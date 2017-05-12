Юрий Башмет: мировым звездам интересно побывать в сердце России

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

С 1 по 9 мая в Ярославле в девятый раз прошел Международный музыкальный фестиваль, художественным руководителем которого выступает народный артист СССР Юрий Башмет.

О том, насколько сложно организовать приезд мировых звезд в нестоличный город, воспитании публики, а также предстоящем юбилее обладателя "Грэмми", камерного ансамбля "Солисты Москвы" маэстро рассказал в интервью ТАСС.

— Юрий Абрамович, в этом году один из концертов Ярославского фестиваля прошел в Угличе, где Вы выступали там впервые. Как вам город?

— Я в восторге от красот. Несмотря на то, что большие участки дороги в ужасном состоянии, по сторонам такие ландшафты открываются, пейзажи невероятной красоты! А когда оказываешься в Угличе, наступает кульминация этих красот: кремль, купола, изгиб реки. В общем, невероятно красиво.

Что касается самого концерта, то мне очень понравилось, что было море детей. Потрясающе, что маленькие детишки выходят с цветами на сцену. Это говорит о том, что родители хотят увести детей от опасной улицы, чтобы они чем-либо заинтересовались.

Кстати этого больше нигде в мире нет, только в России. То есть цветы, конечно, дарят, но не выносят их на сцену, а приносят в артистическую.

— На этом концерте вы играли в дуэте с дочерью Ксенией (пианистка Ксения Башмет — прим. ТАСС). Выступление в таком семейном составе чем-то отличается от других?

Ксюша играет довольно часто в качестве солистки с оркестром, когда я дирижирую. И с точки зрения дирижерского ремесла, я должен сказать, что это одно удовольствие — находиться с нею на сцене, потому что она потрясающе музицирует.

У меня таких солистов не так много, с которыми очень комфортабельно находиться на сцене, потому что ясна логика. Но я не могу сказать, что это чисто какие-то генные, кровные ощущения. Например, есть такой солист, мой друг, скрипач Виктор Третьяков. С ним то же самое: абсолютно все совпадает, все естественно и с прекрасным вкусом.

А так, конечно, я испытываю гордость (выступая с дочерью — прим. ТАСС). Но я забываю об этом ощущении в момент, когда мы вместе играем. У нас есть общее устремление — сыграть как можно ближе к автору, к ощущениям того времени. Хорошие личностные отношения помогают: партнерам не стыдно оголять душу друг перед другом.

— Если говорить о фестивале в целом, отличается ли как-то организация приезда зарубежных музыкантов, коллективов? Если сравнивать, например, с Сочи, сложнее ли заманить их в Ярославль?

— Нам не приходится заманивать. За девять лет у Ярославского фестиваля сложилась своя атмосфера, у фестиваля есть репутация, причем не только в России, но и в Европе и во всем мире, где фестиваль хорошо знают.

Бюджеты, конечно, отличаются у того же Сочи или Ярославля, у каждого фестиваля свои возможности. Хотя мне очень приятно, что благодаря интересному содержанию, музыкантам, которые за 9 лет в Ярославль приезжали уже и выступали с концертами, очень многие стремятся выступить здесь и заявить о себе в России.

Многим артистам, которые уже объехали весь мир, очень интересно попасть, например, в сердце России, туда, где ее дух

Это примерно так же, как например, в Москве на каком-нибудь дне рождения богатого человека можно встретить Маккартни или поп-диву. Это, конечно, стоит огромных денег.

В то же время я помню, как давным-давно приезжала Лайза Миннелли. Она приехала по приглашению мэра Москвы, а лично с нею разговаривал Иосиф Кобзон. Миннелли приехала тогда практически без гонорара.

— Уровень приглашения?

— Да. И еще многим артистам, которые уже объехали весь мир, очень интересно попасть, например, в сердце России, туда, где ее дух, как выразился гость Ярославского фестиваля, китайский композитор и дирижер, обладатель огромного количества различных премий Тан Дун.

Он тогда вообще впервые приехал в Россию и приехал на фестиваль в Ярославль. Тогда и по телевидению показывали, как он забрался на колокольню одного из соборов и ударил в маленький колокол, послушал звучание и сказал: "Вот, это дух России! " Он так влюбился в страну.

Итальянцы — очень музыкальные люди, но у них совершенно иная культура. И у нас музыкальные — возьмите наши народные песни, танцы. Надо сохранять эти культуры, уважать их, интересоваться

Был еще случай, когда грянул финансовый кризис. У нас в Сочи тогда прогнулся бюджет фестиваля, и валторнисты из Франции сказали, что готовы переделать контракт. Пересмотрели договор, и выяснилось, что опять не хватает денег.

Тогда подключилось их посольство, все так хотели, чтобы выступление состоялось, и они в итоге приехали, выступили за такой гонорар, как российские артисты. А они звезды!

То есть тут еще есть коллегиальность по отношению ко мне. Но, разумеется, этим нельзя пользоваться бесконечно.

— Будете как-то готовить публику к такому знакомству?

Так и в Угличе людям уже рассказывали о композиторах во время концерта, и перед выступлениями в Ярославле начиная с этого фестиваля в ежедневном режиме проводим преконцерты — разъяснение программы вечера.

Конечно, можно сказать, что это ликбез в каком-то смысле. Но с другой стороны, так случилось, что в свое время я стал первым, кто сыграл сольный концерт на альте в "Ла Скала" в Милане, это же тоже было новинкой для тех, кто ходит в этот театр.

Школа — это способ музыкального мышления, а не просто техника

Итальянцы — очень музыкальные люди, но у них совершенно иная культура. И у нас музыкальные — возьмите наши народные песни, танцы. Надо сохранять эти культуры, уважать их, интересоваться. Ведь есть выражение: культура объединяет, культура спасет мир.

— Следующий год будет юбилейным для фестиваля в Ярославле. С кем будете знакомить слушателей?

Сейчас трудно сказать. Конечно, его нужно сделать еще более международным и звучащим. И продолжать развивать фестиваль в профессиональном плане. Конечно, это юбилей, обязательно будут звезды. Пусть люди радуются, что приезжают такие артисты.

Амбиции у нас большие. Я собираю самых-самых знаменитых и потрясающих. Не из-за имени, а тех, кто будет действительно радовать, удивлять.

— Тем временем, уже и этот год юбилейный — для "Солистов Москвы". Как поменялся состав ансамбля за 25 лет?

— Знаете, это как в жизни: кто-то с кем-то дружит, потом поругались, помирились… Так и родственники не разговаривают друг с другом до смерти и потом жалеют. А бывает, как в русской сказке: полюбили друг друга, прожили всю жизнь вместе и умерли в один день. И бывает, что люди проходят несколько браков и становятся счастливыми только в третьем-четвертом. Это жизнь.

"Солисты Москвы" первыми добились разрешения и сыграли на инструментах Государственной коллекции. И мы, и слушатели имели возможность услышать в мире небывалое — как одновременно звучат 20 скрипок Страдивари. Сам мастер, наверное, об этом не мечтал

У каждого в коллективе есть эта личная жизнь. За это время музыканты из студентов практически все стали семейными, обзавелись детьми, квартирами, машинами, проблемами. Если раньше один из них советовался со мной, жениться ли ему на девушке, то сегодня их волнует, оставлять ли в спорте сыновей, отдавать ли дочек на танцы. И это все за 25 лет.

А параллельно — наша цыганская жизнь: мы садимся на поезд, в самолет, в машины, бесконечно в разъездах. Семьи становятся заложниками этого. Поэтому кто-то опять же разводится, снова женится.

Сейчас у нас намного больше половины участников ансамбля — те же, что стояли у его истоков. Поэтому сегодня там уже пятидесятилетние музыканты.

— Каковы критерии подбора тех, кто заменяет отставших от вашего табора? Отдаете ли предпочтения определенной музыкальной школе, например, московской?

— Хороший вопрос, но это сделала за нас сама история. Люди, которые попали в коллектив "Солистов Москвы", далеко не все москвичи, но они лучшие из своих городов, приехавшие и поступившие по огромному конкурсу в Московскую консерваторию.

Они учились у великолепных педагогов. Но дело в том, что и внутри той же Московской консерватории отличаются направления. Еще когда я учился, была скрипичная школа Юрия Исаевича Янкелевича, где были Владимир Спиваков, Виктор Третьяков, Татьяна Гринденко.

С другой стороны, преподавал Давид Федорович Ойстрах, а это совершенно другое направление, пожалуй, там больше открывались индивидуальности. Самые яркие представители его учеников — Гидон Кремер, Олег Каган, Олег Крыса, Лиана Исакадзе и другие.

Когда у нас есть дом, нас уважают и в гостях

Направления всегда отличались. Хоть и разными путями, но доходили до сути. Поэтому при организации ансамбля не имело значение, кто какой школы представитель, — все равно это был очень высокий уровень.

И самое главное, школа — это способ музыкального мышления, а не просто техника.

— Как будете отмечать 25-летие ансамбля?

— Дадим большой концерт 20 мая. Будем акцентировать внимание на том, чем же мы отличаемся, как коллектив, что особенного в нашей истории. Выяснилось, что довольно много. Мы первыми добились разрешения и сыграли на инструментах Государственной коллекции.

Таким образом, и мы, и слушатели имели возможность услышать в мире небывалое — как одновременно звучат 20 скрипок Страдивари. Сам мастер, наверное, об этом не мечтал. Вспомним произведения, написанные специально для нас, созданные с участием и на базе ансамбля фестивали, образовательные центры, созданный нами синтез жанров.

В конце — концов вспомним, что "Солисты Москвы" — единственный российский камерный оркестр — обладатель премии "Грэмми". Ну, и многое другое будет на этот вечере. Конечно, всего в один концерт не вместить, но мы попробуем основные какие-то эмоциональные вещи вспомнить с большой теплотой.

— Какие гастроли в вашем графике?

— У нас был дисбаланс к прошлому большому юбилею: мы играли больше в других странах, нежели в России. Потом появилась идея отпраздновать значимую дату большим туром по стране. И это уже вошло в традицию. В этом есть свои прелести, потому что по-настоящему мы чувствуем себя дома — у себя дома. Когда у нас есть дом, нас уважают и в гостях.

Беседовала Анастасия Силкина