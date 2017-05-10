Китайский эксперт: Вашингтону не хватает гибкости в подходе к КНДР

Лю Мин © Иван Каргапольцев/ТАСС

Наблюдающееся в последние несколько месяцев обострение ситуации на Корейском полуострове вызывает серьезную обеспокоенность мирового сообщества. Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом заняла жесткую позицию в отношении КНДР, дав понять, что не исключает любых вариантов решения проблемы, включая военный.

Пхеньян при этом не демонстрирует признаков изменения своей позиции, продолжая идти по пути наращивания ядерного потенциала. О возможных вариантах развития событий на Корейском полуострове в будущем и основных препятствиях на пути нормализации обстановки в регионе в интервью ТАСС рассказал директор Центра исследования международных проблем Академии общественных наук Шанхая профессор Лю Мин.

— Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию на Корейском полуострове?

— В настоящее время на Корейском полуострове возникла довольно напряженная ситуация. Однако я не считаю, что сейчас сложились те условия, при которых возможно возникновение вооруженного конфликта. Обострение ситуации во многом связано с намерением КНДР провести очередное ядерное испытание.

Об этих планах укрепления собственных ядерных сил КНДР заявляет напрямую. Полагаю, что Пхеньян продолжит испытание технологий баллистических ракет и ядерные испытания. В апреле КНДР осуществила несколько ракетных пусков, но все они оказались неудачными.

Ядерного испытания в апреле не было, однако это не означает, что КНДР не проведет его в мае. Думаю, что есть большая вероятность того, что очередное ядерное испытание КНДР осуществит именно в мае. Это первая причина обострения ситуации на полуострове.

Вторая причина — прибытие в район Корейского полуострова американской авианосной группы. Таким образом США демонстрируют, что не исключают силового варианта решения проблемы.

Это опасная ситуация, но, на мой взгляд, США и КНДР еще не подошли к той черте, за которой может разразиться вооруженный конфликт. США не готовы к военному конфликту. КНДР также не будет первой предпринимать провокационные действия военного характера.

Будет проведен ядерный тест или нет, но здесь, как мне кажется, КНДР выжидает время и выбирает удобный для этого момент, поскольку все приготовления к шестому по счету ядерному испытанию уже завершены. В любом случае Пхеньян не изменит своих планов и не отступит под военным давлением США. Поэтому такая напряженная ситуация будет продолжаться в течение какого-то времени.

По моим оценкам, высокий градус напряжения будет сохраняться на Корейском полуострове в мае и июне — в этот период Пхеньян, несомненно, должен провести ядерное испытание. Авианосец США при этом не может все время оставаться в районе Корейского полуострова.

Мне кажется, что после проведения шестого ядерного испытания окно для решения ядерной проблемы Корейского полуострова практически полностью закроется. Шансов на решение проблемы дипломатическими средствами будет все меньше и меньше.

Если в таких напряженных условиях Китай и Россия, а также другие страны решительно предпримут дипломатические усилия, то не исключено, что США и КНДР пойдут на уступки и сделают шаг назад. Такая возможность не исключена. Появятся основания для дальнейшего диалога между Китаем, США и КНДР.

Эту возможность на данном этапе полностью исключать нельзя. Во многом это будет зависеть от того, какое решение примет лидер КНДР Ким Чен Ын в нынешней ситуации.

Если он продолжит настаивать на проведении шестого ядерного испытания в целях создания целостной системы сил ядерного сдерживания, то в этом случае окно для дипломатического решения проблемы будет практически полностью закрытым. В этом случае шансов на успех дипломатических усилий Китая и России будет очень мало.

Несмотря на то, что нынешняя ситуация весьма напряженная, пока она находится под контролем, но все же опасность будущей войны сохраняется. Если КНДР и США не пойдут на взаимные уступки, то это напряжение не сможет длиться вечно.

В конечном итоге это приведет к серьезному противостоянию, которое может вылиться в вооруженный конфликт. Когда это произойдет — пока неизвестно. Необходим дополнительный анализ всех факторов.

В любом случае, чем дольше США и КНДР будут отказываться от взаимных уступок, тем выше вероятность возникновения конфликта. И этот конфликт, как представляется, в случае его возникновения, будет иметь несколько этапов и не перерастет сразу в вооруженный конфликт.

Если КНДР проведет очередное ядерное испытание, то Китай будет вынужден сократить экономическую помощь Пхеньяну, особенно в энергетическом секторе. Безусловно, это отразится на торговле между странами.

Что касается США, Республики Корея и Японии, то они будут настаивать на ужесточении санкций через механизм СБ ООН. США также будут продолжать требовать от других стран разорвать дипломатические отношения с КНДР.

— Такой конфликт, несомненно, отразится на наших странах. Какие могут быть последствия?

— Китай, Россия, Южная Корея и Япония — все выступают против силового решения проблемы, поскольку любой конфликт, любые военные действия со стороны США приведут к очень серьезным последствиям. Кроме того, удар по ядерным объектам в любом случае отразится на России, Китае и всей Северо-Восточной Азии.

В случае удара ответные действия КНДР могут быть направлены на Южную Корею, Японию и, что также не исключено, на КНР. И, наконец, военные действия приведут к большому потоку беженцев. Даже в случае удара по КНДР, Пхеньян не отступит, поскольку у него есть вооружения, ракеты и артиллерия и он пойдет на ответный удар. Все это очень опасно.

— Есть ли возможность разрешить проблему мирным путем, например, вернуться к формату шестисторонних переговоров?

— Для возобновления шестисторонних переговоров необходимо вернуться к состоянию 2005 года, когда была принята Совместная декларация (9 сентября 2005 года — прим. ТАСС) об отказе КНДР от ядерного оружия. Если сейчас говорить о возобновлении этого формата, то, согласно нынешним требованиям американской стороны, КНДР должна сама выступить с инициативой и пообещать отказаться от своей ядерной программы.

Однако сейчас, после пяти ядерных испытаний, и если учесть готовящееся шестое, вероятность того, что Пхеньян откажется от ядерной программы, очень мала. США и Южная Корея не готовы говорить о контроле над вооружениями в рамках шестисторонних переговоров, если их целью не является денуклеаризация Корейского полуострова. Сейчас это тот барьер, который мешает возобновлению переговоров.

— Какие, на ваш взгляд, существуют основные препятствия для нормализации ситуации на Корейском полуострове?

— Самым большим препятствием нормализации ситуации на Корейском полуострове сейчас выступает ядерная проблема КНДР и нежелание Пхеньяна отказаться от ядерного оружия. КНДР рассматривает разработку ядерного оружия в качестве стратегической государственной задачи.

Более того, проведя пять ядерных испытаний, КНДР полагает, что уже добилась права считаться ядерной державой и надеется на то, что этот ее статус признают Россия, Китай, Южная Корея и США. Если КНДР продолжит придерживаться такого курса, то это станет основным препятствием на пути решения проблемы.

Что касается США, то здесь препятствие тоже достаточно очевидно. Вашингтону, на мой взгляд, не хватает гибкости. После того, как Пхеньян провел пять ядерных испытаний, США следовало бы проводить более гибкую политику, а не настаивать жестко лишь только на полной и необратимой денуклеаризации.

Все эти препятствия достаточно сложно сейчас преодолеть. КНДР не готова пойти на уступки, да и США продолжают придерживаться жесткого подхода. Поэтому дипломатическими средствами решить эти вопросы в короткие сроки будет сложно.

— Чем нынешний кризис на Корейском полуострове отличается от тех, что мы наблюдали до этого. В чем особенность сегодняшнего роста напряжения в регионе?

— Первый ядерный кризис мы наблюдали на Корейском полуострове в 1994 году, второй — в 2003 году. Тогда КНДР еще не обладала ядерным оружием, поэтому общий фон этих кризисов был другим.

Сейчас, после пяти ядерных испытаний, КНДР начала стремительно развивать свою ядерную программу. В 1994 году и в 2003 году мы наблюдали начальный этап. В этом, на мой взгляд, основное отличие. То есть уровень развития ядерных технологий в КНДР уже другой.

После первого ядерного испытания США также рассматривали вариант нанесения ограниченного удара. В 2003 году Китаю удалось организовать шестисторонние переговоры, поэтому отношения между США и КНДР не успели дойти до точки крайнего напряжения.

Нынешний же кризис уже дошел до крайней черты, до очень опасного уровня эскалации. США направили авианосную группу и заявили о том, что не исключают варианта военного удара. В этих условиях КНДР продолжает наращивать свой ядерный потенциал, а США идут по пути усиления военного давления.

— Связано ли нынешнее серьезное обострение ситуации с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа?

— Определенная связь есть. Трамп заявил о планах изменить ту стратегию, которой придерживался предыдущий президент США Обама. Он объявил о намерении во что бы то ни стало решить этот вопрос.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание: США прогнозируют, что в ближайшие два года КНДР может полностью овладеть технологией доставки ядерного заряда с помощью баллистических ракет, что станет угрозой для территории США. Поэтому Трамп считает, что Америка должна принять меры. Это тоже новый фактор в нынешнем кризисе.

Соединенные Штаты считают, что сейчас их последний шанс, и если сейчас Вашингтон не сумеет взять под контроль развитие ядерных технологий КНДР, то впоследствии уже не будет на это надежды и США окажутся под угрозой. Возможно эти прогнозы преувеличены, однако США исходят именно из этого, проводя свой жесткий курс давления на Пхеньян.

Еще одним новым моментом в нынешнем кризисе стало то, что сейчас Китай не играет особой роли. В нынешних условиях сложно сыграть какую-то роль, поскольку северокорейская сторона не принимает дипломатические усилия Китая.

— Какую роль может сыграть Китай в снижении напряженности на Корейском полуострове? Многие на Западе полагают, что у китайского руководства есть влияние на КНДР, так ли это?

— Китайское руководство сейчас не имеет большого влияния на Ким Чен Ына. На его отца Ким Чен Ира влияние какое-то было, однако и оно было ограниченным. Что касается самого влияния, то здесь возможны разные взгляды.

Китай предоставляет КНДР экономическую помощь в виде нефти, продовольствия, импортирует северокорейский уголь. Китай в полной мере не использует эти возможности. Поэтому многие говорят о том, влияние не используется не потому что нет влияния, а потому, что не используются рычаги. Однако в Китае полагают, что КНДР не доверяет Китаю.

Отсюда и нежелание встречаться с китайским руководством. Между странами нет контактов на высшем уровне. Ким Чен Ын не желает слушать никакие доводы китайского руководства. Даже если Китай начнет использовать рычаги экономического характера, то это не гарантирует того, что КНДР прислушается к Китаю. В этой связи, я считаю, у Китая очень маленькое влияние на северокорейское руководство.

Что касается использования в будущем рычагов экономического воздействия, то это возможно. Даже если такие рычаги будут использованы, то, на мой взгляд, они не обязательно будут иметь какое-то воздействие на КНДР.

КНДР может испытывать очень серьезные экономические сложности, но это необязательно станет причиной для них, чтобы прислушаться к словам Китая. КНДР не та страна, которая начнет прислушиваться к Китаю под экономическим давлением, как ошибочно полагают на Западе.

— США неоднократно заявляли, что не исключают варианта применения военной силы против КНДР, если такое действительно произойдет, то какие, по вашему мнению, могут быть последствия?

— Последствия военных действий для региона будут очень серьезными. Во-первых, возможно радиоактивное заражение местности. Во-вторых, КНДР может ответить, что приведет к новой войне на Корейском полуострове и эта война может затронуть Китай. Кроме того, к военным действиям со стороны США может подключиться и Япония. Военный конфликт также приведет к серьезному ущербу для Южной Кореи, экономика которой пострадает.

Если военные действия будут успешными, то режиму в КНДР придет конец, и две страны на полуострове станут одной. Это породит огромное количество новых проблем. В их числе территориальные вопросы с Китаем у единой Кореи.

США, Япония и Южная Корея в этом случае также укрепят свой союз, а Китай столкнется с огромным давлением в Северо-Восточной Азии. Это те моменты, которые беспокоят Китай. Неважно как, но между Китаем, Россией и КНДР, с одной стороны, и США, Японией и Южной Кореей с другой сохраняется определенный баланс.

Если КНДР перестанет существовать, и Корея станет единой, то баланс сил в Северо-Восточной Азии измениться со стратегической точки зрения в пользу США, Южной Кореи и Японии, а позиции Китая и России в регионе будут слабее.

Беседовал Иван Каргапольцев