Архитектор Алексей Муратов: к 2025 году города России изменятся до неузнаваемости

Алексей Муратов © Александр Щербак/ТАСС

Форум "Среда для жизни" с 13 по 15 мая соберет не менее 800 участников и гостей на круглых столах, сессиях и культурных мероприятиях. Он даст всем желающим и заинтересованным — урбанистам, архитекторам, представителям власти и градоначальникам — возможность обсудить вопросы жилищной политики, планирования и развития застроенных территорий городов, а также определить роль урбанистики в современном развитии городов. О том, как оптимально решить проблемы уплотненной городской застройки, зачем необходимо увеличение минимальной площади квартиры с 23 до 30 квадратных метров, как сделать города удобными для пешеходов и как именно проект "Моя улица" увеличил комфорт города и количество пешеходов рассказал партнер программной дирекции форума КБ "Стрелка" архитектор, урбанист и партнер бюро Алексей Муратов.

— Форум "Среда для жизни" на три дня соберет в Саратове несколько сотен урбанистов и градоначальников со всей страны. Но стоит отметить, что этот форум — далеко не первый, урбанистические форумы проводятся в регионах все чаще и чаще. А что сегодня представляет собой урбанистика в России и каковы перспективы ее развития?

— Урбанистика — это многопрофильная деятельность, связанная не с определенной сферой знания, а с определенным предметом — городом и с его развитием — социальным, экономическим, экологическим, пространственным. Урбанистика в то же время и научно-практическая деятельность, связанная с городами. Необходима она хотя бы потому что в городах живет большая часть населения земли, а Россия и вовсе одна из самых урбанизированных стран мира — 75% россиян живут в городах. Именно города производят 80% внутреннего валового регионального продукта в нашей стране, и поэтому мы должны развивать города и как сосредоточие людей, человеческого капитала, и как главный драйвер нашей экономики, которым они всегда и были.

— Тем не менее, сегодня состояние большинства российских городов, по мнению экспертов, оставляет желать лучшего. Так ли это на взгляд?

— В России сегодня насчитывается больше тысячи городов, и все они очень разные. Главный минус наших региональных городов очевиден — это география. Если сравнить наши города с самыми населенными территориями европейских стран или Китая, то наши города, наша система расселения более разрежена и, соответственно, у городов довольно мало резервов для географического и экономического роста, связанного с синергией компактно расположенных и связанных друг с другом поселений. Если смотреть объективно, то города страны за Уралом — это, по сути, острова цивилизации в тайге, и такое положение не очень хорошо с точки зрения потенциала развития.

В большинстве своем наши города сильно отстали в развитии

С другой стороны, так или иначе наши региональные центры — локомотивы экономики, образования и формирования человеческого капитала в своих регионах. И мы знаем примеры успешного развития региональных городов, например, Красноярск, — очень успешный на наш взгляд региональный центр с хорошей демографией и экономикой, включенный McKinsey Global Institute в число тех городов, за которыми следует следить в XXI веке и которые к 2050 году могут стать важными игроками российского и мирового пространства.

Есть другие города, безусловно, с более медленными темпами развития, но называть аутсайдеров я бы не хотел. Саратов же, в котором в ближайшие дни пройдет форум, имеет свои "козыри", скажем так, и очевидный потенциал. Во многом, благодаря сильному университету, в которые приезжает довольно много молодежи. Также это город с историей, с развитым историческим ядром, с привлекательной и, что важно, разнообразной городской средой. Если городу удастся этот поток молодежи активизировать и удержать в своем городе, то это хорошая перспектива развития. Большим преимуществом является и близость Саратова к Волге, а также поддержка "саратовской диаспоры" — уроженцев города, живущих по всей стране и за рубежом, но активно принимающих участие в жизни и развитии города. Например, известный футболист Федор Смолов финансирует мероприятия по благоустройству набережной Саратова.

Но в большинстве своем наши города сильно отстали в развитии — и в состоянии инженерных коммуникаций, и в организации общественного пространства. За время с конца 1990-х и до наших дней города по всему миру — и в Северной Америке, и Европе и в Азии — совершили большой рывок в своем развитии. Сейчас Москва пытается сделать подобный рывок, но если говорить о городах в регионах, то их инфраструктура оставляет желать лучшего.

Универсального рецепта для решения этой проблемы нет. Конечно, важно грамотное управление, грамотное планирование. Поскольку ресурсы ограничены, должно быть четкое понимание того, куда направлять эти ограниченные средства, какие должны быть приоритеты. Важны также культура управленческих кадров и понимание того, что общественные интересы должны стоять выше частных. Тем не менее, сегодня примеры нашего городского интенсивного развития городов сводятся к тому, что вместо уплотнения существующей рыхлой застройки и экономии на транспортной и инженерной инфраструктуре, буквально в полях вырастают жилые комплексы, а это большая нагрузка на региональные и на муниципальные бюджеты. Очевидно, что людям, которые неожиданно поселились в чистом поле, нужна и транспортная инфраструктура, и инженерная, и социальная.

— Когда же города России смогут догнать города Европы?

— Преодолеть это расстояние между нашими городами и городами Европы очень сложно, потому что последние не стоят на месте. Ситуация постоянно меняется, но можно назвать не срок, а какие-то контрольные точки, которые будут и могут быть довольно значимыми в плане развития городской среды. Первая контрольная точки — это 2018 год — Чемпионат мира, потому что к этому международному событию реализуется программа КБ "Стрелка" и АИЖК по благоустройству региональных центров, и тогда можно будет посмотреть на первые проекты в регионах.

Крупной точкой станет и 2022 год — последний год планирования национального проекта формирования комфортной городской среды, и те программы по повышению качества городской среды, которые муниципалитеты составляют сейчас, как раз рассчитаны до 2022 года.

Третьей такой важной точкой станет 2025 год. Именно до этого времени предусматривается активное жилое строительство, замещение устаревающего, аварийного, ветхого жилого фонда. Такое массированное строительство надо использовать не только для жилищного обеспечения наших граждан, но и для формирования принципиально новых по уровню развития и комфорта районов.

— Сейчас, как вы упоминали, существующая застройка городов России достаточно рыхлая. А есть ли какие-то схемы развития застроенных территорий?

— Они предусмотрены законами.

— А с точки зрения урбанистики, как следует развивать застроенные работы и создавать в них инфраструктуру?

— Застроенный район застроенному району рознь. Ситуаций много, но развитие застроенной территории начинается с увеличения плотности уличных дорожных сетей. Та городская жизнь, которая так привлекает нас в исторических городах Европы, невозможна без определенного размера квартала и улиц.

В наших микрорайонах, которые создавались в советское время и создаются сейчас, воссоздается укрупненная сетка кварталов — 500 на 500 метров, 800 на 800 метров, километр на километр — это широкие улицы — 50, 80, 100 метров. Эта существующая сетка совершенно не подходит для развития городского разнообразия — разнообразия застройки и видов использования. Повышение этого разнообразия застройки напрямую зависит от активного пешеходного потока, а он организуется при размере кварталов 100 на 100 метров и меньше. В наших микрорайонах такой размер кварталов невозможно найти, а плотность уличной сети надо стараться увеличить, по крайней мере, в два раза.

Новые улицы и кварталы небольшого размера, если ориентироваться на международный опыт, застраиваются новыми зданиями — отличными по архитектуре и типологии от микрорайонов многоэтажек. Оптимальный вариант — застройка по периметру зданиями малой и средней этажности, в которых первые этажи приспособлены для магазинов и кафе. А дальнейшее развитие этих зданий и организация пешеходных улиц — это уже прикладное знание.

— То есть существующие микрорайоны городов России фактически невозможно развить по этой схеме?

— В развитии застроенных микрорайонов наших городов довольно много сложностей. Одна из них, например, заключается в том, что территории размежеваны и зачастую невозможно найти пространство для прокладки новых улиц или строительства новых домов. Очень много придомовых территорий, для работы на которых необходимо долгое согласование со всеми жильцами и дополнительные средства.

— А что касается развития общественных ключевых пространств — парков, набережных, скверов — их развитие действительно может стать драйвером развития городской среды?

— Зарубежные примеры показывают, что это возможно. Так, после создания Миллениум-парка в Чикаго доходы окружающих парк торговых точек выросли в несколько раз, выросла стоимость недвижимости вокруг и, соответственно, выросли налоги от недвижимости от двух до четырех раз. Подобных примеров в мировой практике немало, есть мнение, что и у нас это все может способствовать развитию локальной экономики, но мнения эти пока не подтверждены статистикой, потому что не проводилось долговременных замеров.

Но и без статистики очевидно, что благоустроенные улицы и благоустроенные парки способствуют развитию сервисной экономики — когда они благоустроены, на них появляются сразу больше людей — это мы видим по Москве, где в результате программы "Моя улица" пешеходный поток по всем замерам возрос на 20-30%. Это значит, на 20-30% больше новых потенциальных покупателей и потребителей всех городских услуг и участников торговли. Чем выше уровень комфорта ключевых общественных пространств, тем выше их посещаемость, тем больше времени люди готовы проводить вне дома люди и тем больше тратить. Далее идут простые законы и приемы — строительство тротуара шириной не менее трех метров для развития торговли, не менее шести метров, если есть желание обустроить террасы и кафе на улице.

— Таким образом, благоустройство и развитие пешеходной улицы позволяет повысить рентабельность торговли за счет привлечения большего числа посетителей?

— Здесь надо рассуждать не только с точки зрения рентабельности — она малоприменима в отношении моногородов, в которых работает одно градообразующее предприятие и узкий рынок труда. Сегодня мы видим при сохранении и увеличении объемов производства повсеместное сокращение рабочих рук, потому что модернизированные и переоснащенные предприятия требуют гораздо меньше персонала. Мы видим "Северсталь" в Череповце — 5 тыс. человек попали под сокращение, а объемы производства не упали. В том же Череповце огромное предприятие по производству удобрений — всего 500 человек работает. Разумеется, возникает вопрос – как и где занять других людей, и здесь именно сервисная экономика может стать выходом. Немаловажно, что при развитии такой сервисной экономики сокращаются бюджетные расходы на содержание безработных.

— Вернемся непосредственно к форуму "Среда для жизни". Что будет самым важным и самым значимым в программе этих трех дней?

— "Среда для жизни", в первую очередь, форум о жизни. Основной его темой станет именно жилищная политика. Этот форум впервые увязывает вопросы качества среды и вопросы жилищной политики, потому что в нынешней социально-экономической ситуации эти вопросы совершенно неразрывны. При этом интересно будет всем, кто интересуется вопросами жилья, жилищной архитектурой, вопросами улучшения жилищной экономики.

Вопросы, которые будут обсуждаться в рамках форума, довольно обширны — от ипотеки и разных форматов жилья — арендное, коммерческое, социальное — до вопросов увеличения разнообразия типологии, повышения функциональности использования застройки, масштабирования квартала, улиц, организации магазинов.

Будут представлены и результаты крупных исследований. В частности, мы в рамках проработки стандартов комплексного развития территории проводили довольно крупное исследование потребностей и ожиданий людей, и результаты представим на форуме.

Будут интересные выступления девелоперов, вышедших на некие современные модели строительства жилья, в сфере экономики участникам форума также представят интересные наработки. В частности, центр городской экономики КБ "Стрелка" сделает доклад именно об экономических аспектах в состоянии жилищной сферы в разных городах регионов России. Поскольку ожидается участие министра строительства в ЖКХ Михаила Меня, генерального директора АИЖК Александра Плутника, возможно первого зампреда правительства РФ Игоря Шувалова, региональных властей и руководителей, то есть вероятность того, что какие-то идеи потом и оформятся в соглашения и концепции.

В планах также представить разрабатываемый сейчас "Стрелкой" индекс качества городской среды, планируется подготовить в рамках форума посвященную ему выставку. Индекс — это одновременно рейтинг городов по качеству городской среды и диагностический инструмент этого качества, позволяющий составить рекомендации по отдельным направлениям. Окончательно он будет утвержден в середине лета этого года.

Особенность этого форума и в очень развитой неделовой программе. 13 и 14 мая будут проводиться так называемые "городские выходные", и форум буквально выплеснется в город. Мероприятия будут проводиться на всех центральных площадках, — набережной, улицах, площадях — где будут проходить основные события — от пятикилометрового забега до концертов и культурных мероприятий.

— Одной из тем форума станет рассмотрение вопросов комфортного и некомфортного жилья. На ваш взгляд, какое жилье должно называться комфортным сегодня?

— Есть минимальные базовые критерии комфорта — отопление, водоснабжение и электричество. Важен такой критерий, как разнообразие жилья, потому что наше общество становится все более разнообразным — одни люди и социальные группы хотят жить в центре, вторые предпочитают коттеджную застройку, третьим нравится микрорайонное жилье.

После разнообразия предложения важный критерий комфорта — необходимые габариты и размер квартир. Сегодня поставлена задача повысить жилищную обеспеченность до 30 квадратных метров на человека. Это неплохой ориентир, но то, что строится сейчас, не совсем этому соответствует. По нашей оценке, в 2015 году 40% жилья было малогабаритным — 23 квадратных метра, что не только ниже целевой жилищной обеспеченности, но и не подходит для большинства семей, состоящих из 3 человек, и тем более, на многодетные семьи. Здесь нужно ориентироваться на социальную ситуацию, но это компетенция государственной власти как регулятора, которая должна приводить девелоперов к правильным решениям.

Одно из основных требований современной урбанистики заключается в одомашнивании городского пространства

Если все перечисленные выше потребности удовлетворены, то у жителей городов сразу же возникает запрос на качество среды и на красоту, а значит на благоустройство не только дворов, но и городских пространств. У нас есть исследования, благодаря которому удалось установить, что в малых городах люди обращают внимание в большей степени на благоустройство дворов, а чем больше город, тем большее значение имеет благоустройство улиц — и это следующий критерий комфорта.

Одно из основных требований современной урбанистики заключается в одомашнивании городского пространства, то есть оно должно быть интерьерным. Мы видим и по московским улицам, и по мировым столицам и самым комфортным городам, что на улице, за вычетом погодных условий, создается практически домашний уровень комфорта. Гладкие поверхности, очень мягкие переходы от мостовой к тротуару, мягкие перепады высот, комфортные уличные переходы, комфортное покрытие, наличие уличной мебели, разнообразных укрытий — это все должно быть, потому что позволяет человеку ощущать себя как дома. Сегодня мы видим, что люди в больших городах, выходя на улицу, практически ничего с собой не берут, в сравнении с 1970-ми, например, когда все горожане ходили с огромными сумками. Сейчас же потребность в таких сумках отпала, потому что незачем, потому что на улице все есть.

О форуме

Форум "Среда для жизни" проводится по поручению правительства РФ Минстроем России и АИЖК совместно с правительством Саратовской области. Очередной форум "Среда для жизни: квартира и город" пройдет 13-15 мая в городе Саратов. Программной дирекцией форума выступает Институт "Стрелка".

Первый форум "Среда для жизни" прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года. В форуме приняли участие порядка 350 ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти. На форуме выступили ведущие зарубежные архитекторы, урбанисты из Испании, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, ОАЭ, США и других стран. Всего за два дня мероприятие посетили более 800 гостей.

Агентство ТАСС — информационный партнер форума "Среда для жизни".