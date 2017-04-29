Владимир Солнцев: полетами на "Союзах" интересуются не только США

Владимир Солнцев © Пресс-служба РКК "Энергия"

Россия планирует продолжить доставку зарубежных астронавтов на кораблях "Союз" на Международную космическую станцию (МКС). Помимо профессиональных астронавтов, пассажирами легендарных кораблей могут стать космические туристы.

О дальнейшей судьбе российских "Союзов", грузовой версии корабля и контрактах с "Боингом" в интервью агентству ТАСС рассказал генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Солнцев.

— Сообщалось о заключении контракта по доставке американских астронавтов на МКС на кораблях "Союз" в рамках контракта между РКК "Энергия" и "Боингом". Один астронавт полетит осенью 2017 года, другой — весной 2018-го, еще три места зарезервированы на 2019-й. Какие планы по доставке американских астронавтов после 2019 года? После этого мы вернемся к практике — два россиянина и один иностранец в корабле "Союз"? Что вы знаете о планах NASA?

— Это больше вопрос к NASA. Для безопасности станции нужно, чтобы в каждом корабле был как минимум один представитель "другого" сегмента МКС. То есть в российском "Союзе" нужен астронавт, который может обслуживать американский сегмент, а в американском "Драгоне" или "Старлайнере" — по одному космонавту для обслуживания российского сегмента. Соглашение по этому поводу, к сожалению, пока не подписано. Да и по готовности коммерческих кораблей США есть много вопросов, особенно по сертификации безопасности для пилотируемых полетов.

NASA планирует в 2018 году начать испытательные полеты коммерческих кораблей к МКС

NASA планирует в 2018 году начать испытательные полеты коммерческих кораблей к МКС, а в 2019-м перейти к эксплуатационным полетам, к штатной операционной деятельности. Это очень амбициозные планы. Необходимо обеспечить сертификацию ракет-носителей "Атлас" и "Фалькон" для пилотируемых полетов, необходимо подтвердить работоспособность, надежность и безопасность самих пилотируемых кораблей "Драгон" и "Старлайнер" на всех участках полета, в том числе сертифицировать их системы аварийного спасения, наконец, необходимо доказать их безопасную стыковку, работу в составе МКС и расстыковку с МКС.

Целесообразно, чтобы по безопасности полетов международных экипажей на кораблях "Драгон" и "Старлайнер" NASA составило бы документ уровня программы МКС, который согласовали бы все партнеры. До этого включение полетов этих кораблей в программу МКС может быть преждевременно.

— Если "Боинг" в итоге откажется от опциона на 2019 год, кому будут предложены три места в "Союзах"? Российским космонавтам, туристам, другим иностранным агентствам?

— Мы уверены, что опцион на 2019 год будет реализован. С учетом имеющихся рисков по программе коммерческих кораблей NASA, безусловно, заинтересовано в реализации опциона.

Даже в маловероятном случае отказа NASA от реализации опциона мы найдем желающих полететь на МКС в 2019 году

Это не столько коммерческий вопрос, сколько вопрос продолжения программы МКС, потому что без американских астронавтов на борту управлять и поддерживать работоспособность более чем трехсоттонного американского сегмента практически нереально. В то же время мы сейчас ведем переговоры с потенциальными клиентами и думаем, что даже в маловероятном случае отказа NASA от реализации опциона мы найдем желающих полететь на МКС в 2019 году.

— Могут ли, наоборот, быть заключены дополнительные контракты на 2020 год и далее?

— Да, конечно, могут. У нас есть несколько заказчиков. Не хотелось бы без их согласия публиковать их намерения, но могу подтвердить, переговоры идут очень интенсивно.

Надеюсь, мы найдем все необходимые решения и компромиссы и очень скоро подпишем соответствующие соглашения. Учитывая, что цикл изготовления и запуска корабля "Союз" составляет около трех лет, желательно, чтобы контракты на полеты в 2020 году были подписаны в 2017-м.

— Если США с 2019 года перейдут на использование частных кораблей для доставки астронавтов на МКС, количество запускаемых к МКС кораблей "Союз" будет сокращено до двух?

— Если это произойдет в 2019 году, то количество "Союзов" с 2020 года будет определяться не только госзаказом (два корабля в год), но и коммерческими заказами. Мы планируем сохранить темп пусков "Союзов" на уровне четырех ежегодно, включая два — госзаказ и два — коммерческие пуски.

— Продолжат ли использоваться корабли "Союз МС" после ввода в строй корабля "Федерация"? Сколько еще продолжится эксплуатация "Союза"?

— Очевидно, что "Союз МС" будет использоваться до конца программы МКС (2024 год) и до ввода в эксплуатацию (примерно в эти же сроки) корабля "Федерация". Многое зависит от ракеты-носителя.

При запуске корабля "Федерация" на ракете "Ангара 5П" стоимость миссии будет достаточно высокой, и стоимость запуска одного космонавта не будет меньше, чем на корабле "Союз МС". В этом случае при отказе от корабля "Союз МС" потребуется дополнительное финансирование.

РКК "Энергия" предлагает создать ракету-носитель "Феникс", которая получит технические и экономические преимущества над ракетами "Зенит" и "Фалькон". С такой ракетой-носителем стоимость миссии корабля "Федерация" будет примерно равна стоимости миссии корабля "Союз МС". Дополнительное финансирование не потребуется. Учитывая, что "Федерация" может доставить на МКС четырех человек (а если нужно — шесть человек), очевидно, что замена корабля "Союз МС" кораблем "Федерация" (после завершения летно-конструкторских испытаний нового корабля) будет целесообразна.

— Возможна ли в будущем еще модернизация "Союза" конкретно под космический туризм, возвращение грузов с орбиты?

— Прорабатывается, например, грузовозвращаемый корабль. Для улучшения возможностей коммерческих полетов на корабле "Союз МС" мы используем "быструю", четырехвитковую стыковку (шесть часов вместо двух суток).

В 2018 году мы планируем испытать, а с 2019-го ввести в штатную эксплуатацию полет без бортинженера

Сейчас специалисты работают над реализацией двухвитковой схемы стыковки, которая еще больше увеличит комфорт космонавтов и туристов. В первые сутки происходит перестройка организма к полету в условиях невесомости и человек чувствует себя, мягко говоря, не очень хорошо. Надежнее пройти быстро стыковку и недомогать в комфортных условиях МКС, чем в тесном корабле. В 2018 году мы планируем испытать, а с 2019-го ввести в штатную эксплуатацию полет без бортинженера. На борту будет один командир, обеспечивающий управление кораблем, и два участника космического полета.

— Как РКК "Энергия" относится к планам Илона Маска отправить корабль с туристами в облет Луны. Аналогичное предложение много лет звучит от РКК "Энергия". Нет ли у вас опасений, что Маск реализует этот проект раньше? Спрос на такие полеты ограничен, кто-либо из тех желающих, которые раньше проявляли интерес к проекту "Энергии", ушел к Маску?

— Думаю, что пока еще нам доверяют больше. У нас опыт 141 пилотируемого запуска. Конкуренция — полезное дело, хорошая мотивация для улучшения проектов в пользу потребителей.

Что касается конкретного состояния дел в компании Илона Маска, то, безусловно, такой полет трудно реализовать в 2018-м, да и в 2020 году. Никто еще не видел даже проекта. Нет ракеты-носителя, нет и корабля.

Корабль Crew Dragon, который предназначен для полетов к МКС, и ракета-носитель Falcon 9 сильно отличаются от корабля и ракеты для полета в сторону Луны. Необходима сертифицированная для пилотируемых пусков ракета, в 5–10 раз большая, чем летающая сейчас, корабль, способный возвращаться после полета вокруг Луны со второй космической скоростью при входе в атмосферу Земли, разгонный блок-буксир для разгона этого корабля к Луне и т. д. На все это нужно время и средства, у нас пока положение лучше. Время покажет.

— Предлагаемая РКК "Энергия" ракета-носитель среднего класса в рамках ОКР "Феникс" будет одноразовой или с элементами многоразовости (что именно будет многоразовым)? Будет ли у нее, как у ракеты "Зенит", уникальная для советских/российских ракет автоматическая система предстартовой подготовки? На каких площадях планируется организовать сборку данной ракеты? В чем будет отличие этой ракеты для Восточного, "Байтерека" и "Морского старта"?

— Ракета будет одноразовой по крайней мере на первом этапе. Комплекс автоматизированных систем управления подготовкой и пуском (КАСУ ПП) по принципу построения будет аналогичным "Зениту". Сборка ракеты-носителя планируется на заводе "Прогресс" в Самаре. Ракеты для всех космодромов должны быть одинаковыми.

Вопрос многоразового применения ракетных ступеней подлежит дополнительному обоснованию. Для точной посадки и последующего применения первой ступени необходимо установить специальные органы управления, включающие ракетные двигатели, бортовые компьютеры, систему навигации, и затратить дополнительное топливо. В результате экономия здесь минимальная или ее вообще нет. Мы считаем, что стремиться необходимо к сокращению районов падения отделяемых элементов путем их приведения в одну точку. Здесь затраты невелики, а выигрыш очевиден. Повторное использование второй ступени, возвращающейся на Землю со скоростью, близкой к первой космической, — это утопия. Без должной теплозащиты, выдерживающей нагрев до 3000 градусов Цельсия, до Земли долетят только толстые металлические шпангоуты.

— В Интернете уже много иллюстраций возможного облика окололунной станции, свои проекты демонстрировали на разных конференциях и РКК "Энергия", и "Боинг". Есть ли понимание, что она собой будет представлять? Что будем делать мы и что другие партнеры?

— Понимание облика и орбиты международной окололунной станции в основном сформировано. Вклады партнеров обсуждаются. Сейчас мы совместно с компанией "Боинг" договорились продолжить совместные работы по архитектуре этой станции, по облику модулей.

Конечно, необходимы политические решения по участию в международной программе и решения правительств по выделению соответствующих средств. Для этого необходимо четко понимать цели, задачи, этапы программы, результаты, которые мы ожидаем получить, и риски, которые, возможно, придется преодолевать. У нас есть опыт МКС, и это капитал, который будет использован. Но Луна — это другие условия: большая автономность, радиация, значительно дороже запуски и т. д.

Мы надеемся, что в этом году проявятся основные контуры международной программы и главы агентств смогут об этом объявить.

Беседовал Дмитрий Струговец