Эстонский депутат: санкции против России стали серьезной проблемой для нашей экономики

Михаил Стальнухин © Архив Рийгикогу (парламент Эстонии)

На фоне потерь, которые экономика Эстонии несет от взаимных санкций с Россией, в этой балтийской республике разворачивается дискуссия о необходимости налаживания диалога с восточным соседом.

Одним из наиболее активных сторонников этого подхода стал глава финансовой комиссии Рийгикогу (парламента Эстонии) Михаил Стальнухин, который выступил за восстановление политических контактов с Госдумой.

О том, сколько теряет Таллин из-за санкций и готов ли он к диалогу с Москвой, Стальнухин рассказал в интервью ТАСС.

— Насколько нынешний низкий уровень контактов между Эстонией и Россией влияет на экономику этой балтийской республики?

— Никто целенаправленно и системно этот вопрос не изучал, поскольку, скорее всего, на него можно получить очень неутешительный ответ. Но по общению непосредственно с предпринимателями и их объединениями можно сказать, что, например, для сельского хозяйства это самая настоящая трагедия в плане производства молока.

По общению непосредственно с предпринимателями и их объединениями можно сказать, что, например, для сельского хозяйства санкции — это самая настоящая трагедия в плане производства молока. Для транзитного сектора это также невероятная проблема Михаил Стальнухин глава финансовой комиссии парламента Эстонии

Потому что еще в 2014 году, до введения санкций, примерно треть производимого в Эстонии молока потреблялась внутри страны, еще примерно треть шла в Россию. Остальное уходило в Латвию и Литву на заводы, которые его перерабатывали, и оттуда (продукция) тоже уходила в Москву. Сами можете прикинуть, какие это проблемы.

Для транзитного сектора это также невероятная проблема. Где-то месяц-полтора назад в парламенте Эстонии была встреча, в которой участвовало несколько крупнейших транзитчиков — это и порт, и транспортные фирмы — с финансовой и экономической комиссиями. И там было впрямую заявлено, что нарушенные связи в транзите лишают нас примерно 500 млн евро в год, имеется в виду только государственный бюджет. На эту сферу завязано сегодня где-то 30–35 тысяч человек вместе с их семьями, это огромное количество людей. И объем транзита за последние 9–10 лет снизился чуть ли не в 6 раз. Так что это серьезная проблема для экономики.

— Что в условиях санкций ЕС против России может изменить Эстония?

— Вообще-то изменить может любая страна — член ЕС, для этого надо соответствующим образом проголосовать, когда раз в полгода происходит подтверждение этих санкций. Надо просто готовить к этому почву, показывать, в каких направлениях могло бы осуществляться вероятное сотрудничество и насколько выгодным оно могло бы оказаться для всех сторон. Просто из этой темы надо сделать тему обсуждения, а не замалчивания. Тогда, если смогут наладиться внешнеполитические отношения, возможно, мы могли бы быстрее выйти на сотрудничество.

— А Эстония, будучи членом ЕС, могла бы сама выступить против продления санкций?

— Даже в условном плане я бы не стал рассматривать эту версию. Политику Евросоюза определяют в первую очередь "старые" члены ЕС. И крайне редко возникают ситуации, когда у "новых" есть что сказать по этому поводу.

— Вы предложили возобновить политические контакты с РФ на уровне парламентов. Как продвигается этот процесс?

— Подвижек нет. Я сделал предложение, которое собирался обсудить в своей комиссии, но это вызвало такую волну негатива... Это был такой сильный катализатор, общество возбудилось, но громко прозвучали голоса лишь тех, кто против возобновления этих связей. То есть пока еще понимания в обществе, что надо их восстанавливать, нет. Промолчали авторитетные экономисты, промолчали те, кто потерял на этом, то есть сельхозпроизводители, транзитчики. И в такой атмосфере заниматься этим просто невозможно.

— Почему же промолчали те, кто заинтересован в возобновлении контактов?

— Надо их спрашивать. У меня есть мнение, но я предпочитаю оставить его при себе. Это для внутреннего обсуждения.

— Нынешнее правительство сформировала Центристская партия, которая традиционно конструктивно настроена по отношению к России. Как оно видит эту проблему?

— Вы сказали, что центристы сформировали правительство, это не так. У нас такого диктата одной партии во всякого рода коалициях нет. Когда диктат бывает — коалиция распадается.

Сначала все будут дожидаться результатов выборов во Франции. Осенью все будут очень внимательно смотреть за тем, что будет происходить на выборах в Германии, получит ли Меркель поддержку своей политики или нет. Все крупные политические изменения будут зависеть от того, какие политические силы будут возглавлять Евросоюз Михаил Стальнухин глава финансовой комиссии парламента Эстонии

Глядя со стороны, кажется, что самое главное для Эстонии — наладить связи с Россией. На самом деле это далеко не самое главное. У нас проблемы со старением населения, проблемы с доходами населения, нам надо делать экономику более интенсивной. И та тема, которую мы сейчас обсуждаем, — это часть мозаики. И решение всей массы этих проблем зависит от того, насколько жизнеспособна коалиция. Ни один министр, ни одна партия, даже премьер не может прийти и сказать: в коалиционном договоре этого у нас нет, но давайте это делать. Договорились, значит условия игры не меняются.

— По вашему мнению, как в ближайшее время будут складываться отношения Эстонии и России?

— Сначала все будут дожидаться результатов выборов во Франции. Все прекрасно понимают, что для ЕС возможны два разных пути в зависимости от того, кто там станет президентом. Там все что угодно может произойти. Потом будет, как это у нас называют, "сезон соленых огурцов" — лето, пора отпусков, когда ничего не происходит, политическая активность минимальна.

Придет осень, и все будут очень внимательно смотреть за тем, что будет происходить на выборах в Германии, получит ли Меркель поддержку своей политики или нет. Все крупные политические изменения будут зависеть от того, какие политические силы будут возглавлять Евросоюз. И весь Евросоюз будет ждать, что произойдет в этих странах.

Беседовал Евгений Антонов