Глава департамента международных связей Москвы о сотрудничестве с Израилем, рекордах туризма и перспективах велотранспорта

Сергей Черемин © Пресс-служба правительства Москвы

В четырех городах Израиля – Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Нетании – с большим успехом прошли Дни Москвы. По итогам дней российской столицы в еврейском государстве министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин рассказал ТАСС о наличии огромного интереса к сотрудничеству в самых разных сферах.

— Как Вы оцениваете результаты Дней Москвы в Израиле?

— Мы никогда не проводили столь широкомасштабных мероприятий в Израиле. Во время подготовки к Дням Москвы было принято решение не ограничиваться нашим традиционным партнером – Тель-Авивом, а провести конференции, концерты и выставки также в Иерусалиме, Нетании и Хайфе.

Могу сказать, что культура – это одно из наиболее активно развивающихся направлений нашего сотрудничества. Московских артистов, кадетов музыкального корпуса с большой теплотой встречали не только жители Иерусалима, Тель-Авива, но и зрители, приехавшие на концерты из самых удаленных уголков страны. Казалось бы, местную публику сложно чем-то удивить, так как здесь гастролируют лучшие эстрадные и театральные коллективы России. Но сам факт, что в крупнейших залах Израиля не было свободных мест, показывает, насколько востребовано было народное фольклорное искусство.

Повышенный интерес экспертов вызвала конференция в археологическом музее Рокфеллера, посвященная вопросам сохранения и популяризации объектов культурного и исторического наследия. По ее результатам был подписан Меморандум о сотрудничестве между Департаментом культурного наследия Москвы и управлением древностей Израиля.

В Тель-Авиве, как мне показалось, с грандиозным успехом прошел экономический форум "Москва-Израиль: глобальные центры экономики инноваций", где около 150 представителей деловых кругов обсуждали перспективы участия израильских компаний в московских программах и российских компаний в инфраструктурных и инвестиционных проектах на территории Израиля.

Москва уже многие годы сотрудничает с такими ведущими клиниками как "Адасса", "Ихилов", "Тель Ха-Шомер", Медицинским центром в Рамат-Авиве в области повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала. За последние годы в программах стажировки смогли принять участие более 700 московских медицинских работников. Для нас это – важнейший фактор повышения качества медицинского обслуживания в столице России.

За последние годы правительство Москвы провело реформу здравоохранения. Сегодня по технологическому оснащению московские клиники не уступают ведущим лечебным учреждениям Германии, Австрии, США. Однако, по-прежнему, у нас сохраняется проблема дефицита высококвалифицированных специалистов, особенно в диагностике. И мы искренне признательны коллегам из лучших клиник Израиля за возможность сотрудничества в этой социально важной сфере.

Израиль часто называют страной стартапов. <…> Сегодня в этой маленькой стране зарегистрировано более 4 тыс. стартапов, а это приблизительно такое же количество, как в США

Израиль часто называют страной стартапов. 11% ВВП и более половины экспорта – это продукция сферы высоких технологий. Именно поэтому мэрии Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы придают огромное значение поддержке инноваций. И результат налицо: индустрия высоких технологий растет в год на 8-10%, а это небывалые темпы. По уровню инвестиций в научные исследования Израиль входит в первую десятку стран мира. Сегодня в этой маленькой стране зарегистрировано более 4 тыс. стартапов, а это приблизительно такое же количество, как в США.

Москва также идет по пути развития инновационных и высокотехнологичных отраслей. Мы сделали ставку на создание современных технопарков и технополисов, научных кластеров, центров трансфера технологий, реновацию старых промышленных территорий. У нас уже созданы десятки инкубаторов для стартапов. Сотрудничество в этой области может принести синергетический эффект и способствовать развитию и диверсификации московской экономики, ее смещению в сторону высокомаржинальной и высокотехнологичной индустрии.

Многое делается правительством Москвы для улучшения инвестиционного климата, привлечения прямых иностранных инвестиций. В последние годы существенно снизились затраты на создание инфраструктуры для ведения бизнеса, аренду помещений, оплату труда. И это делает Москву привлекательной для инвесторов, в том числе, израильских.

Мы также очень заинтересованы в развитии сотрудничества в фармацевтике. И у нас уже есть яркие примеры успешного вхождения израильских компаний на российский рынок. В частности, компания "Тева" открыла крупный завод в Ярославской области. В Москве мы также стимулируем развитие фармацевтики и исследований в этой области. Я думаю, что тут открывается важнейшее направление для взаимодействия с израильскими партнерами.

На переговорах с мэром Хайфы мы договорились обмениваться опытом по строительству медицинских комплексов. Сегодня в Москве реализуется важнейший с социальной точки зрения проект создания международного медицинского кластера в инновационном парке "Сколково" с уникальными возможностями для зарубежных врачей проводить операции, применять новейшие зарубежные медицинские технологии.

Этот кластер должен быть многофункциональным и включать в себя диагностический и реабилитационный центры, клинические учреждения, учебный комплекс. Проект уже вызвал интерес у израильских компаний. Надеюсь, ряд из них сможет стать операторами и инвесторами.

У нас продолжает бурно развиваться взаимный туризм, о котором мы говорили на форуме в Тель-Авиве. В прошлом году Израиль посетило более 300 тыс. россиян и это - одно из излюбленных направлений для семейного и детского отдыха. Не случайно в январе 2017 года израильские СМИ сообщали об аномальном 150-процентном росте потока туристов из России на юг страны – к Красному морю.

В прошлом году Израиль посетило более 300 тыс. россиян

Трагические события, произошедшие в Египте и Турции, рост терроризма, заставили россиян пересмотреть привычные маршруты и искать новые направления. В этом отношении Израиль с его открытостью, безвизовым режимом, фактическим отсутствием языкового барьера, прекрасными климатическими условиями, белоснежными песчаными пляжами, историческими центрами, религиозными святынями может стать для россиян настоящей "туристической Меккой".

Кстати, Москва также демонстрирует очень вдохновляющую статистику по росту въездного туризма. В прошлом году мы побили рекорд – в столице России побывало более 17,5 миллионов гостей. Естественно, развитие туристической инфраструктуры и взаимные российско-израильские инвестиции для нас очень важны.

— Планируется ли проведение Дней Москвы в других странах?

— Дни Москвы – это кульминационная точка развития отношений. Они были насыщены деловыми встречами, переговорами, культурными событиями. У жителей Тель-Авива вызвала огромный интерес открытая на одной из центральных площадей города - площади Культуры у театра "Габима" – фотовыставка "Москва сегодня", посвященная 870-летию нашей столицы. На церемонии открытия под бурные аплодисменты собравшихся жителей города выступили воспитанники Московского кадетского музыкального корпуса. Огромный интерес у израильской публики вызвали открытые в Нетании и Хайфе выставки "Русский космос". Совсем недавно мы отмечали День космонавтики, а Израиль уже давно приобщился к клубу космических держав.

Дни Москвы – это кульминационная точка развития отношений

И, самое главное, что наши контакты в области культуры продолжаются. И, хотя Израиль избалован гастролями лучших российских коллективов, хочу еще раз подчеркнуть, что на гала-концертах не было ни одного свободного места во время выступления нашего прославленного ансамбля "Гжель". Его солисты своим искусством рассказали языком танца о богатстве духовной жизни России, ее многонациональном характере, народных традициях. Это был незабываемый вихрь красочных костюмов, зажигательной фольклорной музыки, океан положительных эмоций и впечатлений! И высочайшей оценкой звучали слова зрителей: "Такого праздника мы не видели много лет!"

Все это свидетельствует о востребованности Дней Москвы. Все мероприятия широко освещались израильскими средствами массовой информации, получили широкий отклик в социальных сетях. Успех Дней Москвы в Израиле свидетельствует, что мы должны продолжать подобное сотрудничество, и мы будем с нетерпением ждать ответных Дней Тель-Авива и Иерусалима в Москве.

Москва поддерживает интенсивные контакты со многими регионами и крупнейшими мегаполисами мира. В ближайшее время – в мае – пройдут Дни Москвы в Дюссельдорфе, а в Астане в рамках Всемирной выставки ЭКСПО-2017.

Осенью пройдут такие же широкомасштабные Дни Москвы в Италии – одновременно в Венеции, Милане и Генуе. Италия – один из важнейших наших экономических партнеров. Итальянские компании активно участвуют в крупных инфраструктурных проектах в развитии Москвы.

Мы запланировали также Дни Москвы в Будапеште, Вене.

Резонансными будут Дни Москвы в Пекине. Сегодня Китай находится на первом месте по внешнеэкономическому сотрудничеству с Россией, в том числе, с Москвой. У нас очень теплые отношения между столицами двух стран.

Как видите, нас ждет очень напряженная, но, в то же время, крайне ответственная работа по развитию и укреплению наших международных связей и культурных обменов.

— Каковы основные направления сотрудничества между Москвой и городами Израиля?

— Направлений сотрудничества очень много ведь Москва – огромный мегаполис и крайне привлекательный рынок, "окно" в Евразийский экономический союз. Примечательно, что Израиль уже провел в ноябре 2016 года раунд переговоров о создании с нами зоны свободной торговли. По объему потребительских расходов город занимает третье место в Европе.

В условиях высокой конкуренции за инвестиции и в стремлении создать максимально комфортные условия для наших жителей, мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами и решаем те же задачами, что и Иерусалим, Тель-Авив и Хайфа. Это – совершенствование транспортной инфраструктуры, создание современной информационной среды, умного и безопасного города. Наша цель – энергоэффективное, ресурсосберегающее, экологически сбалансированное устойчивое развитие города, учитывающее растущие потребности москвичей.

И мы не стесняемся учиться и заимствовать лучшие международные практики. Мы с радостью обмениваемся с партнерами собственным опытом и достижениями. Не могу не отметить, что израильские технологии применялись при создании интеллектуальной транспортной системы дорожного движения Москвы.

В прошлом году при поддержке торгового представительства посольства Израиля мы провели в Москве очень важный форум, посвященный взаимодействию в информационных технологиях и коммуникациях, а также безопасности. У нас уже несколько лет на регулярной основе очень плодотворно и успешно функционирует смешанная комиссия по деловому и экономическому, культурному и гуманитарному сотрудничеству, где партнером Москвы является Министерство экономики Израиля и Институт экспорта.

Мне кажется, сегодня отношения Москвы с крупнейшими городами Израиля развиваются весьма плодотворно. Стоит подчеркнуть, что у нас сложились очень эффективные и прагматичные связи с деловой столицей Израиля – Тель-Авивом, прекрасные отношения выстроены с городом Нетания. И, если с Тель-Авивом у нас существует трехлетняя программа сотрудничества, покрывающая все сферы муниципальной деятельности, то с Нетанией у Западного округа Москвы установлены очень тесные деловые контакты и подписан меморандум.

В ходе проведения Дней Москвы мы договорились разработать подобную программу взаимодействия на ближайшие несколько лет с мэрией Хайфы – третьего по размеру города Израиля, показывающего сейчас уникальные достижения в развитии промышленности, высоких технологий и медицины. Хайфа – известный культурный, туристический, научный центр Израиля. И, самое главное, в Хайфе проживает более 30% русскоязычного населения, что существенно облегчает общение.

Учитывая все эти факторы, нам кажется, что отношения Москвы с Израилем принесут очень серьезный эффект с точки зрения привлечения в Москву не только инвестиций, но и высокотехнологичных городских решений во всех сферах.

— Во многих городах Израиля активно развивается велосипедный транспорт. По прогнозам властей, в Тель-Авиве, к примеру, в ближайшее время уже каждая десятая поездка будет осуществляться на велосипеде. Интересен ли Москве этот опыт?

— Когда мы запускали проект создания велодорожек в Москве, было очень много скептиков. Но, как показала практика, сегодня велосипеды становятся все более популярным видом транспорта и спорта. В нашем городе появилось большое количество стоянок для велосипедов, на проезжей части выделены специальные полосы. На перекрестках для велосипедистов установлены отдельные разрешительные семафоры, обеспечивающие безопасность.

Постепенно автомобилисты привыкают к тому, что человек на велосипеде должен быть уважаемым участником дорожного движения.

Велосипеды - это не только возможность разгрузить транспортную систему города, общественный транспорт. Это еще и создание дружественной и комфортной городской среды, которая не отторгает инновационных решений. Сегодня велосипеды с успехом могут конкурировать с любым общественным транспортом. Они стали настолько высокотехнологичны, особенно, когда на них применяются емкостные электрические батареи, что могут по средней скорости передвижения соперничать с наиболее эффективными видами транспорта в Москве.

Кроме того, велосипедный транспорт – это, в том числе, и возможность вести здоровый образ жизни. Поэтому все больше жителей используют велосипед для передвижения по городу. В Москве даже проводится один из самых массовых велопробегов в мегаполисах мира.

Мне кажется, эта программа будет развиваться. Конечно, у нас непростые климатические условия, и, в отличие от Тель-Авива или Иерусалима, где можно круглый год ездить на велосипедах, москвичи лишь несколько месяцев в году позволяют себе подобное удовольствие. Тем не менее, я считаю, что этот вид транспорта необходимо максимально популяризировать. Поэтому опыт наших израильских коллег востребован в Москве.

— Израиль уже давно сталкивается с проблемой терроризма. У страны накоплен большой опыт в области борьбы с этим бедствием современности и обеспечения безопасности. Есть ли взаимодействие и обмен опытом между Москвой и израильскими городами по этой проблематике?

— Я считаю, что терроризм – это наша общая беда, наша общая проблема. Мы просто обречены обмениваться опытом по борьбе с этим, ставшим уже повседневным, злом. Я искренне признателен мэру Тель-Авива Рону Хульдаи за то, что он одним из первых выразил соболезнование в связи с ужасным терактом, произошедшем в метро Санкт-Петербурга. В те дни мэрия Тель-Авива была подсвечена цветами российского флага, что олицетворяло единство в борьбе и противостоянии терроризму.

Конечно же, мы стараемся перенимать лучший опыт израильских компаний в обработке информации с камер слежения, интеграции этих камер, создания системы распознавания лиц. Обмениваемся информацией по предотвращению терактов на воздушном транспорте. Аэропорт имени Давида Бен-Гуриона близ Тель-Авива ежегодно принимает десятки миллионов человек. И, несмотря на фактически ежеминутную террористическую угрозу, сотрудники служб безопасности смогли добиться того, что здесь не произошло ни одного крупного террористического акта. Этот опыт стоит тщательно изучать и перенимать нашим аэропортам, которые, к сожалению, в последние годы подвергались терактам.

Вообще, все, что связано с безопасностью, любые технологии в этой области, а это и безопасный город, и безопасность на общественном транспорте, и мониторинг крупных социальных событий, и обеспечение безопасности спортивных мероприятий и массовых мероприятий - все это очень интересно для Москвы. В 2018 году Россия будет проводить чемпионат мира по футболу, который привлечет сотни тысяч болельщиков, а потому обеспечение безопасности – одна и тех сфер, где мы обязаны сотрудничать.

— В Израиле накоплен огромный опыт по экономии, переработке и вторичному использованию воды. Интересен ли Москве этот опыт и израильские технологии по очистке сточных вод?

— Москва, будучи огромным городом с населением в 12 миллионов человек, должна быть уверена в своей безопасности с точки зрения снабжения питьевой водой и в ее качестве, а потому такой опыт, безусловно, интересен.

Сегодня Мосводоканал – одно из самых передовых в технологическом смысле предприятий Москвы. Мы стремимся изучать новейшие методики, применять лучшие международные практики для усовершенствования не только самого водоснабжения, но и систем водоподготовки и водоочистки.

В Израиле есть свои особые потребности. Страна постоянно живет в условиях дефицита воды. Москва же регион, где много рек, водохранилищ, которые в изобилии обеспечивают город водой. Но это не значит, что мы не должны бережно относиться к этому ресурсу. Технологии и решения, применяемые израильской водной компанией "Мекорот", методики очистки, к примеру, сточных вод, утилизации газов, увеличение энергоэффективности, экологической устойчивости систем очень интересны и необходимы нам. Важно использовать также их опыт по учету воды, в том числе и умные счетчики, которые позволяют контролировать утечки и предотвращать аварии.

— Дни Москвы в этом году проходили в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе и Нетании. Это – города, где проживает большое количество ветеранов Великой Отечественной войны. В День Победы в них пройдут парады ветеранов и шествия "Бессмертного полка". Отразилось ли это на программе Дней Москвы в Израиле?

— В преддверии Дня Победы у нас не было ни секунды сомнений, что открытие Дней Москвы должно пройти в Нетании у Мемориала Победы Красной Армии над нацистской Германией, Мемориала бойцам Красной Армии, спасших мир от нацизма и остановивших Холокост. Когда видишь людей, перешагнувших 90-летний рубеж, костюмы которых с трудом выдерживают вес десятков орденов, еще бодрых, полных энергии и стремления продолжать борьбу с фашизмом, национализмом, насилием, терроризмом, с попытками переписать историю, испытываешь удивительные трогательные эмоции, вдохновение и гордость. Нашей святой обязанностью было провести концерт, открывший Дни Москвы, именно в этом месте.

Хочу выразить признательность правительству Израиля, мэрии Нетании за принятое в 2010 году решение построить этот Мемориал. К сожалению, сегодня мы сталкиваемся со случаями, когда памятники советским воинам, спасшим Европу от страшной фашистской чумы, разрушают вандалы, когда постоянно предпринимаются попытки исказить историю, переписать ее. В этом отношении Израиль с нами по одну сторону баррикад. Мы не можем переписать нашу историю - она полита кровью 26 миллионов человек, которых Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне, более 6 миллионов евреев погибло от рук нацистов и их пособников.

Еще особо подчеркну, что в Красной Армии храбро воевали более 500 тысяч евреев. Многие из них прошли путь от Москвы до Берлина. Именно поэтому в рамках предстоящих празднований Дня Победы мы открыли в Нетании фотовыставку, посвященную евреям, героически воевавшим в Красной Армии, участникам битвы под Москвой. Мы представили уникальные архивные материалы из Музея истории Москвы, глядя на которые многие ветераны просто плакали.

Экспозиция рассказывала о том, какую роль сыграли выходцы из еврейских семей в защите столицы СССР, в партизанском движении. Сегодня на территории Израиля проживают около 4,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, людей, переживших блокаду Ленинграда, тружеников тыла. Наш святой долг – поддерживать поколение ветеранов, которое позволило нам сегодня наслаждаться мирным небом и провести Дни Москвы в Израиле.

Беседовал Андрей Широков