Владимир Солнцев: полетами на "Союзах" интересуются не только США

Владимир Солнцев
© Пресс-служба РКК "Энергия"
Россия планирует продолжить доставку зарубежных астронавтов на кораблях "Союз" на Международную космическую станцию (МКС). Помимо профессиональных астронавтов, пассажирами легендарных кораблей могут стать космические туристы.
О дальнейшей судьбе российских "Союзов", грузовой версии корабля и контрактах с "Боингом" в интервью агентству ТАСС рассказал генеральный директор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Солнцев.
— Сообщалось о заключении контракта по доставке американских астронавтов на МКС на кораблях "Союз" в рамках контракта между РКК "Энергия" и "Боингом". Один астронавт полетит осенью 2017 года, другой — весной 2018-го, еще три места зарезервированы на 2019-й. Какие планы по доставке американских астронавтов после 2019 года? После этого мы вернемся к практике — два россиянина и один иностранец в корабле "Союз"? Что вы знаете о планах NASA?
— Это больше вопрос к NASA. Для безопасности станции нужно, чтобы в каждом корабле был как минимум один представитель "другого" сегмента МКС. То есть в российском "Союзе" нужен астронавт, который может обслуживать американский сегмент, а в американском "Драгоне" или "Старлайнере" — по одному космонавту для обслуживания российского сегмента. Соглашение по этому поводу, к сожалению, пока не подписано. Да и по готовности коммерческих кораблей США есть много вопросов, особенно по сертификации безопасности для пилотируемых полетов.
NASA планирует в 2018 году начать испытательные полеты коммерческих кораблей к МКС, а в 2019-м перейти к эксплуатационным полетам, к штатной операционной деятельности. Это очень амбициозные планы. Необходимо обеспечить сертификацию ракет-носителей "Атлас" и "Фалькон" для пилотируемых полетов, необходимо подтвердить работоспособность, надежность и безопасность самих пилотируемых кораблей "Драгон" и "Старлайнер" на всех участках полета, в том числе сертифицировать их системы аварийного спасения, наконец, необходимо доказать их безопасную стыковку, работу в составе МКС и расстыковку с МКС.
Целесообразно, чтобы по безопасности полетов международных экипажей на кораблях "Драгон" и "Старлайнер" NASA составило бы документ уровня программы МКС, который согласовали бы все партнеры. До этого включение полетов этих кораблей в программу МКС может быть преждевременно.
— Если "Боинг" в итоге откажется от опциона на 2019 год, кому будут предложены три места в "Союзах"? Российским космонавтам, туристам, другим иностранным агентствам?
— Мы уверены, что опцион на 2019 год будет реализован. С учетом имеющихся рисков по программе коммерческих кораблей NASA, безусловно, заинтересовано в реализации опциона.
Это не столько коммерческий вопрос, сколько вопрос продолжения программы МКС, потому что без американских астронавтов на борту управлять и поддерживать работоспособность более чем трехсоттонного американского сегмента практически нереально. В то же время мы сейчас ведем переговоры с потенциальными клиентами и думаем, что даже в маловероятном случае отказа NASA от реализации опциона мы найдем желающих полететь на МКС в 2019 году.
— Могут ли, наоборот, быть заключены дополнительные контракты на 2020 год и далее?
— Да, конечно, могут. У нас есть несколько заказчиков. Не хотелось бы без их согласия публиковать их намерения, но могу подтвердить, переговоры идут очень интенсивно.
Надеюсь, мы найдем все необходимые решения и компромиссы и очень скоро подпишем соответствующие соглашения. Учитывая, что цикл изготовления и запуска корабля "Союз" составляет около трех лет, желательно, чтобы контракты на полеты в 2020 году были подписаны в 2017-м.
— Если США с 2019 года перейдут на использование частных кораблей для доставки астронавтов на МКС, количество запускаемых к МКС кораблей "Союз" будет сокращено до двух?
— Если это произойдет в 2019 году, то количество "Союзов" с 2020 года будет определяться не только госзаказом (два корабля в год), но и коммерческими заказами. Мы планируем сохранить темп пусков "Союзов" на уровне четырех ежегодно, включая два — госзаказ и два — коммерческие пуски.
— Продолжат ли использоваться корабли "Союз МС" после ввода в строй корабля "Федерация"? Сколько еще продолжится эксплуатация "Союза"?
— Очевидно, что "Союз МС" будет использоваться до конца программы МКС (2024 год) и до ввода в эксплуатацию (примерно в эти же сроки) корабля "Федерация". Многое зависит от ракеты-носителя.
При запуске корабля "Федерация" на ракете "Ангара 5П" стоимость миссии будет достаточно высокой, и стоимость запуска одного космонавта не будет меньше, чем на корабле "Союз МС". В этом случае при отказе от корабля "Союз МС" потребуется дополнительное финансирование.
РКК "Энергия" предлагает создать ракету-носитель "Феникс", которая получит технические и экономические преимущества над ракетами "Зенит" и "Фалькон". С такой ракетой-носителем стоимость миссии корабля "Федерация" будет примерно равна стоимости миссии корабля "Союз МС". Дополнительное финансирование не потребуется. Учитывая, что "Федерация" может доставить на МКС четырех человек (а если нужно — шесть человек), очевидно, что замена корабля "Союз МС" кораблем "Федерация" (после завершения летно-конструкторских испытаний нового корабля) будет целесообразна.
— Возможна ли в будущем еще модернизация "Союза" конкретно под космический туризм, возвращение грузов с орбиты?
— Прорабатывается, например, грузовозвращаемый корабль. Для улучшения возможностей коммерческих полетов на корабле "Союз МС" мы используем "быструю", четырехвитковую стыковку (шесть часов вместо двух суток).
Сейчас специалисты работают над реализацией двухвитковой схемы стыковки, которая еще больше увеличит комфорт космонавтов и туристов. В первые сутки происходит перестройка организма к полету в условиях невесомости и человек чувствует себя, мягко говоря, не очень хорошо. Надежнее пройти быстро стыковку и недомогать в комфортных условиях МКС, чем в тесном корабле. В 2018 году мы планируем испытать, а с 2019-го ввести в штатную эксплуатацию полет без бортинженера. На борту будет один командир, обеспечивающий управление кораблем, и два участника космического полета.
— Как РКК "Энергия" относится к планам Илона Маска отправить корабль с туристами в облет Луны. Аналогичное предложение много лет звучит от РКК "Энергия". Нет ли у вас опасений, что Маск реализует этот проект раньше? Спрос на такие полеты ограничен, кто-либо из тех желающих, которые раньше проявляли интерес к проекту "Энергии", ушел к Маску?
— Думаю, что пока еще нам доверяют больше. У нас опыт 141 пилотируемого запуска. Конкуренция — полезное дело, хорошая мотивация для улучшения проектов в пользу потребителей.
Что касается конкретного состояния дел в компании Илона Маска, то, безусловно, такой полет трудно реализовать в 2018-м, да и в 2020 году. Никто еще не видел даже проекта. Нет ракеты-носителя, нет и корабля.
Корабль Crew Dragon, который предназначен для полетов к МКС, и ракета-носитель Falcon 9 сильно отличаются от корабля и ракеты для полета в сторону Луны. Необходима сертифицированная для пилотируемых пусков ракета, в 5–10 раз большая, чем летающая сейчас, корабль, способный возвращаться после полета вокруг Луны со второй космической скоростью при входе в атмосферу Земли, разгонный блок-буксир для разгона этого корабля к Луне и т. д. На все это нужно время и средства, у нас пока положение лучше. Время покажет.
— Предлагаемая РКК "Энергия" ракета-носитель среднего класса в рамках ОКР "Феникс" будет одноразовой или с элементами многоразовости (что именно будет многоразовым)? Будет ли у нее, как у ракеты "Зенит", уникальная для советских/российских ракет автоматическая система предстартовой подготовки? На каких площадях планируется организовать сборку данной ракеты? В чем будет отличие этой ракеты для Восточного, "Байтерека" и "Морского старта"?
— Ракета будет одноразовой по крайней мере на первом этапе. Комплекс автоматизированных систем управления подготовкой и пуском (КАСУ ПП) по принципу построения будет аналогичным "Зениту". Сборка ракеты-носителя планируется на заводе "Прогресс" в Самаре. Ракеты для всех космодромов должны быть одинаковыми.
Вопрос многоразового применения ракетных ступеней подлежит дополнительному обоснованию. Для точной посадки и последующего применения первой ступени необходимо установить специальные органы управления, включающие ракетные двигатели, бортовые компьютеры, систему навигации, и затратить дополнительное топливо. В результате экономия здесь минимальная или ее вообще нет. Мы считаем, что стремиться необходимо к сокращению районов падения отделяемых элементов путем их приведения в одну точку. Здесь затраты невелики, а выигрыш очевиден. Повторное использование второй ступени, возвращающейся на Землю со скоростью, близкой к первой космической, — это утопия. Без должной теплозащиты, выдерживающей нагрев до 3000 градусов Цельсия, до Земли долетят только толстые металлические шпангоуты.
— В Интернете уже много иллюстраций возможного облика окололунной станции, свои проекты демонстрировали на разных конференциях и РКК "Энергия", и "Боинг". Есть ли понимание, что она собой будет представлять? Что будем делать мы и что другие партнеры?
— Понимание облика и орбиты международной окололунной станции в основном сформировано. Вклады партнеров обсуждаются. Сейчас мы совместно с компанией "Боинг" договорились продолжить совместные работы по архитектуре этой станции, по облику модулей.
Конечно, необходимы политические решения по участию в международной программе и решения правительств по выделению соответствующих средств. Для этого необходимо четко понимать цели, задачи, этапы программы, результаты, которые мы ожидаем получить, и риски, которые, возможно, придется преодолевать. У нас есть опыт МКС, и это капитал, который будет использован. Но Луна — это другие условия: большая автономность, радиация, значительно дороже запуски и т. д.
Мы надеемся, что в этом году проявятся основные контуры международной программы и главы агентств смогут об этом объявить.
Беседовал Дмитрий Струговец