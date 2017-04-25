Владислав Третьяк: лучший подарок — победа на чемпионате мира

Владислав Третьяк © Станислав Красильников/ТАСС

В мае в Германии и Франции пройдет чемпионат мира по хоккею, сборная России считается одним из фаворитов турнира. Руководством Федерации хоккея России (ФХР) мировое первенство расценивается как важнейший этап подготовки к Олимпиаде-2018, в которой, по всей вероятности, не примут участия игроки НХЛ.

Президент ФХР Владислав Третьяк, 25 апреля празднующий 65-летие, в интервью ТАСС рассказал, что изменилось в российском хоккее за последнее десятилетие, обозначил задачи сборной на чемпионат мира, сравнил популярность Кубка Стэнли и Олимпиады и призвал уважительно относиться к хоккеистам после их поражений.

— Владислав Александрович, как будете отмечать юбилей?

— 25-го числа — никак, поскольку день будет насыщенный. Люди будут приезжать, поздравлять, плюс меня пригласили на разные телевизионные передачи. А вот 26-го — да, отмечу юбилей в кругу семьи, самых близких друзей из разных стран, в том числе из Канады, из США.

— Это люди хоккейного мира?

— В основном нет. Но все, кто будет на юбилее, — хоккейные болельщики. Понятно, что будут и те, с кем я играл, и те, кто помогает мне сегодня. Я соберу их для того, чтобы сказать спасибо.

— Какой подарок хотели бы получить на юбилей?

— Чтобы наша сборная выиграла чемпионат мира, а потом и Олимпиаду. Это самый дорогой подарок.

— Вы возглавили ФХР ровно 11 лет назад. Что изменилось за это время в российском хоккее?

ТАСС/Федерация хоккея России

— Изменилось отношение к сборной. Как со стороны болельщиков, так и со стороны игроков. 15 лет мы не выигрывали звание чемпионов мира, и болельщики стали привыкать к отсутствию побед. Сегодня, после четырех чемпионских титулов, у людей уже другое отношение. Обязательно ждут либо первое место, либо медали. Поверили в команду.

Что касается хоккеистов, то было время, когда игроки НХЛ ехали в сборную России неохотно, а порой даже отказывались выступать за нее. В том числе и потому, что наши тренеры, как и журналисты, вину за проигрыши сваливали на игроков.

А когда пришли Вячеслав Быков и Игорь Захаркин, то сразу сказали, что игроков никогда ругать не будут. Мы с ними сделали все, чтобы играть за сборную вновь стало престижно. Это касается не только личного отношения к хоккеистам, но и их премиальных, и тренировочных условий, которые даже лучше, чем в НХЛ. И теперь отказников практически нет.

— "Ждут либо первое место, либо медали". И все же на что рассчитывает сборная России на чемпионате мира — 2017?

— На победу. Нам нужно наигрывать игроков из КХЛ, но при этом давать шанс лучшим игрокам... Что если Овечкин вылетит из плей-офф НХЛ — его не брать в сборную, что ли? Чемпионат мира — не Еврочеллендж, где можно пробовать молодых, перспективных. Это престиж страны, это рейтинг. Плюс нам нужно готовиться к Олимпиаде.

— Возможно ли, что НХЛ все же отпустит игроков на Олимпиаду?

Кубок Стэнли — это, конечно, вершина, но в Африке не знают, что это такое. А что такое Олимпийские игры — знают. Даже в самой захудалой деревушке

— Гари Беттмэн (комиссионер НХЛ. — Прим. ТАСС) говорит, что решение окончательное. Дональд Фер (исполнительный директор ассоциации игроков НХЛ. — Прим. ТАСС) утверждает, что еще можно договориться, ведь игроки хотят сыграть на Олимпиаде. Мы ждем разрешения ситуации.

Позиция ИИХФ (Международная федерация хоккея. — Прим. ТАСС) понятна: двери для игроков НХЛ на Олимпиаду открыты. ИИХФ, как и МОК, готова сделать все необходимое в материальном плане. Но принимать решение НХЛ. Если ничего не изменится, то у ИИХФ есть план Б. И у нас, у ФХР, тоже есть план Б, у нас все-таки уже два года существует олимпийская сборная, где мы наигрываем молодежь. Мы будем готовы к любому раскладу.

— Будь вы энхаэловцем, вам было бы обидно, что лига не отпускает на Олимпиаду?

— Было бы обидно. Понимаете, Кубок Стэнли — это, конечно, вершина, но в Африке не знают, что это такое. А что такое Олимпийские игры — знают. Даже в самой захудалой деревушке. Любой спортсмен хочет участвовать в Олимпиаде, выигрывать там медали. Хотя в НХЛ сейчас, похоже, больше хотят считать деньги.

Я очень уважаю Кубок Стэнли — это признанный бренд. Кубок Гагарина — тоже сильный бренд. Но Олимпиада стоит особняком.

— Это правда, что сборная будет готовиться к Олимпиаде в Сеуле?

— Мы действительно склоняемся к тому, чтобы там готовиться к Играм. Там хорошие условия.

— Когда сборная туда приедет?

— За две недели до старта олимпийского турнира.

Олимпиаду мы хотим выиграть. Хочется взять золото наконец. Все условия для этого у нас есть.

— Учитывая все то, что происходит вокруг российского спорта в последние годы, будет ли усиленный допинг-контроль сборной России на чемпионате мира, Олимпиаде?

— Мы к этому готовы. ИИХФ нам помогает, тестирует наших хоккеистов. Мы открыты и выступаем за чистоту в спорте. Мы проводим беседы с врачами, есть у нас и соответствующий человек, который отвечает за допинг. Общаемся на эту тему и с КХЛ. Пишем письма, чтобы клубы следили за игроками, и особенно пристально — за молодежью.

— В июне 2014 года вы были переизбраны на пост президента ФХР. Будете ли участвовать в следующих выборах?

— Для начала нужно выиграть чемпионат мира и Олимпийские игры, а потом уже думать об этом.

— Вы входите в совет ИИХФ. Нет ли планов баллотироваться на пост президента международной федерации в 2020 году?

— Нет. Там надо языки знать — я в этом не так хорош. Рене Фазель (президент ИИХФ. — Прим. ТАСС) же знает и немецкий, и английский, и французский, и даже русский. Я бы вошел в совет, но на пост президента — нет. Пускай Фазель остается.

— Вам тяжело быть президентом ФХР?

— Конечно. Президентам ФХР и РФС (Российского футбольного союза. — Прим. ТАСС), если говорить о спортивных федерациях, в России сложнее всего. Потому что в хоккее и футболе все разбираются и после любой неудачи начинают критиковать.

СМИ словно ждут, когда мы проиграем, чтобы начать писать о том, как у нас все якобы плохо в детском хоккее, как неудачно работает ФХР... А когда мы выигрываем — почему-то молчат

Сегодня ты можешь выиграть чемпионат мира, а на следующий год взять бронзу, но все будут кричать, что все плохо. Вот в Канаде никогда не говорят, что все плохо, там уважают спортсменов. Надо брать с них пример.

Вспомним неприятность с гимном на чемпионате мира в 2015 году. В чем-то мы были виноваты, в чем-то — организаторы. Бывает. Мы извинились перед канадцами, у них к нам не было никаких претензий, ни слова ни сказали.

Но наши журналисты мурыжили нашу команду полгода. Нет, мы не против критики, мы открыто говорили о своих недочетах, но не по полгода же обсуждать одно и то же! СМИ словно ждут, когда мы проиграем, чтобы начать писать о том, как у нас все якобы плохо в детском хоккее, как неудачно работает ФХР... А когда мы выигрываем — почему-то молчат.

Что же тогда канадцам-то делать? Ведь они уже в который раз на чемпионате мира среди 18-летних дальше четвертьфинала пройти не смогли! А у них три тысячи катков и лучшая хоккейная инфраструктура в мире. У нас же 540 катков. Если говорить о количеству катков на душу населения, то в Швеции и Финляндии больше.

Ну, и это все-таки спорт. Во времена "Красной машины" мы по девять месяцев в году на сборах проводили и то проигрывали: и полякам, и студентам каким-то, и чехам на "Призе Известий", и по девять шайб пропускали. Так что надо лояльно относиться к своим спортсменам.

— Как вам выступление сборной России на юниорском чемпионате мира, который на днях завершился в Словакии?

— Я поздравил команду с бронзой, финнам проиграли лишь в овертайме. Считаю, что наша команда, что финны, что шведы, что канадцы, что американцы — равны по силам. Кому-то больше везет, кому-то — меньше.

У нас вот вратарь Максим Жуков стал лучшим на турнире — как правило, это означает, что хромает защита. Нападение неплохо себя проявило. Бронза, на мой взгляд, лучше, чем серебро, поскольку турнир покидаешь на мажорной ноте, в хорошем настроении. А когда проигрываешь в финале — это жутко.

— Следующий юниорский чемпионат мира пройдет в Челябинске и Магнитогорске. Кроме того, Россия претендует на организацию молодежного чемпионата мира 2023 года. Когда наша страна вновь замахнется на проведение крупного взрослого чемпионата мира?

— После 2023 года. Почему бы и нет?

— В каких российских городах может пройти чемпионат мира?

— В Москве и Санкт-Петербурге. Но мы еще думаем. Сейчас же главное — победить на чемпионате мира и Олимпиаде.

Беседовал Андрей Карташов​