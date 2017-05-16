Министр информации Ливана: российская политика на Ближнем Востоке обладает большим потенциалом

Мильхем Райяши © Пресс-служба министра информации Ливана

На политическую арену Ливана выходит поколение новых лидеров, стремящихся превратить свою страну в современное правовое государство. Среди них заметной фигурой является Мильхем Райяши, занимающий пост министра информации в коалиционном правительстве, которое было создано в декабре 2016 года. Этот политик с большой симпатией относится к России, хорошо знаком с русской классической литературой и считает, что стабилизирующая роль РФ востребована на Ближнем Востоке. Своими оценками ситуации в Ливане и регионе министр поделился в интервью с корреспондентом ТАСС в Бейруте.

— Господин министр, выдвинутая вами инициатива по созданию Министерства по диалогу и общественным связям на базе вашего ведомства стала политической сенсацией. Как реализуется этот проект?



— Мы создали рабочую группу, которая ищет оптимальный путь трансформации Министерства информации в Министерство по диалогу и общественным связям.

Процесс реструктуризации министерства займет год-полтора

Для достижения этой цели создаются новые административные структуры, чтобы ведомство могло наилучшим образом выполнять роль посредника между государством и обществом. Один из департаментов возьмет на себя налаживание контактов через электронные коммуникационные сети с населением, что позволит людям обращаться напрямую к правительству для решения возникающих проблем. Компетенцией другого департамента станет проведение форумов по диалогу на национальном, региональном и международном уровне. В целом процесс реструктуризации министерства займет год-полтора.

— Как влияют на обстановку в Ливане вооруженные конфликты в соседних арабских государствах?



— Политическая ситуация стабильна, никаких серьезных угроз безопасности нет. Между самими ливанцами достигнуто внутреннее согласие по сохранению и поддержанию этой стабильности, принимая во внимание, что сейчас на территории страны находится примерно 2 млн сирийцев, большинство из которых — беженцы. Это создает реальную угрозу экономической и социальной инфраструктуре, и чтобы противостоять ей, мы нуждаемся в международной помощи.

Судите сами, на небольшом клочке земли 10 тыс. кв. км сейчас размещаются 6 млн человек — ливанцев, сирийцев, палестинцев. В то же время Европа с площадью, превышающей 10 млн кв. км, смогла принять всего 100–150 тыс. сирийцев

Судите сами, на небольшом клочке земли 10 тыс. кв. км сейчас размещаются 6 млн человек — ливанцев, сирийцев, палестинцев. В то же время Европа с площадью, превышающей 10 млн кв. км, смогла принять всего 100–150 тыс. сирийцев.

Поэтому ливанскому государству и народу, которые доказали, что обладают большим ресурсом гостеприимства, конечно, необходима подлинная международная поддержка, чтобы справиться с этим вызовом. Нужно или остановить, или ограничить поток беженцев, вернув их по возможности в Сирию.

— Возросла ли опасность терроризма в связи с присутствием такого числа сирийцев?



— В Ливане нет подходящей среды для распространения терроризма и экстремистских идей, потому что мусульманская часть населения придерживается умеренных взглядов. Кроме того, наши спецслужбы днем и ночью занимаются этой проблемой.

В Ливане нет подходящей среды для распространения терроризма и экстремистских идей, потому что мусульманская часть населения придерживается умеренных взглядов

Ислам в Ливане сохраняет свое подлинное лицо, и мы, христиане, это хорошо понимаем, поскольку живем с ними (мусульманами) на одной земле. Мы работаем над совместным проектом с тем, чтобы Ливан оставался для других государств примером сосуществования мусульманских и христианских общин. Это гораздо важнее любых мер силовых структур по обеспечению безопасности, это своего рода общественная гарантия защиты от террористов и экстремистов.

Для того чтобы такого рода безопасность была эффективной, необходима особая межконфессиональная среда, и она воспроизводится в Ливане благодаря совместным усилиям всех общин.

— Вы как политический деятель сыграли решающую роль в сближении позиций ведущих сил в христианском лагере, что в итоге привело к избранию Мишеля Ауна на пост президента республики, который оставался вакантным 2,5 года. Однако сейчас возникли острые разногласия между партиями и блоками вокруг проекта избирательного закона. Есть ли выход из создавшегося положения?



— На мой взгляд, философия этого вопроса такова: новый закон о выборах должен исправить представительство христиан во властных структурах. Однако это возможно только в случае достижения согласия с другими общинами, которые представлены в правительстве: шиитами, друзами, суннитами. У них нет единой позиции, и отсюда проистекают трудности, которые возникают при его разработке.

— Какой закон является наиболее оптимальным для отражения представительства христиан во власти?

— Нас устраивает любой закон о выборах, который позволит христианам избирать своих депутатов, равно как и выходцам из других общин — своих. Несправедливости должен быть положен конец не только в отношении христиан.

У нас нет возражений против выдвинутого сейчас проекта, который предусматривает проведение голосования на основе пропорциональной избирательной системы. Но я хочу вновь подчеркнуть, что следует тщательно обсудить все детали перед принятием оптимального закона, чтобы не нарушить межконфессионального баланса, ибо это повлечет за собой большие проблемы.

— Когда реально могут состояться парламентские выборы?

— Мы предполагаем, что выборы будут проведены в сентябре-октябре на основе нового закона. Я хочу подчеркнуть, что партия "Ливанские силы" (ЛС), которую я представляю, добивается на протяжении четырех лет принятия новой избирательной системы, которая бы правильно отразила христианское присутствие в законодательной и исполнительной власти.

Мы против политического раскола в Ливане по религиозному принципу

В то же время на политической арене ЛС активно включились в проект строительства современного государства, которое будет зиждиться на взаимодействии всех конфессий. Мы против политического раскола в Ливане по религиозному принципу, так как это вызовет призрак гражданской войны. ЛС, которые много пострадали, защищая суверенитет Ливана, не хотят возвращения к междоусобице.



— Каким видится вам будущее ливанского государства?

— Среди тех, кто состоит в рядах нашей партии или вращается в ее орбите, немало мыслящих людей, представителей творческой интеллигенции и активистов, чей потенциал может быть задействован в политической, экономической и социальной сфере. Мы хотим эффективного государства в Ливане, в котором не будет места коррупции и протежированию. Государства, гарантирующего права всем гражданам вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Я убежден, что достижению этой цели послужит реализация проекта электронного правительства.

— Как вы оцениваете политику России на Ближнем Востоке в свете событий в Сирии?

— Роль России как великой державы востребована во многих аспектах на региональном уровне. Ливанцы и другие народы Ближнего Востока нуждаются сегодня в ее сбалансированной позиции, учитывающей точки зрения различных сторон. Политика России очень динамична на средиземноморском и ближневосточном направлении и обладает большим потенциалом. Я хочу подчеркнуть, что нам нужен такой арбитр, как Россия, который будет помогать ливанцам и народам региона решать их проблемы.

Я хочу подчеркнуть, что нам нужен такой арбитр, как Россия, который будет помогать ливанцам и народам региона решать их проблемы

Что касается урегулирования в Сирии, то я не могу сейчас давать оценки, поскольку не обладаю необходимыми деталями. Пока неясна картина, как будет развиваться ситуация и какое правительство придет на смену нынешнему режиму.

— Разделяете ли вы мнение о необходимости ухода президента Башара Асада?

— Я думаю, что следует как можно скорее положить конец кровопролитию в Сирии. А негативное восприятие Асада вызвано, прежде всего, систематическим нарушением прав человека в период его правления. Международному сообществу необходимо уделить большее внимание этому вопросу.

— Как вы смотрите на развитие связей между Ливаном и Россией?

— Я испытываю огромный оптимизм по поводу перспектив развития ливано-российских отношений. Они должны поддерживаться на достойном уровне, быть конструктивными и эффективными.

Значительная часть ливанской молодежи получила образование в вашей стране. Кроме того, исторически многие поколения ливанцев взаимодействовали с Россией и владеют русским языком.

— Поддерживаете ли вы предложение о строительстве русскоязычной школы в Ливане?

— Я считаю, что это хорошая идея, которая будет способствовать налаживанию диалога и дружеских связей с Россией. Она будет работать в интересах лучшего взаимопонимания между нашими народами.

Мы, ливанцы, знакомы с русской литературой и читали произведения таких великих писателей, как Толстой, Достоевский, Горький и других, переведенные на арабский и французский языки.

Культурная составляющая наших отношений, конечно, важна. Но мы ценим в первую очередь политическую поддержку России. Она востребована, очень позитивна и служит сохранению стабильности.

Беседовал Дмитрий Зеленин​