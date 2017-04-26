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Замглавы японского МИД: ситуация в отношениях Москвы и Токио ненормальна

26 апреля, 14:30 UTC+3 Путин, Владимир Владимирович
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Такэо Акиба

Такэо Акиба

© ТАСС

Заместитель главы МИД Японии Такэо Акиба официально отвечает в руководстве страны за политические отношения с Россией и координирует деятельность на этом направлении. Накануне предстоящей 27 апреля встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ он дал интервью ТАСС, рассказав о том, как в Токио сейчас смотрят на переговоры с Москвой, и в первую очередь о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны, которого между двумя странами нет с 1945 года.  

— Премьер-министр Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин 27 апреля проведут свою новую встречу. Как вы оцениваете нынешнее состояние отношений между двумя странами? 

— Ненормальна ситуация, когда и спустя более 70 лет после окончания войны между Японией и Россией не заключен мирный договор, и лидеры двух стран разделяют такое представление. Отношения доверия между руководителями наших стран находятся сейчас на небывало высоком уровне. К настоящему времени они уже 16 раз проводили встречи — только в прошлом году их было четыре.

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В декабре прошлого года во время визита президента Владимира Путина в Японию лидеры двух стран провели на родине семьи премьер-министра Синдзо Абэ в городе Нагато в префектуре Ямагути переговоры в близкой откровенной обстановке, и по их итогам была выражена искренняя решимость к урегулированию проблемы мирного договора. Мы обратили внимание на то, что на совместной пресс-конференции президент Путин заявил тогда: "Если кто-то считает, что мы… мирный договор откладываем на второй план, это не так. На мой взгляд, самым главным является заключение мирного договора".

Россия — важный игрок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, это важный сосед Японии. 20 марта нынешнего года в Токио состоялось совещание министров иностранных дел и обороны Японии и России в так называемом формате "два плюс два", и на нем было подтверждено, что наши страны — это серьезные партнеры, которые вносят вклад в дело мира и стабильности региона. В частности, стороны были едины в том, что будут тесно взаимодействовать и сотрудничать по проблеме Северной Кореи.

Недавно в метро Санкт-Петербурга произошел террористический акт, такие подлые действия невозможно ничем оправдать, и мы их решительно осуждаем. Япония и Россия — это партнеры, которые вместе поднимаются против таких "нетрадиционных угроз" безопасности, как терроризм и наркотики. Будет хорошо, если во время визита премьер-министра Синдзо Абэ мы сможем договориться об усилении нашего взаимодействия в таких областях.

Если говорить об экономической сфере, то потенциал японо-российского сотрудничества здесь очень велик, тем не менее он используется не в полной мере. В рамках направленного на раскрытие таких возможностей "Плана сотрудничества" из восьми пунктов мы способствуем дальнейшему развитию такого сотрудничества, достоинства которого могут непосредственно ощутить жители России, например он развивает взаимодействие в использовании японских технологий в педиатрии, эндоскопии и других методиках спасения жизни, в построении удобной городской среды.

На встрече лидеров двух стран в декабре прошлого года было решено одновременно провести в 2018 году Год России в Японии и Год Японии в России. Надеемся на дальнейшее углубление наших отношений в области культурных и человеческих обменов. 

— В последнее время большое внимание привлекает вопрос о совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил. Какие проекты такого рода вам кажутся наиболее перспективными?

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— Если говорить о совместной хозяйственной деятельности на четырех северных островах, то по итогам встречи лидеров двух стран в декабре прошлого года была достигнута договоренность начать консультации о сотрудничестве такого рода в рыболовстве, марикультуре, туризме, медицине, экологии и других возможных областях. Все эти направления перспективны, если учесть потенциал четырех северных островов — их богатую природу, географические условия.

18 марта я провел консультации по вопросу о совместной хозяйственной деятельности с заместителем главы МИД России Игорем Моргуловым. Японская и российская стороны представили предложения по конкретным проектам, провели откровенные дискуссии. Сейчас идет тщательное изучение этих проектов, и в будущем мы обсудим их детали, включая рассмотрение вопроса о необходимой правовой основе. 

— Ожидают ли в Токио во время нынешнего визита премьер-министра Японии в Россию прогресса по вопросу о мирном договоре? Могут ли быть какие-либо новые предложения по этой проблеме?

— Территориальный вопрос — крупнейшая нерешенная проблема между Японией и Россией, и я думаю, что она, естественно, будет обсуждаться на нынешней встрече лидеров двух стран.

В любом случае, как говорил президент Путин, самое важное — это заключение мирного договора. В декабре прошлого года на встрече лидеров двух стран была выражена искренняя решимость урегулировать эту проблему.

В настоящее время между двумя странами ведутся консультации по поводу совместной хозяйственной деятельности на четырех островах и о поездках туда их бывших жителей. Эта работа, рисуя будущий облик совместной хозяйственной деятельности японцев и русских на четырех островах, углубит взаимопонимание, доверие и с этой точки зрения станет большим плюсом для заключения мирного договора.

Беседовал Василий Головнин

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Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
Страны
Япония Россия
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