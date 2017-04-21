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Филипп Киркоров о скромности, цене популярности и семейном счастье

21 апреля, 9:00 UTC+3
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Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Народный артист России Филипп Киркоров 30 апреля отметит 50-летие. В честь юбилея он даст 10 сольных концертов-шоу "Я" на сцене Государственного Кремлевского дворца. В канун юбилея певец дал интервью ТАСС.

— Филипп Бедросович, вам не впервой встречать день рождения на сцене. Теперь этому будут предшествовать еще 9 больших сольных концертов. Как на все хватает сил? В чем ваш секрет?

— Вот сижу как раз с другом, жалуюсь, что не хватает уже сил, сутки с удовольствием удвоил бы, потому что ничего не успеваю. И репетировать обновленное шоу надо, и встречаться с режиссером надо, и дать ряд интервью, и сняться в юбилейных программах, и записать новые песни.

Дети со мной на всю жизнь

Я не представляю, как все это успеть и при этом не забыть, что у меня двое маленьких детей, которым нужно внимание, которых нужно отвести в садик, забрать оттуда, повести на "Тодес", тхэквондо, карате, теннис или английский. Хотя представляю, ведь как-то с этим справляюсь и в этом режиме живу последние 30 с лишним лет. Может, поэтому все удается, все так складывается. Сегодня, в канун 50-летия, я могу себя назвать счастливым человеком, потому что в моей жизни и музыка, и песни, и любовь, и семья — все случилось.

— Вы упомянули, что шоу "Я" будет обновлено. Какие сюрпризы ждут зрителей?

— За год произошло осмысление всего того, что поставил для меня великий режиссер Франко Драгоне, создатель Cirque du Soleil и целого направления эстетской классики, перемешанной на цирке и шоу. Достаточно емкое название шоу "Я" дало мне возможность по-другому посмотреть на себя. Но осмысление не пришло ко мне сразу, во время премьеры в прошлом году, мы дали более 100 концертов в 10 странах. За это время я нашел себя в каждой песне по-новому, кое-что изменив, кое-что подделав под себя — как меняется костюм на примерке, хотя его суть остается той же. То есть канва шоу осталась неизменной, но кое-где поменялась песня, кое-где поменялся костюм, хореографическая постановка… Теперь у шоу другое начало: я появляюсь из глубины зала, а не со сцены, и это довольно сильный момент.

Чем больше звезда — тем она скромнее

Также в фойе Кремлевского дворца на время концертов будет выставлена экспозиция из 90 моих самых известных костюмов, которые чудом сохранились за 30 лет благодаря моему папе Бедросу и костюмерше Татьяне Малыгиной. Это и наряды со съемок клипа "Зайка", костюм с зелеными перьями с программы "Лучшее, любимое только для вас", с шоу "ДруGoy"… Все они прошли реставрацию. Люди смогут увидеть образы, которые когда-то полюбили в кино, в видеоклипах.

Я не живу старым: отыграл программу — и иду в новом, отсняли клип — выкинули, отдали костюм. А папа все это бережно собирал, Таня тоже все эти вещи в свои чемоданы укладывала. Идея экспозиции пришла мне случайно. Я пришел в гости к папе и увидел, что из шкафа торчит кусок знакомого материала. Это оказался мой черный шелковый плащ, расшитый золотыми куполами, из клипа "Ты, ты, ты". Этот плащ мне подарили в городе Николаеве, я в нем вышел на свой первый сольный концерт. Я спросил Бедроса, что еще сохранилось? Он, потупив глазки, открыл второй шкаф, который тоже был полон моих костюмов. Так хватит им пылиться, раз так бережно сохранили все то, что я считал выброшенным и исчезнувшим. Надо показать это людям. Кстати манекены будут раскрашены под меня разного периода начиная с 1985 года и заканчивая 2016-м: где-то с бородой, где-то с короткой стрижкой, где-то блондин.

Еще устроим фотовыставку лучших работ моих поклонников и фотографов, которые снимали шоу "Я" на протяжении года в разных городах. Потом все это поедет с нами по стране.

— Вы хотя бы дадите себе возможность отдохнуть?

— Я заслужил отпуск после юбилея. Но уже в мае отправлюсь с концертами на Дальний Восток, куда мы не доехали в прошлом туре. Затем будет традиционный летний тур: конечно же, Сочи, Анапа, Геленджик, Краснодар, Ставрополь — все эти замечательные южные города. С нами ездит семь трейлеров со звуком и светом, например на Дальний Восток они будут добираться 15 суток. Труппа из 89 человек поедет: техники, музыканты, балет, трюкачи. В сентябре юбилейное шоу "Я" отправится на мою родину в Болгарию с тремя концертами. Я давно там не выступал и очень жду этих гастролей. Уже готовится тур в Америку в следующем году.

— Шоу впечатляет масштабом уже с ваших слов. Плюс арендовать тот же Кремлевский дворец на десять дней — удовольствие дорогое. Назовете хотя бы приблизительную стоимость проекта?

— Не на 10, а на 20 дней — 10 концертов и столько же репетиционных дней. Конечно, это дорого. Но ведь все легко проверить. Если кому-то интересно, то можно зайти на сайт Кремля и посмотреть стоимость аренды, стоимость 200 квадратных метров последних технологичных световых экранов, на которых построено шоу, стоимость трейлеров, бассейна с фонтаном, бьющим под потолок Кремлевского дворца, зарплаты танцоров и музыкантов…

Главный показатель популярности и успеха — это срок выдержки, как у дорогого коньяка

Все это я делаю на свои собственные деньги, заработанные на шоу "ДруGoy". Инвестирую в новое шоу "Я", потому что это моя жизнь. Мне не нужно инвестировать в самолеты, парки дорогих машин. Все, что нужно, есть в моей жизни: дом за городом, где живут мои дети, машина, квартира в Москве, дом на родине, в Болгарии.

— Сейчас популярно сотрудничество с благотворительными фондами, когда известные люди просят поклонников вместо покупки цветов перечислить деньги, к примеру, на помощь детям. В ваши планы что-то подобное входит?

— Я много занимаюсь благотворительностью, но не считаю нужным анонсировать это в приглашениях. Если надо пожертвовать какую-то сумму денег, спасти жизнь ребенку, я сделаю это тихо, без лишнего пафоса. Озадачивать людей тем, на что они должны потратить свои деньги, — это такая "понтяра".

День рождения — это подарки, и пусть люди сами решают, что дарить. Сегодня модно составлять "виш-лист" — лист желаний, от маечки до самолета, — и отправлять его гостям. Так вот я даже такой список составить не могу, мне неловко говорить людям: "Пойдите в такой-то магазин, там я себе отложил курточку, а здесь у меня машина забронирована".

— Это очень скромно для звезды вашего масштаба.

— В моем понимании — чем больше звезда, тем она скромнее. Я в творчестве далеко не скромен, но в жизни все наоборот.

— Не могу не спросить о "Евровидении", к которому вы тоже имеете отношение: выступали сами, были куратором других представителей на конкурсе. Вы знакомы и с Юлией Самойловой. Как воспринимаете ситуацию, что мы не поедем в Киев?

— Ситуация отвратительная. Юлю я знаю еще с проекта Аллы Борисовны (Пугачевой. — Прим. ТАСС) "Фактор А", она ее и выбрала из тысячи поющих артистов на кастинге. Я был ведущим этого проекта, разговаривал с Юлей до ее появления на экране, и она как-то сразу расположила к себе. Я был счастлив, что она прошла весь проект достойно и стала финалисткой. Я также очень радовался, когда ее выбрали представлять Россию на "Евровидении", написали ей милую песню. Не знаю, насколько композиция была бы конкурентоспособной, но это было трогательно. И все это так гнусно перекрутили!

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Еще до ситуации с Юлей я не был сторонником того, чтобы Россия принимала участия в конкурсе до тех пор, пока не изменятся его правила. Не может уравниваться 50:50 оценка миллионов зрителей и пяти членов жюри! Люди, которые голосуют собственным евро, поставили Сережу Лазарева (представителя России на конкурсе в 2016 году. — Прим. ТАСС) на первое место, а ангажированное жюри, которому нашептали на ухо, ставит его на последнее. Мы выиграли телеголосование, и если бы правила были такими же, как в 2008 году, когда победил Дима Билан, то "Евровидение" снова было бы у нас.

Пока не изменится процентное соотношение этих голосов хотя бы 70:30 или 80:20 в пользу телезрителей, нам нет смысла участвовать в конкурсе. Ряд стран продолжит сводить с нами счеты, кто бы ни приехал.

— Также из новостного. Ситуация с Маруани (лидер французской группы Space Дидье Маруани в ноябре 2016 года обвинил Киркорова в плагиате. — Прим. ТАСС) урегулирована или вам продолжают поступать запросы по этому делу?

— До меня доносятся слухи, что адвокат Маруани никак не успокоится. Ему не дает покоя, что они по всем позициям проиграли в пух и прах. Я не понимаю, почему изначально претензия была ко мне — я не автор песни "Жестокая любовь", а ее исполнитель. Я вступился за скромного автора Олега Попкова, который написал эту песню на восемь лет раньше. У нас есть подтверждающие это бумаги, и суд их принял к сведению.

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Но, как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался. Когда вся эта гнусная история началась, я просто молчал, не реагировал. Но когда это перешло все границы, я обратился в органы, чтобы защитить мое достоинство, мою деловую репутацию. Кому нужен скромный автор? Всем же нужен шум и скандал, желание пропиариться на моем имени в канун гастролей некогда популярной группы. Сколько раз я уже был таким пиар-поводом для тех, кто сделал себе имя за мой счет! Но в этот очередной раз мне надо было сделать показательное выступление, чтобы другим было неповадно.

Так что Маруани ни с чем вернулся к себе на родину. Может быть, меры были слишком жесткими, но это мое право защищать свое имя.

— На ваш взгляд, популярность артиста — это награда за труды или испытание?

— Популярность артиста — это труд. Ты можешь за один день стать известным благодаря какой-то выходке или хитовой песне. Вот сейчас эта группа "Грибы", и мне самому нравится их песня, я даже иронизировал на эту тему в Instagram. Но главное в этой жизни — продержаться. Я уж не говорю о том, чтобы продержаться 40 лет, как это сделала великая "женщина, которая поет" — надо быть гениальной, чтобы вызывать такую народную любовь. Для меня главный показатель популярности и успеха — это срок выдержки, как у дорогого коньяка. Посмотрите на наших великих Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Софию Ротару. Если я продержусь так, как они, то буду самым счастливым человеком на свете.

— Более 30 лет на сцене — это уже немало.

— Я никогда не думал, что так долго продержусь — четверть века на эстраде. Я просто очень качественно работал, не жалел денег на шоу, клипы, костюмы… И до сих пор собираются полные залы и дворцы спорта. Декабрьский концерт в Баку собрал 17 тысяч зрителей! Люди верят, людям нравится.

— А своим детям вы желаете такой жизни — жизни артиста?

— Если читать мои интервью, я всегда говорю одно: я не сторонник того, чтобы они продолжили мой путь, потому что это очень тяжелая профессия, нужны нервы-канаты, чтобы с этим справиться. Если они сами выберут эту дорогу, сопротивляться им не буду, но и помогать не стану пройти кастинги и все такое. Я в этом принципиален: если решают что-то делать, пусть делают это сами. Я же делаю все возможное, чтобы они раскрыли себя в других областях: Алла-Виктория прекрасно рисует, Мартин просто рожден, чтобы быть спортсменом.

— Среди людей, состоявшихся в профессии и финансово, есть мода отправлять своих детей за границу…

— Это тоже не про меня. Это исключено, потому что я сам окончил с золотой медалью обычную общеобразовательную школу №413 в Москве, у нас были замечательные учителя. Я там получил все что надо для того, чтобы выбрать свой путь в жизни. Все зависит только от самого человека. К тому же я хочу, чтобы дети были рядом, я хочу видеть их утром, ужинать с ними вечером, проводить с ними время, дать им что-то. Я родил их не для того, чтобы избавиться от них, как только им исполнится 10 или 15 лет. Они со мной на всю жизнь.

Беседовала Анастасия Силкина

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