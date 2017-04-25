Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Интервью Первые лица

Интервью

Данный контент доступен для просмотра на персональных компьютерах и планшетах

Перейти на главную страницу

Владислав Третьяк: лучший подарок — победа на чемпионате мира

25 апреля, 11:30 UTC+3
Поделиться
Владислав Третьяк

Владислав Третьяк

© Станислав Красильников/ТАСС

В мае в Германии и Франции пройдет чемпионат мира по хоккею, сборная России считается одним из фаворитов турнира. Руководством Федерации хоккея России (ФХР) мировое первенство расценивается как важнейший этап подготовки к Олимпиаде-2018, в которой, по всей вероятности, не примут участия игроки НХЛ. 

Президент ФХР Владислав Третьяк, 25 апреля празднующий 65-летие, в интервью ТАСС рассказал, что изменилось в российском хоккее за последнее десятилетие, обозначил задачи сборной на чемпионат мира, сравнил популярность Кубка Стэнли и Олимпиады и призвал уважительно относиться к хоккеистам после их поражений. 

— Владислав Александрович, как будете отмечать юбилей?

— 25-го числа — никак, поскольку день будет насыщенный. Люди будут приезжать, поздравлять, плюс меня пригласили на разные телевизионные передачи. А вот 26-го — да, отмечу юбилей в кругу семьи, самых близких друзей из разных стран, в том числе из Канады, из США. 

— Это люди хоккейного мира?

— В основном нет. Но все, кто будет на юбилее, — хоккейные болельщики. Понятно, что будут и те, с кем я играл, и те, кто помогает мне сегодня. Я соберу их для того, чтобы сказать спасибо. 

— Какой подарок хотели бы получить на юбилей?

— Чтобы наша сборная выиграла чемпионат мира, а потом и Олимпиаду. Это самый дорогой подарок. 

— Вы возглавили ФХР ровно 11 лет назад. Что изменилось за это время в российском хоккее?

ТАСС/Федерация хоккея России

— Изменилось отношение к сборной. Как со стороны болельщиков, так и со стороны игроков. 15 лет мы не выигрывали звание чемпионов мира, и болельщики стали привыкать к отсутствию побед. Сегодня, после четырех чемпионских титулов, у людей уже другое отношение. Обязательно ждут либо первое место, либо медали. Поверили в команду. 

Что касается хоккеистов, то было время, когда игроки НХЛ ехали в сборную России неохотно, а порой даже отказывались выступать за нее. В том числе и потому, что наши тренеры, как и журналисты, вину за проигрыши сваливали на игроков.

А когда пришли Вячеслав Быков и Игорь Захаркин, то сразу сказали, что игроков никогда ругать не будут. Мы с ними сделали все, чтобы играть за сборную вновь стало престижно. Это касается не только личного отношения к хоккеистам, но и их премиальных, и тренировочных условий, которые даже лучше, чем в НХЛ. И теперь отказников практически нет.  

Смотрите также
Президент Федерации хоккея России, член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на выставке, посвященной его 65-летию, в Государственной думе РФ
Лучший вратарь в истории: Владиславу Третьяку исполняется 65 лет

— "Ждут либо первое место, либо медали". И все же на что рассчитывает сборная России на чемпионате мира — 2017?

— На победу. Нам нужно наигрывать игроков из КХЛ, но при этом давать шанс лучшим игрокам... Что если Овечкин вылетит из плей-офф НХЛ — его не брать в сборную, что ли? Чемпионат мира — не Еврочеллендж, где можно пробовать молодых, перспективных. Это престиж страны, это рейтинг. Плюс нам нужно готовиться к Олимпиаде.

— Возможно ли, что НХЛ все же отпустит игроков на Олимпиаду?

Кубок Стэнли — это, конечно, вершина, но в Африке не знают, что это такое. А что такое Олимпийские игры — знают. Даже в самой захудалой деревушке

— Гари Беттмэн (комиссионер НХЛ. — Прим. ТАСС) говорит, что решение окончательное. Дональд Фер (исполнительный директор ассоциации игроков НХЛ. — Прим. ТАСС) утверждает, что еще можно договориться, ведь игроки хотят сыграть на Олимпиаде. Мы ждем разрешения ситуации.

Позиция ИИХФ (Международная федерация хоккея. — Прим. ТАСС) понятна: двери для игроков НХЛ на Олимпиаду открыты. ИИХФ, как и МОК, готова сделать все необходимое в материальном плане. Но принимать решение НХЛ. Если ничего не изменится, то у ИИХФ есть план Б. И у нас, у ФХР, тоже есть план Б, у нас все-таки уже два года существует олимпийская сборная, где мы наигрываем молодежь. Мы будем готовы к любому раскладу. 

— Будь вы энхаэловцем, вам было бы обидно, что лига не отпускает на Олимпиаду?

— Было бы обидно. Понимаете, Кубок Стэнли — это, конечно, вершина, но в Африке не знают, что это такое. А что такое Олимпийские игры — знают. Даже в самой захудалой деревушке. Любой спортсмен хочет участвовать в Олимпиаде, выигрывать там медали. Хотя в НХЛ сейчас, похоже, больше хотят считать деньги. 

Я очень уважаю Кубок Стэнли — это признанный бренд. Кубок Гагарина — тоже сильный бренд. Но Олимпиада стоит особняком. 

— Это правда, что сборная будет готовиться к Олимпиаде в Сеуле?

— Мы действительно склоняемся к тому, чтобы там готовиться к Играм. Там хорошие условия.

— Когда сборная туда приедет?

— За две недели до старта олимпийского турнира. 

Олимпиаду мы хотим выиграть. Хочется взять золото наконец. Все условия для этого у нас есть. 

Смотрите также
Олег Знарок
Третьяк: сборная РФ должна найти золотую середину при формировании состава на ЧМ

— Учитывая все то, что происходит вокруг российского спорта в последние годы, будет ли усиленный допинг-контроль сборной России на чемпионате мира, Олимпиаде?

— Мы к этому готовы. ИИХФ нам помогает, тестирует наших хоккеистов. Мы открыты и выступаем за чистоту в спорте. Мы проводим беседы с врачами, есть у нас и соответствующий человек, который отвечает за допинг. Общаемся на эту тему и с КХЛ. Пишем письма, чтобы клубы следили за игроками, и особенно пристально — за молодежью.

— В июне 2014 года вы были переизбраны на пост президента ФХР. Будете ли участвовать в следующих выборах?

— Для начала нужно выиграть чемпионат мира и Олимпийские игры, а потом уже думать об этом. 

— Вы входите в совет ИИХФ. Нет ли планов баллотироваться на пост президента международной федерации в 2020 году?

— Нет. Там надо языки знать — я в этом не так хорош. Рене Фазель (президент ИИХФ. — Прим. ТАСС) же знает и немецкий, и английский, и французский, и даже русский. Я бы вошел в совет, но на пост президента — нет. Пускай Фазель остается.

— Вам тяжело быть президентом ФХР?

— Конечно. Президентам ФХР и РФС (Российского футбольного союза. — Прим. ТАСС), если говорить о спортивных федерациях, в России сложнее всего. Потому что в хоккее и футболе все разбираются и после любой неудачи начинают критиковать.

СМИ словно ждут, когда мы проиграем, чтобы начать писать о том, как у нас все якобы плохо в детском хоккее, как неудачно работает ФХР... А когда мы выигрываем — почему-то молчат

Сегодня ты можешь выиграть чемпионат мира, а на следующий год взять бронзу, но все будут кричать, что все плохо. Вот в Канаде никогда не говорят, что все плохо, там уважают спортсменов. Надо брать с них пример. 

Вспомним неприятность с гимном на чемпионате мира в 2015 году. В чем-то мы были виноваты, в чем-то — организаторы. Бывает. Мы извинились перед канадцами, у них к нам не было никаких претензий, ни слова ни сказали.

Но наши журналисты мурыжили нашу команду полгода. Нет, мы не против критики, мы открыто говорили о своих недочетах, но не по полгода же обсуждать одно и то же! СМИ словно ждут, когда мы проиграем, чтобы начать писать о том, как у нас все якобы плохо в детском хоккее, как неудачно работает ФХР... А когда мы выигрываем — почему-то молчат.

Что же тогда канадцам-то делать? Ведь они уже в который раз на чемпионате мира среди 18-летних дальше четвертьфинала пройти не смогли! А у них три тысячи катков и лучшая хоккейная инфраструктура в мире. У нас же 540 катков. Если говорить о количеству катков на душу населения, то в Швеции и Финляндии больше. 

Ну, и это все-таки спорт. Во времена "Красной машины" мы по девять месяцев в году на сборах проводили и то проигрывали: и полякам, и студентам каким-то, и чехам на "Призе Известий", и по девять шайб пропускали. Так что надо лояльно относиться к своим спортсменам. 

Смотрите также
Владислав Третьяк
Третьяк: ФХР хочет провести российский этап Евротура в регионах

— Как вам выступление сборной России на юниорском чемпионате мира, который на днях завершился в Словакии?

— Я поздравил команду с бронзой, финнам проиграли лишь в овертайме. Считаю, что наша команда, что финны, что шведы, что канадцы, что американцы — равны по силам. Кому-то больше везет, кому-то — меньше.

У нас вот вратарь Максим Жуков стал лучшим на турнире — как правило, это означает, что хромает защита. Нападение неплохо себя проявило. Бронза, на мой взгляд, лучше, чем серебро, поскольку турнир покидаешь на мажорной ноте, в хорошем настроении. А когда проигрываешь в финале — это жутко. 

— Следующий юниорский чемпионат мира пройдет в Челябинске и Магнитогорске. Кроме того, Россия претендует на организацию молодежного чемпионата мира 2023 года. Когда наша страна вновь замахнется на проведение крупного взрослого чемпионата мира?

— После 2023 года. Почему бы и нет?

— В каких российских городах может пройти чемпионат мира?

— В Москве и Санкт-Петербурге. Но мы еще думаем. Сейчас же главное — победить на чемпионате мира и Олимпиаде.

Беседовал Андрей Карташов​

Поделиться
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы

Интервью

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров о скромности, цене популярности и семейном счастье

Народный артист России поговорил с ТАСС в канун 50-летнего юбилея

Советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев, Ялта, 21 апреля

Сергей Глазьев об экономике Крыма, текущем курсе рубля и политике Трампа

Советник президента РФ в интервью ТАСС рассказал о том, почему российское деловое сообщество созрело для ответственной макроэкономической денежной политики

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман

Кристин Лагард: экономика России вышла на "позитивную территорию" роста

Директор-распорядитель Международного валютного фонда в эксклюзивном интервью ТАСС рассказала, что экономика России будет расти, оценила действия властей и раскрыла секрет своей работоспособности

Загрузка...