Вице-премьер и министр обороны Болгарии: мы должны работать вместе с Россией

Красимир Каракачанов © Игорь Ленкин/ТАСС

Вице-премьер и министр обороны Болгарии, один из лидеров коалиции "Объединенные патриоты" Красимир Каракачанов в интервью ТАСС затронул тему отношений России и Болгарии, рассказал о формировании нового правительства страны и планах по модернизации армии.

– В День Победы вы приняли участие в церемонии возложения венков к Памятнику неизвестному солдату, общались с участниками акции "Бессмертный полк". Что значит этот день, 9 мая, для Болгарии?

– Девятое мая – день важный не только для Болгарии, он важен для всей Европы, для всего мира. Эта дата означает конец одной из самых больших войн, ориентированной на уничтожение. Он означает победу обыкновенных людей, нормального сообщества над фашизмом. Очень хорошо, что этот день стал одновременно и Днем Европы, это напоминает о том, что само существование Европы зависело от итогов Второй мировой войны. Когда мы говорим о 9 мая, то прежде всего мы должны отдать дань уважения России, которая вынесла на себе основную тяжесть войны, отдала во имя Победы жизни миллионов своих граждан и огромные материальные ресурсы. Разумеется, мы не должны забывать об общем вкладе в Победу и других государств, в том числе и вклад маленькой Болгарии, которая включилась в боевые действия уже в конце войны и помогла скорейшему ее завершению.

– Что вы думаете о будущих отношениях между Россией и Болгарией?

– Наши связи, отношения между нашими странами, должны развиваться и расширяться. Мы – народы, которые в своей истории имеют много общего. Когда говорим о болгаро-российских отношениях с исторической точки зрения, то мы не должны говорить только о Русско-турецкой войне (1877-1878 гг.). В нашей истории были и моменты, когда мы двигались в разных направлениях, но это не является основанием для того, чтобы сегодня отношения ухудшались и мы бы говорили о некой вражде. Я считаю, что отношения между Болгарией и Россией должны развиваться спокойно, как между странами, которым нечего делить между собой, но которых очень многое связывает в области культуры, языка, истории.

– Это произойдет?

– Почему нет? Считаю, что перед сегодняшним миром стоят серьезные угрозы, связанные с терроризмом и радикальным исламизмом. Я думаю, что страны Европейского союза, НАТО и России имеют общие проблемы. Чем быстрее будет найден общий язык, тем быстрее существующие проблемы будут разрешены. Христианская европейская цивилизация, к которой принадлежит Европа, соответственно, Болгария и Россия, переживает сейчас серьезные испытания.

– А каким образом эти проблемы должны решаться?

– Проблемы могут и должны решаться в условиях честных и открытых отношений. Когда проблемы существуют, они должны решаться за столом переговоров, а не традиционным для холодной войны способом.

– В ближайшие два-три года относительное спокойствие в мире сохранится?

– Мне кажется, что работа новой администрации США, изменения, которые происходят в Европейском союзе, должны к этому привести. Россия – часть европейской цивилизации, но как империя она всегда имела свои интересы на Востоке, что объяснимо геополитически. Эти ее интересы не должны мешать развитию сотрудничества.

Когда интересы работают в одном направлении, не нужно искать искусственных политических различий

С экономической точки зрения Европа и Россия имеют много общих интересов. Россия – один из самых крупных экспортеров энергоресурсов – нефти и газа. С другой стороны, европейские государства и США – крупнейшие инвесторы в Российскую Федерацию. Когда интересы работают в одном направлении, не нужно искать искусственных политических различий.

– А те различия, которые существуют сегодня, как их можно преодолеть?

– Это политические различия, с моей точки зрения, они могут быть преодолены. Разумеется, что существует ситуация на Украине, которая порождает недоверие между Россией и Европейским союзом, Россией и НАТО, но я всегда был сторонником решения проблем с помощью переговоров, а не силы. От конфронтации, особенно в том случае, если она будет углубляться, не выиграет ни одна из сторон.

– Поговорим о Болгарии, о новом правительстве страны, о том, как оно формировалось. Многие по-прежнему удивляются коалиции между политической партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и "Объединенными патриотами".

– Во время переговоров о составе нового правительства Болгарии все было предельно ясно, и наш диалог проходил легко. Мы сначала обсуждали программу работы будущего кабинета министров, программу управления страной, вместе думали о том, какие основные вопросы мы должны решить в рамках четырехлетнего мандата.

Потом мы говорили о схеме обсуждения и решения вопросов в рамках коалиционного сотрудничества, подписали соглашение между ГЕРБ и "Объединенными патриотами" о принципах коалиционного управления. Лишь после этого мы стали обсуждать посты в исполнительной власти. Когда работа организована подобным образом - принципы, механизмы принятия решений – то и третий вопрос о постах решался уже легко.

– Но приоритеты ГЕРБ довольно сильно отличаются от ваших намерений?

– У нас не было сложностей в переговорах, ведь мы, патриоты, последние два года уже находились с ГЕРБ в полукоалиционных отношениях. Мы поддержали в парламенте целую серию инициатив ГЕРБ, обсуждали вместе меры борьбы с бытовой преступностью, политику увеличения доходов граждан и другие проблемы страны. Когда партнеры хорошо знают друг друга, то переговоры идут легче.

– А вопрос внешней политики, в частности, позиция ваша и ГЕРБ по отношению к России довольно различны?

– Согласен, что ГЕРБ занимает позицию, которая отличается от нашей. ГЕРБ – член Европейской народной партии, которая принимает определенные коллективные решения. Мы членом европейской политической структуры не являемся и поэтому более свободны в своих маневрах.

– Да, но сейчас вы входите в управленческую команду, занимаете пост вице-премьера и министра обороны.

– У нас нет различий по двум основным позициям: Болгария – член Европейского союза и член НАТО. Это никакому сомнению и ревизии не подлежит. Но дальше следуют различные нюансы, в частности, у нас другой взгляд на то, как должен выглядеть и развиваться Европейский союз. Мы считаем, что ЕС нуждается в реформировании. Нуждается в коррекции система принятия решений, ведь в своем нынешнем виде она очень напоминает старые спокойные времена. Нужно решать проблемы с нашествием нелегальных мигрантов, исламским радикализмом, терроризмом. Двадцать, тридцать, десять лет назад, когда формировалась идеология Европейского союза в своем нынешнем виде, многих их этих проблем не существовало. По этим вопросам наши позиции отличаются, но, как говорится, Европейский союз един в своем многообразии, и в этом многообразии ничего плохого нет.

– Тем не менее, какова будет внешняя политика Болгарии в ближайшее время?

– Это не мое направление в работе правительства, но в своей программе мы записали, что Болгария – член ЕС и НАТО, что решения мы принимаем на базе национальных интересов государства, не позволяя никому вмешиваться в наши внутренние дела. Есть страны, которые пытаются это вмешательство осуществить и деликатным образом, и более жестко, что однозначно незаконно и не предусмотрено ни одним из международных договоров.

– А применительно к России?

– Всегда говорил о том, что мы должны развивать активные отношения. Активные с точки зрения диалога. И в отношениях в области культуры, и в экономике. Вопрос о поставках газа снова стал актуальным. Существует много вопросов, о которых мы должны говорить вместе. Я откровенный человек и считаю, что мы должны говорить и с россиянами, и с американцами, и с другими партнерами откровенно. Лучше сказать то, о чем ты реально думаешь, защищать свое мнение и интересы, чем стесняться высказаться откровенно.

– В большинстве болгарских военных частей используется российская военная техника, как будет развиваться сотрудничество в этой области?

– Та техника, которая существует, должна поддерживаться в исправном состоянии. Частично нам помогают в этом российские партнеры, частично эта работа ведется в Болгарии. Истина, однако, в том, что эта техника устарела. Появились новые образцы вооружения, в которых нуждается и наша авиация, и флот, и пехота.

Истина, однако, в том, что эта техника устарела. Появились новые образцы вооружения, в которых нуждается и наша авиация, и флот, и пехота

Полагаю, что технику для флота и пехоты Болгария должна производить самостоятельно, но самолетов мы никогда не делали и едва ли будем делать в будущем. Поэтому боевые корабли и бронированные машины мы можем и должны производить сами, одновременно решая проблемы с перевооружением армии. Это дорогое удовольствие, но мы должны платить, потому что ситуация в мире очень неспокойна.

– Ваша идея о введении в Болгарии обязательного военного обучения будет реализована?

– Военное обучение в школах будет организовано. Будем также решать вопрос о добровольной службе в армии. В вопросе о введении службы по призыву нам предстоят дискуссии.

Беседовал Игорь Ленкин