Глава компании "Австралия Сафари": к нам все больше приезжает российский средний класс

Владимир Балашов и Николай Дроздов © из личного архива Владимира Балашова

Австралия не может вести на равных конкурентную борьбу за российского туриста с Турцией, Египтом, Таиландом, тем не менее директор компании "Австралия Сафари" Владимир Балашов с оптимизмом констатирует, что в последнее время она становится все более привлекательной для российских путешественников. Об этом, а также о возможности попутешествовать по Австралии вместе с ведущим знаменитой телепередачи "В мире животных" Николаем Дроздовым, он рассказал в интервью ТАСС.

— Вы предлагаете туры "В Австралию с интересными людьми". Одним из таких интересных людей стал Николай Дроздов, с которым приезжающие к вам в Австралию туристы могут совершить путешествие от Дарвина до Улуру. Почему именно Дроздов, какое отношение он имеет к Австралии?

— Это история 45-летней давности. Он писал диссертацию по пустыням и три года безуспешно подавал документы на зарубежную поездку, чтобы изучать пустыни не только в СССР, но и где-то еще. Через три года ему неожиданно предложили поехать в Канберрский университет, но, поскольку это была программа обмена учеными, в другую сторону тоже должен был кто-то поехать. Как выяснилось, в Москву отправился политолог, писавший диссертацию по коммунизму. Так специалиста по пустыням обменяли на специалиста по коммунизму.

Но здесь в Австралии Дроздов изучал не только пустыни, он путешествовал по всей стране и в итоге написал замечательную книгу "Полет бумеранга". Когда я создавал туристическую компанию, использовал ее как настольную книгу, поскольку в ней четко было написано, куда можно в Австралии поехать и что посмотреть. С Дроздовым я познакомился случайно, в Новой Зеландии, с тех пор мы вместе работаем.

— Расскажите, пожалуйста, о маршруте поездки по Австралии с Дроздовым.

— Мы называем этот тур "По священному пути аборигенов с тропического севера к красному центру континента". Он продолжается почти две недели, его участники прилетают в Дарвин, после чего будут все время двигаться на юг. Они побывают в национальном парке "Какаду", в деревне аборигенов, искупаются в горячих источниках, увидят Камни дьявола, наконец, окажутся у Улуру. Ночуем в отелях, хотя позднее в этом году будет группа, которая захотела жить в палатках. Путешествие от Дарвина до Улуру на автобусе, а потом на самолете до Сиднея.

Улуру — священное место для аборигенов, его можно сравнить со святыми местами в Палестине, куда люди совершают паломничества

Переезды на автобусе большие, но у нас все отработано. Мы не торопимся, не едем по кратчайшему пути. Улуру — это священное место для аборигенов, его можно с определенной долей условности сравнить со святыми местами в Палестине, куда люди совершают паломничества, а ведь паломники идут не прямой дорогой, а от монастыря к монастырю, молятся, думают о чем-то высоком. Древние племена аборигенов, которые кочевали по Австралии, старались хотя бы раз в жизни одного поколения подойти к этому камню. То есть это целая традиция, которой мы стараемся следовать.

— Насколько тяжелым является такое путешествие? Есть ли у вас какие-то ограничения в отношении физической подготовки его участников?

— В путешествии с Дроздовым может принять участие кто угодно. Ему самому уже 80. Конечно, он в прекрасной форме, но, наверное, 10 километров по горам уже не побежит. С другой стороны, это, конечно, не пляжный отдых. Например, мы стараемся не брать маленьких детей, поскольку им будет неинтересно в автобусе во время достаточно продолжительных переездов.

— Расскажите о вашей компании.

— Компания называется Photokam, но на русском рынке выступает под именем "Австралия Сафари". Компания существует почти 20 лет, она не очень стандартная, поскольку мы стали сразу же браться за сложные туры. Дело в том, что я уехал из России в Австралию как научный сотрудник в поисках научной работы и здесь попал точно по моей специальности — я 10 лет проработал в министерстве охраны природы штата Новый Южный Уэльс.

Партнер компании — мой друг Андрей Каменев. Мы вместе учились, а потом он стал шеф-фотографом National Geographic в России. Он часто приезжал сюда на мои новые туры, после чего публиковал фотоотчеты о них в российских журналах. Вот от читателей этих статей и пошли к нам заказы. Причем в основном заказы были типа: "Хочу вот в эту глухомань, а на мотоциклах туда попасть можно?" — "Можно". — "А на внедорожниках можно?" — "Можно". Вот так и начались совершенно уникальные туры нашей компании, которые постепенно перерастали в постоянный бизнес. И уже потом мы стали осваивать стандартные туристические туры, то есть развивались от сложного к простому.

— Насколько успешен ваш бизнес?

— Дела идут неплохо, хотя на нашем веку мы уже пережили три кризиса — сначала в 1999 году, потом в 2007–08 годах, и два года назад. До 2008 года у нас все было зарезервировано и проплачено на два года вперед, но в 2008 году в России долгосрочное планирование туризма, как мне кажется, вообще перестало существовать. Потом все наладилось, но в 2014-м опять все рухнуло — рубль упал, и туры в Австралию стали в два раза дороже. Сейчас дела постепенно восстанавливаются — в этом году у нас будет по меньшей мере в два раза больше туристов, чем в прошлом.

— Но ведь рубль прежнего уровня пока не достиг, не так ли?

— Думаю, мне когда-то давно все хорошо объяснил один турист. Узнав, что у него в России то ли домна начала рушиться, то ли завод, он сильно запереживал, а потом сказал: "Я, конечно, могу улететь в Москву и страдать там, но от этого ничего не изменится, поэтому давай продолжать тур. Вот наступит сейчас кризис, я год, ну, может быть, два потерплю и никуда ездить не буду, но потом свыкнусь с тем, что доллар стоит столько, сколько он стоит, и опять начну путешествовать". Так что такой перерыв у нас был в 2008–10 годах, и сейчас ситуация повторяется. В этом году все идет нормально, и у меня уже есть десяток заказов от российских туристических агентств на будущий год.

— Путешествия из России в Австралию по определению не могут быть дешевыми в силу географического фактора. Тем не менее являются ли групповые туры более доступными с финансовой точки зрения, чем индивидуальные туры?

— Конечно. В этом году у нас будет пять групп с Дроздовым, в конце года будет много похожих путешествий по Новой Зеландии. В наших группах до 20 человек. В туры с интересными людьми мы, естественно, за свои деньги берем интересного человека, поэтому они стоят дороже, туры с гидом дешевле, но по содержанию программы они практически не отличаются.

Главное, зачем приезжают в Австралию, — это природа

Австралийским летом (русской зимой) большинство групповых туров идут по побережью, потому что до центра Австралии в этот период просто не добраться. При этом мы не только продолжаем работать с индивидуальными туристами, но и стараемся предложить группам что-то экзотическое, что они смогут увидеть только с нашей помощью. К примеру, сейчас работаем над проектом "Сиднейская Балашиха". Мы так назвали большую гору, которую купили в Голубых горах. Название — от моей фамилии и потому что все мое детство прошло в подмосковной Балашихе. Эта гора расположена в 170 км от Сиднея, там абсолютно дикие места, кенгуру просто бродят вокруг дома, где живут путешественники. К тому же туристов пускают в закрытый питомник, где можно покормить детенышей вомбатов и кенгуру. Этого нельзя сделать ни в одном сиднейском зоопарке.

Кстати, достаточно большое число наших туристов после окончания туров, освоившись в стране, выражают желание отправиться, например, на Большой барьерный риф — мы помогаем им с покупкой авиабилетов и бронированием гостиниц, но путешествуют они уже без наших гидов, совершенно самостоятельно.

— Отличаются ли современные туристы от тех, кто приезжал в Австралию 20 лет назад?

— Думаю, что структура туристов меняется. После падения железного занавеса Австралия оказалась, наверное, на сотом, если не ниже, месте в списке стран для путешествий, который составили для себя россияне. "Сначала все объедем, а уж потом доберемся до края земли, до Австралии и Антарктиды", — думали они.

Потом, когда они добрались до Таиланда, где все дешево, настал черед Австралии, причем некоторые из них посчитали, что раз в далеком Таиланде дешево, то в более далекой Австралии должно быть еще дешевле. В общем, кто-то из них обжегся, узнав, какие на краю земли цены.

Помимо этого, поначалу весь туризм шел через операторов, которые обещали всех непременно спасти, поскольку на людей в Австралии постоянно нападают акулы и крокодилы. Постепенно выяснилось, что Австралия, конечно, не дешевая страна, но крокодилы не всех прямо в аэропорту съедают, так что все не так страшно. Так что изменился срез туризма. Если раньше были преимущественно дорогие эксклюзивные заказы, то сейчас они стали попроще, побюджетнее. К нам все больше приезжает российский средний класс. Это люди интересные, уже объехавшие весь мир и многое повидавшие. Главное, зачем они приезжают в Австралию, — это, конечно, природа, другой такой не найти больше нигде.

Беседовал Павел Ваничкин