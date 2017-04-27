Игорь Чайка: Выращивание грибов в России является перспективным бизнесом

Предприниматель Игорь Чайка © Антон Новодережкин/ТАСС

Какие перспективы российские товары имеют на китайском рынке, почему производство грибов в России является инвестиционно привлекательным, а также о планах по развитию в Крыму санаторно-гостиничного комплекса в интервью ТАСС рассказал предприниматель Игорь Чайка.

- Ранее сообщалось, что вы намерены основать в Подмосковье ферму по выращиванию грибов. Можете рассказать поподробнее об этом проекте?

- Детали проекта следующие: это строительство двух предприятий по производству грибов и компоста. Оба производства - на территории Зарайского района. На данный момент у нас на земельном участке выполнены все геодезические, геологические, кадастровые работы, завершено проектирование, внесен аванс за оборудование голландской компании, фактически оформлен договор аренды с правительством Московской области на эти земельные участки. Мы планируем в ближайшие два-три месяца выйти на строительную площадку с тем, чтобы в феврале следующего года запустить предприятие.

- А какова стоимость проекта, мощности производства?

- Мощности предприятий – это 37 тыс. тонн компоста и 12,5 тыс. тонн грибов в год. С точки зрения объема инвестиций с учетом закупки иностранной валюты и курсовой разницы, получилось в среднем где-то порядка 2,2-2,3 млрд рублей. Правительство Московской области выделяет нам компенсацию капитальных затрат после акта по вводу в эксплуатацию предприятия, это где-то порядка 20% от суммы. Эти деньги мы планируем потратить на развитие этого же предприятия для строительства дополнительного цеха по заморозке продукции.

- Почему вас заинтересовало именно производство грибов?

- Ежегодно Россия импортирует порядка 125 тыс. тонн грибов, а общий рынок потребления порядка 135 тыс. тонн грибов. То есть вы можете сами понять, что более 90% продукции потребления в России – это импорт. Ежегодно Россия тратит порядка 1 млрд долларов на закупку данной продукции. Поэтому это достаточно перспективное направление, государство сейчас уделяет большое внимание продовольственной безопасности и делает все возможное для привлекательности данного сектора для инвестиций со стороны бизнеса.

- А какие еще проекты в сельскохозяйственной сфере вам интересны?

- Поскольку мы пока в этом деле новички, хотим остановиться пока на этом проекте, мы должны его достроить, ввести в эксплуатацию, наладить продажи. Мы уже общаемся с сетями на этот счет: с X5 Retail Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Дикси", "Магнит" и так далее. Поэтому мы пока заточены на реализацию этого проекта и в другие сегменты агропромышленного комплекса мы пока не смотрим.

- Планируете ли Вы проекты на Дальнем Востоке России или в Китае в обозримом будущем?

- В Китае у нас уже есть проект, это наша электронная платформа по продаже российских продуктов питания Dakaitaowa. Проект функционирует порядка полутора лет. Мы до конца прошлого года фактически завершили всю пусконаладочную работу, связанную с организацией данного вида деятельности на территории Китая и России, делали пробные маркетинговые продажи, заключили договоры с сетями, полностью интегрировали нашу электронную платформу с китайскими платежными системами. Сейчас где-то с января этого года мы уже выходим на системные продажи, у нас уже уходят большие партии подсолнечного масла, муки, меда, мороженного, кваса. По самым востребованным товарным позициям мы потихонечку формируем собственную товарную марку для повышения привлекательности бренда и для более удобной работы с китайцами с точки зрения закона о рекламе. Он достаточно суровый, и у многих наших товаропроизводителей упаковка продукции не подходит по закону о рекламе в Китае.

- А представители малого и среднего бизнеса имеют доступ к этой площадке?

- Порядка 70% тех товаропроизводителей, которые с нами работают, это малый и средний бизнес. У них очень большой потенциал. Они производят высококачественную продукцию, которая пользуется, по нашим предварительным подсчетам, большой популярностью на территории Китая, и китайскому потребителю она нравится. Другой вопрос в том, что малые и средние предприятия не готовы отдавать нам товар на реализацию, поэтому мы вынуждены либо авансировать их, либо выкупать на свои склады для реализации, потому что они не имеют возможности такого большого кассового разрыва, как большие игроки, которые работают в этом сегменте в больших количествах. Это единственный нюанс взаимодействия, но ничего сложного здесь не вижу.

- Может стоить разработать для них какие-то инструменты поддержки?

- Вы знаете, я для этого и вошел в "Деловую Россию", мы плотно общаемся с Российским экспортным центром для того, чтобы как практики уже действительно показать различным общественным организациям и в том числе через них донести позицию до государственных органов о том, что необходимо поддерживать данное экспортное направление, тем более это абсолютно несырьевая составляющая. Продукты питания сейчас пользуются большой популярностью в том числе с точки зрения курсовой разницы. По многим товарным позициям мы очень выгодно выигрываем по сравнению с нашими конкурентами из Европы и Америки. У нас по некоторым позициям разница в стоимости 20-40 %, а по некоторым и 200-300%. То есть мед новозеландский и мед алтайский: мы выигрываем порядка 20-30% по цене, при этом мы не то, что не хуже по качеству, мы лучше.

Мы работаем с порядка 70 товаропроизводителями. Например, торт-медовик "Нева" имеет колоссальный успех, мороженое "Чистая линия" тоже хороший успех имеет.

- Были какие-то сложности с выходом этой платформы на китайский рынок?

- Учитывая, что мы были такие первопроходцы, конечно, было тяжеловато первое время ориентироваться на китайском рынке, потому что мы же регистрировали там компанию, брали в аренду склады, набирали персонал, получали сертификаты для операционной деятельности на территории Китая, получали лицензию на алкоголь, интегрировались во все платежные системы. Конечно, все это сопровождалось определенной спецификой. И в течении года мы все эти процессы преодолели, и сейчас фактически мы для любого российского товаропроизводителя оказываем весь перечень услуг для выхода на китайский рынок. Мы фактически забираем товар, дальше обеспечиваем логистику, таможню, сертификацию и реализацию либо на прилавке сетевого магазина - у нас порядка 5000 соглашений подписано с сетями, либо через нашу электронную платформу Dakaitaowa.

- Какой совокупный оборот этой площадки?

- На данный момент мы выходим на реализацию где-то 1 млн долларов в месяц и фактически мы придерживаемся того бизнес-плана, что изначально писали. Планируем где-то в 2019 году выйти на оборот порядка 200 млн долларов в год. Но с учетом того, что экспортный рынок продуктов питания составляет порядка 80 млрд долларов, и каждый год показывает прирост за счет уровня жизни в Китае, доля российских продуктов крайне мала. У нас уникальный шанс занять эту нишу.

- Ваш бизнес ориентирован на экспорт. Как на него влияет укрепление рубля?

- Курсовая разница, которая сейчас присутствует, конечно, благотворно влияет на экспорт. Для экспортеров это всегда преимущество. Когда доллар был 65-70 рублей, у нас разрыв с нашими контрагентами был еще больше. Тот курс рубля, который у нас сейчас есть, плюс-минус, и будет тем базовым, что будет присутствовать на рынке. Но это сложно прогнозируемая материя.

- Помимо сферы торговли вас также интересует сфера туризма. Сообщалось, что вы изучаете возможность покупки в Крыму санаторного комплекса "Зори". Каковы детали сделки?

- Сделки пока нет. Мы действительно изучаем ряд объектов для покупки в Крыму: либо действующего санатория, либо участка под строительство с нуля. На данный момент самый глубоко проработанный и заинтересовавший нас объект – это "Зори России". Это государственная собственность, принадлежит управделами президента. Мы подали документы на регистрацию компании в Крыму, и эта компания в ближайшее время направит в адрес уполномоченного органа письмо с предложением о продаже либо совместном развитии данного комплекса. Мы здесь идем исключительно в сферу туризма, другие сегменты пока не смотрим.