Председатель Ялтинского международного экономического форума об инвестициях в Крым

Андрей Назаров © Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Председатель правления фонда "Ялтинский международный экономический форум" (ЯМЭФ), сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров в интервью ТАСС рассказал об итогах третьего ЯМЭФ, стремлении иностранных инвесторов развивать проекты в Крыму и наиболее приоритетных отраслях региона.

— Чем вам запомнился третий Ялтинский международный экономический форум?

— Он был рассчитан на глобальную повестку. И даже слово "международный" уже слишком тесновато для тех направлений, которые здесь обсуждались, и того количества людей, которые сюда приехали. Поэтому нет никаких сомнений, что в дальнейшем ЯМЭФ будет привлекать сюда все больше иностранных участников, а повестка всегда будет очень насыщенной, важной и актуальной.

— Сколько участников было у форума?

— Ожидалось полторы тысячи человек из 40 стран мира, но по факту более 2200 человек пришли на форум. Спикеров, именно тех, кто выступал, около 350 человек. Также было рекордное количество средств массовой информации — 300 журналистов из 200 СМИ, при этом из них пару десятков иностранных СМИ, что тоже подтверждает интерес к форуму. Количество деловых мероприятий за три дня приближается к 50.

— Какие ключевые мероприятия, на ваш взгляд, прошли на ЯМЭФ в этом году?

— У нас состоялось несколько экологических сессий, а также пленарное заседание на эту тему, так как 2017 год объявлен Годом экологии в России и 20 апреля президент РФ Владимир Путин подписал Стратегию экологической безопасности до 2025 года. На пленарном заседании присутствовал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов, а также министр природных ресурсов Сергей Донской.

Слово "международный" уже слишком тесновато для тех направлений, которые здесь обсуждались, и того количества людей, которые сюда приехали

Мы провели также очень важную сессию по строительству, на которую приезжал министр Михаил Мень и другие важные спикеры, которые обсуждали способы развития этой отрасли в Крыму, ее актуальные проблемы и в целом значение строительства для всей экономики.

Первое пленарное заседание было посвящено стратегии развития всей экономики России, на нем присутствовали более 1000 человек, в том числе Сергей Кириенко и Дмитрий Козак. Пленарное заседание "Мир: Россия глазами инвесторов" собрало всех иностранных представителей. Подавляющее большинство спикеров на международной серии пленарных заседаний сказали о том, что необходимо, во-первых, отменять санкции, потому что они вредят в первую очередь тем странам, которые их ввели, а во-вторых, что эти санкции были введены с нарушением международных норм и что сотрудничество с Россией сегодня становится очень актуальным. Многие из инвесторов приехали сюда не первый раз, и ими же было инициировано создание Международной ассоциации друзей Крыма.

— Кто в нее войдет?

— Пока что это учредительный документ, но уже есть возможность присоединиться к ассоциации для всех стран, которые сюда приезжают. Мы в этом году, кстати, ждали участников из почти 65 стран, но потом из-за давления санкций около 20 стран отказались от участия. Но мы все равно уверены, что иностранных участников будет все больше. Вспомните первый ЯМЭФ — там было около 600 участников из 20 стран, через год уже 1100 участников из 26 стран. Думаю, в 2018 году будет около 3000 участников.

В прошлом году итальянская делегация инициировала резолюцию о необходимости отмены санкций после участия в ЯМЭФ

Но самое главное не столько число людей, а то, что форум стал реальной площадкой, на которой обсуждаются те предпосылки, которые могут стать новыми трендами в экономике, в политике, потому что крымская земля по своему духу соответствует тому, что здесь могли бы смелые решения приниматься и претворяться в жизнь. Этот дух продолжает здесь оставаться. Здесь не только российские, но и иностранные участники, которые приезжают уже не первый раз, — это как раз показатель того, что им нравится эффективность ЯМЭФ. Например, один швейцарский бизнесмен, у компании которого оборот $15 млрд, рассказал, что каждый день ему приходят приглашения на форумы — швейцарские, австрийские и так далее, но он выбирает именно Ялтинский форум. При этом он понимает, что едет в самую точку концентрации международных противоречий, и таких людей много. Очень активны и итальянцы. Понимаете, эти люди не случайно заезжают на форум, они сознательно готовятся, делают реальные предложения, они знают, что их услышат, что с ними будут заключаться партнерские соглашения, контракты.

— Вы говорите о бизнесменах, а есть ли политики?

— Конечно! Приезжают лидеры партий. Например, в прошлом году итальянская делегация инициировала резолюцию о необходимости отмены санкций после участия в ЯМЭФ. Эти политики хотят формировать новую повестку в своей стране.

— На какую сумму были подписаны соглашения?

— Около 100 млрд руб. Год назад цифра была 70 млрд руб., при этом из них 40 млрд руб. на мегапроект — строительство современнейшего аэровокзала в России.

— Каких отраслей касаются эти соглашения?

— Туризм в первую очередь — это гостиницы, в том числе строительство отеля международного уровня у аэропорта в Симферополе. Также санатории, оздоровительные комплексы. Конечно же, виноделие — итальянцы намерены купить в Крыму виноградники и производить вино под совместным итало-российским брендом и потом реализовывать в Европе. Конечно, у итальянцев есть свое отличное вино, но будет уникальный итало-крымский бренд, который не будет уступать по качеству.

— Какие меры нужно принять для увеличения инвестиций в Крыму?

Вся Ялта станет глобальной зоной экономического сотрудничества

— Вы знаете, мы уже готовимся к следующему форуму. И мы пришли к пониманию, что нам надо физически расширять площадку, потому что она уже с трудом вмещает всех желающих. Я думаю, что мы будем организовывать временные строения, где будут располагаться выставки, проходить часть мероприятий. Количество региональных и иностранных участников форума растет, все они хотят приехать и представить свою продукцию, поэтому думаю, что в ближайшие пару лет мы будем использовать не только комплекс "Мрия Резорт", но и вся Ялта станет глобальной зоной экономического сотрудничества.

— А что вы думаете о регулятивных мерах, которые помогли бы развивать экономику Крыма?

— Если говорить в целом об инвестициях, то есть ряд нерешенных вопросов. Это в первую очередь улучшение российской юрисдикции, чтобы она стала более конкурентоспособной, потому что ряд пробелов не позволяют, с одной стороны, удерживать капитал, и он уходит в офшоры, с другой стороны — надо повышать доверие граждан к инвестициям, нам нужны маленькие и большие инвесторы. В банках сосредоточено 23 трлн руб. сбережений россиян — это огромный потенциал.

— Какие направления в Крыму вы бы хотели развивать в первую очередь?

— Первое — это жилищная сфера, потому что у нас 40 млн людей живут в жилье, которое построено было за последние 15 лет. Это говорит о том, что мы достаточно быстро и много можем строить и население охотно хотело бы инвестировать в жилье как для расширения существующей жилплощади, так и с точки зрения финансовых инвестиций. Для этого необходимо чуть больше гарантий от государства, плюс застройщики создали резервный фонд, за счет которого дома будут достраиваться в случае финансовых трудностей какой-то компании. Строительство жилья в свою очередь приведет к развитию и других сфер — производство материалов, развитие инфраструктуры поблизости и так далее. Второе — у нас большой теневой сектор, около 20 млн граждан, которые так или иначе вовлечены в индивидуальное предпринимательство либо в чуть более крупный бизнес. Мы их практически не видим в экономике, но если создать правильные прозрачные правила, чуть больше мотивировать их, то они начнут работать в открытую, и это поможет усилить экономику региона. О финансово-кредитной политике государства сегодня было много сказано, здесь есть над чем работать, потому что сегодня банки все-таки финансируют проекты под достаточно высокий процент.

Интервью подготовлено редакцией экономической информации ТАСС