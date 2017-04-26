Министр экономики Японии: хочется приблизить наши планы к российским реалиям

Хиросигэ Сэко © Александр Щербак/ТАСС

В преддверии визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ один из его ближайших сотрудников, министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, дал интервью ТАСС. Он рассказал о том, как развивается сотрудничество двух стран, как решаются возникающие проблемы, а также о перспективах совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил.

— Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 27 апреля проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Не вызывает сомнений, что важным пунктом обсуждения станет развитие двустороннего экономического сотрудничества и выполнение предложенного Японией с этой целью Плана из 8 пунктов. На каких направлениях этой программы вы видите сейчас наибольшее продвижение вперед?

— План из 8 пунктов — это программа работы по достижению таких результатов, плоды которых ощутят народы обеих стран, это программа развития двусторонних экономических отношений. Во время нынешнего визита премьера в Россию я буду сопровождать его как министр, отвечающий за хозяйственное сотрудничество с вашей страной. Хотелось бы провести и отдельные консультации со своими партнерами в России.

План из 8 пунктов был выдвинут премьер-министром Абэ год назад. За это время в нем был достигнут прогресс по всем направлениям, однако мы, например, придаем особое значение медицине и городскому хозяйству, то есть тем областям, где жители России смогут напрямую ощутить достоинства нашей программы.

В частности, мы намерены в Воронеже провести исследовательские работы, направленные на разработку плана по схеме Transit Oriented Development (Транзитно-ориентированное проектирование. — Прим. ТАСС) по комплексному развитию транспорта вместе с обустройством пространства у станций, а также программу внедрения железных дорог.

Продвигаются и пилотные проекты по внедрению, например, системы интеллектуальных светофоров и образцового жилья. Используя японские технологии и разработки, нам хотелось бы внести вклад в построение в России городских районов, еще более комфортных для жизни.

Я думаю сам посетить Воронеж в ходе нынешнего визита. Хотелось бы своими глазами посмотреть на ситуацию в этом городе, чтобы приблизить наши планы сотрудничества к российским реалиям.

— Господин министр, а какие проблемы возникают в процессе выполнения планов сотрудничества? Сталкиваетесь ли вы с трудностями? Возможно, у японской стороны есть какие-либо пожелания к российским партнерам?

— В декабре прошлого года в виде документов были утверждены более 80 проектов в рамках выполнения Плана из 8 пунктов премьер-министра Абэ. В процессе их конкретизации возникают различные задачи, которые нужно решать в сфере финансирования, различных процедур и т. д.

Однако мы проводим консультации с первым вице-премьером Игорем Шуваловым, министром экономического развития Максимом Орешкиным, министром энергетики Александром Новаком, дискутируем по отдельным проблемам и подталкиваем к осуществлению проекты, имеющие ценность для обеих стран. Активно участвуют в этом частные компании, и, как мне кажется, уже создана система, позволяющая преодолевать трудности.

Для расширения зоны сотрудничества и развития двусторонних отношений важно, чтобы как можно больше жителей России осознали: сотрудничество с Японией вносит вклад в улучшение качества их жизни.

Я надеюсь, что по мере продвижения Плана из 8 пунктов будет расти число тех, кто обращает внимание на потенциал нашего взаимодействия, а области сотрудничества еще больше расширятся.

— Судя по всему, важной темой обсуждения во время визита станет также хозяйственное сотрудничество на островах, которые в России называют южной частью Курил, а в Японии — северными территориями. В каких областях, как вам кажется, там возможен наибольший прогресс?

— По этому поводу в декабре прошлого года по итогам встречи лидеров двух стран была достигнута договоренность начать консультации о возможном сотрудничестве на четырех северных островах в рыболовстве, марикультуре, туризме, здравоохранении и других сферах на основе "особой системы".

В Японии для реализации такой договоренности был создан Совет по совместной хозяйственной деятельности, я стал заместителем его председателя. Сейчас заинтересованные министерства и ведомства продвигают работу по формированию конкретных планов.

Думаю, можно будет разработать выгодные для обеих сторон проекты, если мы умело используем потенциал островов с их богатой природой и географическими условиями и станем работать, выслушивая мнение местных жителей.

— Какой, по вашему мнению, должна быть идеальная модель экономического сотрудничества на островах?

— Если начнется совместная хозяйственная деятельность, то японцы и россияне станут там впервые работать сообща. Будет прекрасно, если мы сможем углубить взаимопонимание и доверие в процессе построения будущего облика этих островов.

Беседовал Василий Головнин