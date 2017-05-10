Архитектор Юлий Борисов: опыт Москвы по реновации хрущевок придет в регионы через семь лет

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Архитектурное бюро UNK project за 17 лет своей работы имеет в портфеле более 30 инновационных проектов, в числе которых жилые комплексы разных форматов, вторая очередь торгового центра "Метрополис" в столице, международный аэропорт в Симферополе, торговые и гостиничные комплексы.

Главный архитектор бюро, член Союза московских архитекторов, лауреат и победитель крупных архитектурных конкурсов Юлий Борисов рассказал ТАСС в преддверии урбанистического форума "Среда для жизни", который с 13 по 15 мая пройдет в городе Саратове, о том, какими станут основные тенденции развития российских городов в ближайшие десять лет, как влияет на развитие малых городов благоустройство общественных пространств и когда столичный опыт развития застроенных территорий, в том числе и реновации хрущевок, придет в регионы.

— Одна из ключевых тем форума "Среда для жизни" звучит как "Новые подходы в строительстве жилья. Современные решения". Каким, на ваш взгляд, должно быть современное комфортное жилье?

— Дома и квартиры, в первую очередь, должны удовлетворять потребности людей — это базис. Соответственно, чтобы понять, каким должно быть современное и комфортное жилье, надо понять потребности людей. Многие заинтересованы получить готовое жилье — мало кто хочет делать ремонт и тем более не хочет слушать шум перфоратора у соседей.

Сегодня, как это ни странно, сама квартира, ее планировка и ремонт не являются самыми важным при выборе. Все более значимую роль для людей начинает играть та инфраструктура, которая есть рядом

Комфортным жилье должно быть и в плане стоимости. Сейчас спрос на жилье в элитных жилых комплексах безвозвратно уходит в прошлое. Даже те, кто могут себе его позволить, предпочитают этого не делать.

Кроме того, квартиры должны быть комфортными не только по стоимости покупки, но и по стоимости эксплуатации. Это достаточно существенно влияет на выбор жилья, особенно если оно приобретается в ипотеку.

Что касается планировки современных квартир, она несколько изменилась в последние годы, потому что люди стали динамичнее, уже не так много готовят. Поэтому и большие кухни во всем мире, кроме стран Востока, уходят в прошлое. Сегодня популярностью пользуется жилье, в котором гостиная совмещена с кухней. Это наиболее востребованный формат, именно на него самый высокий спрос.

Далее, естественно, важны такие параметры как высота потолков, видовые характеристики квартиры, и, поскольку выбор очень большой, то многие стремятся приобрести модное жилье, напоминающее европейские и североамериканские аналоги.

Ежедневные маятниковые переезды, когда жители спального района ехали до гигантского торгового центра через полгорода, чтобы получить какую-то услугу, — это старый формат, который не соответствует представлениям о будущем

Но сегодня, как это ни странно, сама квартира, ее планировка и ремонт не являются самыми важным при выборе. Все более значимую роль для людей начинает играть та инфраструктура, которая есть рядом.

Важны не только набившие оскомину вещи как "двор без машин" или безбарьерная среда, но и среда городская, дающая возможность вечером посидеть в кафе рядом с домом, сходить на тренировку в спортзал, отвести детей в секцию.

Ежедневные маятниковые переезды, когда жители спального района ехали до гигантского торгового центра через полгорода, чтобы получить какую-то услугу, — это старый формат, который не соответствует представлениям о будущем.

Уже сейчас крупные покупки делаются в интернете, а спрос растет именно на небольшие кафе, магазинчики, залы. Именно эта мелкая, на первый взгляд порой и незаметная инфраструктура, очень важна.

— Вы употребили интересное словосочетание — "модное жилье". А какое жилье в моде сегодня в столице и в регионах?

— Сегодня модное жилье — это дешевое жилье. Но по крупным инфраструктурным проектам прослеживается тенденция, что в моду входят комплексы индивидуального проектирования. С точки зрения архитектуры модные дома — это современные строения, без ретроспектив в сторону исторических стилей, с большой площадью остекления.

Покупка новых квартир в новых домах, к которой сейчас многие стремятся, показатель того, что люди стали проще относиться к недвижимости и не стремятся передавать ее по наследству.

— Соответственно, комфорт и престижность такого нового жилья в разы повышают благоустроенные дворы и развитая инфраструктура?

— В большей степени именно инфраструктура, а благоустройство — это лишь косметический шаг. Построить и привести в порядок детские площадки, газончики и бордюры, — это, конечно, хорошо. Но основная задача — дать людям возможность досуга и отдыха рядом с домом.

Сегодня модное жилье — это дешевое жилье

В Московской области мы видим гигантские застроенные территории, с относительно зелеными дворами и импортными детскими площадками — все, казалось бы, есть. Но жизни в этих микрорайонах нет.

Чтобы они "ожили", для всех групп населения должны появиться свои небольшие территории — прогулочные зоны для мам с колясками, места для игр детей, для подростков, для целующихся парочек студентов.

Работающие люди, пенсионеры, и люди с ограниченной подвижностью тоже должны иметь возможность выйти во двор и, не мешая друг другу, отдохнуть. Когда такая возможность будет у всех, тогда и можно говорить о том, что создана качественная среда.

— Основной аргумент столичный властей, предлагающих в черте города поквартальный снос хрущевок и переселение жителей в новые дома, заключается как раз в том, что люди не должны жить в некомфортном жилье. Действительно ли хрущевки настолько некомфортны, что их нужно снести? И как в целом можно оценить эту инициативу?

— В ситуации с хрущевками, мне кажется, нужно говорить о том, что гораздо важнее комфорта — о безопасности. Большинство этих домов, построенных полвека назад и более, не просто устарели, а износились. Когда неожиданно во всех хрущевках начнут рушиться стены и падать панели, то вопросов о том, насколько рационально расселение жильцов и снос этих домов, не останется.

Срок жизни хрущевок уже истек, и в целях безопасности надо либо ломать, либо реконструировать, изношены и инженерные сети этих домов. Самое сложное — решить, каким образом это сделать. Я не компетентен говорить о гражданских правах и юридических аспектах, но, с точки зрения архитектуры и строительства, могу привести в пример немецкий опыт реконструкции и обшивки кирпичных домов.

Работающие люди, пенсионеры, и люди с ограниченной подвижностью тоже должны иметь возможность выйти во двор и, не мешая друг другу, отдохнуть. Когда такая возможность будет у всех, тогда и можно говорить о том, что создана качественная среда

Подобная реновация панельных домов бессмысленна, потому что их реконструкция обойдется дороже, чем снос и новое строительство. Почему-то не рассматривается и опыт Франции, которая после Второй мировой была чемпионом по строительству типового жилья, а позже успешно прошла путь по его демонтажу и дальнейшему развитию городской среды.

Второй момент, на котором хотелось бы заострить внимание, — неэффективность этих районов. Да, они очень уютные и домашние, но с точки зрения среды и ценности земли неэффективны. Как это ни странно звучит от архитектора, но наибольшая ценность — это земля — ресурс, который невозможно нарастить.

Поэтому важно при соблюдении всех прав на частную собственность искать пути решения проблемы этих домов, которые через 15 лет будут представлять настоящую опасность. Не стоит "цепляться" за эти старые дома: Москва изначально была деревянной, потом появлялись каменные дома, сносились, появлялись новые. Такая смена — процесс циклический.

— Может быть, европейский опыт реновации типового жилья, о котором вы упомянули, может быть использован в регионах, которым снос и новая застройка за счет города не по карману?

— Как я уже говорил, есть возможность реновировать кирпичные дома. С панельными это делать бессмысленно. Что касается затрат бюджетных, то могу сказать, что снести квартал полностью и отстроить его заново будет дешевле, чем проводить точечную застройку или основательную реновацию, при которой необходимо учитывать и все инженерные сети. Разница в стоимости квадратного метра жилья будет ощутима — 15-20%.

Не стоит "цепляться" за эти старые дома: Москва изначально была деревянной, потом появлялись каменные дома, сносились, появлялись новые. Такая смена — процесс циклический

По опыту моей архитектурной практики и наблюдений могу сказать, что, все инициативы в сфере градостроительства и благоустройства, реализуемые в Москве, через 5-7 лет обязательно приходят в регионы. Мне кажется, что пройдет немного времени, и найдутся и деньги, и возможности для решения проблемы хрущевок.

— А ваше личное представление о том, как должно выглядеть современное жилье, каково?

— Для меня некий критерий качества — это жилая среда, которая развивается в Канаде, где строятся высотные дома в парках. Мне кажется, и мы могли бы использовать этот опыт. В свою очередь путь Китая, где строятся, по сути, трущобы, но высотой 25-30 этажей, для нас неприемлем — мы все-таки должны сбалансированно развивать городскую среду и сохранять природу. Интересен опыт Сингапура по строительству качественных жилых комплексов при дефиците территории.

В столице такой серьезной заявкой я считаю проект Максима Блажко и бюро Atrium, реализуемый около площади Гагарина — абсолютно неблагоприятном районе, где жилые зоны соседствуют с промзоной, находятся и кладбище, и ТЭЦ, — вдруг возникает высотный комплекс экстракласса, в котором стоимость квартир весьма приемлема. Это очень интересный подход, я слежу внимательно за этим проектом и надеюсь, что он даст толчок к развитию и даже переосмыслению жилищного строительства.

— Столь же интересные проекты реализуются в регионах России тоже, или только в Москве?

Облик моногорода, конечно, можно изменить. Как больного можно не лечить, а напоить чаем, сбить температуру и сделать макияж. Но это косметические, поверхностные методы. Больной не исцелится без лечения, а моногорода не оживут без изменений в экономике

— В регионах есть малоэтажные проекты, достаточно симпатичные. Но они нишевые, погоды не делают. Есть отдельные проекты, например, Иннополис, в Татарстане, Сколково — новые города в стране, где много лет новых городов не создавалось.

Это интересные проекты, но не за счет фасадов и дизайна, — они достаточно стандартные — а за счет нового подхода и понимания, что нужно людям, которые уже сейчас начинают активно работать и в ближайшие 20 лет будут создавать в России основные ценности.

— Возможно ли эти основные ценности привнести в малые и моногорода, оживить их за счет благоустройства и архитектурных решений?

— Облик, конечно, можно изменить. Как больного можно не лечить, а напоить чаем, сбить температуру и сделать макияж. Но это косметические, поверхностные методы. Больной не исцелится без лечения, а моногорода не оживут без изменений в экономике. Архитектура эти изменения может только отразить. Как только появятся новые точки роста — научные парки, сельское хозяйство, новое производство — появится и хорошая архитектура.

Лишь красивыми фасадами и парками мы жителей в города привлечь не сможем. Некому будет ехать туда и некому будет покупать эти квартиры. Сначала необходим общий план с определением того, что будет драйвером роста — с точки зрения политики и экономики.

В Европе много городов, например, Венеция, которые стали уже городами-музеями. Города есть, но активной жизни городской в них нет. Есть города, которые умерли, — это Детройт, и нет ничего, что может вернуть его к жизни

Архитектура — это уже некий инструмент, средство, который только помогает его достичь. Но сначала должна быть мысль — что, зачем и как люди будут создавать в этом моногороде. Архитектура только инструмент и подменять понятие нельзя. Хотя многие чиновники, в том числе, и высокого ранга, почему-то заблуждаются и считают, что если создать в небольшом городе красивую картинку, то там будет жизнь.

— Это, на ваш взгляд, касается и благоустройства ключевых общественных пространств? То есть преображенный парк не станет драйвером развития для всего города?

— Это стимулирующая мера. Благоустройство — как физкультура или фитнес для человека. Человеку следует заниматься спортом, чтобы поддерживать себя в форме, а для города этими занятиями и становится благоустройство, приведение зданий в порядок, освещение территорий, создание парков — без этого гармоничное развитие городов невозможно.

Но города живут, как и люди. Рождение — рост — пик активности и умирание — эти вехи есть и в жизни городов, хотя они и занимают столетия. Чем больше мы города поддерживаем, чем больше мы в них вкладываем, тем продолжительнее фаза этого активного состояния.

В Европе много городов, например, Венеция, которые стали уже городами-музеями. Города есть, но активной жизни городской в них нет. Есть города, которые умерли, — это Детройт, и нет ничего, что может вернуть его к жизни.

Сейчас очевидна тенденция смещения акцента внимания от частного — домов и квартир — в сторону общественных территорий, и архитектура явно это отражает

Малые города могут переориентироваться — уйти от производства текстиля и заняться, скажем, высокотехнологичным производством. Но это экономическое решение, а создание парка в моногороде может привести лишь к временному снижению оттока населения.

Люди заметят изменения и могут повременить с отъездом. Но если дальнейшие действия не приведут к существенным социально-экономическим изменениям, то жители все равно разъедутся в поисках лучшей жизни.

— В ближайшие десять лет, на ваш взгляд, какими станут основные тренды архитектуры и вообще в принципе развития городов в России?

— На мой взгляд, сейчас уже видна тенденция укрупнения задач проектирования. Если 15 лет назад мы точечно проектировали дома, потом небольшие жилые комплексы, то сейчас проектируются сразу целые района.

Укрупняется масштаб проектирования в Москве и области, значит, лет через семь это начнет происходить во всей России. Во-вторых, думаю, что качество жилого фонда будет резко улучшаться. Мы уже научились проектировать и строить качественные административные здания, бизнес-центры и торговые центры, но массовое жилье, типовое, у нас пока отстает лет на 30 по технологиям, качеству и комфорту от мировых аналогов. Поэтому в этой сфере неограниченны возможности для роста и сокращения этого отрыва.

— А что касается развития уже застроенных территорий?

— Главный тренд развития городов — уплотнение, причем довольно существенное. Будут детально реновироваться дороги, сети, тротуары, парки — каждый уголочек будут улучшен. Это касается не только качества, но и внешнего облика инфраструктуры. Сейчас очевидна тенденция смещения акцента внимания от частного — домов и квартир — в сторону общественных территорий, и архитектура явно это отражает. Поэтому города по всей стране начну преображаться, меняться, становиться зеленее и комфортнее.