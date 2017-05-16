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Министр информации Ливана: российская политика на Ближнем Востоке обладает большим потенциалом

16 мая, 13:00 UTC+3 Ливан
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Мильхем Райяши

Мильхем Райяши

© Пресс-служба министра информации Ливана

На политическую арену Ливана выходит поколение новых лидеров, стремящихся превратить свою страну в современное правовое государство. Среди них заметной фигурой является Мильхем Райяши, занимающий пост министра информации в коалиционном правительстве, которое было создано в декабре 2016 года. Этот политик с большой симпатией относится к России, хорошо знаком с русской классической литературой и считает, что стабилизирующая роль РФ востребована на Ближнем Востоке. Своими оценками ситуации в Ливане и регионе министр поделился в интервью с корреспондентом ТАСС в Бейруте.

 Господин министр, выдвинутая вами инициатива по созданию Министерства по диалогу и общественным связям на базе вашего ведомства стала политической сенсацией. Как реализуется этот проект? 
 
— Мы создали рабочую группу, которая ищет оптимальный путь трансформации Министерства информации в Министерство по диалогу и общественным связям.

Процесс реструктуризации министерства займет год-полтора

Для достижения этой цели создаются новые административные структуры, чтобы ведомство могло наилучшим образом выполнять роль посредника между государством и обществом. Один из департаментов возьмет на себя налаживание контактов через электронные коммуникационные сети с населением, что позволит людям обращаться напрямую к правительству для решения возникающих проблем. Компетенцией другого департамента станет проведение форумов по диалогу на национальном, региональном и международном уровне. В целом процесс реструктуризации министерства займет год-полтора.

 Как влияют на обстановку в Ливане вооруженные конфликты в соседних арабских государствах?
 
— Политическая ситуация стабильна, никаких серьезных угроз безопасности нет. Между самими ливанцами достигнуто внутреннее согласие по сохранению и поддержанию этой стабильности, принимая во внимание, что сейчас на территории страны находится примерно 2 млн сирийцев, большинство из которых беженцы. Это создает реальную угрозу экономической и социальной инфраструктуре, и чтобы противостоять ей, мы нуждаемся в международной помощи.

Судите сами, на небольшом клочке земли 10 тыс. кв. км сейчас размещаются 6 млн человек — ливанцев, сирийцев, палестинцев. В то же время Европа с площадью, превышающей 10 млн кв. км, смогла принять всего 100–150 тыс. сирийцев

Судите сами, на небольшом клочке земли 10 тыс. кв. км сейчас размещаются 6 млн человек ливанцев, сирийцев, палестинцев. В то же время Европа с площадью, превышающей 10 млн кв. км, смогла принять всего 100–150 тыс. сирийцев. 

Поэтому ливанскому государству и народу, которые доказали, что обладают большим ресурсом гостеприимства, конечно, необходима подлинная международная поддержка, чтобы справиться с этим вызовом. Нужно или остановить, или ограничить поток беженцев, вернув их по возможности в Сирию.

 Возросла ли опасность терроризма в связи с присутствием такого числа сирийцев? 
 
— В Ливане нет подходящей среды для распространения терроризма и экстремистских идей, потому что мусульманская часть населения придерживается умеренных взглядов. Кроме того, наши спецслужбы днем и ночью занимаются этой проблемой.

В Ливане нет подходящей среды для распространения терроризма и экстремистских идей, потому что мусульманская часть населения придерживается умеренных взглядов

Ислам в Ливане сохраняет свое подлинное лицо, и мы, христиане, это хорошо понимаем, поскольку живем с ними (мусульманами) на одной земле. Мы работаем над совместным проектом с тем, чтобы Ливан оставался для других государств примером сосуществования мусульманских и христианских общин. Это гораздо важнее любых мер силовых структур по обеспечению безопасности, это своего рода общественная гарантия защиты от террористов и экстремистов.

Для того чтобы такого рода безопасность была эффективной, необходима особая межконфессиональная среда, и она воспроизводится в Ливане благодаря совместным усилиям всех общин.  

 Вы как политический деятель сыграли решающую роль в сближении позиций ведущих сил в христианском лагере, что в итоге привело к избранию Мишеля Ауна на пост президента республики, который оставался вакантным 2,5 года. Однако сейчас возникли острые разногласия между партиями и блоками вокруг проекта избирательного закона. Есть ли выход из создавшегося положения?
 
 На мой взгляд, философия этого вопроса такова: новый закон о выборах должен исправить представительство христиан во властных структурах. Однако это возможно только в случае достижения согласия с другими общинами, которые представлены в правительстве: шиитами, друзами, суннитами. У них нет единой позиции, и отсюда проистекают трудности, которые возникают при его разработке.

 Какой закон является наиболее оптимальным для отражения представительства христиан во власти?

— Нас устраивает любой закон о выборах, который позволит христианам избирать своих депутатов, равно как и выходцам из других общин — своих. Несправедливости должен быть положен конец не только в отношении христиан.

У нас нет возражений против выдвинутого сейчас проекта, который предусматривает проведение голосования на основе пропорциональной избирательной системы. Но я хочу вновь подчеркнуть, что следует тщательно обсудить все детали перед принятием оптимального закона, чтобы не нарушить межконфессионального баланса, ибо это повлечет за собой большие проблемы.

 Когда реально могут состояться парламентские выборы? 

— Мы предполагаем, что выборы будут проведены в сентябре-октябре на основе нового закона. Я хочу подчеркнуть, что партия "Ливанские силы" (ЛС), которую я представляю, добивается на протяжении четырех лет принятия новой избирательной системы, которая бы правильно отразила христианское присутствие в законодательной и исполнительной власти.

Мы против политического раскола в Ливане по религиозному принципу

В то же время на политической арене ЛС активно включились в проект строительства современного государства, которое будет зиждиться на взаимодействии всех конфессий. Мы против политического раскола в Ливане по религиозному принципу, так как это вызовет призрак гражданской войны. ЛС, которые много пострадали, защищая суверенитет Ливана, не хотят возвращения к междоусобице. 
 
 Каким видится вам будущее ливанского государства?

— Среди тех, кто состоит в рядах нашей партии или вращается в ее орбите, немало мыслящих людей, представителей творческой интеллигенции и активистов, чей потенциал может быть задействован в политической, экономической и социальной сфере. Мы хотим эффективного государства в Ливане, в котором не будет места коррупции и протежированию. Государства, гарантирующего права всем гражданам вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Я убежден, что достижению этой цели послужит реализация проекта электронного правительства.

 Как вы оцениваете политику России на Ближнем Востоке в свете событий в Сирии?

— Роль России как великой державы востребована во многих аспектах на региональном уровне. Ливанцы и другие народы Ближнего Востока нуждаются сегодня в ее сбалансированной позиции, учитывающей точки зрения различных сторон. Политика России очень динамична на средиземноморском и ближневосточном направлении и обладает большим потенциалом. Я хочу подчеркнуть, что нам нужен такой арбитр, как Россия, который будет помогать ливанцам и народам региона решать их проблемы.

Я хочу подчеркнуть, что нам нужен такой арбитр, как Россия, который будет помогать ливанцам и народам региона решать их проблемы

Что касается урегулирования в Сирии, то я не могу сейчас давать оценки, поскольку не обладаю необходимыми деталями. Пока неясна картина, как будет развиваться ситуация и какое правительство придет на смену нынешнему режиму.

 Разделяете ли вы мнение о необходимости ухода президента Башара Асада?

— Я думаю, что следует как можно скорее положить конец кровопролитию в Сирии. А негативное восприятие Асада вызвано, прежде всего, систематическим нарушением прав человека в период его правления. Международному сообществу необходимо уделить большее внимание этому вопросу.

 Как вы смотрите на развитие связей между Ливаном и Россией?

— Я испытываю огромный оптимизм по поводу перспектив развития ливано-российских отношений. Они должны поддерживаться на достойном уровне, быть конструктивными и эффективными. 

Значительная часть ливанской молодежи получила образование в вашей стране. Кроме того, исторически многие поколения ливанцев взаимодействовали с Россией и владеют русским языком.

 Поддерживаете ли вы предложение о строительстве русскоязычной школы в Ливане?

— Я считаю, что это хорошая идея, которая будет способствовать налаживанию диалога и дружеских связей с Россией. Она будет работать в интересах лучшего взаимопонимания между нашими народами. 

Мы, ливанцы, знакомы с русской литературой и читали произведения таких великих писателей, как Толстой, Достоевский, Горький и других, переведенные на арабский и французский языки. 

Культурная составляющая наших отношений, конечно, важна. Но мы ценим в первую очередь политическую поддержку России. Она востребована, очень позитивна и служит сохранению стабильности.

Беседовал Дмитрий Зеленин​

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