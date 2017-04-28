Директор Государственного архива РФ: надо читать первоисточник, для этого есть наш архив

Лариса Роговая © Пресс-служба ГА РФ

Директор Государственного архива РФ Лариса Роговая в преддверии 25-летия организации рассказала в интервью ТАСС о грифах секретности и рассекречивании "особо важных папок", о том, что все открытые документы, включая переписку императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, доступны каждому гражданину РФ, а также о готовности архива предоставить череп Гитлера на экспертизу для подтверждения его подлинности.

— Что сегодня представляет из себя Государственный архив России, какова его функция?

— Мы храним документы по истории Дома Романовых, российской эмиграции, истории СССР, личные фонды и коллекции, а также современные документы по истории России, которые мы активно комплектуем. На хранении — 7 миллионов дел, каждое из которых представляет собой довольно объемную папку, средней вместимостью в 250 листов. Например, папки архива Департамента полиции Российской империи содержат до 900 страниц. Работает два читальных зала — на Большой Пироговской и на Бережковской набережной в Москве. Каждый год регистрируется 2,5–3 тысячи новых исследователей.

Стоит сказать, что мы отмечаем довольно большой интерес к истории страны. В прошлом году мы зафиксировали более 17 тысяч посещений, то есть полную загрузку читального зала

Стоит сказать, что мы отмечаем довольно большой интерес к истории страны. В прошлом году мы зафиксировали более 17 тысяч посещений, то есть полную загрузку читального зала. В последние годы мы активно оцифровываем документы. Уже 85 фондов особо ценных документов, в том числе из коллекций российской эмиграции — фондов Деникина и Колчака отсканированы и доступны в виде электронных образов.

По российскому законодательству любой гражданин имеет право написать заявление и прийти в читальный зал работать. Порядок у нас такой — необходимо предоставить паспорт, заполнить анкету, далее получить идентификатор и можно начинать изыскания.

—​ Лариса Александровна, расскажите, пожалуйста, как часто поступают запросы о помощи в поисках документов от режиссеров и телеканалов? Сейчас в обществе идет бурное обсуждение личности балерины Матильды Кшесинской. Получал ли архив запросы от режиссеров или депутатов на этот счет?

— В год мы получаем 25–30 запросов от телеканалов и режиссеров. Мы постоянно работаем с журналом "Историк", корреспонденты которого приходят к нам и делают материалы по тематическим блокам. К примеру, был сюжет об отречении императора Николая II, в его подготовке участвовали наши ведущие специалисты.

Все документы открыты, доступны, и каждый для себя может определить, понять не очень ясные моменты, потому что много всего в литературе и на телевидении — где-то вымысел, где-то правда, здесь каждый может прийти и сам прочитать, сделать для себя собственные выводы

Касаясь переписки Матильды Кшесинской с великим князем, да, у нас есть переписка. К нам по этому поводу никто в последнее время не обращался. Они (документы. — Прим.ТАСС) свидетельствуют, что были романтические отношения, она была великая балерина, и, наверное, император восхищался ею как балериной и писал ей, передавал свои эмоции, полученные от просмотра спектаклей. Эти документы может прочитать любой, кто придет в архив, они давно рассекречены и доступны всем исследователям в читальном зале. Кто приходит, тот и смотрит, ограничений здесь никаких нет. Все сроки, которые относят к тайне личной жизни, истекли. Мы храним подлинные документы и свидетельства.

Все это открыто, доступно, и каждый для себя может определить, понять не очень ясные моменты, потому что много всего в литературе и на телевидении — где-то вымысел, где-то правда, здесь каждый может прийти и сам прочитать, сделать для себя собственные выводы.

— К осени готовится большая выставка о Ленине, Государственный архив РФ принимает участие?

— В сентябре будет организована выставка о Ленине. В проекте принимают участие все архивы. Ленин, прежде всего, — это революция, а все материалы революции хранятся у нас. Безусловно, мы будем представлять все, что есть. Знаю, что планируется представить фигуру Ленина во всем многообразии его личности, таким, каким он был, показать все грани его характера, его деяний, позиции.

И вот она спросила Ленина: "Как вы думаете, вот начнется революция, нас всех повесят?" Он ей на это в 1904 году ответил так: "Повесят вас, а мы будем руководить революцией". И это в 1904 году!

Некоторое время назад из США мы привезли архив Ариадны Владимировны Тырковой, который нам передала ее правнучка. Там есть очень интересные заметки и о Ленине. 1917 год описан в ее дневниках и записных книжках, практически получена хроника — от февраля к октябрю. Кроме того, Ариадна Владимировна была гимназической подругой Надежды Константиновны Крупской, в своих дневниках, когда она посещала Лениных в Женеве в 1904 году и состоялась ее первая встреча с Владимиром Ильичом, она описала свои впечатления о нем. Это очень интересные документы. Она описывает дом Лениных, как они жили. Описывает момент, когда Надежда и Владимир пришли к ней в гости, описывает полемику, которая завязалась у нее и Владимира Ильича. Надо сказать, что Тыркова всегда была очень честной, принципиальной и по отношению к себе, и по отношению к другим, и по отношению к Ленину. И вот она спросила Ленина: "Как вы думаете, вот начнется революция, нас всех повесят?" Он ей на это в 1904 году ответил так: "Повесят вас, а мы будем руководить революцией". И это в 1904 году! Как он ей сказал тогда, у них в Петербурге было уже три тысячи сочувствующих. Поэтому, конечно, Ленин, каким был, таким он и будет показан.

— Какие еще артефакты планируется показать публике?

— В июле будет проведена выставка рисунков художника Юрия Константиновича Арцыбушева. Его работы мы получили в составе русского заграничного архива, там было 242 рисунка. Арцыбушев посещал все форумы 1917 года — Демократическое совещание, Госсовет, заседание Петроградской думы, он делал зарисовки карандашом и акварелью. На них запечатлены все лидеры революции, которых мы знаем, все члены Временного правительства представлены в его рисунках — на трибуне, где-то в зале. Яркие зарисовки, несомненно, передают накал страстей 1917 года.

В конце года мы планируем провести выставку, посвященную взаимоотношениям семьи Романовых с Ватиканом. Наши специалисты уже побывали в архиве Ватикана, сейчас мы проводим выявление документов по другим музеям и архивам. Мы уже получили согласие на участие в этой выставке многих музеев. Это будет очень любопытная экспозиция о том, как выстраивались отношения императорской семьи, начиная с 16 века и до последних дней, с престолом Ватикана. Такая выставка будет проведена впервые.

— Занимаетесь ли вы научно-исследовательской деятельностью?

— Да, сейчас мы с Сергеем Владимировичем Мироненко и другими сотрудниками готовим к публикации переписку Александры Федоровны и императора Николая II до 1894 года, то есть до помолвки. Книга включит переписку периода, когда они только познакомились, по ний можно проследить, как развивались отношения. В письмах люди, как правило, раскрываются, пишут о том, что их беспокоит. Это повседневная жизнь императорской семьи и будущей императрицы. Александра Федоровна писала Николаю, чем она увлекается, какую музыку слушает. Мы узнали, что Вагнер был частым гостем у них в доме в Кобурге. Все его первые известные работы она прослушала дома. Александра Федоровна все время музицировала, любила петь, писала великому князю и о том, что она читает. Примечательно, что письма свои они нумеровали, когда писали ответы, помечали, на какое именно письмо, поэтому понятен весь ход общего обсуждения.

Мы подготовили эту переписку, надеюсь, к концу года обязательно издадим.

— Могли бы вы рассказать, что такое гриф секретности и как происходит процедура рассекречивания "особых папок"?

— Есть открытое и закрытое хранение, есть так называемый "Спецхран" — отдельное хранилище, где находятся документы под грифами "секретно", "совершенно секретно" и самая высшая категория — "особой важности", в советское время это были "особые папки". У нас уже давно никаких сургучей на них нет, но хранятся они в строгом соответствии с законом до самого момента их официального рассекречивания.

Для рассекречивания документов действует межведомственная комиссия (МВК), которая занимается снятием грифов. Мы работаем по пятилетнему плану, готовим документы, описываем их и направляем перечнем в МВК. Комиссия определяет, эксперты каких ведомств должны к нам прибыть. Это может быть Министерство обороны, МИД или другие ведомства. Эксперты изучают документы и пишут заключение, после комиссия принимает решение — рассекретить документы или распространить гриф секретности на более долгий срок. Если принято решение о снятии грифа, нам присылают акт рассекречивания, протокол, а мы переводим документы на открытое хранение с погашением грифа.

— Расскажите пожалуйста, если это возможно, что сейчас в работе МВК?

— Мы постоянно ведем работу по снятию грифов, так, к 75-летию Победы были рассекречены папки секретариата Ворошилова, его записки о том, как строился резервный фронт, как проходила мобилизация. Два года назад мы рассекретили папки управления уполномоченных по репатриации, там были документы по военнопленным Великой Отечественной войны. К этому возник очень большой интерес, к нам записались семь телекомпаний из Японии, которые стояли в очередь, чтобы прочитать документы первыми.

Сейчас на рассмотрении МВК находятся распоряжение и постановления Советов министров СССР с 1981 года по 1985 год, приказы МВД 1951 года, а также Главлита СССР, так называемого цензурного комитета, за 1935–1986 годы.

Кстати, у нас есть рассекреченные "особые папки" Молотова, Сталина, Хрущева, Берии. Дела проходили с высшим грифом по линии НКВД, МВД, именно эти документы поступали к ним на стол. Сейчас все они доступны для ознакомления.

— Не могу не спросить. Много разных слухов витает вокруг одного из важнейших артефактов — дела "Миф" и черепа Гитлера. Многие считают его фальшивкой, что вы думаете по поводу этих заявлений?

— Череп подлинный, все это доказано. У нас на хранении находятся шесть томов дела "Миф", череп прилагается к этому делу как вещественное доказательство. Он лежит на хранении, понятно, что просто так он никому на руки не выдается. Если есть необходимость его изучить, к нам поступают обращения.

Так, сейчас к нам обращается английская компания, которая нашла потомков Гитлера, вроде бы племянника, он вроде бы согласился на генетическую экспертизу. Мы запросили Следственный комитет о разрешении на экспертизу. Это не может делать кто-то посторонний, это должны быть наши специалисты. Если будет разрешение, экспертиза будет проведена, при условии, что это будут согласованные действия с нашими органами.

— Могут ли туристы познакомиться с артефактами музея?

— К нам приходит много гостей. Вы можете оформить заявку на экскурсию не более чем для 15 человек. К 8 марта организации часто заказывают "женский" вариант тура, мы показываем красивые записные книжки императора и императрицы, они искусно оформлены, вышиты, инкрустированы драгоценными камнями. Есть документы об Анне Ахматовой, Марине Цветаевой. Есть и "мужской" вариант экскурсии, когда приходит мужская компания. У нас хранится уже упомянутое следственное дело "Миф" и много такого, что обычно больше интересно мужчинам.

Череп Гитлера подлинный, все это доказано

Обычно мы показываем подлинные императорские альбомы, все мы помним, как семья Романовых любила фотографироваться, известно, что у них был фотоаппарат фирмы "Кодак", коробочка от него часто видна на снимках. У нас есть их любительские фотографии — более 10 тысяч, есть альбомы, которые они сами клеили и оформляли. Мы храним их переписку, члены семьи писали очень нежные письма, направляли новогодние открытки, стихи, рисунки. Вот такие трогательные артефакты мы храним и показываем.

Что еще? Мы можем показать очень красивые вещи — пачку балерины Кшесинской, ее балетные тапочки. Есть живопись, иконы, которые были связаны с известными персоналиями в истории России.

А есть и очень грустные артефакты, например обои дома Ипатьевых. В блоке хранения дела "Миф" у нас есть подлокотник дивана со следами крови Евы Браун.

— Лариса Александровна, я знаю, что в архиве находится фонд наших тассовок, как его используете?

— У нас хранится огромное количество тассовок с обзорами СМИ, всего того, что писали Reuters и другие мировые агентства по странам и датам, а также по конкретному сюжету. Когда мы не можем найти документы, обращаемся к международному бюллетеню ТАСС. Все тассовки систематизированы по странам. Например, наши партнеры из Южной Кореи сканируют их и собирают архив о том, что писалось про Корею в хронологическом порядке.

ТАСС выступает порой нашим путеводителем

Хранятся у нас тассовки времен Великой Отечественной войны, хронология полета Гагарина, есть абсолютно все. Безусловно, это очень интересный уникальный источник информации, доступ к ним есть в читальном зале.

Я и сама очень люблю тассовки, бывают такие случаи, когда поступает запрос, а ты даже не понимаешь, с чего начать. Именно в этих случаях мы сразу смотрим тассовки: что за событие, привлекло ли внимание печати, как освещалось и кем. Именно эта информация помогает найти ориентиры и понимание, в каких фондах смотреть, какие документы искать. ТАСС выступает порой нашим путеводителем.

— Лариса Александровна, вопрос может показаться странным, но при наличии такого опыта работы с подлинными документами, можете ли вы спокойно смотреть телевизор?

— Считаю, что мы храним подлинную историю. Конечно, она разная, как и история любой страны. Есть трагические моменты, есть радостные, есть героические. Что делать? Наша главная задача, по крайней мере, когда мы публикуем документы, давать научные комментарии. Мы стараемся все-таки описать, почему это было именно в контексте того времени. Когда я смотрю телевизор, вижу много вымыслов. Безусловно, стараюсь смотреть телевизор спокойно, но иногда и переключаю, когда слышу явно какие-то байки, которые гуляли в те далекие времена в Москве, а теперь они собраны и почему-то подаются как исторический факт. Такие моменты вызывают у меня улыбку. Кстати, мы сами довольно много ходим на передачи. Другой вопрос, что передача передаче рознь, есть такие, на которые хочется прийти и говорить, понимать, что действительно происходило, раскрыть правдивую историю. Понимаю, что много и мифов всяких рождается, многие создаются вновь, на многих из них мы выросли, и какие-то факты воспринимаются теперь как подлинная история. Поэтому надо читать первоисточник, для этого есть наш архив, приходите и читайте, изучайте, делайте выводы.

Беседовала Александра Урусова