Председатель Национального совета Швейцарии об отношениях с РФ, мировых кризисах и швейцарском консенсусе

Юрг Шталь © Секретариат федерального собрания Швейцарии

Парламентские связи имеют большое значение для укрепления взаимопонимания и доверия между Швейцарией и Россией, и повышение интенсивности обменов в этой сфере принесет пользу обеим сторонам. Уверенность в этом выразил в интервью ТАСС Юрг Шталь, председатель Национального совета — нижней палаты швейцарского парламента. В преддверии официального визита в Российскую Федерацию он рассказал о программе поездки в Москву и Санкт-Петербург, поделился мнением о нынешнем состоянии и перспективах двусторонних отношений, а также о мировых и региональных кризисах и конфликтах, требующих внимания мирового сообщества.

— Расскажите, пожалуйста, о программе вашего визита. С кем из российских представителей намечены встречи, какие темы вы предполагаете обсудить?

— В поездке меня будет сопровождать парламентская делегация из семи представителей различных партий. В программе визита на 15 и 16 мая запланирован ряд встреч. В первую очередь — с моим коллегой, председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем председателя правительства России Виталием Мутко, первым заместителем министра иностранных дел Владимиром Титовым, а также с представителями парламентской Группы дружбы "Россия — Швейцария". 17 мая я выступлю на Петербургском международном юридическом форуме. На 18 мая намечены встречи с вице-губернатором Санкт-Петербурга Александром Говоруновым и председателем Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым.

— Хотя российско-швейцарские отношения поступательно развиваются и характеризуются высоким уровнем взаимопонимания, тем не менее визиты такого уровня, как ваш, происходят не часто. Как бы вы оценили нынешний уровень двусторонних отношений?

— В прошлые годы состоялся целый ряд встреч. На парламентском уровне следует выделить визит в Швейцарию в октябре 2016 года председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она участвовала в работе 17-й сессии Ассоциации европейских сенатов в Берне и провела двусторонние переговоры с членами швейцарского парламента и правительства. В октябре 2014 года занимавший тогда должность председателя Национального совета Рюди Лустенбергер встречался с председателем Государственной Думы VI созыва Сергеем Нарышкиным в Женеве "на полях" Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В октябре 2015 года в рамках заседания Межпарламентского союза в Женеве представилась возможность для проведения двух встреч: между председателем Национального Совета Стефаном Россини и председателем Государственной Думы, а также между председателем Совета кантонов Клодом Эшем и Валентиной Матвиенко. Кроме того, в последние годы прошли несколько взаимных визитов по линии парламентских Групп дружбы.

— Какими вам видятся перспективы развития отношений между Швейцарией и Россией, какие сферы взаимовыгодного сотрудничества представляются наиболее обещающими, в частности, в экономике?

— У нас устоявшиеся отношения, опирающиеся на прочный фундамент. Важной основой сотрудничества является Меморандум о взаимопонимании, подписанный в 2007 году. Он создает рамки для системного и углубленного взаимодействия в сферах внешней политики и безопасности, юстиции, полиции и миграции, экономики, науки, инноваций, образования и культуры. В области экономики, как представляется, наиболее перспективным для обеих сторон является активизация сотрудничества в таких отраслях, как машиностроение, фармацевтика, энергосберегающие технологии, утилизация отходов, туризм, железнодорожное строительство.

— Какую роль в развитии двусторонних связей, уходящих корнями в глубь веков, могли бы сыграть парламентарии двух стран?

— Парламенты играют важную роль в двусторонних отношениях. В качестве народных избранников депутаты в своих прямых контактах вносят весомый вклад в укрепление взаимопонимания и доверия. Убежден, что при росте интенсивности парламентских обменов выиграют две стороны. К тому же в октябре 2013 года в Женеве был подписан Меморандум о парламентском сотрудничестве между Советом кантонов и Советом Федерации России.

— Известно, что нейтральная Швейцария не входит в НАТО и Европейский союз и проводит на международной арене независимый курс. Тем не менее, она вслед за Евросоюзом и США, которые ввели санкции против России в связи с кризисом на Украине, приняла ряд экономических ограничений в отношении сотрудничества с Москвой. Нет ли в этом противоречия? Когда, на ваш взгляд, могут быть сняты швейцарские ограничения в сфере экономического взаимодействия с Россией?

— Швейцария не является членом ЕС и не вводила санкций против России.

Вместе с тем Швейцария приняла меры по предотвращению использования ее территории для обхода международных санкций.

С учетом нейтрального статуса страны правительство Швейцарии помимо этого приняло решение распространить уже существующий запрет на вывоз материалов военного назначения в Россию и на Украину на дополнительные виды продукции оборонной промышленности.

— Ваша страна традиционно активна на международной арене, в связи с чем ее по праву называют "великой дипломатической державой". Какие "горячие точки" в Европе и, в целом, в мире представляются вам требующими особого внимания?

— Мы должны констатировать, что начиная с 1990 года мир находится в переломной фазе. Отличительная черта мирового политического развития — рост числа накладывающихся друг на друга кризисов и конфликтов. С кризисом на Украине война вернулась в Европу. Южные соседи Европы оказались в глубоком кризисе в результате наслоения друг на друга неурегулированного на протяжении многих лет израильско-палестинского конфликта, а также разгоревшихся в последние годы конфликтов в Сирии, Йемене и Ливии, что усугубляется укреплением террористических групп и обострением геополитических и конфессиональных противоречий. Помимо этого, мы должны уделять особое внимание таким глобальным вызовам, как миграционные проблемы и изменения климата.

— В условиях растущей напряженности в Европе велик риск, связанный с новыми разделительными линиями между Востоком и Западом. Какую роль, по вашему мнению, могла бы сыграть нейтральная Швейцария в содействии снижению напряженности и развитии взаимопонимания на Европейском континенте?

— Швейцария традиционно является страной, выступающей за диалог со всеми и между всеми сторонами. Цель в каждом случае заключается в поиске мирных решений.

— Швейцарский парламентский опыт представляет большой интерес для всего мира. Вы являетесь представителем влиятельной Швейцарской народной партии, победившей на парламентских выборах в 2015 году и получившей больше мест в парламенте, чем какая-либо другая партия. Тем не менее ШНП входит в правящую коалицию из четырех партий, чьи программы и интересы далеко не всегда совпадают. Как достигается в таком случае знаменитый "швейцарский консенсус"?

— Действительно, ШНП оказалась сильнейшей политической силой по итогам выборов в октябре 2015 года. Однако она располагает только 74 из 246 парламентских мест (68 в Национальном совете и 6 в Совете кантонов). Соответственно, у партии нет абсолютного большинства. ШНП, как и другим представленным в парламенте партиям, необходимо было искать партнеров по коалиции. В нашей стране существует давняя традиция формирования коалиций, состав которых может меняться в зависимости от ситуации.

— Еще один вопрос о консенсусе. Вы избраны в парламент от крупнейшего по численности населения и экономическому весу кантона Цюрих. Как удается учитывать в парламенте интересы различных кантонов?

— С помощью убедительных аргументов и осознания того, что в многогранности заключается богатство Швейцарии, в том числе имею в виду и нематериальное богатство. Многообразие выражается в наличии четырех национальных языков и ряда их диалектов, различных культурных традиций, самых разных городских и сельских образований. Уже при подготовке законопроектов правительство и парламент проводят согласование мнений сторон, интересы которых затрагиваются больше всего. Для достижения широкого консенсуса депутаты по максимуму учитывают пожелания различных кругов общественности.

В рамках нашей политической системы не всегда легко идти в ногу со временем с учетом происходящих в обществе изменений. Вместе с тем преимущество заключается в том, что решения, выработанные в результате сложных согласований, пользуются в конечном счете широкой поддержкой. К тому же обе палаты парламента имеют одинаковые полномочия: для доведения до конца законодательного процесса по тому или иному проекту необходимо одобрение как Национального совета (нижней палаты), так и Совета кантонов (верхней палаты).

— В Швейцарии вас знают не только как видного политика, но и как активного поборника развития спорта, организатора крупных спортивных соревнований. Вы возглавляете Олимпийский комитет своей страны. Будут ли обсуждаться в ходе вашего визита вопросы развития связей между Россией и Швейцарией по спортивной линии? Какую роль, на ваш взгляд, могли бы сыграть парламенты в приобщении широких слоев населения к спорту и здоровому образу жизни?

— Послание политиков должно звучать так: спорт — это намного больше, чем физическая активность с целью поддержания формы и здоровья. Спорт сплачивает людей и строит мосты. Спорт — это также воспитание, здоровье, терпение, работа в команде, труд, дисциплина, наука, солидарность, а также удовольствие. Для меня лично спорт — это лучшая школа жизни.

Беседовал Константин Прибытков