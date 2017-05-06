Глава молодежной организации "ПЕРОМ": "Бессмертный полк" в Риге — это акция памяти

Маргарита Драгиле © Личный архив Маргариты Драгиле

Латвия 9 мая в третий раз присоединится к памятной акции "Бессмертный полк". В прошлом году шествие собрало тысячи участников, но обернулось для его организаторов включением в список "врагов государства", составленный Полицией безопасности (ПБ). Следствием акции также стало скандальное закрытие рижской частной русской школы "Иннова" якобы за "нелояльность" учителей и администрации этого учебного заведения государству. Именно основатель и бывшие ученицы этой школы стали инициаторами проведения этой международной неполитической гражданской акции в Риге. Столкнулись ли устроители "Бессмертного полка" со сложностями в этом году, в интервью корр. ТАСС рассказала одна из организаторов шествия, лидер молодежной общественной организации "ПЕРОМ" Маргарита Драгиле.

— Как идет подготовка к акции "Бессмертный полк" в Риге? Какие у нее будут особенности?

— Эту акцию мы проводим третий год подряд, и она стала уже неотъемлемой частью празднования Дня Победы в Риге, поэтому жители к ней готовятся как к традиции. У участников шествия прошлых лет уже есть портреты своих героев, поэтому мы будем рады их видеть 9 мая.

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По традиции колонна проследует по маршруту предыдущих двух лет до памятника Советским воинам-освободителям Риги. Здесь мы проведем акцию "Дети полка" — маленькие участники акции сделают бумажные журавлики и выпустят их в небо. В этом году их будет 72 — в честь годовщины Великой Победы.

Особенность "Бессмертного полка" этого года — субботники по подготовке к акции. Три субботы подряд вплоть до 9 мая мы собирались, чтобы помочь людям сделать портреты своих героев. Мы раздавали планшеты, на которые можно наклеить фотографии, записывали истории в электронную "Книгу памяти".

Субботники вызвали очень большой интерес, особенно среди пенсионеров, которым сложно совладать с интернетом. Наши волонтеры сидели с ними часами и помогали сделать портреты, записывали их истории в "Книгу памяти". Было очень много трогательных моментов, когда плакали все — и сами рассказчики, и все остальные. Нам принесли уникальные документы и фотографии военных лет для публикации.

Уникальны были и сами рассказы. Один из них, например, про икону. Мама сыну, который ушел на фронт, дала с собой икону. Танк, в котором он находился во время одного из боев, подорвали. Все погибли, кроме него. Он чудом остался жив. Эта икона прошла с ним через всю войну. Потом он ее передал дочери, которая как раз и пришла к нам на субботник и рассказала эту историю. Эта икона теперь является символом веры и охраняет их семью.

На наши субботники пришло очень много детей героев войны, многие из них и сами сейчас уже пенсионеры. Они принесли портреты своих отцов и матерей. Глядя на эти фотографии, мы испытали невероятные ощущения — как все-таки дети похожи на своих родителей.

— Сколько на сегодняшний день в вашей "Книге памяти" собрано историй?

— Сейчас в ней более 1,5 тыс. таких рассказов. Ежегодно мы также выпускаем брошюру — сборник материалов по этой виртуальной книге. В нее входят самые эмоциональные и трогательные истории и воспоминания, которыми с нами делятся люди. Этот сборник мы печатаем каждый год к 9 мая, чтобы вручить его в качестве подарка участникам акции "Бессмертный полк". Ведь это и есть наша общая память.

Мы находимся вне политики

Благодаря этой электронной "Книге памяти" мы даже стали своего рода программой "Ищу тебя" в Латвии. Люди читают в интернете истории героев войны и потом обращаются к нам с просьбой помочь найти их авторов. Кто-то в этих рассказах и фотографиях узнает своих дедов и прадедов и просит помочь найти их родственников. Таким образом мы, например, помогли сыну найти своего отца, который пропал после войны. В результате спустя 70 лет семья воссоединилась.

— Впервые "Бессмертный полк" состоялся в Риге в 2015 году, а в прошлом стал уже вселатвийским. В каких городах республики акция пройдет в этом году?

— По моим данным, "Бессмертный полк" пройдет в четырех городах — Риге, Юрмале, Резекне и Даугавпилсе. Организацией этой акции в других городах страны занимаются местные активисты.

В связи с предстоящими муниципальными выборами в Латвии наблюдается некая политизированность вокруг "Бессмертного полка", поэтому мы не комментируем организацию этой акции в других городах и несем ответственность только за Ригу. Мы находимся вне политики, для нас это акция памяти.

— В первый год шествие "Бессмертного полка" в Риге собрало сотни участников, а в прошлом — уже тысячи. Каковы ваши прогнозы на этот год?

— Пока сложно сказать, поскольку 9 мая выпадает на рабочий день. Многое также будет зависеть от погоды. Кроме того, проведение акции в прошлом году ознаменовалось санкциями в отношении организаторов, поэтому среди людей зародилась боязнь, а можно ли идти на это шествие. Впрочем, это наблюдалось и в прошлые года, но на количестве участников "Бессмертного полка" не сказалось. Я надеюсь, что в шествии примут участие не меньше людей, чем в прошлом году, когда акция только в Риге собрала, по разным данным, от 4 до 7 тысяч человек. Общую же статистику по Латвии мы не вели. Это народная инициатива, поэтому общее число ее участников подсчитать очень сложно.

— Для Риги 7 тысяч человек — это очень много. Кого в рядах шествия больше — пожилых людей, среднего возраста или молодежи?

— В основном это люди от 35 до 50 лет — это второе поколение, внуки героев войны. И они приходят целыми семьями. Пенсионерам сложнее по состоянию здоровья принять участие в акции, поэтому многие из них присоединяются к колонне уже около монумента Освободителям.

Все больше молодежи присоединяется к "Бессмертному полку" в качестве волонтеров

У нас уже есть и своя рекордсменка. В нашем шествии уже третий год подряд примет участие бабушка, которой в этом году исполнится 90 лет. Она идет в колонне с портретом своего отца. Мы, конечно, пытались ее отговорить и просили присоединиться к нам около памятника, ведь "Бессмертный полк" — это не шествие, это в первую очередь память. Но в ответ она сказала, что для ее отца было бы очень важно пройти вместе с однополчанами в колонне. Кроме того, очень радует, что в этом году все больше молодежи присоединяется к нашей акции в качестве волонтеров. В основном это студенты в возрасте 20–22 лет.

— Как вообще русская молодежь Латвии сегодня относится к Дню Победы?

— Настроение среди молодежи очень разное, как и в латвийском обществе в целом. Для одних это память и ценность, а другие дистанцируются от этого, понимая, что это может нанести им какой-то вред, поскольку мы живем в такой стране, в какой мы живем. Самое страшное, что в Латвии этот праздник используют в качестве повода для провокаций.

Прошлый год ознаменовался тем, что все организаторы "Бессмертного полка" были занесены в отчет ПБ как угроза национальной безопасности Латвии. Очень много передергиваний и негативного окраса было привнесено в эту акцию правоохранительными органами. Поэтому некоторые честно признаются, что боятся принимать участие в акции, а некоторые очень осторожно относятся к шествию и его организаторам.

— Столкнулись ли вы в этом году с какими-то препятствиями в ходе организации акции?

— Пока, к счастью, никаких преград не было и все идет по плану. Никаких прямых провокаций или палок в колеса никто нам не вставлял. Но мы еще расхлебываем то, что было предпринято против нас в прошлом году. Суды по школе "Иннова" продолжаются, закон о лояльности педагогов принят и действует.

Правозащитница и адвокат школы "Иннова" Елизавета Кривцова, которая также участвует в организации "Бессмертного полка", продолжает судиться с ПБ о незаконном включении ее в список лиц, угрожающих национальной безопасности государства. В суде ее аргументацию даже не стали рассматривать.

— Вы также были включены в этот список ПБ агентов влияния России? Как к этому относитесь?

— Уже набили оскомину истории про "руку Москвы", которая нами якобы движет. Уже хочется, наконец, с ней познакомиться, чтобы хотя бы часть тех обвинений, которые нам приписывают, соответствовали правде. А если говорить серьезно, то ничьими агентами мы не являемся, спонсорской помощи от Кремля не получаем. "Бессмертный полк" реализуется исключительно на наши деньги и средства от пожертвований. Мы тратим свое рабочее время и выходные дни, чтобы его сделать.

"Бессмертный полк" — это акция нашей памяти, наших ценностей

Я в этом списке ПБ уже третий год подряд. Но мы хотим на правовом уровне объяснить нашему государству, что подобного рода интерпретация действий и, по сути, публикация ложной информации, очерняющей нас как людей, портящей нашу репутацию, имеет последствия. Они должны ответить за это. Правда на нашей стороне, и мы найдем инструменты, чтобы показать неправомерность действий в отношении нас. Мы готовы судиться и доказывать свою правоту. Не знаю, сколько времени все это займет, но наше дело правое. Мне стыдиться нечего, я ничего не нарушала и ничего незаконного не делала. "Бессмертный полк" — это акция нашей памяти, наших ценностей.

— В этом году 9 мая в Риге впервые пройдет акция протеста против празднования Дня Победы. Как вы к этому относитесь?

— Этот пикет не будет проходить на пути маршрута шествия "Бессмертного полка". Но мы эту акцию оцениваем негативно. Конечно, у нас свобода слова и демократия, поэтому каждый имеет право высказывать свое мнение путем таких акций. Но мы считаем это провокационными действиями, которыми должны заниматься правоохранительные органы. Полиция в этот день должна обеспечить безопасность всем — и празднующим День Победы, и участникам протестной акции. За два года проведения "Бессмертного полка" могу сказать, что полиция работает в этот день всегда очень хорошо и профессионально.

— Что для вас лично значит День Победы? Почему вы занялись организацией "Бессмертного полка"?

— Для меня это в первую очередь семейный праздник и память моей семьи. Одна моя бабушка пережила блокаду, другая тоже чудом осталась жива. Кроме того, один мой дедушка во время войны пропал без вести. Уходя на фронт, он оставил записку: "Мама, папа! Я ушел в армию. Целую. Лев". И после этого никто ничего о нем больше не слышал. Другой дедушка прошел всю войну без ранений. Но накануне Дня Победы 5 мая получил ранение, а 8 мая скончался. Вся моя семья пронизана войной, и 9 Мая для нас всегда было праздником, который мы отмечали со слезами на глазах.

Когда мы начинали акцию "Бессмертный полк", для меня было важно показать своим бабушкам и дедушкам, что для меня очень важен их героизм. Это мой долг. После я поняла, что сохранить эту память и этот героизм важно не только для меня, но и для других людей.

Беседовала Мария Иванова