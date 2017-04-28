Глава Роспатента: стимулировать создание инноваций можно через налоговую систему

Григорий Ивлиев © Пресс-служба Роспатента

Вопросы сохранения прав на интеллектуальную собственность со сменой технологического уклада и моделей производства могут стать еще более актуальными, чем сегодня. Об экономической опасности незапатентованных открытий, необходимости создания государственной Стратегии развития сферы интеллектуальной собственности, возможности налогового стимулирования инноваций и значении права интеллектуальной собственности для будущего и общечеловеческого прогресса ТАСС поговорил с руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорием Ивлиевым на полях десятого международного форума "Интеллектуальная собственность — XXI век", который проходит в Москве с 26 по 28 апреля.

– Вы часто призываете изобретателей к патентованию своих разработок на фоне того, что соотношение оформленной и неоформленной интеллектуальной собственности в России составляет 10/90. Чем опасна такая ситуация для экономики страны и для самого изобретателя? Есть ли оценки того, какие доходы патентование ныне незарегистрированных разработок может принести в бюджет?

– Сложно оценивать ту часть, которая находится в тени. Безусловно, это должны быть впечатляющие цифры, даже если просто говорить о тех пошлинах, которые могли бы быть уплачены в бюджет. Но экономический эффект не ограничивается ростом бюджетных доходов. Патент — это тот документ, который открывает перед правообладателем широкие возможности для коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности при лицензировании, при трансфере технологий, при научной кооперации, в совместных исследовательских проектах.

Сейчас, когда результаты изобретательских и научно-исследовательских изысканий не патентуются или скрываются за ноу-хау, правообладатели и изобретатели существенно ограничены в способах ввода результатов своей интеллектуальной деятельности в гражданско-правовой и экономический оборот и выхода на зарубежные рынки, потому что эти результаты не защищены. Изобретатели в этом случае не могут получать достойное вознаграждение за свой труд. Здесь мы возвращаемся к вопросу о необходимости единой государственной стратегии развития сферы интеллектуальной собственности (ИС), которая могла бы стать рамочным документом для повышения экономической эффективности инновационного сектора.

– Насколько действительно необходимо создание отдельной стратегии для развития сферы ИС в России, каковы могут ее основные приоритеты?

– Говоря о необходимости разработки данной стратегии, мы опираемся на анализ опыта передовых экономик мира. Многие мировые технологические лидеры строят свое развитие на основе подобного документа. Китай, несколько лет назад приняв такой документ, уже сегодня получает более 1,5 миллионов патентных заявок. У нас счет идет пока на десятки тысяч заявок, что, по мнению наших коллег — об этом на нашей научно-практической конференции говорил и глава патентного ведомства Южной Кореи, — не отражает научного и инновационного потенциала нашей страны.

Отсутствие такой стратегии говорит о неразвитом секторе правовой охраны, а он ведет к существенным экономическим потерям нашей экономики. Вопрос не только и не столько в числе заявок, сколько в том, что они не переводят интеллектуальный капитал человека в капитал организации. Это существенно увеличивает риски для ведения и без того рискованного технологического бизнеса, особенно при выходе на экспорт. Также трансфер технологий из России для других стран является более дешевым, чем мог бы быть. Наши же разработки, уехавшие с учеными, получившими образование в России и работавшими на бюджетные гранты, возвращаются к нам в виде готовых продуктов зарубежных компаний.

Должен быть обеспечен существенный рост отечественного патентования — сравнивая отношение числа национальных заявок с количеством населения, мы отстаем в этих значениях в разы. На наш взгляд, акцент на поддержку технологического предпринимательства должен быть центральным в будущем документе.

Стратегия позволит проводить согласованную политику в сфере ИС на всех уровнях власти (муниципалитеты — регионы — федеральные органы) и в отношении всех субъектов (крупного бизнеса и государственных корпораций, малых и средних предприятий, научных и исследовательских организаций, вузов, некоммерческих организаций, граждан). Это позволит гораздо быстрее откликаться на запросы, существующие в данной сфере и создавать необходимые условия для коммерциализации ИС, чтобы она заработала как дополнительный актив экономики в полную силу.

Мы рассчитываем, что стратегия позволит нам консолидировать работу профессионалов по важнейшим направлениям развития сферы ИС, начиная от повышения результативности планирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских технологических работ (НИОКР), через возрождение культуры и практики патентных исследований и заканчивая вопросами ИС в технических стандартах на уровне международных стандартизирующих организаций для формирования рынков.

– С 2015 года ведется разговор об облегчении процесса подачи заявки в Роспатент и переводе услуг ведомства в цифровую плоскость. Как процесс подачи патентной заявки выглядит сейчас?

– Заявитель может открыть окно в Интернете (сайт единого портала госуслуг или федерального института промышленной собственности – ФИПС), внести все необходимые данные, приложить необходимые документы, подписать электронной подписью и подать заявку в один "клик" мышью. После чего заявка регистрируется в Роспатенте, а все делопроизводство по ней до момента выдачи патента/свидетельства ведется в электронной форме.

По нашим данным, в четвертом квартале 2016 года в электронном виде подано 8365 запросов о предоставлении госуслуг, что составляет 17,7 % от их общего количества. Мы стараемся стимулировать заявителей к подаче заявки в электронном виде – например, предлагаем снизить размер уплачиваемой пошлины за рассмотрение патентной заявки, если заявитель подал его онлайн.

По нашим данным, в четвертом квартале 2016 года в электронном виде подано 8365 запросов о предоставлении госуслуг, что составляет 17,7 % от их общего количества

В настоящее время 20 государственных услуг, которые оказывает Роспатент, доступны в электронном виде на сайте единого портала госуслуг. В планах Роспатента на ближайшее будущее – обеспечить электронным сопровождением все 26. В 2017 году планируем обеспечить заявителям возможность подачи заявок на регистрацию промышленных образцов, программ для ЭВМ и баз данных через сайт Роспатента.

Мы уже упростили оплату госуслуг – заявители могут уплатить пошлину через "Сбербанк Онлайн". А в 2017 году, по нашим планам, заявитель сможет уплачивать пошлины через сайт единого портала, следить за процессом рассмотрения заявки, а затем и получить патент в электронном виде – электронный патент.

– На волне ажиотажа вокруг технологии блокчейн и дискуссиях о ее применениях в нефинансовых сферах общественной жизни не раз звучала идея о перемещении патентов или иных подтверждений о наличии прав интеллектуальной собственности в распределенный реестр. Предполагалось, что удалить составляющие этой базы данных будет невозможно, а любое добавление информации будет видно всем участникам системы. Реализуется ли сейчас нечто подобное в России?

– Мы сейчас прорабатываем различные формы, в которых заявители могут защищать свои права. Подобную работу ведет не только наше ведомство, а, например, Национальный реестр интеллектуальной собственности (НРИС) — его соучредителем является подведомственная Роспатенту Российская государственная академия интеллектуальной собственности (РГАИС). Недавно НРИС сделал доступной процедуру депонирования объектов (передача на хранение в депозитарий – прим.ТАСС). Насколько я знаю, их сервис представляет собой электронное депонирование с распределенным хранением данных и современными технологическими решениями по шифрованию и защите информации.

Вся процедура проводится в режиме онлайн с привлечением независимой третьей стороны, которая обеспечивает защиту от одностороннего и нецелевого просмотра информации. Лицо, депонирующее те или иные объекты, получает свидетельство о депонировании, в котором четко зафиксировано время депонирования объекта. Хочу обратить внимание, что это свидетельство может быть принято судом при рассмотрении споров в области ИС, а значит — после прохождения экспертизы с подтверждением того, что файл не изменялся, может использоваться как доказательство приоритета одной из сторон.

– Россия осуществляет прямой обмен информацией с патентными ведомствами 62 стран. Каким образом это помогает в деле охраны интеллектуальной собственности?

– Роспатент имеет статус международного поискового органа – ряд стран отдает нам на экспертизу свои национальные заявки. Например, один из активных заказчиков такого рода работ — патентное ведомство Турции. Качество нашей экспертизы признано во всем мире, и двусторонние соглашения усиливают позиции нашей страны в мировом патентном пространстве, повышают наш технологический авторитет.

Я убежден, что человечество объединено не просто земным шаром, а технологическими идеями, которые реализуются в мире. Мировая патентная система — это один из тех факторов, который обеспечивает единство человечества и темпы технологического прогресса, в том числе и за счет свободного обмена информацией, публикацией патентов в открытом доступе.

Я убежден, что человечество объединено не просто земным шаром, а технологическими идеями, которые реализуются в мире

Если отказаться от патентов, мы можем потерять это единство. Вот поэтому, несмотря на непростую внешнеполитическую ситуацию, мы практически не сократили наши контакты с нашими коллегами из других стран, из глобальных наднациональных организаций, как, например, Всемирная организация интеллектуальной собственности, а, наоборот, развиваем это сотрудничество.

– Какую роль будет играть право интеллектуальной собственности в цифровой экономике и производстве 4.0 (четвертой промышленной революции)?

– Мне кажется, что определяющую роль. Уже сейчас все говорят не об экономике производства, а об экономике знаний. Производство сегодня можно открыть почти в любой точке мира, а вот то, на основе чего будут работать эти станки, что они будут производить, за счет чего будет обеспечена уникальность этой продукции — вот, что становится главными активами. Вся научно-популярная литература сегодня строит прогнозы по поводу того, насколько важным будет обладание технологиями, патентами, и как уменьшится роль ресурсов.

У нас в стране понимание этих процессов есть на самом высоком государственном уровне, большое внимание уделяется Научно-технологической инициативе и Стратегии научно-технологического развития. Роспатент, со своей стороны, готов защищать интересы российских изобретателей и разработчиков, в том числе при выходе на зарубежные рынки. Российский экспортный центр при нашем участии разработал программу возмещения расходов на зарубежное патентование для малых и средних предприятий – надеемся, что к этой поддержке будут обращаться все большее число участников рынка.

– Можно ли, теоретически, через институт охраны интеллектуальной собственности регулировать развитие технологий — например, стимулировать разработчиков к созданию инноваций в тех отраслях, в которых их недостает?

– Регулировать вряд ли, поскольку развитие технологий может быть обусловлено, например, развитием образования и доступом к ресурсам, в том числе научным. Но стимулировать развитие технологий можно через стимулирование патентования. Например, недостаточность инвестиций в наукоемкие технологии можно сократить с помощью введения специального налогового режима по налогу на прибыль в отношении доходов от использования прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и (или) их отчуждения. Данный режим называется "патентной коробкой" и используется во многих странах мира для привлечения "умных инвестиций" – в Великобритании, Франции, Нидерландах, Китае, Бельгии и других. Ставку по налогу на прибыль для экспортеров прав на РИД можно снизить с 20% до 5%, что стимулирует интерес иностранных компаний к переводу интеллектуальной собственности на территорию России.

Ставку по налогу на прибыль для экспортеров прав на РИД можно снизить с 20% до 5%, что стимулирует интерес иностранных компаний к переводу интеллектуальной собственности на территорию России

Важно также поддержать малые инновационные предприятия, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) прав на РИД, исключительные права на которые принадлежат учредителям или участникам таких организаций. Для таких предприятий можно предоставить льготы по социальным взносам, поскольку основными затратами, наиболее чувствительными на начальных стадиях деятельности, является заработная плата и связанная с ней нагрузка на отчисление страховых взносов во внебюджетные фонды.

Подобные предложения разрабатываются в нашем ведомстве, и попытка их внедрения станет, по факту, важной попыткой государства системными мерами налоговой поддержки стимулировать оборот результатов интеллектуальной деятельности.

Беседовала Юлия Сеславинская