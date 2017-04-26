Борис Титов: помогите бизнесу, и он поможет стране

Борис Титов © Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

Как преодолеть застой в экономике и сделать так, чтобы государство поверило в созидательные силы частного бизнеса? Об этом корреспондент ТАСС поговорил с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым на полях Ялтинского международного экономического форума.

— Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в этом году на 2%. Как вы считаете, получится?

— Темпы роста могут быть и выше. Но только если по-настоящему реформировать экономику. Реализуем "Стратегию роста" — будем расти по 5% в год. Будем топтаться на месте c реформами — будет экономика стагнировать. Ну или, может быть, подрастем, если повезет с нефтью. А не повезет — упадем еще сильнее.

У нас инфляция зависит не столько от количества денег в экономике, сколько от курса рубля, то есть от цен на импортные товары

Сейчас какие-то основания для оптимизма чиновников существуют только по той причине, что цена нефти стабилизировалась на не самом низком уровне. Почему, кстати, инфляция-то сократилась? Потому что нефть подросла. У нас инфляция зависит не столько от количества денег в экономике, сколько от курса рубля, то есть от цен на импортные товары.

А в целом в экономике по-прежнему застой, по-прежнему зависим от экспорта сырья. В малом и среднем бизнесе никакого роста.

— Дмитрий Медведев недавно заявил, что у нас доля малого и среднего бизнеса должна вырасти с 20% до 50%.

— Должна. В теории. Проблема в том, что для этого пока мало что делается. Хотя мы все знаем, что возможности есть. Только теневой рынок малого и среднего бизнеса в России огромный. По данным Всемирного банка, 48% экономики у нас в тени. И Минтруд только что дал свою оценку: 16 миллионов человек никак не оформили свои отношения с государством. Ни налогов, ни социальных отчислений. Это как раз и есть малый бизнес, только его не видно. Для того чтобы вывести его из тени, для того чтобы все начало развиваться (имею в виду производственный бизнес), еще очень много надо сделать.

— А какие меры могут помочь вывести бизнес из тени? Много всего предлагалось.

— Если мы говорим о самом простом, самом маленьком бизнесе — так называемых самозанятых, то мы хотим, с одной стороны, упростить для них бюрократические процедуры, насколько это возможно. Регистрация, снятие с учета, отчетность — все для них должно быть максимально быстро и просто. Получаешь патент на выбранный срок (от месяца до трех лет) — и все, не надо никакой отчетности. Свидетельство самозанятого стоит определенных небольших денег, часть которых пускается на медицинскую страховку, на пенсионные накопления. Один раз зашел в МФЦ, и до того момента, пока не истечет срок свидетельства, которое разрешает тебе работать, ты можешь спокойно трудиться без всяких вопросов.

Только теневой рынок малого и среднего бизнеса в России огромный. По данным Всемирного банка, 48% экономики у нас в тени

А у более крупного бизнеса список проблем гораздо шире. Один только рост кадастровой стоимости и, соответственно, налога на недвижимость чего стоит, он легальный бизнес просто уничтожает.

Надо понимать, бизнес не выйдет из тени, если легальное соотношение доходов и затрат не позволяет ему существовать. Наша "Стратегия роста" направлена как раз на то, чтобы привести это соотношение к нормальному, здоровому состоянию. Чтобы дать инициативным людям возможность проявлять свою инициативу, честно, легально работать и зарабатывать на благо всего общества.

— Возможно ли вообще в современных условиях вести в России бизнес честно и прозрачно?

— Очень сложно. Выживают те бизнесы, у которых достаточно высокая норма доходности. Коррупции со стороны контрольных органов стало меньше, это вам каждый бизнесмен скажет. Но на уровне административного гнета это не отразилось.

Государство наше все никак не может преодолеть недоверие к бизнесу. Задача ставится не помогать его развитию, а отслеживать все до мелочей. Контролирующие органы считают, что борются с потенциальными жуликами, которых во что бы то ни стало надо поймать. Есть некоторые зоны большего понимания, где контрольно-надзорные органы все-таки меняют свой стиль работы. Но вообще продолжает царить принцип "если вы не находитесь в тюрьме, то это не ваша заслуга, а наша недоработка".

Коррупции со стороны контрольных органов стало меньше, это вам каждый бизнесмен скажет

А в развивающейся экономике у контролирующих органов должен быть другой KPI (ключевые показатели эффективности. — Прим. ТАСС). А именно — рост экономики в том секторе, который они регулируют. Не количество штрафов, которые они принесут в бюджет, а тот рост, который показывают "подшефные" компании. И конечно же, отсутствие негативных последствий, то есть надзор должен не допускать аварий. Вот за что их надо с одной стороны хвалить, если все хорошо, и ругать, если что-то не так, и лишать премий.

Повторюсь, цель "Стратегии роста" — создать такое соотношение рисков и доходности, такую "атмосферу", чтобы бизнес воспрянул и расцвел. Реформа контрольно-надзорной деятельности — лишь одна из составляющих этой формулы. Нужно изменить денежно-кредитную политику в сторону количественного смягчения, обеспечить экономику дешевыми кредитами, поддержать инвестициями наиболее перспективные бизнес-проекты. А с другой стороны, надо обуздать наконец рост тарифов естественных монополий, который тяжким бременем ложится на обрабатывающую промышленность. Все эти меры в стратегии детально прописаны.

— Совсем скоро бизнесу придется в обязательном порядке перейти на онлайн-кассы, которые сразу передают отчетность в ФНС. У предпринимателей это обстоятельство вызывает немалую озабоченность, если не тревогу.

— Проблем с онлайн-кассами действительно много. Мы объявили о создании соответствующих штабов по этой тематике на базе офисов уполномоченных по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, которые будут действовать при наших региональных уполномоченных. Штабы должны будут собирать всю статистику, жалобы от предпринимателей. Потому что одно дело, когда центральный аппарат ФНС в Москве говорит, что не будет штрафовать при объективных затруднениях, и другое дело, что на местах налоговые инспекции своего права не упустят.

Поэтому мы будем смотреть, чтобы оградить предпринимателей от штрафных санкций, если они все условия выполнили, но у них не было возможности установить кассовое оборудование. Будем контролировать, чтобы все регионы приняли решение относительно тех зон с отсутствием интернета, где официально разрешается не устанавливать онлайн-ККТ.

— А какие изменения в налоговой политике, на ваш взгляд, требуются малому и среднему бизнесу в первую очередь?

— В "Стратегии роста" мы уделяем теме налогов очень большое внимание. Сейчас нужно всеми мерами стимулировать оживление экономики, и поэтому мы предлагаем на первом этапе до 2019 года обеспечить льготы для вновь образующихся предприятий. Потом, когда они разовьются, они начнут приносить доходы бюджету. Точно так же нужно дать максимальные льготы тем, кто сегодня вкладывается в технологическое обновление своих предприятий, закладывает перспективы будущего.

Сейчас нужно всеми мерами стимулировать оживление экономики, и поэтому мы предлагаем на первом этапе до 2019 года обеспечить льготы для вновь образующихся предприятий

А на втором этапе, примерно с 2020 года — уже полностью новая структура налоговой системы России. Уже не для стабилизации, как та очень успешная система, которая создавалась в 2002 году, а для развития. И главное, что она должна соответствовать по структуре налоговым системам всех передовых стран. Налоговая нагрузка на бедных должна быть меньше, чем на богатых. Больше на физических лиц (прежде всего богатых) и меньше — на корпоративный бизнес. Маленькие предприниматели посредством налогов должны стимулироваться к развитию сильнее, чем крупные компании.

И конечно, налоговая система должна быть "заточена" более тонко, чем сейчас, когда она "не видит" многих нюансов. Чтобы те отрасли, которые нужно развивать, платили бы налогов меньше, а те, которые и так хорошо себя чувствуют, — больше.

Интервью подготовлено редакцией экономической информации ТАСС