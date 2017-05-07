Кандидат в президенты Южной Кореи: необходимо активизировать сотрудничество с Россией

Кандидат на пост президента Республики Корея от Народной партии Ан Чхоль Су © AP Photo/Lee Jin-man

Один из наиболее вероятных претендентов на победу в президентской гонке в Республике Корея, кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су дал письменное интервью для представителей аккредитованных в Сеуле российских СМИ. Политик рассказал о том, какие перемены ждут корейское общество в случае его победы на выборах, какую линию Ан Чхоль Су будет вести во внешней политике, а также о двусторонних отношениях с Москвой.

- Вы часто говорите, что представляете новую политическую силу, которая отличается от "традиционных" политических движений и партий и других кандидатов. В чем ваше отличие и какого рода "новую политическую волну" можно ожидать от кандидата Ан Чхоль Су в случае победы на президентских выборах?

- Народ очень сильно разочаровался в традиционных политических силах. Прогрессивный лагерь не может обеспечить уверенность народа в вопросах безопасности, консервативный лагерь коррумпирован. Я же собираюсь стать не прогрессивным или консервативным президентом, а президентом, который будет выражать интересы всего народа.

Я хочу стать президентом, который бы смог дать молодому поколению надежду и мечту. Для этого я намерен провести перемены в обществе и добиться справедливости

Когда я преподавал в университете, то видел, как молодые люди плакали, страдая от трудностей и проблем. Я хотел подбодрить их и начал проводить серию встреч под названием "молодежные концерты". Будучи врачом, затем венчурным бизнесменом, потом руководителем успешной компании, а после этого преподавателем и сейчас вот в качестве политика, испытывая различные вызовы и добившись во многих областях успехов, я всегда думал о молодежи и будущем. Я хочу стать президентом, который бы смог дать молодому поколению надежду и мечту. Для этого я намерен провести перемены в обществе и добиться справедливости.

- США после прихода к власти Дональда Трампа отошли от традиционной тактики вовлечения, стали использовать неопределенность и непредсказуемость, а также не разбирают методы и способы для достижения определенных целей, прибегая к стратегии "управления сценариями". Как вы считаете, это смена в стиле действий США помогает тем целям, которые вы заявили в качестве приоритетных, включая укрепление собственной обороны, развитие межкорейских отношений, денуклеаризация Корейского полуострова и прочие?

- Ситуация на Корейском полуострове постоянно оказывается под влиянием состояния межкорейских отношений. К счастью, вопреки опасениям во время празднований Дня создания Вооруженных сил 25 апреля Северная Корея не пошла на шестые ядерные испытания. Одновременно, как я считаю, после состоявшегося недавно американо-китайского саммита у США и КНР появилось общее понимание по вопросу о санкциях в отношении Пхеньяна и давлении на КНДР.

Основа политики президента США Дональда Трампа в отношении КНДР - это максимальное давление и максимальное вовлечение. Однако при существовании готовности решительно реагировать на любые провокации со стороны КНДР остается открытой дверь и для дипломатических переговоров с Севером. Эта тактика в одновременном сочетании санкций и диалога, нацеленная на привлечение Северной Кореи к переговорному процессу, совпадает и с нашим подходом.

На основе твердого альянса между РК и США, укреплении собственной обороноспособности мы намерены заручиться поддержкой процессу денуклеаризации Корейского полуострова со стороны международного сообщества, а также путем тесной координации позиций по северокорейскому вопросу с США и общности взглядов по оценке ситуации мы собираемся в целом развивать южнокорейско-американские отношения.

- Как вы собираетесь руководить Кореей в ситуации, когда политическое соперничество между США и Китаем становится все более интенсивным?

- Для решения ракетно-ядерной проблемы Северной Кореи сотрудничество и взаимодействие между США и КНР крайне необходимы. Кроме того, для денуклеаризации и укрепления мира на Корейском полуострове на основе прочного союза между РК и США и укрепления своих сил также необходима и международная поддержка, включая со стороны Китая.

Я думаю, что в ходе состоявшегося недавно американо-китайского саммита у США и КНР появилось общее видение в отношении ракетно-ядерной угрозы Северной Кореи. Это позволяет мне надеяться, что Китай впредь будет играть более активную роль в деле решения ракетной и ядерной проблем Пхеньяна.

Для решения ракетно-ядерной проблемы Северной Кореи сотрудничество и взаимодействие между США и КНР крайне необходимы

В целом я намерен восстановить ухудшившиеся из-за проблемы по ПРО США THAAD южнокорейско-китайские отношения, а также реализовывать идею по координации усилий между РК, США и КНР, которые заинтересованы в укреплении мира на Корейском полуострове. Это, как мне кажется, позволило бы улучшить ситуацию в сфере безопасности в Северо-Восточной Азии, а также послужило бы экономической выгоде всех участников данного взаимодействия.

- В настоящий момент у Сеула очень непростые отношения с Севером. Какова ваша "северокорейская стратегия?" Видите ли вы какую-либо возможность и шанс для возобновления межкорейского сотрудничества? Считаете ли возможным отделить вопросы экономического сотрудничества с Севером от ядерной проблемы КНДР или считаете, что любому сотрудничеству с Севером в качестве предварительного условия должны предшествовать шаги Пхеньяна в области ядерного разоружения?

- Для решения ракетно-ядерной проблемы КНДР самое важное - это на основе тесного сотрудничества с США убеждение Китая.

Если говорить с точки зрения общих принципов, то желательно было бы придерживаться подхода "сначала ядерное разоружение, затем – мирный договор", но в случае взаимодействия США, Китая и международного сообщества по данному вопросу можно рассмотреть и возможность параллельного решения вопросов о денуклеаризации Корейского полуострова и заключения мирного договора. В этих целях, с моей точки зрения, необходимо на основе военного-политического альянса с США и усиления возможностей для военного сдерживания улучшить межкорейские отношения, предотвратить возможность военного конфликта, создать систему мира на Корейском полуострове, а затем, гарантируя безопасность северокорейской системе, приложить все усилия, чтобы убедить Пхеньян в принятии модели открытости и реформ. В итоге необходимо будет заявить об окончательном прекращении Корейской войны и создании "вечного" мира на Корейском полуострове.

- Давайте поговорим о шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Северной Кореи. Считаете ли вы возможным возобновление диалога или этот формат уже полностью исчерпал себя и неработоспособен?

- Корейский полуостров стал ареной соперничества четырех региональных сил, и настоящий момент является решающим для дипломатии, направленной на мирное объединение Кореи. Санкции и давление более эффективны, если они координируются на международной арене. Возобновление шестисторонних переговоров необходимо для достижения консенсуса вокруг северокорейской ядерной программы и в конечном итоге решения этой проблемы. В дополнение к шестистороннему диалогу мы организуем и проведем шестистороннюю встречу на уровне министров.

- Какова ваша позиция по поводу размещения в Южной Корее комплексов ПРО США THAAD и как вы собираетесь реагировать на негативную оценку этих планов со стороны России?

- Государственный лидер ради национальных интересов должен четко видеть наиболее благоприятную ситуацию для своей страны. В прошлом году я выступал против размещения ПРО США в нашей стране, но теперь согласен с размещением. Эта смена подхода объясняется изменением ситуации.

Ситуация в июле прошлого года, когда правительство Пак Кын Хе заявило о планах по размещению ПРО США в Корее, и нынешняя ситуация коренным образом различаются. Ракетные и ядерные угрозы со стороны Северной Кореи постоянно нагнетают напряжённость на Корейском полуострове. В октябре прошлого года министры обороны РК и США подтвердили намерение разместить комплексы ПРО THAAD, а в марте этого года часть компонентов уже прибыла в Корею.

Прочный военный союз с США является основой нашей безопасности, а потому если из-за разногласий по ПРО THAAD между Сеулом и Вашингтоном возникнут какие-то трения, то решение ядерной проблемы Севера станет еще более затруднительным. Если в этой изменившейся ситуации продолжать выступать против размещения в Корее ПРО США THAAD, то, как я считаю, у таких противников нет оснований, чтобы быть государственным лидером.

Однако с учетом того, что Китай и Россия отрицательно относятся к размещению ПРО США в нашей стране, то в случае прогресса по части решения ядерной проблемы КНДР вполне возможен на основе договоренностей с США отказ от размещения комплексов ПРО в Южной Корее. Я намерен донести до Китая и России и объяснить им всю неизбежность размещения у нас комплексов ПРО США THAAD, продолжив осуществлять санкции и давление в отношении Северной Кореи на основе международной поддержки этому.

- В случае если станете президентом РК, какую политику вы намерены реализовывать в отношении России? В чем она будет отличаться от нынешней политики официального Сеула? Чего вы ожидаете от России?

- С Россией я планирую развивать отношения стратегического партнерства и расширять экономическое сотрудничество. И Республика Корея, и Россия искренне стремятся найти пути решения северокорейской ракетной и ядерной проблем и установления прочного мира на Корейском полуострове. Я думаю, что лидеры России и Республики Корея, опираясь на общее видение, в основе которого лежит единогласно принятая в 2016 г. резолюция СБ ООН № 2321, предусматривающая санкции в отношении Пхеньяна, могут плодотворно сотрудничать на направлении денуклеаризации и санкций в отношений Северной Кореи.

С Россией я планирую развивать отношения стратегического партнерства и расширять экономическое сотрудничество

В сфере экономики Сеул будет работать над созданием бизнес-сети Южная Корея - Северная Корея - Китай - Россия. Вхождение в нее северо-восточных провинций КНР и Приморского края России позволит соединить между собой регионы Западного (Желтого) и Восточного (Японского) морей.

- Многие российские эксперты полагают, что ради решения различных проблем Корейского полуострова было бы полезно на территории Дальнего Востока РФ организовать межкорейские консультации. Могли бы вы принять предложение России выступить Москве в качестве посредника для организации сотрудничества между Югом и Севером Кореи?

- Если это позволит подтолкнуть Северную Корею к искренней воле и намерениям по части решения ракетно-ядерной проблемы, то будут рассматриваться и реализовываться различные способы и виды диалога. Мы полностью поддерживаем усилия России по созданию мира на Корейском полуострове.

- Несмотря на введенные 24 мая 2010 г. Сеулом санкции против КНДР правительство Южной Кореи во главе с Пак Кын Хе рассматривало возможность участия в российско-северокорейском логистическом проекте "Хасан-Раджин". Однако в итоге Сеул решил отказаться от участия в этом сотрудничестве. Несмотря на это проект продолжает работать и по итогам 2016 г. продемонстрировал показатели лучше, чем в 2014 и 2015 гг. Считаете ли вы возможным для Сеула возобновить переговоры по присоединению к проекту или полагаете, что вопрос по этому поводу закрыт окончательно? Если возможно, то каковы условия для этого?

- В 2007 г. Южная Корея договорилась о совместном проекте по модернизации железной дороги на участке Раджин – Хасан и порта Раджин. В данном сотрудничестве предполагалось участие Республики Корея, России и КНДР. Однако с приходом к власти у нас президента Ли Мен Бака этот проект был отложен, а после инцидента с корветом "Чхонан" в 2010 г. и введения Сеулом "мер 24 мая" даже переговоры по данному сотрудничеству были полностью прекращены. Однако с ноября 2013 г. в ходе российско-корейского саммита Сеул принял решение возобновить участие в проекте. Мы намерены снова изучить вопрос об участии Южной Кореи в проекте в случае победы на выборах. Однако для этого необходимо в качестве предварительных задач решить проблему денуклерацизации КНДР и другие связанные вопросы.

- Практически тот же самый вопрос хотелось бы задать по поводу проекта прокладки газопровода из России в Республику Корея в КНДР, который обсуждался в бытность президента РК Ли Мен Бака в 2008-2010 гг. Как вы считаете, возможно ли для Сеула повторное рассмотрение вопрос о реализации этого проекта?

- Я считаю, что для преодоления проблемы низких темпов роста экономики РК необходимо искать новые локомотивы экономического роста, развития межкорейского экономического сотрудничества путем открытия "эпохи взаимодействия на северном направлении" и расширения горизонтов нашей экономики.

Если будет создана основа для денуклеаризации Корейского полуострова и заключения межкорейского мирного договора, то тогда конечно же необходимо собирать воедино те нити, которые объединят разделенные до сих пор экономики Юга и Севера. Это, в частности, предполагает начало создания совместных промышленных поясов в области энергетики, электроэнергии, железных и автомобильных дорог. Далее это позволит создать пояса сотрудничества в Западном (Желтом) и Восточном (Японском) морях с участием не только Северной Кореи, но и северо-восточных провинций Китая и Приморья Российской Федерации.

- Вы известны в качестве успешного бизнесмена, который легко принимает, а также вырабатывает новые оригинальные идеи и подходы. Политики России и Южной Кореи постоянно говорят об "очень высоком потенциале российско-корейского сотрудничества", но до сих пор не смогли придать новый импульс для оживления двустороннего экономического взаимодействия. Каких новых идей в этой области мы можем ожидать от "президента Ан Чхоль Су?" Каковы, с вашей точки зрения, наиболее перспективные сферы нашего двустороннего сотрудничества в экономике?

- Я уже публично пообещал, что буду усиливать отношения стратегического партнерства между Сеулом и Москвой и активизирую экономическое сотрудничество на "северном" направлении. Это предусматривает создание пояса экономического сотрудничества в Западном (Желтом) и Восточном (Японском) морях с участием не только Северной Кореи, но и северо-восточных провинций Китая и Приморья России.

Кроме того, я намерен создать сеть деловых партнеров РК, РФ, Северной Кореи и Китая, связанных с политикой России по развитию своего востока. Я приложу усилия, чтобы осуществить развитие специальных экономических зон КНДР путем создания международного консорциума, где нам (Республике Корея) будет отведена ведущая роль, а США, Китай, Япония и Россия будут на правах участников, а также по пути реализации "обходного" сотрудничества, включая активизацию проекта "Расширенная Туманганская инициатива" (GTI), трехсторонний международный туризм в бассейне реки Туманган, проект по предотвращению наводнений на реке Туманган и прочих.

Вопросы от ТАСС составил Станислав Варивода