Николай Тестоедов: состояние орбитальной группировки ГЛОНАСС можно назвать удивительным

Николай Тестоедов © Станислав Красильников/ТАСC

Роскосмос выкупит у "Информационных спутниковых систем" (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнева акции компании "Гонец", являющейся оператором одноименной спутниковой системы. Также госкорпорация закажет у ИСС два дополнительных спутника для системы ретрансляции "Луч". В то же время пополнение российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, также состоящей из космических аппаратов производства ИСС, пока не требуется — они работают, несмотря на превышение всех гарантийных сроков.

О перспективах систем "Гонец", "Луч" и ГЛОНАСС, а также о новом проекте арктической системы связи "Скиф" в интервью ТАСС рассказал генеральный директор компании "ИСС" Николай Тестоедов.

— Недавно была озвучена информация, что начата проработка облика ФЦП ГЛОНАСС на следующее десятилетие. Вы, как единственный производитель навигационных аппаратов в России, можете рассказать, как будет выглядеть система в период 2020–2030 годов?

— Для того чтобы понять, как будет развиваться ГЛОНАСС, нужно посмотреть на зарубежные навигационные системы, в первую очередь GPS. Они изготавливают все более совершенные аппараты, более высокоточные бортовые часы, ставят дополнительные приборы, развивая многофункциональность.

В России также проводится модернизация ГЛОНАСС, но когда у вас уже развернута группировка спутников, вы не сможете заменить их все одномоментно, вы просто будете все время дополнять и эволюционно развивать группировку. На "Глонасс-М" было четыре частотных сигнала, теперь появился кодовый сигнал, на следующих аппаратах системы количество кодовых сигналов будет увеличиваться. Группировка будет эволюционно развиваться от "Глонасс-М" через "Глонасс-К1" к "Глонасс-К2".

— Что нового появится на аппаратах, которые придут на смену "Глонасс-К2"?

— Могут появиться новые функции, например адаптация сигналов к помехам, увеличение многофункциональности спутников.

— На хранении у предприятия находится семь аппаратов "Глонасс-М". В какие сроки они будут запущены?

— Ответ на этот вопрос прежний: по оперативной необходимости. Недавно мы продлили ресурс хранения одного из аппаратов, поэтому, возможно, в конце года мы осуществим как минимум один запуск. Остальные аппараты будут находиться на хранении до выхода из строя имеющихся в группировке спутников.

— Как вы оцениваете сегодняшнее состояние группировки?

Из 27 аппаратов 14 работают за пределом срока активного существования

— Состояние орбитальной группировки можно назвать удивительным. Из 27 аппаратов 14 работают за пределом срока активного существования, подтвердив тем самым заложенный срок активного существования — семь лет. Некоторые спутники продолжают работать более 10 лет. Так, один из космических аппаратов был запущен в 2005 году, еще три — в 2006 году.

— Что еще из ваших космических аппаратов планируется к запуску в 2017 году?

— У нас стоит с прошлого года готовая тройка "Гонцов", ждем ракету для пуска в этом году. Мы проводим испытания "Гео-ИК-2" со сроками его изготовления в третьем квартале и запуском в четвертом квартале этого года. Планируем запуск спутника ретрансляции в интересах Минобороны.

Всего у нас 11 спутников сейчас хранится на земле: три "Гонца", "Лыбидь" и семь "Глонасс-М". В процессе изготовления находится девять "Глонасс-К1", шесть спутников "Гонец", готовится контрактация еще трех аналогичных аппаратов, а также другие спутники разных ведомств и министерств. В совокупности на разных стадиях, начиная от подписания контракта и до хранения перед запуском, на предприятии в производстве находится порядка 60 спутников.

— Недавно ИСС в составе делегации Роскосмоса приняла участие в авиакосмическом салоне в Бразилии. Каковы итоги поездки? Удалось ли договориться о совместных проектах?

— В ходе визита в Бразилию мы посетили три площадки. Это, собственно, выставка в Рио-де-Жанейро, где совместно с Рособоронэкспортом мы провели переговоры с представителями Минобороны Бразилии о возможностях нашего участия в развитии бразильской орбитальной группировки. По итогам встречи мы договорились, что к майскому заседанию совместной российско-бразильской рабочей группы сформулируем свои предложения, а бразильские коллеги — свои потребности в видах связи, диапазонах.

Вторая площадка — открытие в Бразилии станции по наблюдению за космическими объектами, включая космический мусор. В ночь перед официальной сдачей станцией было зафиксировано 353 объекта.

Третья площадка — посещение нашей делегацией Института аэронавтики в Сан-Паулу. На базе института в 1993 году создано производство небольших спутников. Для нас малые спутники — позавчерашний день, но тем не менее мы обозначили взаимный интерес.

— По возвращении делегации Роскосмоса из Бразилии прошло заседание наблюдательного совета госкорпорации. Было решено выкупить у вашей компании 80% акций "Гонца". Когда будет закрыта сделка и о какой сумме идет речь?

— Действительно, на сегодняшний день 80% акций компании "Гонец" — оператора спутниковой системы "Гонец" и системы ретрансляции "Луч" — принадлежит нашему предприятию. Обе созданы по заказу и за средства Роскосмоса. Еще в момент формирования госкорпорации мы пришли к мнению, что оператор спутниковых систем связи должен принадлежать непосредственно ей, а не предприятию отрасли.

Сегодня идет процедура выкупа доли акций и передача предприятия в ведение Роскосмоса. Я думаю, она закончится в ближайшие полтора месяца. Сумму сделки вам лучше уточнить в Роскосмосе.

— По вашему мнению, как изменится под руководством Роскосмоса деятельность компании "Гонец"?

— Я думаю, каких-либо изменений не произойдет. В свое время, когда происходила реорганизация компании и смена топ-менеджмента, "Гонец" начал себя правильно позиционировать в качестве компании-оператора, которая самостоятельно занимается поиском заказчиков и предоставлением им услуг связи. Изначально были приняты решения, которые и сегодня находятся на переднем крае мировых технологий либо опережают зарубежные.

Взять, к примеру, терминал системы "Гонец" — у него нет клавиатуры. Как с ним работать? Все очень просто: через смартфон или любой другой гаджет с поддержкой Wi-Fi. В небольшой коробочке помещается чип "Гонца", ГЛОНАСС и Wi-Fi. Это компактное и мобильное устройство, которое обеспечивает выполнение задач для различных групп пользователей. В этом формате, я считаю, как оператор системы "Луч" и "Гонец" компания "Гонец" должна сохраниться.

— В апреле должен был пройти конкурс по облику нового аппарата для системы "Гонец", он состоялся?

— Проведением конкурса занимается не компания "Гонец" и не ИСС, а Роскосмос. Сейчас закончено проведение научно-исследовательских работ, определены новые частотные диапазоны, характеристики аппарата нового поколения. Предполагается переход на негерметичную спутниковую платформу, использование трехосной ориентации, S-диапазона частот, имеющего большие перспективы для коммерциализации, чем текущие диапазоны. Сейчас мы ждем объявления конкурса на аванпроект, за которым последует опытно-конструкторская работа.

— Орбитальная группировка космических аппаратов "Гонец" находится в настоящее время в опытной эксплуатации, а когда она будет введена в штатную эксплуатацию?

— Летные испытания космических аппаратов системы "Гонец" давно и успешно завершены. Когда мы сдаем систему в эксплуатацию, в нее, помимо орбитальной группировки, входят средства выведения, наземный комплекс управления и др.

Как только будет заключение по всем составным частям комплекса, мы тут же сможем сдать всю систему в эксплуатацию. К сожалению, такая ситуация складывается не только по системе "Гонец", но и по ГЛОНАСС, по системе "Луч", когда мы уже давно завершили испытания собственно космических аппаратов, но ждем, пока подтянутся тылы в виде готовности средств выведения, наземных систем.

— Аппараты системы "Луч" уже много лет на орбите, но только недавно начали использоваться для передачи телеметрической информации с ракетно-космической техники, а для работы с МКС до сих пор не задействованы — почему так?

— Сложился парадокс, не в обиду нашим коллегам будет сказано, — в любую космическую систему, как я уже говорил, входит ракета-носитель, стартовый комплекс, наземный комплекс управления, аппаратура потребителей и др.

Ракеты созданы давно, стартовые комплексы тоже эксплуатируются давно, наземный комплекс управления тоже есть, но в штатную эксплуатацию сдается весь комплекс. Мы, спутникостроители, сделав самую сложную работу и изготовив новый космический аппарат, оказываемся впереди. Сейчас система "Луч", включающая спутники "Луч-5А", "Луч-5Б" и "Луч-5В", находится в опытной эксплуатации. Тем не менее Роскосмос готовит решение — провести в этом году конкурс и дополнить группировку еще двумя космическими аппаратами серии "Луч-5В", чтобы поддержать состав группировки и занять заявленную за Россией четвертую точку стояния.

На МКС планируется к установке аппаратура, которая позволит передавать на Землю большой объем видео и иной информации

Одновременно ведется подготовка к опытно-конструкторской работе по "Луч-5М". Работы начнутся в рамках действующей Федеральной космической программы ближе к 2025 году с переходом к реализации в программе на следующий период.

Что касается применения системы "Луч", то сегодня через спутники-ретрансляторы передается телеметрическая информация при пусках грузовых и пилотируемых космических кораблей. В этом году на МКС планируется к установке аппаратура в Ku-диапазоне, которая позволит, помимо телеметрии, передавать на Землю большой объем видео и иной информации.

— В какие точки стояния пойдут два новых аппарата?

— У нас заняты точки в районе 16 градусов западной долготы, 95 градусов восточной долготы и 165 градусов восточной долготы, и есть еще одна не занятая точка, но заявленная за Россией, — над Америкой. Заказчиком будет принято решение либо перегнать туда один из существующих аппаратов, либо запустить в эту точку новый аппарат.

— Недавно специалисты вашего предприятия участвовали в проектировании системы "Скиф" — новой низкоорбитальной системы связи. Это своеобразный "арктический" "Гонец"?

— Нет, если и проводить аналогию, то скорее с проектом O3b (телекоммуникационная спутниковая система с аппаратами производства "Талес Алениа Спейс". — Прим. ТАСС). Если O3b развернули свою группировку на орбите высотой 8 тыс. км в экваториальной плоскости, при этом зона покрытия спутников захватывает полосу с 45 градусов северной широты до 45 градусов южной широты.

Москва расположена на широте 53 градусов, и сюда не доходит сигнал O3b

Для жителя, допустим, Москвы эта группировка бессмысленна, потому что наша столица расположена на широте 53 градусов и сюда не доходит сигнал O3b. В этой связи мы с компанией "Зонд-холдинг" проработали идею о создании похожей системы, однако спутники в ней должны располагаться не в экваториальной плоскости, а на наклонных орбитах, как в системах "Гонец" или ГЛОНАСС. Для глобального охвата достаточно двух плоскостей. Для обслуживания территории России хватает и одной плоскости с пятью-восемью спутниками. Эта система получила название "Скиф".

Сейчас компания "Зонд-холдинг" ищет операторов, которые могли бы стать первичной точкой роста для проекта.

— Этот проект будет предлагаться для реализации в рамках текущей или уже будущей Федеральной космической программы?

— Федеральная космическая программа принята до 2025 года, из-за одной системы точно никто ее не будет корректировать, поэтому сегодня наш партнер по проекту занимается поиском коммерческих и государственных потенциальных заказчиков. В случае заинтересованности в возможностях системы силовых структур или госструктур она может быть введена в Федеральную космическую программу при корректировке.

— То есть вы вырастили компанию "Гонец", теперь начинаете новый стартап?

Мы рассматриваем проект "Скиф" как некий стартап

— Да, "Гонец" была изначально организована с нашим участием. У нас при ее создании была треть акций компании. Соответственно, мы точно так же рассматриваем проект "Скиф" как некий стартап.

— Еще одна арктическая система — научно-исследовательская работа "Эллипс" по проработке облика высокоэллиптического сегмента ГЛОНАСС. На каком этапе находится эта программа?

— По этой тематике под руководством ЦНИИмаш в рамках действующей федеральной целевой программы (ФЦП) ГЛОНАСС была проведена научно-исследовательская работа, в которой рассматривается возможность дополнения группировки ГЛОНАСС спутниками на высокоэллиптической орбите.

Это должны быть спутники, создающие дополнительное локальное навигационное поле над Северным полушарием, а также обладающие различными функциональными дополнениями: аппаратурой КОСПАС-САРСАТ, функциями предоставления связи. Готового облика этой системы пока нет. Осенью 2017 года будет защищаться дополнение к эскизному проекту, где будут рассмотрены возможности данной системы.

— Возможно ли внесение в текущую ФЦП ГЛОНАСС до 2020 года продолжения работ по тематике "Эллипс" в качестве опытно-конструкторских работ?

— Конечно, возможно. ФЦП ГЛОНАСС — это живой организм, и в ней примерно раз в два года проводятся корректировки, и подобные работы всегда учитываются.

— Того рынка, который существует в России, вашему предприятию хватает или требуется выход на новые рынки?

— Не хватает. Во всем мире сегодня возможности производства опережают предложение. Идет жесткая конкурентная борьба. Идет оптимизация стоимости аппаратов, условий заключения сделки. Если раньше мы приходили с предложением того, что мы умеем, потом стали предлагать те спутники, которые нужны заказчику, то теперь мы выходим с предложением изготовления аппарата под ключ — обеспечиваем изготовление, запуск аппарата, летные испытания на орбите.

Сейчас мы идем дальше и сами ищем для заказчика возможности финансирования проекта, страхования.

— То есть скоро вы просто будете сдавать спутники в лизинг операторам?

— Следующий шаг — это системная интеграция, когда вы делаете спутник, а оператор его покупает и эксплуатирует. Все идет к этому.

Беседовал Дмитрий Струговец