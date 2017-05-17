Генеральный директор НПО Лавочкина: все российские лунные миссии будут стартовать с космодрома Восточный

Сергей Лемешевский © Пресс-служба НПО им. Лавочкина

В начале апреля российское НПО Лавочкина, предприятие — разработчик лунных спутников, разгонных блоков "Фрегат" и аппарата для проекта "ЭкзоМарс", стало акционерным обществом. Об итогах работы предприятия, планах на этот год, проблемах с телескопом "Спектр-РГ" и полетах к Луне, Венере и Юпитеру рассказал в интервью ТАСС генеральный директор НПО Лавочкина Сергей Лемешевский.

— Как закончили 2016 год?

— Неплохо, выполнили все плановые экономические показатели. К сожалению, не сумели до конца решить проблемы прошлых лет, в частности закрыты не все этапы договоров с Роскосмосом. У нас есть просроченные обязательства по их выполнению.

Иностранцы очень удивляются, когда слышат, что нам предъявляют штрафные санкции за научный космос

Это произошло по двум причинам. Отчасти по вине самого предприятия, вторая причина — явное несовершенство законодательства, особенно 44-го закона (ФЗ №44 о госзакупках. — Прим. ТАСС). Иностранцы очень удивляются, когда слышат, что нам предъявляют штрафные санкции за научный космос. Например, в рамках отношений Европейского космического агентства (ЕКА) с предприятиями по научным программам штрафных санкций не бывает.

Когда же случилась задержка по поставке немецкого телескопа eROSITA (позволит изучить скопления галактик, черные дыры и получить данные о природе темной материи. — Прим. ТАСС) для проекта "Спектр-РГ" (российско-германская обсерватория для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. — Прим. ТАСС), то за это именно нам ГК "Роскосмос" предъявила огромные штрафы, в соответствии с действующим законодательством.

— И предприятие будет выплачивать эти штрафы?

— Нет, я думаю, что мы сумеем доказать в суде, что не могли отправить на орбиту космический аппарат без телескопа. Процедура будет такая: ГК "Роскосмос" предъявит нам иск, мы не соглашаемся, опротестовываем. Затем госкорпорация подает в суд, где мы будем доказывать, что в связи с несовершенством законодательства есть большие проблемы с области производства продукции для научного космоса.

— Сохраняется ли срок запуска космического аппарата "Спектр-РГ" в марте 2018 года?

— Мы составляем график пуска на сентябрь. В частности, необходимо перепрограммировать бортовой комплекс управления в связи с тем, что не все на телескопе eROSITA спроектировано так, как планировалось. Кроме того, необходимо будет проверить новое программное обеспечение. Поэтому срок запуска "Спектра-РГ" немного сдвинется.

— Произведена ли адаптация космического аппарата к ракете-носителю "Протон-М"? Учитывая перепроверку двигателей второй и третьей ступеней этой ракеты, нет ли опасений в надежности запуска или в том, что он будет отложен?

— Мы не видим проблем, адаптация к "Протону" никак не скажется на аппарате. Более того, с точки зрения космического аппарата, баллистики его запуска и воздействия на него солнечных лучей использование именно "Протона" выгоднее и целесообразнее.

— Какие планы у НПО Лавочкина на этот год?

— План один: выполнить поставленные задачи — и в производстве, и в экономике предприятия. В частности, планируем увеличить выручку на 26% по сравнению с 2016 годом. Мы должны выйти на объемы в 17,2 млрд руб. по итогам года. Рост прибыли полагаем обеспечить за счет увеличения портфеля заказов. В 2014–2015 годах выручка НПО Лавочкина составляла 9 млрд руб., в 2016 году — 13,5 млрд руб. Задача номер один на этот год — отладить наши бизнес-процессы, не допускать срывов разработок. Большие планы по количеству запусков: семь разгонных блоков "Фрегат" выведут аппараты в космос в этом году.

— На каком этапе находится реализация российской лунной программы? Есть ли затруднения?

— Программа предусматривает запуск четырех аппаратов — "Луна-Глоб", "Луна-Ресурс" (орбитальный и посадочный), а также "Луна-Грунт". Но не до конца решены вопросы по ряду приборов для аппарата "Луна-Грунт". Еще уточняется участие европейских партнеров.

Что касается "Луны-Глоб" и "Луны-Ресурс" орбитального, то здесь решены все вопросы с международной кооперацией, но остались еще проблемы, связанные с дефицитом по массе и энергетике. Но мы понимаем, в каком направлении двигаться и как их решить. Проект "Луна-Глоб" Согласно Федеральной космической программе, "Луна-Глоб" станет продолжением отечественных лунных миссий. Цель проекта — запуск автоматического зонда для исследований в районе Южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен в кратере Богуславского. Последняя советская лунная миссия была отправлена в 1976 году — тогда аппарат "Луна-24" совершил мягкую посадку, взял пробы грунта и вернул их на Землю. Орбитальный космический аппарат "Луна-Ресурс" будет функционировать на окололунной круговой полярной орбите высотой 200 километров примерно год. Аппарат будет собирать и передавать на Землю информацию с посадочной станции. Также с его помощью будут проводить научные исследования комплексом аппаратуры для дистанционного исследования Луны. Затем на Южный полюс спутника будет отправлен посадочный аппарат "Луна-Ресурс" с криогенной глубинной бурильной установкой. Его оснастят системой, которая позволит существенно повысить точность посадки — до 3 километров. В рамках четвертого этапа лунной программы планируется отправить автоматическую космическую станцию "Луна-Грунт". Она будет иметь грунтозаборное устройство, средства для забора грунта и термостатирования (консервация образцов грунта. — Прим. ТАСС) и систему доставки образцов на Землю для дальнейших исследований.

— Есть ли трудности с получением электронно-компонентой базы для лунных аппаратов?

— Проблем нет.

— Определены ли сроки запуска миссии "Луна-Глоб"?

— Да, это конец 2019 года. Мы работаем с учетом этого срока. Изготовление аппарата уже идет полным ходом. Заключены все контракты, мы на финишной прямой по конструкторскому макету. Параллельно готовим тепловой макет.

— Откуда будет произведен запуск — с космодрома Восточный или с Байконура?

— Принято решение, что вся лунная программа будет начинаться с Восточного.

— Будет ли доставлен на Луну российский флаг или другой символ страны в рамках миссии "Луна-Глоб", поскольку она первая из четырех?

— Практически все космические посадочные аппараты НПО Лавочкина были с государственными символами — в металле. Думаю, что и этот тоже будет.

— Предусмотрен ли дублер (резервный спутник) у посадочного аппарата "Луна-Ресурс"?

— Мы не планируем делать резервный космический аппарат, потому что лунная программа построена так, что мы должны на примере "Луны-Глоб" отработать проблемы и вопросы, которые надо устранить уже перед запуском "Луны-Ресурс".

— К какому сроку могут быть созданы орбитальный и посадочный аппараты "Луна-Ресурс"?

— Если говорить о сроках, которые прописаны в Федеральной космической программе до 2025 года, то это 2020 и 2021 годы соответственно. Если говорить о целесообразности, то лучше сделать их в 2021 и в 2022 годах, потому что между орбитальным и посадочным аппаратами перерыв должен быть не больше года. Нужно проверить, как отработает "Луна-Глоб", учесть все проблемы, которые там могут накопиться в ходе миссии, и исправить их к запуску "Луны-Ресурс".

— Участвует ли НПО Лавочкина в научно-исследовательской работе "Луна-Луноход", предусматривающей выбор районов Луны для исследования с помощью луноходов? С кем сотрудничаете по этому направлению?

— Да, участвуем и плотно контактируем с другими организациями, такими как ЦНИИмаш, НИИ "Трансмаш", ГЕОХИ РАН (Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского. — Прим. ТАСС).

— Есть ли планы по внесению этого проекта в следующую Федеральную космическую программу?

— Я считаю, что будущие планы должны быть скорректированы по итогам выполнения текущей Федеральной космической программы. Надо сначала выполнить нашу текущую лунную программу, а уже по ее итогам смотреть.

— Как идут работы по подготовке посадочной миссии "ЭкзоМарс"?

— Напряженно идут, в согласованном с европейцами графике. Сейчас мы пересчитываем, уточняем, исходя из тех проблем, которые были с первым посадочным модулем (от запущенного в 2016 году аппарата "ЭкзоМарс-2016" отделился модуль — демонстратор технологий "Скиапарелли", который разбился при посадке на Марс. — Прим. ТАСС).

Мы работаем в команде и внимательно смотрим на тот опыт — пусть и негативный, но поучительный, — чтобы не повторить. Сейчас все прорабатываем, исходя из телеметрии, которая была получена при неудачной посадке первого модуля в 2016 году. Перепроверяем свой же перерасчет, чтобы понять: надо ли дорабатывать наш десантный модуль, или нет. И если надо, то как, в чем конкретно.

— Российская межпланетная станция "Бумеранг" должна будет доставить около 600 граммов грунта с Фобоса, спутника Марса, то есть выполнить задачу, с которой в 2011 году не справился КА "Фобос-Грунт". Удалось ли заручиться поддержкой иностранных партнеров для его реализации? Или можем самостоятельно выполнить эту программу?

— Я бы по-другому сформулировал этот вопрос: будут ли на этом аппарате установлены иностранные приборы? Любой проект, который делается в рамках Федеральной космической программы, самостоятелен. Мы можем осуществить этот проект и сами, но это нецелесообразно, поскольку гораздо лучше, да и дешевле, объединять усилия.

— Сохраняются ли сроки запуска в 2024 году, как было заявлено ранее?

— Я думаю, сроки сдвинутся. Как вы знаете, в 2017–2019 годах финансирование по многим проектам Федеральной космической программы будет урезано: произошел секвестр бюджета ФКП. К тому же пока не ясно, что произойдет с финансированием в 2020–2022 годах. Поэтому в проекте "Бумеранг" все будет зависеть только от выделения средств.

— Будет ли НПО им. Лавочкина продолжать участвовать в проекте "Венера-Д", одной из задач которого является поиск следов жизни из прошлого или существующей сегодня в неблагоприятных условиях Венеры? Если да, то какие задачи будет выполнять предприятие в рамках этой миссии?

— Это зависит от того, что будет прописано в Федеральной космической программе после 2025 года. Пока мы участвуем в переговорах с NASA, совместно с Институтом космических исследований (ИКИ) РАН прорабатываем облик аппарата. Недавно составили инженерную записку по его облику. В проекте обязательно будем участвовать. Что касается задач, то мы будем создавать сам аппарат, у нас большой опыт в разработке научных аппаратов для изучения Венеры, а научные приборы, скорее всего, будут от ИКИ РАН.

— Согласно информации на сайте НПО Лавочкина, запуск миссии "Лаплас" к Юпитеру планируется на 2026 год. А сейчас какие-то предпроектные или иные работы по этому проекту ведутся?

— Контракт заключен, работы начались. В данный момент мы разрабатываем техническое предложение. (Одной из главных задач российской миссии "Лаплас" является поиск признаков жизни на спутнике Юпитера Ганимеде. — Прим. ТАСС).

— Предусматривается ли международное сотрудничество по "Лапласу"?

— Пока рано об этом говорить. Техническое предложение — это даже не эскизный проект. На этом этапе мы делаем только предложение по облику, по подходам.

Я убежден, что любой научный космический аппарат должен предполагать международную кооперацию

Я убежден, что любой научный космический аппарат должен предполагать международную кооперацию.

— Продолжает ли работу аппарат "Электро-Л" №1, или он полностью вышел из строя в прошлом году?

— Шансы, что он продолжит работу, есть, но они невелики.

— Когда может состояться запуск нового аппарата серии "Электро-Л"?

— Наши контрагенты, к сожалению, задержали сроки поставки научной аппаратуры. Исходя из новых условий и сроков поставки, мы планируем запуск в октябре 2018 года. Это комплекс научных приборов для исследования воздействия Солнца, электромагнитного излучения.

— Состоится ли в 2018 году запуск спутника в рамках проекта "Арктика"?

— Ситуация с "Электро-Л" и "Арктикой" полностью идентична. "Арктика" тоже сдвигается, но на начало 2019 года.

— В чем принципиальное отличие этих аппаратов?

— Они не абсолютно идентичны, но принципиальных отличий нет. У них разные орбиты: "Электро-Л" работает на геостационарной орбите, а для "Арктики" нужна высокоэллиптическая орбита с наклоном 64,5 градуса.

(Спутники серии "Электро-Л" и "Арктика" нужны для мониторинга погоды и климата, анализа условий для полета авиации, чрезвычайных ситуаций. Также аппараты "Арктика" будут вести экологический контроль окружающей среды в Арктическом регионе. — Прим. ТАСС).

Беседовал Алексей Песляк