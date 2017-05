Глава Конфедерации индийской промышленности: участие малого и среднего бизнеса в российско-индийских связях надо наращивать

Чандраджит Банерджи © EPA/ANINDITO MUKHERJEE

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о перспективах российско-индийских отношений и о небольшой пока роли малого и среднего предпринимательства (МСП) в развитии контактов двух стран ТАСС рассказал генеральный директор одного из крупнейших деловых объединений Индии, Конфедерации индийской промышленности (Confederation of Indian Industry, CII), Чандраджит Банерджи.

— В этом году Москва и Нью-Дели отмечают 70 лет установления дипломатических отношений. Как изменились торгово-экономические связи наших стран за эти годы?

— Конфедерация индийской промышленности полагает, что Россия и Индия — естественные партнеры и что компании наших стран могут значительно расширить сотрудничество в различных секторах. CII сотрудничает с Россией уже давно — с первых лет развития двусторонних связей. Наша конфедерация — официальный индийский партнер ПМЭФ, в работе которого мы участвуем каждый год.

Исторически сложилось так, что основу российско-индийского партнерства составляли оборонный сектор и энергетика. СССР помог Индии сделать первые шаги в индустриализации, с советской помощью был реализован ряд амбициозных проектов, например гидротехнический комплекс в Бхакра-Нангал и металлургический завод в Бхилаи. В те годы активно развивалась торговля, которая в основном касалась потребительских товаров — текстиль, чай и т. п.

Однако с 1990-х двусторонняя торговля стала снижаться. Лишь в последние годы наши отношения активизируются, сегодня они охватывают довольно широкий спектр товаров и услуг. Растет и число секторов двустороннего сотрудничества. Индия поставляет в Россию фармацевтические препараты, одежду, оборудование IT, кофе, чай и специи, другие товары. Экспортная корзина России для Индии включает в основном оборудование и запчасти, электрооборудование, оптику, измерительные приборы, удобрения, минеральное топливо и масла, железо и сталь, бумагу и т. п.

Подъем в двусторонних отношениях начался в 2014 году, премьер-министр Моди и президент Путин призывают использовать нереализованный огромный потенциал в двусторонней торговле, инвестициях и экономическом сотрудничестве. Открываются новые направления сотрудничества компаний — это "умные" города, скоростные железные дороги, программа "Делай в Индии!", все эти направления предоставляют прекрасные возможности для российских компаний.

— Что, по-вашему, необходимо сделать, чтобы помочь развитию двустороннего сотрудничества?

— CII уверена, что у обеих сторон есть огромный неиспользованный потенциал в торговле, инвестициях, экономическом сотрудничестве. Это понимают и правительства двух стран. Россия и Индия поставили цель — поднять объем двусторонней торговли с $8 млрд до $30 млрд к 2025 году и довести за этот период двусторонние инвестиции с $10 млрд до $15 млрд.

Наша конфедерация полагает, что для активизации сотрудничества необходимо предпринять несколько конкретных шагов.

Первый: Москва и Нью-Дели должны взять на себя инициативу, чтобы добиться скорейшего заключения соглашения о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Положительные заключения об этом уже были предоставлены совместной исследовательской группой, решение о создании которой было принято на ПМЭФ в 2015 году. Теперь наступило время переходить к практическим переговорам, чтобы заключить такое соглашение уже к 2018 году.

Второе: "зеленый коридор" в торговле между нашими странами. Москва и Нью-Дели подписали протокол о создании такого коридора, его цель — добиться того, чтобы двусторонняя торговля развивалась с минимальными сложностями. Однако необходимо ускорить практическую реализацию этого решения. Кроме того, подобный механизм должен быть распространен и на торговлю Индии со всеми странами — членами ЕАЭС.

Третье: Индии и России следует использовать свое влияние, чтобы как можно скорее реализовать проект международного транспортного коридора "Север — Юг". Этот мультимодальный транспортный маршрут соединит Индийский океан и Персидский залив через Каспийское море с Россией и через Санкт-Петербург с Северной Европой. Он предусматривает транспортировку товаров из индийского Мумбая в российский порт Астрахань. Этот маршрут уменьшит стоимость и время транспортировки товаров из Индии в государства Европы и Азии.

Четвертое: наши страны должны активнее продвигать сотрудничество на региональном уровне. И Россия, и Индия — очень большие государства и имеют развитую федеральную структуру. Следует способствовать развитию сотрудничества между региональными правительствами и региональными компаниями в обоих государствах.

И еще одно — очень важно помогать взаимодействию между предприятиями малого и среднего предпринимательства. Сегодняшний уровень контактов между этими видами бизнеса очевидно недостаточен. CII работает в тесном сотрудничестве с секторами МСП в Индии и России, чтобы продвинуть эту пока не использованную область сотрудничества.

— Насколько важно развивать контакты представителей МСП двух стран?

— Это необходимо, чтобы добиться поставленной правительствами двух государств цели — увеличить двустороннюю торговлю до $30 млрд. Малое и среднее предпринимательство пока почти не задействованы в этом процессе. Один из основных путей — Россия и Индия должны способствовать активизации контактов между предприятиями малого и среднего бизнеса в российских регионах и в индийских штатах.

В прошлом году уже наметились позитивные тенденции, делегации штатов Махараштра, Андхра-Прадеш, Мадхья-Прадеш, Керала и Раджастхан приняли участие в ряде экономических форумов в России, в ответ делегации 50 компаний и ряда регионов РФ посетили в Индию в 2016–2017 годах. Заключен целый ряд меморандумов о взаимопонимании, надеюсь, в ближайшие годы такое сотрудничество принесет практические плоды. Мы также прилагаем усилия, чтобы представители МСП двух стран принимали участие в работе Российско-индийского бизнес-диалога.

— Известны ли вам какие-либо совместные российско-индийские проекты в сфере малого и среднего предпринимательства?

— Пока сотрудничество в области МСП, как я уже сказал, серьезно отстает. Но интерес к развитию сотрудничества есть. Мы полагаем, что большие перспективы имеют такие отрасли, как образование, а также туризм, в том числе медицинский туризм.

Поток приезжих из России в Индию растет с каждым годом. Доступность медицинской помощи мирового класса привлекает сюда много русских, количество таких приезжих из России непрерывно росло в течение последних пяти лет.

Первоначально мы видели, что большинство ехало к нам за альтернативной медициной, например за аюрведой и т. п. Но теперь все больше едут за высокоспециализированной помощью.

Большие возможности для российских малых и средних предприятий имеет сотрудничество с индийскими фирмами в областях IT-технологии, кибербезопасности и других. Вообще список довольно большой.

— Есть ли в Индии государственная поддержка для иностранных малых и средних предпринимателей, которые работают в стране?

— Индия обладает благоприятной деловой средой для развития малых и средних компаний. В Индии действует Министерство микро-, малого и среднего бизнеса, которое способствует развитию такого предпринимательства. Правительство работает над защитой интересов этого предпринимательства.

Индийская экономика, как ожидается, войдет в число ведущих в мире и, вероятно, к 2025 году станет экономикой с объемом в $5 трлн. Правительство намерено придать серьезный импульс экономике, введя с июля 2017 года единый налог на товары и услуги. (Этот налог призван покончить с чехардой общегосударственных и местных, прямых и косвенных налогов, пошлин, сборов и впервые ввести единое налоговое законодательство, которое в настоящее время различается в разных штатах. Ожидается, что это позволит оптимизировать сложную налоговую систему, упростить перемещение товаров внутри страны и стимулировать экономический рост. — Прим. ТАСС).

Внедрение долгожданного единого налога превратит Индию в один из самых больших единых открытых рынков. Малый и средний бизнес получат благодаря этому серьезный толчок.

После того, как индийское налоговое законодательство будет приведено к единой форме, можно будет говорить о мерах по защите иностранного бизнеса.

— Большой популярностью в Индии некоторое время назад пользовалась схема микрокредитования Мухаммада Юнуса, нобелевского лауреата, основателя банка "Грамин" (Grameen Bank), однако потом появилось много критики этого механизма. Являетесь ли вы его сторонником или противником и почему?

— Модель микрофинансирования, предложенная банком Grameen, была за последние примерно десять лет серьезно модернизирована. CII полагает, что микрофинансирование — это действительно важный инструмент для поддержки предпринимательской деятельности небогатых людей. Такая форма кредитования удовлетворяет потенциальную необходимость в кредитах для самозанятого населения, которую не удовлетворяют ведущие банки из-за небольшой доходности.

CII постоянно сотрудничает с правительством и финансовыми учреждениями, чтобы создать прозрачную и эффективную структуру для микрокредитования. Появление соответствующих технологий и нормативной базы, установленной Резервным банком Индии, открывают новые возможности для такой формы кредитования. Небанковские кредитные корпорации (Non-Banking Financial Corporations, NBFC) имеют очень важное значение для продолжающегося экономического роста Индии, который способствует решению социальных проблем.

Такие корпорации часто играют решающую роль в предоставлении инновационных финансовых услуг микро-, малому и среднему видам предпринимательства и лучше всего подходят для обеспечения их запросов. Отмечу, что сектор небанковского кредитования имеет важное значение для экономики страны.

— Какие есть альтернативы для людей без начального капитала начать свой бизнес в Индии?

— Кредитование малого бизнеса, в том числе микрокредитование, получило в Индии большое развитие и представлено главным образом двумя моделями.

Это модель "взаимопомощи" — Self-help group Bank Linkage (SHG-Bank Linkage), которую поддерживает Министерство по развитию сельских территорий (Ministry of Rural Development). Система активно развивается с конца 1990-х при участии Национального банка сельского хозяйства и развития сельских территорий (National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD). (Группы взаимопомощи организуются в рамках сельских общин и состоят из 10–30 мужчин или женщин — они в соответствии с традицией разделены по половому признаку. Участники делают небольшие вклады и, накопив необходимую сумму, предоставляют ссуды на различные цели, такие группы тесно связаны со структурами микрокредитования. — Прим. ТАСС).

"Взаимопомощь", действующая с участием небанковских кредитных корпораций, в настоящее время активно работает в 28 из 29 штатов Индии.

Еще одна модель — это институты микрофинансирования (Micro-Finance Institution, MFI), которые работают по системе, напоминающей модель банка Grameen.

Кроме того, в Индии действует программа National Rural/Urban Livelihood Mission, по которой небогатым людям предоставляется беспроцентная ссуда на конкретные цели. Такая система имеет значительный успех в штатах Андхра-Прадеш, Керала, Тамилнад и Бихар и действует при поддержке Всемирного банка.

— Возвращаясь к индийско-российскому сотрудничеству в сфере МСП, какая продукция российских компаний, в том числе малого и среднего бизнеса, может быть востребована в Индии? Вы сказали, что список может быть большой…

— Индия действительно предлагает большие возможности. Я бы посоветовал российским компаниям обратить внимание на такие виды предпринимательства, как туризм, IT, энергетика, металлургия, транспортное оборудование, добыча и обработка полезных ископаемых, очистка воды, утилизация отходов, производство продукции деревообрабатывающей промышленности, сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания. Кроме того, это химическая продукция, в том числе удобрения, и нефтегазовое оборудование, которые очень востребованы на индийском рынке. Каждый российский предприниматель, в том числе и представители малого и среднего бизнеса, может найти в этом списке что-то подходящее для себя.

Беседовал Евгений Пахомов