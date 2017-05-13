Священник Александр Волков: любовь к Николаю Чудотворцу записана в нашем культурном коде

Александр Волков © Валерий Шарифулин/ТАСС

Историческое событие состоится в России в конце мая. Частица мощей святителя Николая, называемого в народе Николаем Чудотворцем и Николаем Угодником, 21 мая впервые будет принесена на российскую землю. Святой, одинаково почитаемый в православной, католической, лютеранской и англиканской церквях, в России считается покровителем моряков, путешественников, невинно осужденных и сирот.

О том, как будет организован доступ для поклонения святителю Николаю в Москве и Санкт-Петербурге и как лучше верующим подготовиться к этому событию в интервью ТАСС рассказал руководитель пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков.

— Отец Александр, святитель Николай Чудотворец испокон веков почитался на Руси, примером тому сотни храмов и икон с его ликом. На ваш взгляд, почему Николай Чудотворец стал, без преувеличения, одним из самых почитаемых святых?

— Николай Чудотворец — святой, которого любят и знают во всем христианском мире, его чтут в Америке и Европе, Азии и Африке. Так много людей получает от него реальную помощь, что почитание этого святого давно вышло за пределы Церкви.

На протяжении многих сотен лет он почитается людьми не только как святой, но и как личность, с которой ассоциируется творение добра на новогодние и рождественские праздники. Ведь Санта-Клаус, который приходит к детям по всему миру — это и есть образ святителя Николая, самого доброго и отзывчивого святого.

Он почитается во всех уголках нашей страны, как вы правильно отметили, испокон веков. Свидетельства его памяти везде — от Никольской башни Московского Кремля до далекого города Николаевск-на-Амуре. Тысячи храмов и множество монастырей посвящены этому великому святому. Любовь к Николаю Чудотворцу сохраняется в культурном коде русского человека.

— Совсем скоро мощи святого будут доставлены в Россию. Как вы оцениваете это событие с точки зрения его важности для россиян?

— Принесение части мощей святителя Николая из итальянского города Бари в Россию станет событием, которое несомненно объединит всю нашу страну и всех людей, которые исповедуют православие.

Это событие станет праздником для многих сотен тысяч наших сограждан, которые никогда не смогли бы достичь далекого Бари и поклониться там мощам святителя. И вот теперь, благодаря договоренности, достигнутой между Патриархом Кириллом и Папой Франциском на их гаванской встрече, вся наша страна сможет поклониться мощам святого Николая Чудотворца.

— Расскажите, пожалуйста, как проходили переговоры с итальянской стороной? Какие сложности пришлось преодолеть, чтобы святыня была доставлена в Москву?

Москва и Петербург — наиболее инфраструктурно развитые города, которые готовы принять большое количество паломников со всей России. Поэтому было принято принципиальное решение, что мощи будут находиться только в двух городах, без их перемещения по стране

— Надо учитывать важную вещь — впервые более чем за 900 лет от раки с мощами святителя Николая отделяется какая-то их часть. Этот исторический прецедент не мог не вызвать разных мнений и вопросов со стороны местных жителей, которые по праву ревниво относятся к своему небесному патрону.

Но в состав делегации, которая будет сопровождать мощи в Россию, вошли губернатор провинции Апулия и мэр города Бари, поэтому, думаю, можно сказать, что жители поддержали это решение. А мы рассчитываем, что Россия и Италия станут еще ближе благодаря этому историческому событию.

— Известно, что мощи святителя хранятся под спудом. Как будет происходить процедура извлечения и не повлияет ли она на их сохранность?

— Когда начинались переговоры, одним из условий было то, чтобы все манипуляции по извлечению были выполнены профессионалами. Были привлечены специалисты, в том числе медики, которые занимались извлечением части мощей из гробницы, ими было отделено левое ребро святителя, которое и будет доставлено в Россию.

— Процесс перевозки такого "деликатного" со всех точек зрения груза требует особой подготовки. Как будет осуществляться доставка мощей Николая Чудотворца? Предусмотрены ли остановки в пути, чтобы к ним смогло прикоснуться как можно большее число людей?

— Изначально были выбраны два города, две столицы, и это неслучайно. Москва и Петербург — наиболее инфраструктурно развитые города, которые готовы принять большое количество паломников со всей России. Поэтому было принято принципиальное решение, что мощи будут находиться только в двух городах, без их перемещения по стране.

К святыням нельзя иметь потребительское отношение. Нельзя воспринимать помощь святого как нечто само собой разумеющееся

Что касается самого принесения, все будет устроено весьма торжественно. Делегация Русской православной церкви, в которую войдут иерархи нашей Церкви, накануне праздника отправится в Бари, в храм Николая Чудотворца, где будет совершена литургия.

Затем часть мощей будет помещена в специальный ковчег, который сейчас готовят наши ювелиры, и спецбортом доставлена в один из столичных аэропортов, а оттуда ковчег будет торжественно доставлен в храм Христа Спасителя. Поэтому никаких отдельных остановок не планируется.

— Ключевой вопрос этого грандиозного события — организация доступа верующих. По опыту прошлых лет можно ожидать, что прикоснуться к святыне пожелают сотни тысяч, если не миллионы человек. Как будет организован доступ к мощам, чтобы к ним смогло попасть максимальное число желающих?

— За последние годы в Русской Православной Церкви был накоплен существенный опыт организации принесения мощей. В Россию прибывали многие святыни. И очень важно, что есть большая поддержка со стороны правительства Москвы. Городские структуры готовы оказывать всю необходимую помощь, за что мы им очень признательны.

Главное, что должно быть внутри человека — это его смирение и готовность сделать некое усилие. Без духовного подвига невозможен результат

Столица сможет принять паломников, которые будут прибывать со всей страны. Сейчас работает оргкомитет по принесению мощей, создан специальный оперативный штаб, в который вошли представители Русской Православной церкви, столичного правительства и всех задействованных ведомств.

Он будет работать прямо в Храме Христа Спасителя. Также будет организована волонтерская служба, которая будет помогать людям, стоящим в очереди. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Церковь и Москва готовы к встрече мощей святителя.

— Из Москвы мощи отправятся в северную столицу. В каком из петербургских храмов планируется их разместить?

— Важно отметить, что для организации доступа паломников, нужно выбрать храм, который сможет принять огромное число людей. Также нужно, чтобы рядом было достаточно места для очереди. Как основной вариант рассматривается Александро-Невская лавра.

— Какие советы вы дадите паломникам, желающим поклониться мощам святителя Николая, чтобы это событие осталось в памяти и сердце как одно из самых важных?

— Во-первых, нужно всегда помнить о том, что к святыням нельзя иметь потребительское отношение. Поясню, о чем идет речь. Святитель Николай действительно помогает каждому человеку, и это люди знают на собственном опыте. Он является первым нашим помощником во всех жизненных невзгодах. Но с другой стороны, нельзя воспринимать помощь святого как нечто само собой разумеющееся.

Главное, что должно быть внутри человека — это его смирение и готовность сделать некое усилие. Без духовного подвига невозможен результат. Да, человек отстоит в очереди, зайдет в храм, приложится к мощам.

Но если он будет в раздраженном и немирном состоянии, никакой пользы это не принесет. Поэтому нужно набраться терпения и сил, как физических, так и духовных, и тогда это паломничество принесет пользу душе, останется в памяти и сердце каждого, кто придет к мощам святителя Николая.

Беседовал Андрей Ермилов