Директор Государственного архива РФ: надо читать первоисточник, для этого есть наш архив

Лариса Роговая
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Директор Государственного архива РФ Лариса Роговая в преддверии 25-летия организации рассказала в интервью ТАСС о грифах секретности и рассекречивании "особо важных папок", о том, что все открытые документы, включая переписку императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, доступны каждому гражданину РФ, а также о готовности архива предоставить череп Гитлера на экспертизу для подтверждения его подлинности.
— Что сегодня представляет из себя Государственный архив России, какова его функция?
— Мы храним документы по истории Дома Романовых, российской эмиграции, истории СССР, личные фонды и коллекции, а также современные документы по истории России, которые мы активно комплектуем. На хранении — 7 миллионов дел, каждое из которых представляет собой довольно объемную папку, средней вместимостью в 250 листов. Например, папки архива Департамента полиции Российской империи содержат до 900 страниц. Работает два читальных зала — на Большой Пироговской и на Бережковской набережной в Москве. Каждый год регистрируется 2,5–3 тысячи новых исследователей.
Стоит сказать, что мы отмечаем довольно большой интерес к истории страны. В прошлом году мы зафиксировали более 17 тысяч посещений, то есть полную загрузку читального зала. В последние годы мы активно оцифровываем документы. Уже 85 фондов особо ценных документов, в том числе из коллекций российской эмиграции — фондов Деникина и Колчака отсканированы и доступны в виде электронных образов.
По российскому законодательству любой гражданин имеет право написать заявление и прийти в читальный зал работать. Порядок у нас такой — необходимо предоставить паспорт, заполнить анкету, далее получить идентификатор и можно начинать изыскания.
— Лариса Александровна, расскажите, пожалуйста, как часто поступают запросы о помощи в поисках документов от режиссеров и телеканалов? Сейчас в обществе идет бурное обсуждение личности балерины Матильды Кшесинской. Получал ли архив запросы от режиссеров или депутатов на этот счет?
— В год мы получаем 25–30 запросов от телеканалов и режиссеров. Мы постоянно работаем с журналом "Историк", корреспонденты которого приходят к нам и делают материалы по тематическим блокам. К примеру, был сюжет об отречении императора Николая II, в его подготовке участвовали наши ведущие специалисты.
Касаясь переписки Матильды Кшесинской с великим князем, да, у нас есть переписка. К нам по этому поводу никто в последнее время не обращался. Они (документы. — Прим.ТАСС) свидетельствуют, что были романтические отношения, она была великая балерина, и, наверное, император восхищался ею как балериной и писал ей, передавал свои эмоции, полученные от просмотра спектаклей. Эти документы может прочитать любой, кто придет в архив, они давно рассекречены и доступны всем исследователям в читальном зале. Кто приходит, тот и смотрит, ограничений здесь никаких нет. Все сроки, которые относят к тайне личной жизни, истекли. Мы храним подлинные документы и свидетельства.
Все это открыто, доступно, и каждый для себя может определить, понять не очень ясные моменты, потому что много всего в литературе и на телевидении — где-то вымысел, где-то правда, здесь каждый может прийти и сам прочитать, сделать для себя собственные выводы.
— К осени готовится большая выставка о Ленине, Государственный архив РФ принимает участие?
— В сентябре будет организована выставка о Ленине. В проекте принимают участие все архивы. Ленин, прежде всего, — это революция, а все материалы революции хранятся у нас. Безусловно, мы будем представлять все, что есть. Знаю, что планируется представить фигуру Ленина во всем многообразии его личности, таким, каким он был, показать все грани его характера, его деяний, позиции.
Некоторое время назад из США мы привезли архив Ариадны Владимировны Тырковой, который нам передала ее правнучка. Там есть очень интересные заметки и о Ленине. 1917 год описан в ее дневниках и записных книжках, практически получена хроника — от февраля к октябрю. Кроме того, Ариадна Владимировна была гимназической подругой Надежды Константиновны Крупской, в своих дневниках, когда она посещала Лениных в Женеве в 1904 году и состоялась ее первая встреча с Владимиром Ильичом, она описала свои впечатления о нем. Это очень интересные документы. Она описывает дом Лениных, как они жили. Описывает момент, когда Надежда и Владимир пришли к ней в гости, описывает полемику, которая завязалась у нее и Владимира Ильича. Надо сказать, что Тыркова всегда была очень честной, принципиальной и по отношению к себе, и по отношению к другим, и по отношению к Ленину. И вот она спросила Ленина: "Как вы думаете, вот начнется революция, нас всех повесят?" Он ей на это в 1904 году ответил так: "Повесят вас, а мы будем руководить революцией". И это в 1904 году! Как он ей сказал тогда, у них в Петербурге было уже три тысячи сочувствующих. Поэтому, конечно, Ленин, каким был, таким он и будет показан.
— Какие еще артефакты планируется показать публике?
— В июле будет проведена выставка рисунков художника Юрия Константиновича Арцыбушева. Его работы мы получили в составе русского заграничного архива, там было 242 рисунка. Арцыбушев посещал все форумы 1917 года — Демократическое совещание, Госсовет, заседание Петроградской думы, он делал зарисовки карандашом и акварелью. На них запечатлены все лидеры революции, которых мы знаем, все члены Временного правительства представлены в его рисунках — на трибуне, где-то в зале. Яркие зарисовки, несомненно, передают накал страстей 1917 года.
В конце года мы планируем провести выставку, посвященную взаимоотношениям семьи Романовых с Ватиканом. Наши специалисты уже побывали в архиве Ватикана, сейчас мы проводим выявление документов по другим музеям и архивам. Мы уже получили согласие на участие в этой выставке многих музеев. Это будет очень любопытная экспозиция о том, как выстраивались отношения императорской семьи, начиная с 16 века и до последних дней, с престолом Ватикана. Такая выставка будет проведена впервые.
— Занимаетесь ли вы научно-исследовательской деятельностью?
— Да, сейчас мы с Сергеем Владимировичем Мироненко и другими сотрудниками готовим к публикации переписку Александры Федоровны и императора Николая II до 1894 года, то есть до помолвки. Книга включит переписку периода, когда они только познакомились, по ний можно проследить, как развивались отношения. В письмах люди, как правило, раскрываются, пишут о том, что их беспокоит. Это повседневная жизнь императорской семьи и будущей императрицы. Александра Федоровна писала Николаю, чем она увлекается, какую музыку слушает. Мы узнали, что Вагнер был частым гостем у них в доме в Кобурге. Все его первые известные работы она прослушала дома. Александра Федоровна все время музицировала, любила петь, писала великому князю и о том, что она читает. Примечательно, что письма свои они нумеровали, когда писали ответы, помечали, на какое именно письмо, поэтому понятен весь ход общего обсуждения.
Мы подготовили эту переписку, надеюсь, к концу года обязательно издадим.
— Могли бы вы рассказать, что такое гриф секретности и как происходит процедура рассекречивания "особых папок"?
— Есть открытое и закрытое хранение, есть так называемый "Спецхран" — отдельное хранилище, где находятся документы под грифами "секретно", "совершенно секретно" и самая высшая категория — "особой важности", в советское время это были "особые папки". У нас уже давно никаких сургучей на них нет, но хранятся они в строгом соответствии с законом до самого момента их официального рассекречивания.
Для рассекречивания документов действует межведомственная комиссия (МВК), которая занимается снятием грифов. Мы работаем по пятилетнему плану, готовим документы, описываем их и направляем перечнем в МВК. Комиссия определяет, эксперты каких ведомств должны к нам прибыть. Это может быть Министерство обороны, МИД или другие ведомства. Эксперты изучают документы и пишут заключение, после комиссия принимает решение — рассекретить документы или распространить гриф секретности на более долгий срок. Если принято решение о снятии грифа, нам присылают акт рассекречивания, протокол, а мы переводим документы на открытое хранение с погашением грифа.
— Расскажите пожалуйста, если это возможно, что сейчас в работе МВК?
— Мы постоянно ведем работу по снятию грифов, так, к 75-летию Победы были рассекречены папки секретариата Ворошилова, его записки о том, как строился резервный фронт, как проходила мобилизация. Два года назад мы рассекретили папки управления уполномоченных по репатриации, там были документы по военнопленным Великой Отечественной войны. К этому возник очень большой интерес, к нам записались семь телекомпаний из Японии, которые стояли в очередь, чтобы прочитать документы первыми.
Сейчас на рассмотрении МВК находятся распоряжение и постановления Советов министров СССР с 1981 года по 1985 год, приказы МВД 1951 года, а также Главлита СССР, так называемого цензурного комитета, за 1935–1986 годы.
Кстати, у нас есть рассекреченные "особые папки" Молотова, Сталина, Хрущева, Берии. Дела проходили с высшим грифом по линии НКВД, МВД, именно эти документы поступали к ним на стол. Сейчас все они доступны для ознакомления.
— Не могу не спросить. Много разных слухов витает вокруг одного из важнейших артефактов — дела "Миф" и черепа Гитлера. Многие считают его фальшивкой, что вы думаете по поводу этих заявлений?
— Череп подлинный, все это доказано. У нас на хранении находятся шесть томов дела "Миф", череп прилагается к этому делу как вещественное доказательство. Он лежит на хранении, понятно, что просто так он никому на руки не выдается. Если есть необходимость его изучить, к нам поступают обращения.
Так, сейчас к нам обращается английская компания, которая нашла потомков Гитлера, вроде бы племянника, он вроде бы согласился на генетическую экспертизу. Мы запросили Следственный комитет о разрешении на экспертизу. Это не может делать кто-то посторонний, это должны быть наши специалисты. Если будет разрешение, экспертиза будет проведена, при условии, что это будут согласованные действия с нашими органами.
— Могут ли туристы познакомиться с артефактами музея?
— К нам приходит много гостей. Вы можете оформить заявку на экскурсию не более чем для 15 человек. К 8 марта организации часто заказывают "женский" вариант тура, мы показываем красивые записные книжки императора и императрицы, они искусно оформлены, вышиты, инкрустированы драгоценными камнями. Есть документы об Анне Ахматовой, Марине Цветаевой. Есть и "мужской" вариант экскурсии, когда приходит мужская компания. У нас хранится уже упомянутое следственное дело "Миф" и много такого, что обычно больше интересно мужчинам.
Обычно мы показываем подлинные императорские альбомы, все мы помним, как семья Романовых любила фотографироваться, известно, что у них был фотоаппарат фирмы "Кодак", коробочка от него часто видна на снимках. У нас есть их любительские фотографии — более 10 тысяч, есть альбомы, которые они сами клеили и оформляли. Мы храним их переписку, члены семьи писали очень нежные письма, направляли новогодние открытки, стихи, рисунки. Вот такие трогательные артефакты мы храним и показываем.
Что еще? Мы можем показать очень красивые вещи — пачку балерины Кшесинской, ее балетные тапочки. Есть живопись, иконы, которые были связаны с известными персоналиями в истории России.
А есть и очень грустные артефакты, например обои дома Ипатьевых. В блоке хранения дела "Миф" у нас есть подлокотник дивана со следами крови Евы Браун.
— Лариса Александровна, я знаю, что в архиве находится фонд наших тассовок, как его используете?
— У нас хранится огромное количество тассовок с обзорами СМИ, всего того, что писали Reuters и другие мировые агентства по странам и датам, а также по конкретному сюжету. Когда мы не можем найти документы, обращаемся к международному бюллетеню ТАСС. Все тассовки систематизированы по странам. Например, наши партнеры из Южной Кореи сканируют их и собирают архив о том, что писалось про Корею в хронологическом порядке.
Хранятся у нас тассовки времен Великой Отечественной войны, хронология полета Гагарина, есть абсолютно все. Безусловно, это очень интересный уникальный источник информации, доступ к ним есть в читальном зале.
Я и сама очень люблю тассовки, бывают такие случаи, когда поступает запрос, а ты даже не понимаешь, с чего начать. Именно в этих случаях мы сразу смотрим тассовки: что за событие, привлекло ли внимание печати, как освещалось и кем. Именно эта информация помогает найти ориентиры и понимание, в каких фондах смотреть, какие документы искать. ТАСС выступает порой нашим путеводителем.
— Лариса Александровна, вопрос может показаться странным, но при наличии такого опыта работы с подлинными документами, можете ли вы спокойно смотреть телевизор?
— Считаю, что мы храним подлинную историю. Конечно, она разная, как и история любой страны. Есть трагические моменты, есть радостные, есть героические. Что делать? Наша главная задача, по крайней мере, когда мы публикуем документы, давать научные комментарии. Мы стараемся все-таки описать, почему это было именно в контексте того времени. Когда я смотрю телевизор, вижу много вымыслов. Безусловно, стараюсь смотреть телевизор спокойно, но иногда и переключаю, когда слышу явно какие-то байки, которые гуляли в те далекие времена в Москве, а теперь они собраны и почему-то подаются как исторический факт. Такие моменты вызывают у меня улыбку. Кстати, мы сами довольно много ходим на передачи. Другой вопрос, что передача передаче рознь, есть такие, на которые хочется прийти и говорить, понимать, что действительно происходило, раскрыть правдивую историю. Понимаю, что много и мифов всяких рождается, многие создаются вновь, на многих из них мы выросли, и какие-то факты воспринимаются теперь как подлинная история. Поэтому надо читать первоисточник, для этого есть наш архив, приходите и читайте, изучайте, делайте выводы.
Беседовала Александра Урусова