Андрей Клишас: продление санкций не остановит поступательного развития российской экономики

Андрей Клишас © Пресс-службы Совета Федерации

Продление антироссийских санкций не окажет серьезного влияния на ситуацию в стране и не остановит наметившиеся тенденции к экономическому росту. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

— Как стало известно, Евросоюз на предстоящем в июне саммите намерен принять решение о продлении антироссийских санкций, срок действия которых истекает 31 июля. Как вы можете это прокомментировать?

— Сохранение санкций в дальнейшем не окажет серьезного влияния на ситуацию в нашей стране. Нам удалось преодолеть возникшие поначалу трудности и значительно минимизировать негативные последствия западных санкций. Несмотря на внешние ограничители и неизбежно связанные с этим проблемы, мы сохранили макроэкономическую стабильность, выполняем все социальные обязательства, которые принимали на себя, платим зарплаты, пенсии, идем по пути развития образования и здравоохранения. Добиваться этого удается за счет солидного запаса прочности российской экономики, в которой на текущий год наметились устойчивые тенденции к росту, и мобилизации дополнительных внутренних ресурсов.

Вместе с тем следует признать, что в отсутствие введенных западными странами односторонних принудительных мер темпы роста благосостояния населения, а также объемы средств, выделяемых на социальную поддержку граждан, могли бы быть выше.

Разумеется, навязанная нам логика санкционного противостояния оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. При этом значимым эффектом от рестрикций становятся не только количественные потери сторон, но и качественное долговременное ухудшение общей торгово-экономической ситуации в Европе, создание искусственных препятствий для развития торговых отношений между государствами.

— На прошлой неделе в России с рабочим визитом побывал специальный докладчик Совета ООН по правам человека по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав Идрис Джейзари, с которым у вас состоялась обстоятельная беседа. Обсуждалась ли на этой встрече тематика односторонних санкций?

— Безусловно. Надо сказать, что мы рассматриваем проблематику односторонних принудительных мер как крайне важную и очень деликатную. Нередки случаи введения под внешне благовидными предлогами односторонних принудительных мер в обход Совета Безопасности ООН. Считаем, что подобные действия приводят к подрыву системы международных отношений и торпедируют политико-дипломатические усилия по поиску выхода из кризисных ситуаций. Такие политически мотивированные действия нарушают фундаментальные права человека, общепризнанные нормы международного права и девальвируют достижения мирового сообщества в области глобального экономического регулирования.

Наша позиция состоит в том, что использование односторонних санкций для решения политических проблем — путь тупиковый и контрпродуктивный. Мировой опыт показывает, что применение односторонних принудительных мер редко помогает достижению поставленных целей. Глобализация и глубокая взаимозависимость национальных экономик приводят к тому, что рестрикции и попытки изоляции отдельных государств лишь оборачиваются собственными потерями для тех, кто их вводит, и препятствуют реализации прав и свобод граждан.

Санкции являются одним из мощнейших инструментов, имеющихся в распоряжении международного сообщества для урегулирования кризисных ситуаций. Исходим из того, что исключительной прерогативой по их введению обладает только СБ ООН. Принимая решение о введении ограничительных мер, необходимо учитывать, что они должны быть соразмерны угрозам международному миру и безопасности. Нельзя допускать, чтобы они становились механизмом коллективного наказания, негативно влияли на положение населения тех или иных стран.

— В случае с антироссийскими санкциями, которые намерен продлить Евросоюз, речь идет о санкциях, введенных в связи с воссоединением Крыма с Россией, крушением малайзийского "Боинга" и отсутствием прогресса в выполнении минских соглашений. Меньше всего западные партнеры склонны смириться с потерей Крыма. Для Украины эта тема остается тоже очень болезненной, о чем свидетельствует начинающийся заочный судебный процесс над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Кстати, из средств массовой информации стало известно, что обвинения Януковичу, кроме прочего, связаны с обстоятельствами принятия Советом Федерации в марте 2014 года постановления об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины. Можете ли вы пролить свет на эти обстоятельства?

— Конечно. Постановление № 48-СФ "Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины" было принято 1 марта 2014 года на 347-м внеочередном заседании Совета Федерации. Оно было принято на основании обращения президента РФ Владимира Путина об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в указанной стране, исходя из угроз для жизни российских граждан, наших соотечественников, а также личного состава воинского контингента Вооруженных сил РФ, который находился на территории Украины, в соответствии с Конституцией РФ.

Указанные основания подтверждаются текстом постановления. В настоящее время указанное Постановление СФ № 48-СФ от 1 марта 2014 года отменено Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ № 296-СФ от 25 июня 2014 года.

Должен отметить, что Янукович на заседании Совета Федерации 1 марта 2014 года не присутствовал и не выступал. Каких-либо обращений Януковича о вводе войск РФ на Украину и иного содержания в СФ не поступало, в состав документов по повестке дня не включалось, между членами СФ не распространялось и предметом рассмотрения СФ на 347-м внеочередном заседании не было.

— А как обстояло дело с решением о направлении российских ВКС в Сирию?

— А вот в этом случае как раз обращение действующего президента Сирии Башара Асада рассматривалось в качестве рабочего документа на заседаниях наших комитетов, хотя согласие "на использование контингента Вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации на основе общепризнанных принципов и норм международного права" было дано в виде постановления в ответ на соответствующее обращение уже нашего президента. С точки зрения международного права наше военное присутствие в Сирии является абсолютно легитимным, чего нельзя сказать о действиях на территории этой страны коалиции, возглавляемой США.