Новый настоятель православного храма на Кубе — о себе, жизни прихода и планах на будущее

Савва Гаглоев © Андрей Бекренев/ТАСС

Храм Казанской иконы Божией Матери в Гаване — первый храм Русской православной церкви в Карибском бассейне и один из самых больших храмов РПЦ в Америке. Его строительство осуществлялось при личном участии лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. Освящение храма состоялось 19 октября 2008 года. Церемонию, на которой присутствовал кубинский лидер Рауль Кастро, возглавил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл - нынешний Патриарх Московский и всея Руси.

В апреле у Казанского храма в Гаване появился новый настоятель — священник Савва Гаглоев. Он рассказал ТАСС о себе, об истории храма и о православной общине на Кубе, а также поделился планами прихода на ближайшее будущее.

— Отец Савва, как вы попали на Кубу?

— Родом я из Южной Осетии. После окончания средней школы учился в Московских духовных школах в Сергиевом Посаде. Закончил там духовную семинарию и академию, а затем учился в аспирантуре при Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, где впоследствии и работал.

Председателем Отдела тогда был митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл — нынешний Патриарх Московский и всея Руси. После его восшествия на патриарший престол меня перевели работать в Московскую Патриархию, где я и трудился несколько лет и был рукоположен Святейшим Патриархом в дьяконы.

Потом в священники и направлен в командировку на Северный Кавказ — во Владикавказскую и Аланскую епархию. Последние пять лет я нес там служение при местном архиерее. Затем Святейший решил направить меня в новую командировку, на этот раз — на остров Свободы, в Гавану. Пока я приехал один, где-то в сентябре планирую привезти сюда семью.

К своему назначению я отнесся, скажем так, с любопытством. Решение направить меня на Кубу было принято Святейшим Патриархом Кириллом, и для меня большая честь выполнить его благословение

Должен сказать, что о Кубе я наслышан с детства. Как известно, командующим Группой советских войск на Кубе во время Карибского кризиса 1962 года был уроженец моей малой родины — видный военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза Исса Александрович Плиев.

В битве под Москвой 1941 года он возглавлял кавалерийскую дивизию, которая прославилась проведением ошеломляющих рейдов по тылам врага, в ходе которых уничтожались целые гарнизоны, штабы, склады боеприпасов, взрывались коммуникации гитлеровцев.

Имя легендарного Иссы Плиева и сегодня у всех на устах в Осетии. И я очень рад тому, что в настоящее время решается вопрос увековечения его памяти здесь, на Кубе, посредством установки бронзового бюста.

— Как Вы отнеслись к назначению на приход, находящийся за столько тысяч километров от России?

— Как говорит Апостол Павел: "Господня земля, и что наполняет ее" (Пс. 23:1). К своему назначению я отнесся, скажем так, с любопытством. Решение направить меня на Кубу было принято Святейшим Патриархом Кириллом, и для меня большая честь выполнить его благословение.

Тем более, что гаванский храм в честь Казанской иконы Божией Матери занимает в сердце Патриарха особое место. Его строительство осуществилось благодаря личным и, без преувеличения сказать, историческим договоренностям между Патриархом Кириллом и кубинским лидером Фиделем Кастро.

Куба — удивительная страна, со своим специфическим укладом и философией жизни. Здесь все пропитано романтикой и духом кубинской революции и свободы

Казанский храм, насколько мне известно, — первый храм, построенный на Кубе после революции 1959 года. И возведен он был, что весьма примечательно, не Церковью, а кубинским коммунистическим правительством.

Фидель Кастро одобрил идею сооружения русского храма. Более того, он пообещал митрополиту Кириллу (ныне — Патриарху) быть "комиссаром стройки" русского православного храма и с честью сдержал слово.

— Вам нравится на новом месте?

— В Гаване я впервые и, честно говоря, пока чувствую себя как в кино. Особенно когда мимо проезжают старинные машины или запряженные лошадьми повозки. Куба — удивительная страна, со своим специфическим укладом и философией жизни.

Здесь все пропитано романтикой и духом кубинской революции и свободы. На мировом культурном и общественно-политическом ландшафте Куба имеет свой локус, свое уникальное место. Нужно время, чтобы понять мир кубинской культуры.

Я приехал без знания испанского языка, но уже приступил к его изучению. Надеюсь в недалеком будущем овладеть им так, чтобы не только служить по книжке, но и произносить проповеди на испанском.

Надо, конечно, иметь возможность общаться с людьми напрямую, без посредника. Иногда даже приходится принимать исповедь у кубинцев с помощью переводчика, что, конечно же, ненормально.

— Расскажите, пожалуйста, о прихожанах Казанского храма. Это только наши соотечественники или есть и коренные кубинцы?

— В храм приходят, в основном, русскоязычные жители Кубы. Выходцы из бывших советских республик — русские, украинцы, белорусы, грузины, осетины. Есть также несколько прихожан болгар. Среди прихожан немало сотрудников российского посольства на Кубе.

На сегодня наша главная задача — полноценное духовное окормление русскоязычной паствы. Но вместе с тем, не имеем права отказывать в принятии тем, кто по зову сердца приходит сам или правильно сказать, кого приводит Сам Господь

В канун Пасхи, в Великую субботу, храм посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике Куба Михаил Камынин с семьей. На ночной пасхальной службе молился Чрезвычайный и Полномочный Посол России на Ямайке Владимир Винокуров с супругой. Они также участвовали в пасхальном Крестном ходе.

Надо сказать, что русскоязычная диаспора — самая большая на Кубе после испанской. Есть на приходе и кубинцы, которые не имеют никаких родственных связей с Россией, но их мало.

— Вы имеете в виду, что есть кубинцы, которые приходят в храм и остаются, принимают православие?

— Да. Есть даже такие люди, которые совсем не знают русского языка, но все равно ходят на службы и молятся. К примеру, одним из членов нашей приходской общины является кубинец Хуан, по крещению католик. Он уже давно ходит в наш храм.

В Страстную Седмицу — последнюю неделю перед Пасхой, посвященную воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя — я служил один, без певчих, и богослужения были продолжительные и не такие "красочные".

Так вот, он не пропустил ни одной службы, ходил на все богослужения и молился. Я удивлялся, откуда у него столько терпения и воли. Он рассказал, что хотя и не знает русского языка, но в целом понимает ход службы и мечтает принять православие.

В целом на Кубе насчитывается около 3 тысяч православных людей. Они, естественно, живут не только в Гаване, но и в других городах. Постоянных прихожан в нашем храме не так много: в основном люди приходят, чтобы принять крещение или на большие праздники

Если на то будет воля Божия, то на праздник Пятидесятницы совершим чин принятия его в православие. Мы умышленно не проводим политики прозелитизма, то есть целенаправленно не работаем над обращением кубинцев в православие.

На сегодня наша главная задача — полноценное духовное окормление русскоязычной паствы. Но вместе с тем, не имеем права отказывать в принятии тем, кто по зову сердца приходит сам или правильно сказать, кого приводит Сам Господь.

— А есть ли православные священники кубинцы?

— На Кубе долгое время служил священник Русской Православной Церкви протоиерей Хулио Домингес Гарсиа. В последнее время он тяжело болел и был на покое. К прискорбию, на Лазареву субботу, 8 апреля этого года отец Хулио скончался.

Он был единственным православным священнослужителем кубинского происхождения. Отец Хулио был рукоположен в далеком 1971 году патриаршим экзархом Южной Америки архиепископом Харьковским и Богодуховским Никодимом (Руснаком).

К сожалению, познакомиться с ним мне не удалось. Но Бог сподобил меня проводить его в последний путь. В день его блаженной кончины мною был совершен чин "отпевания" почившего. Он был похоронен на знаменитом гаванском кладбище имени Христофора Колумба.

— А наши соотечественники, приезжающие на Кубу в качестве туристов, приходят в храм?

Я не строю наполеоновских планов. На мой взгляд, самое главное — продолжить формирование дружной, сплоченной общины при храме, сделать храм очагом духовной жизни и русской культуры

— Далеко не все туристы из России посещают наш храм. В основном они, конечно, едут на курорты, например, на знаменитый Варадеро. Тем не менее, некоторые люди заходят — не только православные, но и просто любопытствующие.

Возможно, есть смысл включить Казанский собор, в качестве знаменательного архитектурного памятника, в туристические маршруты, чтобы как можно больше людей имело возможность увидеть и познакомиться с ним.

— Сколько человек насчитывает сейчас православная община на Кубе?

— В целом на Кубе насчитывается около 3 тысяч православных людей. Они, естественно, живут не только в Гаване, но и в других городах. Постоянных прихожан в нашем храме не так много: в основном люди приходят, чтобы принять крещение или на большие праздники.

Мы будем прикладывать усилия, чтобы появился костяк приходской общины, людей, которые постоянно ходят в храм. Такие люди есть, но хотелось бы, чтобы их стало больше, потому что потенциал у прихода очень большой. Этот храм строился с расчетом на то, что здесь будет активная духовная и культурная жизнь.

— С какой миссией Вы приехали в Гавану?

— Слава Богу, я пришел не на голое место. До меня здесь было несколько настоятелей, это и иеромонах Маркелл (Фанышев), и протоиерей Владимир Клюев, и протоиерей Вячеслав Бачин, и мой непосредственный предшественник протоиерей Димитрий Орехов.

Когда в кубинской столице встает утром солнце, его лучи в первую очередь попадают в алтарь нашего храма, а потом освещают остальной город. Здание церкви находится на набережной напротив старого порта, и с судов, которые подходят к Гаване, издали виден купол православного храма

Каждый из них внес весомый вклад в формирование и развитие прихода гаванского храма. Мне предстоит лишь продолжить труды, и, по возможности, развить плоды их трудов как в сфере пастырской деятельности, так и в хозяйственной части.

Я не строю наполеоновских планов. На мой взгляд, самое главное — продолжить формирование дружной, сплоченной общины при храме, сделать храм очагом духовной жизни и русской культуры, наладить регулярное совершение церковных служб.

Например, сейчас наш хор может петь только по воскресным дням. В нем всего трое певчих — одна кубинка и двое русских. Хотелось бы, конечно, чтобы хор пел хотя бы и по субботам и был побогаче голосами и количеством.

В ноябре 2018 года исполняется 10 лет со дня освящения храма Святейшим Патриархом Кириллом и к этому юбилею желательно — при участии всех заинтересованных сторон — произвести определенные ремонтно-профилактические работы, чтобы привести все системы жизнеобеспечения в должное, рабочее состояние.

— На каком языке проводятся службы в храме?

— Сейчас я читаю Евангелие на русском и на церковнославянском языках. Апостол, "Отче наш" мы читаем на славянском и на испанском. Одну малую ектенью я произношу на испанском. Со временем, по мере того, как я буду осваивать язык, мы будем больше служить на испанском, но основную часть службы все равно будем проводить на церковнославянском с определенными "вкраплениями" на русском языке.

— Какого рода деятельность, кроме богослужебной, ведет храм?

— При храме действуют курсы русского языка. В прошлом году набрали большую группу из 80 человек, но сейчас, правда, ходят только 15-20. С 2009 года при храме функционирует русская библиотека с читальным залом.

Храм Казанской иконы Божией Матери — первый храм Русской православной церкви в Карибском бассейне и один из самых больших храмов РПЦ в Америке

Посольство России периодически пополняет книжный фонд нашей библиотеки новыми изданиями. Буквально на днях Отдел культуры посольства передал нашей библиотеке несколько десятков книг, в основном — произведения русских классиков XIX века.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Республике Куба Михаила Камынина за этот дар и в целом за его внимание к нуждам прихода и постоянную поддержку культурной деятельности собора. Книжным собранием нашей библиотеки может воспользоваться любой желающий.

— Расскажите, пожалуйста, немного о самом Казанском храме.

— Храм Казанской иконы Божией Матери — первый храм Русской православной церкви в Карибском бассейне и один из самых больших храмов РПЦ в Америке. Он расположен на пересечении улиц Сан-Педро и Санта-Клара в Старой Гаване, исторической части кубинской столицы, и рассчитан на 500 человек.

Освящение храма состоялось 19 октября 2008 года в рамках проходивших на Кубе Дней России в Латинской Америке. Церемонию, на которой присутствовал кубинский лидер Рауль Кастро, возглавил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.

Гаванский приход имеет особый статус. Он не входит ни в одно из административно-территориальных образований, то есть епархий, РПЦ и напрямую подчинен структурному подразделению Московской Патриархии — Управлению по зарубежным учреждениям (руководитель — епископ Богородский Антоний) — возглавляемому непосредственно Святейшим Патриархом.

Кубинцам очень нравится и внешний облик церкви, и внутреннее убранство. У нас очень красочный трехъярусный иконостас, расписанный и доставленный в Гавану из России

По существу, он является ставропигиальным патриаршим подворьем и за богослужением возносится имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Когда в кубинской столице встает утром солнце, его лучи в первую очередь попадают в алтарь нашего храма, а потом освещают остальной город. Здание церкви находится на набережной напротив старого порта, и с судов, которые подходят к Гаване, издали виден купол православного храма.

А на противоположной стороне бухты стоит статуя Господа Иисуса Христа с поднятой десницей, которая благословляет наш храм.

Кубинцам очень нравится и внешний облик церкви, и внутреннее убранство. У нас очень красочный трехъярусный иконостас, расписанный и доставленный в Гавану из России.

— А нет ли планов расписать собор?

Когда Казанский храм был только построен, такие планы были. Но здесь сырой тропический климат, который может быстро испортить росписи. Со временем — при наличии спонсоров — частично храм, конечно, лучше будет расписать.

Это сделало бы его внутреннее убранство еще краше, а главное — более располагающим к молитве. Снаружи над алтарем можно было бы выложить мозаику — здесь точно краски будут с трудом держаться из-за дождей.

Нужно отметить, что храм находится в исторической части Гаваны, и проведение любых наружных работ, изменение его внешнего облика необходимо согласовывать с властями, потому что этот район города находится под защитой ЮНЕСКО.

Куратором нашего храма, как архитектурного объекта, является главный историк Гаваны Эусебио Леаль. Он внес большой личный вклад в строительство храма и до сих пор ему покровительствует.

Беседовал Андрей Бекренев