенцима и Майданека. Проверка здесь продолжается.

В настоящее время добавились и другие концентрационные лагеря: в прошлом году мы передали в прокуратуры дела девяти подозреваемых, работавших в концлагере Штуттгоф (под Гданьском). Сейчас мы проверяем данные, в частности, по Бухенвальду, Заксенхаузену, Равенсбрюку, Нойенгамме и Берген-Бельзену.

— Многим подозреваемым, в том числе бывшим охранникам, уже за 90 лет. Как вы считаете, есть ли смысл привлекать их к суду в таком возрасте?

— Парламент ФРГ — и это прежде всего касается преступлений национал-социалистов — постановил, что убийство не имеет срока давности. В этой связи мы обязаны попытаться расследовать такие преступления. Когда дело доходит до судебного разбирательства, обе стороны — жертвы и обвиняемые — имеют право представить свою картину происшедшего.

Мне представляется, что здесь важна не длительность срока лишения свободы в случае вынесения приговора обвиняемому, но расследование и общественная дискуссия, касающаяся таких массовых преступлений, которые совершались на государственном уровне.

— Хватает ли вам существующих ресурсов, в том числе сотрудников, для проведения работы?

— В ЦРПНС работают семь следователей (судьи, прокуроры и полицейские работники). Кроме того, у нас есть переводчики на польский и русский языки, сотрудники, которые занимаются анализом актов и документации, ведут картотеку и занимаются другими насущными делами. Мы надеемся, что сможем в полной мере выполнять наши задачи.

— Что представляет собой ваша работа с самого начала? Как создается общая картина о том или ином человеке, который, возможно, был пособником национал-социалистов или участвовал в совершении преступлений?

— Сначала мы берем определенный комплекс преступлений, например систематические убийства, совершенные за определенный период в определенном концлагере. Если мы в состоянии их описать, то следующее, чем мы занимаемся, — ищем персонал, который в то время находился там. Для этого мы изучаем весь имеющийся в наличии материал: документы, хранящиеся в архивах, в фондах мемориалов, старые дела. Цель — установить, кто в какой функции и как долго исполнял свои обязанности в этом лагере.

Последняя стадия — выяснить, жив ли еще подозреваемый. После этого мы передаем дело в одну из прокуратур, которая затем ведет расследование и принимает решение о возбуждении дела.

Беседовал корреспондент ТАСС в Берлине Вячеслав Филиппов