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Министр спорта РФ: победа на Спартакиаде — это путевка в будущую профессиональную жизнь

25 апреля, 13:30 UTC+3 Зимняя Спартакиада
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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Андрей Махонин/ТАСС

VIII зимняя Спартакиада учащихся России завершилась победой сборной Москвы в общекомандном зачете. Второе место заняла сборная Московской области, третье — сборная Санкт-Петербурга. Спартакиадное движение в России было возрождено в 2003 году по инициативе президента России Владимира Путина и за прошедшие годы приобрело широкий размах. 

Министр спорта РФ Павел Колобков подвел итоги зимней Спартакиады, оценил перспективы молодых спортсменов выйти на международный уровень, поведал о ближайших задачах Министерства спорта РФ, связанных с развитием спартакиадного движения, и объяснил, как отразился на Спартакиадах финансовый кризис.

— Подведите, пожалуйста, итоги Спартакиады. Что стало для вас наиболее важным?

— Во-первых, Спартакиада проводится уже в восьмой раз, и она уже стала знаковым спортивным мероприятием. Мы возродили спартакиадное движение в 2003 году, когда было выпущено распоряжение правительства. Это важнейшее спортивное соревнование, которое является обязательным для всех регионов, и само проведение Спартакиады является очень значимым.

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Во-вторых, Спартакиада стала очень популярной среди молодых спортсменов. Я помню себя молодым фехтовальщиком и как мне было важно удачно выступить на Спартакиаде.

— Чем для молодого спортсмена является победа на Спартакиаде?

— Победу на Спартакиаде можно расценивать как путевку в будущую профессиональную жизнь, это важное спортивное звание, которое останется на всю жизнь. Я вспоминаю себя, как мне хотелось завоевать медаль, и поэтому для ребят это очень большое достижение.

— Так получается, что в общем зачете стабильно побеждает команда Москвы. Скажите, когда остальные регионы подтянутся?

— Если смотреть общекомандный результат, то Москва вне конкуренции. Но если проводить анализ по разным видам спорта, то в каждом есть свои регионы-лидеры. Думаю, что скоро и у Москвы появятся достойные конкуренты.

— Большой ли процент, на ваш взгляд, тех, кто сейчас выступал и побеждал, потом продолжат карьеру в спорте и дойдут до Олимпийских игр?

— В нашей стране был всегда очень высок процент олимпийских чемпионов, кто начинал свой большой путь именно со Спартакиады. По сути дела, проведение таких комплексных соревнований — это некий этап для попадания в систему сборных команд России, а потом уже и выступление на Олимпиадах. Именно поэтому в этих целях мы возрождали спартакиадное движение.

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— Как вы думаете, насколько за эти годы вырос уровень спортсменов, выступающих на Спартакиаде?

— Я считаю, что уровень вырос значительно. Наши молодые спортсмены являются лидерами в своих возрастных группах на первенствах мира, поэтому планка конкуренции поднята высоко. Вместе с этим вырос и уровень проведения соревнований. С каждой новой Спартакиадой эти показатели улучшаются.

— Количество молодых талантов, которые выступают на Спартакиаде, — это некий показатель развития спорта в целом. Если судить по результатам прошедших соревнований, какие виды спорта находятся в авангарде?

— В программу зимней Спартакиады включены те виды спорта, которые являются наиболее развитыми в стране. Это те виды спорта, которые входят в программу Олимпийских игр, плюс хоккей с мячом. Это то, с чем мы связываем свои будущие олимпийские надежды: лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, хоккей и многие другие дисциплины.

— Скажите, будет ли расширяться соревновательная программа за счет включения новых видов спорта?

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— Как вы знаете, программа летней Спартакиады уже была расширена несколькими видами. В любом случае, приоритет отдается видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр, так как они наиболее массовые и популярные.

Но при этом мы внимательно смотрим за развитием многих видов, поэтому программа Спартакиад меняется, расширяется, туда включаются новые виды. Мы всегда смотрим на перспективу. После подведения итогов развития спорта в регионах будет оцениваться возможность внесения изменения в программу.

— Сейчас не очень благоприятная экономическая обстановка в стране. Как это сказывается на финансировании Спартакиады и как государство помогает участникам соревнований?

— Конечно, сейчас не самая простая ситуация, но на уровне развития и поддержки спорта это никак не отразилось. Спартакиада проводится, 62 региона приняли участие в минувших соревнованиях, в финальных стартах участвовало 2600 человек.

Самое главное преимущество Спартакиады — это многоэтапные соревнования, которые начинаются в муниципалитетах и заканчиваются на всероссийском уровне.

Все Спартакиады являются нашими важнейшими соревнованиями, и все регионы считают проведение этих соревнований своим долгом. Поэтому никаких проблем мы сейчас не испытываем.

— Как проходит конкурсный отбор места проведения соревнований?

— Каждый год мы подводим итоги развития видов спорта в регионах. От этого зависит уровень поддержки регионов со стороны Министерства спорта. Мы сейчас поддерживаем развитие базовых видов спорта, мы субсидируем закупку инвентаря.

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Выступление в Спартакиадах является одним из тех критериев, благодаря которому мы оцениваем уровень поддержки. Мы оцениваем уровень развития спорта в регионе, готовность материальной базы.

Конкуренция большая, потому что все регионы понимают значимость Спартакиады. Мне кажется правильной идея проводить соревнования в одном субъекте, потому что участникам необходимо чувствовать общность со своими коллегами, важно пройти единым парадом.

Именно так формируется дух победителя, чувство локтя. Сейчас стало немного сложно из-за насыщенного календаря соревнований, но мы попробуем это сделать на летней Спартакиаде, попробуем реализовать эту идею.

— Известно ли, кто примет летние соревнования?

— Пока не скажу. У нас есть целый ряд субъектов, которые имеют хороший опыт и практику проведения крупнейших соревнований: Москва, Казань, Санкт-Петербург, Башкирия, Челябинск, Ханты-Мансийск, Тюмень, Якутия. Через некоторое время зимняя Спартакиада сможет проходить в Красноярске, который проведет Универсиаду-2019. Недостатка в таких заявках мы не испытываем.

— Каков зрительский интерес на этих соревнованиях в различных регионах?

— Везде по-разному. Наверное, нет такого зрительского интереса, чтобы забивались большие стадионы. Но любители и болельщики регулярно собираются, в регионах спорт всегда вызывает интерес, там очень отзывчивые люди, которые любят разные соревнования. Но если мы будем продолжать популяризировать спорт, ситуация будет только улучшаться.

— Работа детских тренеров очень часто недооценена. Что, на ваш взгляд, Министерство спорта должно делать, чтобы эта профессия становилась более престижной и высокооплачиваемой?

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— В регионах ситуация различается. Во многих субъектах тренеры очень хорошо поддерживаются, их работа оценивается по достоинству, для этого есть все механизмы. Средняя зарплата тренеров зависит от результата, и она сходна с зарплатами в других областях социальной сферы.

Мы будем выносить вопрос подготовки резерва на совет президента, где мы будем детально разбирать модели стимулирования тренеров. В общем, тренеры нормально оплачиваются.

Быть тренером всегда престижно, и вообще сейчас вопросу развития спорта уделяется очень много внимания на любом уровне. Будем работать над этим дальше.

Беседовал Сергей Фукс

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