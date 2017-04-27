Министр репатриации и интеграции Израиля: 9 Мая уже стало для страны великим праздником

Софа Ландвер © Пресс-служба министра репатриации и интеграции Израиля

В преддверии празднования Дня Победы министр репатриации и интеграции Израиля Софа Ландвер рассказала ТАСС о том, как будет отмечаться этот праздник в Израиле и о значении русского языка в еврейском государстве.

– Как будет праздноваться День Победы в Израиле в 2017 году?

– Уже много лет – более 20 лет - каждый год в Израиле проходят Парады Победы во многих городах, главный из них проходит в Иерусалиме. Парад в Иерусалиме проходит при полной поддержке возглавляемого мной министерство репатриации и интеграции. Этот день у нас очень насыщенный, живой. Он начинается парадом в Иерусалиме, затем продолжается праздничным приемом у меня в канцелярии уже много лет подряд с той поры, как я стала министром.

Этот день у нас очень насыщенный, живой

В этот день проходит торжественное заседание в Кнессете (парламент Израиля), потом мы направляемся в Музейно-исследовательский центр изучения Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме, где проходит большая церемония с участием ветеранов, политиков, представителей дипкорпуса. В этом году, так как средний возраст ветеранов уже перешагнул за 90 лет, и пройти по улицам Иерусалима им будет очень и очень непросто, то мы предусматриваем передвижение ветеранов на открытых машинах, чтобы снизить нагрузку. 9 мая в Иерусалиме, обычно, уже очень жаркий, по-настоящему летний день, а это – пеший парад, который пройдет по центру Иерусалима. Мы перекрываем движение вместе с муниципалитетом Иерусалима.

Много лет назад, когда мы проводили первый закон о праздновании Дня Победы в Израиле, это не было еще таким ярким Маршем Победы. Помню, когда я, как один из авторов закона о 9 мая, в парламенте объясняла, что такое блокада Ленинграда, очень стыдно говорить даже и сейчас о том, что были депутаты, которые не знали и не понимали, что кроется за этими понятиями. Но, прошло время, и сейчас во всех городах, где мы проводим парады и шествия ветеранов, люди стоят по сторонам и аплодируют, приносят цветы. И у нас в Израиле 9 мая уже стало великим праздником! Стоит сказать, что для нас – русскоязычных израильтян – это всегда был большой праздник. Но сегодня и те, кто родился уже в Государстве Израиль, понимают и знают, что это за дата – 9 Мая.

В Израиле помнят и с особым почтением относятся к подвигу героев, победивших нацизм. Это связано и с тем, что эти герои сделали возможным создание независимого еврейского государства – Израиля. Поэтому мы в вечном долгу перед героями – борцами с фашизмом и делаем все, чтобы годовщина Великой Победы достойно отмечалась в нашей стране.

Поэтому мы в вечном долгу перед героями – борцами с фашизмом и делаем все, чтобы годовщина Великой Победы достойно отмечалась в нашей стране

Ветераны уходят, к сожалению. И поэтому мы хотим, чтобы в календаре праздников Государства Израиль День Победы стал днем, который будет праздноваться, празднование которого будет продолжаться теми молодыми людьми, которые сегодня растут, которые сегодня учатся в школах, колледжах, институтах, чтобы они праздновали этот праздник так, как празднуем мы его сегодня - 9 мая. В прошлом году Парады Победы и шествия ветеранов прошли в двух десятках городов Израиля, в 17 городах состоялись акции "Бессмертного полка".

В 1996 году правительство Израиля приняло решение о том, что День Победы должен отмечаться в день подписания соглашения о капитуляции нацистской Германии в Потсдаме, то есть, 9 мая. Это произошло на следующий год после того, как в Иерусалиме состоялся первый Парад Победы. В 2001 году правительством Эхуда Барака были приняты закон о том, что празднование Дня Победы в Израиле осуществляется на государственном уровне, а Парад Победы в Иерусалиме получает государственную поддержку. Сейчас мы проводим в Кнессете закон о том, что День Победы в Израиле должен праздноваться именно 9 мая.

– В Израиле с 2014 года более полутора десятков городов присоединяются к акции "Бессмертный полк". Как Вы относитесь к этой инициативе, собираетесь ли принять участие в акции в этом году?

– Мой отец Гирш Кухин закончил Академию связи в Ленинграде. В 17 лет он был призван в армию и воевал с первого до последнего дня. Много лет назад, уже здесь, в Израиле, выступая на одном из мероприятий, я рассказывала, почему для меня так важно все, что связано с Красной Армией, военными, военнослужащими, и тут один из присутствующих спросил меня, в какой Академии связи учился мой отец. Оказалось, что он был сокурсником, однополчанином и другом моего отца. Для меня это очень важно. Каждый парад он - Эмиль Кугель - проходит вместо со мной в Иерусалиме. Надеюсь, и в этом году он тоже пройдет вместе с нами на Параде Победы в Иерусалиме. Для меня очень важно, то, что День Победы – он всегда есть и будет. Все годы в нашей семье, семье подполковника Кухина, это был самый главный праздник, и в моем представлении 9 мая есть и будет День Победы.

Мы пронесли это в душе, пронесли это в сердце. И, может быть, именно поэтому, когда я стала депутатам парламента, мой первый закон стал законом о ветеранах и блокадниках

Моего отца, к сожалению, уже очень давно нет с нами, его сердце остановилось в 54 года, но я чту его память. Поэтому я присоединяюсь ежегодно к акции "Бессмертный полк" и, разумеется, серьезно отношусь к этой инициативе. К сожалению, очень многих героев той войны уже нету с нами сегодня, и вместо них проходят с их портретами их дети внуки, близкие. И я тоже иду с портретом своего отца. Так я воспитывала свою дочь, так я воспитываю своих внучек, чтобы они помнили и знали, что прошли наши герои, что они сделали для Победы.

Моя семья пострадала, как и многие другие. Моя бабушка потеряла во время войны трех сыновей, а вторая моя бабушка – мать моего отца – она была прообразом героини-партизанки в лесах Белоруссии в фильме "Часы остановились в полночь". Брат моего отца тоже погиб, дедушки оба были ранены. Мы пронесли это в душе, пронесли это в сердце. И, может быть, именно поэтому, когда я стала депутатам парламента, мой первый закон стал законом о ветеранах и блокадниках.

Сейчас мы поддерживаем в Израиле более двух десятков музеев, посвященных истории Второй мировой войны, поддерживаем и координатора акции "Бессмертный полк" в Израиле Натана Гринберга.

– Каковы основные показатели репатриации в Израиль в 2016 году, какие тренды в 2017 году? Из каких стран прогнозируется рост репатриации? Какие страны лидируют по количеству репатриантов в Израиль и с чем это связано?

– Уже несколько лет подряд цифры алии (репатриации) в Израиль составляют где-то около 30 тыс. человек. В прошлом году было 27 тыс., в предыдущем – 32 тыс. Продолжается алия из России, хотя она немного уменьшилась, продолжается алия из Украины, есть серьезный рост из Белоруссии. Недавно я была в США, есть всплеск интереса к алие среди американцев. Уменьшился несколько в этом году поток репатриантов из Франции, но все равно она продолжается. Из Франции, из России, из стран СНГ, из Америки, с Кубы, из Венесуэлы – люди приезжают со всех уголков планеты. Мы продолжаем быть страной, которая манит, надежным домом для евреев всего мира и их семей, страной, у которой есть масса программ по интеграции репатриантов.

– Как Вы оцениваете развитие двусторонних связей между Израилем и Россией?

– Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – частый гость президента России Владимира Путина в Москве, поэтому мы понимаем, что отношения наши укрепляются не только в экономическом, но и политическом плане. Терроризм – это сегодня международная угроза, террор – враг и Израиля, и России. Я - не министр обороны, но понимаю, что у нас есть задачи и проекты, которые связывают нас и в области безопасности, потому, что безопасность страны – это всегда в первую очередь. Я думаю, что дружеские отношения развиваются не только на основе политики, не только на основе культуры, обмена делегациями, но и из соображений безопасности, которые стоят для каждой страны на первом месте. Я, бывшая ленинградка, скорбила вместе с российским народом о гибели 15 человек и десятках раненых, пострадавших в результате исламистского террора в метро.

– Что алия (репатриация – Прим. ТАСС) из России привнесла в Израиль с точки зрения культуры, науки, политики, социальной жизни? Каков статус русского языка в Израиле, учитывая, что в стране говорит или думает на русском языке до миллиона граждан? Можно ли говорить о том, что русский язык постепенно уходит из повседневной жизни в Израиле, или нет? Каков неформальный статус русского языка в стране?

– Вы знаете, когда к нам приезжают на гастроли артисты, оркестры, ансамбли, театры, то наши залы переполнены и перевод не требуется. Я в Израиле с 1979 года, но, вместе с тем, мне доставляет удовольствие посещать спектакли российских театров, смотреть новое российское кино - Леонида Парфенова "Евреи России", "Рай" Андрея Кончаловского - приходить на творческие вечера актеров, когда они приезжают сюда. Для нас русский язык – это часть нашей жизни. Мы сохранили русский язык, мы сохранили русские библиотеки. И мы сохраняем отношение наше к русскому языку, как сохраняют свой английский репатрианты из Америки, или французский евреи из Северной Африки и Франции. Родной язык, язык матери. Русский язык в Израиле школьники могут сдавать как иностранный на аттестат зрелости. Преподавание русского языка сегодня в израильских школах – это норма. Кроме этого, в школах есть кружки по изучению русского языка.

Для нас русский язык – это часть нашей жизни. Мы сохранили русский язык, мы сохранили русские библиотеки

Отмечу также, что в Израиле очень сильны позиции русскоязычных СМИ. На русском языке, несмотря на сложности экономические большинства СМИ, у нас есть в эфире и русскоязычный канал телевидения, и две радиостанции, включая одну государственную, есть множество газет и сайтов на русском. А сегодня у нас лидеры Государства Израиль, включая министра обороны Авигдора Либермана, спикера Кнессета Юлия Эдельштейна, председателя Еврейского агентства (Сохнут) Натан Щаранский - они все русскоязычные израильтяне. Наступило время, когда у нас в Израиле каждый сохраняет язык, культуру страны исхода, и эта культурная мозаика обеспечивает прогресс культуре страны. Русский язык, русская культура – это великая культура, великие знания. Я считаю, что этим нужно и можно гордиться. Из трех миллионов репатриантов в Израиле почти 1,2 миллиона – это русскоязычные репатрианты. Язык- это богатство, а русский язык – это двойное богатство.

Позвольте мне в конце нашей беседы поздравить всех россиян с Днем Победы и пожелать России мира, безопасности и процветания!

Беседовал Андрей Широков