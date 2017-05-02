Вице-президент МККК: люди на юго-востоке Украины живут в ужасных условиях

Кристина Берли © EPA/SALVATORE DI NOLFI

Вице-президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Кристина Берли в беседе с ТАСС рассказала о состоянии гуманитарной ситуации в зоне конфликта на юго-востоке Украины, о проблемах, стоящих перед жителями Сирии и Йемена, а также сообщила, что делает Красный Крест для решения насущных гуманитарных проблем в горячих точках мира.

— Как МККК оценивает масштаб гуманитарного кризиса на Украине?

— Почти три года люди на юго-востоке Украины живут в ужасных условиях. В условиях ограниченного доступа к основным продуктам и услугам, таким как вода, продукты питания, электричество, медицинская помощь. Они живут в страхе быть обстрелянными или подорвавшимися на мине.

— Что необходимо сделать, чтобы разрешить этот кризис?

— Как независимая и нейтральная гуманитарная организация мы стараемся делать все возможное, чтобы обеспечить защиту и предоставить помощь тем, кто страдает от вооруженного конфликта. Но ни одна гуманитарная организация не способна разрешить этот кризис. Его решением должно быть политическое урегулирование.

— Что нужно людям на Украине в первую очередь?

— Думаю, что жителям Украины в первую очередь нужно решение этой кризисной ситуации. В зоне конфликта очень много людей, которым нужна помощь. Среди них дети, которые получили психологические травмы, а также пожилые люди, чья пенсия сейчас настолько мала, что они не могут позволить себе купить даже самое основное. Международный комитет Красного Креста оказывает помощь разными способами, в зависимости от потребностей населения. Например, если нужна вода, мы чиним или помогаем починить водонасосную станцию или, если это невозможно, привозим воду в специальных машинах.

Как вы понимаете, потребностей у населения много, и очень сложно решить, какие из них наиболее важны.

— Как бы вы оценили гуманитарную ситуацию в Сирии?

— Гуманитарная ситуация в Сирии сейчас очень сложная, бои там продолжаются. В таких городах, как Алеппо или Хомс, многие здания и дома разрушены. Около 120 тысяч человек, которые бежали из восточного Алеппо, сейчас вернулись туда и живут в том, что осталось от этих домов, и это очень опасно для них. Есть проблемы с электро- и водоснабжением. Вплоть до недавнего времени людям приходилось набирать воду в колодцах, потому что водопровод не работал. Чтобы как-то решить эту проблему, мы проверили колодцы и другие источники воды, отремонтировали их и разработали специальное приложение для "айфона", с помощью которого люди могут посмотреть, где ближайшие колодцы, куда они могут пойти за водой.

— Как вы оцениваете российскую гуманитарную помощь населению Сирии?

— Потребности населения Сирии очень велики, поэтому любая гуманитарная помощь — это замечательно.

Мы сотрудничали с вооруженными силами России при эвакуации жителей из восточного Алеппо. Около 35 тысяч жителей были выведены оттуда.

Нам необходимо поддерживать структурированный диалог со всеми участниками конфликта: с РФ, с правительством Сирии, с вооруженными группами.

Мы считаем, что один из наиболее важных моментов — это соблюдение международного гуманитарного права, некоторые участники его соблюдают, и ситуация улучшается, некоторые не соблюдают, и это создает проблемы.

— Что думают в МККК по поводу ракетных ударов США в Сирии?

— Мы обеспокоены тем воздействием, которое военные операции оказывают на гражданское население, проживающее в Сирии, так же как и в зонах других конфликтов. Мы напоминаем всем сторонам конфликта об их обязательствах в рамках международного гуманитарного права всегда проводить различия между гражданскими и военными объектами, принимать возможные меры предосторожности, чтобы минимизировать воздействие на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также щадить медицинский персонал.

— Что вы можете сказать о гуманитарной ситуации в Йемене?

— Гуманитарная ситуация в Йемене очень тяжелая. Два года конфликта в Йемене привели к тому, что более 3 миллионов людей были вынуждены покинуть свои дома, потеряли работу и возможность содержать себя. При этом цены на базовые продукты, такие, например, как мука, выросли вдвое по сравнению с ценами докризисного периода. В стране работает лишь 45% медицинских учреждений. Доступ к воде ограничен.

К огромному сожалению, я думаю, что эта катастрофическая ситуация будет ухудшаться.