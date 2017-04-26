Глава "Интер РАО — Электрогенерация": энергетике нужны новые механизмы для модернизации

Тимур Липатов © Пресс-служба "Интер РАО – Электрогенерация"

Объединяющая генерирующие активы "Интер РАО" компания "Интер РАО — Электрогенерация" в текущем году планирует рост финансовых показателей и рассматривает возможность приобретения угледобывающих активов в регионах. Об этом и необходимости создания механизмов стимулирования модернизации оборудования в отрасли в интервью ТАСС рассказал генеральный директор "Интер РАО — Электрогенерация" Тимур Липатов.

— Насколько отрасль сейчас привлекательна для инвесторов?

— Крупным инвесторам входить в электроэнергетику сейчас, при достаточно четко спрогнозированном денежном потоке, можно лишь в том случае, если они имеют меньшие аппетиты к ставке доходности. Ведь вопрос смены собственника рассматривается тогда, когда продавец и покупатель по-разному оценивают перспективы бизнеса либо из-за разных оценок будущего денежного потока, либо из-за разницы ставки дисконтирования. С учетом того, что практически все инвесторы рассчитывают на одинаковую доходность в процентах, большой почвы для появления новых крупных игроков в российской электроэнергетике пока нет. Однако это не значит, что отрасль не привлекательна для портфельных инвесторов. Энергокомпании, которые работают над своей эффективностью, финансово успешны как сами по себе, так и для акционеров.

— А вы сами рассматриваете какие-то активы на рынке?

— Глобальных вопросов нет, но точечно инициативы нами прорабатываются постоянно. Например, сейчас сложилась серьезная ситуация с транспортом по углю — произошло обновление вагонного парка, что подняло арендные ставки и, как следствие, увеличило долю транспортной составляющей в цене угля. В настоящее время мы рассматриваем возможность приобретения определенного объема собственного вагонного парка — стоимость услуг операторов достигла таких значений, которые позволяют нам говорить об эффективности данного проекта.

Также с целью хеджирования (страхования. — Прим. ТАСС) рисков и создания добавленной стоимости рассматриваем возможность вертикальной интеграции в угледобывающие активы в регионах, где конъюнктура рынка не благоприятна для нас. Тем более что у нас уже есть определенная компетенция в этом: в периметре группы "Интер РАО" есть своя угледобывающая компания в Бурятии.

— Каких финансовых показателей ожидаете по итогам текущего года?

— В 2016 году "Интер РАО — Электрогенерация" достигла показателя EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации. — Прим. ТАСС) 54 млрд рублей, рост по сравнению с 2015 годом составил 49%. Наш вклад в общую EBITDA группы — более 55%. В 2017 году мы ожидаем дополнительный рост этого показателя.

— Верно ли, что основной рост ваших финансовых показателей сформирован за счет договоров поставки мощности (ДПМ)?

— Действительно, основной рост выручки — примерно наполовину — складывается за счет увеличения поступлений от объектов ДПМ. Это характерно не только для нашей компании, но и в принципе для всей электроэнергетической отрасли. Но для компании очень важны менеджерские решения, нацеленные на внутреннюю эффективность. Например, при наличии объектов ДПМ можно расти по-разному: можно просто получать средства, причитающиеся компании по договору; а можно придумать и провести ряд технических мероприятий по увеличению установленной мощности, переаттестовать мощности и дополнительно зарабатывать — ДПМ позволяют увеличивать мощность на 10% без потери надбавки. Для меня как руководителя вызов в том, чтобы находить такие возможности, масштабировать их на все электростанции и использовать с максимальной эффективностью. Уже сегодня это дает значительный эффект, который определил вторую половину роста EBITDA за 2016 год.

— По объектам ДПМ — нет ли причин для отставания, все ли хорошо с подрядчиками?

— На любой стройке есть потенциальные проблемы — и с подрядчиками, и со сроками. Мы не исключение. Но нет каких-то рисков, которые могли бы привести к переносу сроков ввода объектов. Мы планируем ввод блока ПГУ (парогазовая установка. — Прим. ТАСС) 420 МВт Верхнетагильской ГРЭС уже во втором квартале и блока ПГУ 800 МВт Пермской ГРЭС в третьем квартале этого года. Сейчас мы находимся на стадии завершения пусконаладочных работ.

— Что еще влияет на ваш финансовый результат?

— В течение прошедшего года мы реализовывали еще ряд мероприятий, давших существенный вклад в увеличение EBITDA. Это реализация ремонтных и реконструкционных мероприятий, повышение качества работы с персоналом, взаимодействия с поставщиками топлива, сжигание мазута по сниженным ценам и другие. В целом проведенные менеджментом компании мероприятия увеличили EBITDA "Интер РАО — Электрогенерация" за 2016 год более чем на 9 млрд рублей.

— Если затронуть тему модернизации: у компании достаточно собственных средств, чтобы начать заниматься ей самостоятельно?

— В текущем состоянии рынок не создает необходимых стимулов для вложения средств генерирующих компаний и инвесторов ни в масштабную модернизацию, ни в новое строительство. Это, в первую очередь, связано с ценой КОМ (конкурентный отбор мощности, составляет порядка 120 тыс. рублей за МВт в месяц в первой ценовой зоне. — Прим. ТАСС) и ее динамикой, которая существенно отстает от темпов инфляции.

Данный уровень цены за мощность не обеспечивает покрытие даже эксплуатационных расходов угольной генерации. Если же говорить о модернизации, то, например, объем инвестиций в масштабную модернизацию типового и наиболее распространенного паросилового блока 300 МВт составляет в текущих ценах около 2 млрд рублей. А окупаемый же объем инвестиций находится на уровне 1,3 млрд рублей. Простая математика показывает, что блок эффективнее вывести.

Отсутствие окупаемости инвестиций в модернизацию оборудования представляет собой большую проблему, так, например, к 2025 году значительное количество энергоблоков 300 МВт (а их суммарная установленная мощность превышает 20 ГВт, или 10% всей установленной мощности электростанций России) будет достигать пределов индивидуального ресурса и при отсутствии модернизации — каскадно выводиться из эксплуатации.

— Ваши предложения?

— Уже сейчас необходимо утверждать механизмы стимулирования модернизации оборудования и нового строительства, донастраивать или изменять существующую модель рынка.

Текущая модель предусматривает возможность роста цен на мощность на 2,5 тыс. рублей за МВт в месяц при сокращении предложения на 1 ГВт. Диапазон изменения — в пределах 114 и 156 тыс. рублей в месяц. Таким образом, чтобы увеличить цену КОМ с текущих 120 тыс. до 156 тыс. рублей, необходимо вывести 14 ГВт мощностей на рынке! Но даже при цене мощности 156 тыс. рублей за МВт в месяц стимулов для модернизации нет. Поэтому сегодня одной из приоритетных, определяющих задач отрасли является разработка механизма привлечения инвестиций для проведения модернизации.

По данным отраслевой отчетности, до 2035 года 129 ГВт действующих мощностей ТЭС, а это 80%, достигнут паркового ресурса. При этом в проекте генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики ожидается рост потребления на 1,5% в год до 2035 года. Для обеспечения потребности в электроэнергии целесообразна масштабная модернизация оборудования (до 76 ГВт к 2035 году).

Беседовала Ирина Мандрыкина