Экс-премьер Киргизии — о развитии страны, политических планах и отношениях с Россией

Омурбек Бабанов © Александр Астафьев/ТАСС

Осенью нынешнего года в Киргизии состоятся выборы президента республики. Бывший премьер-министр и лидер парламентской фракции "Республика — Ата-Журт" ("Республика — Отчизна") Омурбек Бабанов, которому 20 мая исполняется 47 лет, по мнению местных экспертов, сейчас является одним из фаворитов предвыборной гонки. В интервью ТАСС он рассказал о своем видении развития страны, взаимодействии с Россией, политических планах и отношениях с конкурентами.

— Омурбек Токтогулович, недавно вы заявили о намерении баллотироваться на пост главы государства. Официально предвыборная кампания будет объявлена в ближайшее время, но, судя по многочисленным рейтингам в местных СМИ, сейчас вы явно опережаете всех конкурентов. Насколько, на ваш взгляд, эти рейтинги близки к реальной картине и кого вы считаете своими главными соперниками на предстоящих выборах?

— Неважно, кто будет участвовать, главное, чтобы народ не разочаровался в своем выборе. Когда один человек разочарован — это плохо, когда весь народ — это уже трагедия.

Знаете, сегодня мы иногда забываем, что институт президентства — это не высшая форма власти. Власть в нашей стране принадлежит исключительно народу, а президент — лицо, которое обязано сделать все, чтобы народу жилось лучше, поэтому он обязан служить с полной самоотдачей. Кыргызстан пережил два серьезных события в своей жизни (революции 2005 и 2010 годов), демократия и свободолюбие у нас в крови. Так что каждый, кто претендует на этот высший пост, обязан осознать весь объем обязательств перед соотечественниками.

Демократия и свободолюбие у нас в крови

А рейтинг, как и выборы, прежде всего — волеизъявление народа, доверие народа. Думаю, что cтоль высокий рейтинг объясняется моей политической позицией, а также позицией нашей политической партии "Республика". Мы стремимся выполнять данные нами обещания. В этом, считаю, наша главная отличительная черта. Конечно, у победы много отцов, и частенько наши результаты присваивают себе оппоненты, которые еще вчера критиковали нас именно по этим позициям. Но тем не менее важен результат.

Мы рады, что именно наши реформы очень востребованы и полезны для простых людей. Вот, к примеру, мы говорили о ставках 7% по кредитам для сельхозпроизводителей. Мы четко знали, где эти деньги можно взять, и знали, что для фермеров это оптимальная ставка, которая обеспечит хорошую возвратность. Правительство долго не хотело поддерживать нас, полагаю, у некоторых персон были ревностные настроения по этому поводу. А что в результате — выдают кредиты под 6%. Главное, чтобы было "ниже, чем Бабанов предлагал". Хотя лично я рад, что мы являемся таким мотиватором. При этом ранее различные эксперты с пеной у рта доказывали невозможность предоставления таких кредитов ниже 10%. Поэтому, как говорится, дал слово — держись. Видимо, этими факторами и обусловлен нынешний рейтинг.

— А что вы скажете про будущих соперников по президентской гонке?

— Что касается конкурентов, то я с уважением отношусь ко всем игрокам политического процесса в нашей стране. Кто выйдет на финишную прямую — покажет время.

— Некоторые ваши политические противники утверждают, что у Бабанова плохие отношения с российскими политиками и поэтому за него не надо голосовать. Поскольку его президентство якобы может негативно отразиться на участии Киргизии в Евразийском экономическом союзе, ОДКБ, СНГ, ШОС и так далее. Насколько они правы?

— Как однажды сказал президент России Владимир Путин: "Просто болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь!" А если серьезно, то у нас с Россией один отец — Советский Союз и одна мать — общий континент. О чем тут вообще можно говорить? Конечно, многим хочется видеть только то, что их извращенный ум представляет.

Смешно до нелепости получается, когда в Кыргызстане те же самые политики меня потом обвиняют в лоббировании интересов российских компаний. Знаете, если попросить обычных горожан представить ассоциативный ряд к фамилии Бабанов, то вам ответят: "Бабанов — "Газпром" — российские бизнесмены — цемзавод в России". А эти ребята, которые намеренно распускают такие слухи, просто ждут, что получится эффект Стрейзанд. Но все это инсинуации, которые недостойны никакого внимания.

— А как вы на самом деле относитесь к идее расширения интеграции в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС и так далее?

— Относительно ОДКБ, ШОС и регионального сотрудничества... Моя позиция однозначная, все интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС должны выйти на новый уровень взаимодействия. Думаю, именно Кыргызстан станет полезным и эффективным партнером. Может, мы географически расположены и не рядом с морем, но зато мы находимся между двумя мировыми рыночными "океанами" — Россией и Китаем. Можно сказать, что ориентированный на развитие торговых отношений Кыргызстан является "сухим портом" Великого шелкового пути.

Все интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС должны выйти на новый уровень взаимодействия

Тем более что наш век высоких технологий вообще стирает всякие границы. Недавно Владимир Владимирович Путин говорил о цифровой экономике. Я считаю, что именно цифровая экономика вместе с моделью блокчейн способна вывести на высшую реинтегративную ступень экономическое доверие между партнерскими странами. Например, сегодня капитализация электронной платежной системы PayPal составляет $46,7 млрд (средняя за последние два года), что в два раза выше капитализации Deutsche Bank. Капитализация сайта Alibaba составляет $303,5 млрд — это около четырех годовых оборотов крупнейшего мирового морского порта Циндао и в 45 раз больше ВВП Кыргызстана.

Теперь опять о России, россиянах и русских. Хорошо известный факт, что из всех стран Центральной Азии именно граждане Кыргызстана лучше всех соседей говорят по-русски. У большинства кыргызстанцев в телевизоре вторым номером считается российский Первый канал, который все до сих пор здесь называют ОРТ. Точно не помню, говорил ли кто-либо об этом ранее или мы стали первыми, но хочу открыто заявить как парламентарий: мы сожалеем о выезде многих русских кыргызстанцев на историческую родину! Наоборот, сейчас мы открыты, поэтому приезжайте назад, переезжайте на постоянное место жительства, здесь вам всегда рады.

— Некоторые местные политики упрекают власти в слишком тесной экономической интеграции республики с Россией и уверяют, что это вредит развитию страны. Они правы или нет?

— Давайте оперировать только цифрами и фактами без никому не нужных сослагательных рассуждений. Сегодня наши соотечественники, трудовые мигранты, вносят существенный вклад не только в кыргызскую экономику, но и в российскую.

Если учесть, что среднестатистический кыргызстанец зарабатывает в трудовой миграции $600–700 в месяц, то при наличии 1 млн трудовых мигрантов, а именно такая цифра считается реальной, общая сумма заработанных ими денег составит около $6 млрд. Таким образом, общая ежегодная добавленная стоимость произведенных кыргызскими рабочими для экономики России товаров, работ и услуг составляет около $24 млрд. А это более 1,4 трлн рублей! Заметьте, мы всего лишь посмотрели на ситуацию с другого угла. И с такого ракурса трудовые мигранты являются существенной производственной единицей для российской экономики. И это показатель самой высокой интегрированности и взаимной пользы наших экономик, который мы обязаны сохранить и приумножить.

— Вы в Киргизии считаетесь достаточно известным и успешным бизнесменом, помогает ли это в политике или наоборот?

— Бизнес научил меня трем главным навыкам: мыслить структурно, быть эффективным и самое главное — уметь работать с людьми, с простыми людьми. Знаете, я долго думал о том, каково мое амплуа. По характеру я не бизнесмен, но и чиновником себя не могу назвать. Некоторые называют меня национальным инвестором, другие успешным политиком. Но лично я себя позиционирую как государственник новой формации с рыночным типом мышления.

Я во всем люблю порядок, видимо, из-за того, что я педант, меня раздражает беспорядок в госструктурах, неопрятность и неэффективность политического управления. Поэтому у меня простая и — уверен — адекватная достижимая цель: хочу, чтобы среда обитания наших людей была комфортной, безопасной и достойной. Так называемая социально-экономическая гармония общества с элементами рыночной экономики.

— Выборы такого уровня в республике всегда сопровождаются войной компроматов, готовы ли вы к возможным атакам в свой адрес и намерены ли соответствующим образом отвечать в таких случаях?

— СМИ не зря называют четвертой ветвью власти. Я же в продолжение данного тезиса хотел бы сказать, что СМИ в руках злодеев могут стать оружием массового поражения и зачастую страшнее ядерного. У меня есть цель, благая цель, я о ней говорил выше, если от нее отвлекаться, то можно просто не дойти. Кыргызы говорят: "Ак ийет бирок сынбайт" — "Правда гнется, но не ломается". Когда у человека есть правда, он спокоен. Так что буду идти с крейсерской скоростью наперекор акулам желтого пера и "СМИ-террористам". Если же серьезно, то все же в нашем обществе объективные СМИ преобладают.

— Предположим, выборы закончились и вы одержали победу. Что в первую очередь начнет делать новый глава киргизского государства?

— Наверное, это преждевременный вопрос, хотя, не буду скрывать, мы с командой единомышленников готовим обширную программу с детальными краткосрочными и среднесрочными планами мероприятий. По понятным причинам я сейчас не могу вам раскрыть всех ее деталей. Всему свое время, вы обязательно все узнаете.

Меня раздражает беспорядок в госструктурах, неопрятность и неэффективность политического управления

Что касается первостепенных задач любого нового главы государства — это прежде всего сохранение стабильности, недопущение социальных и политических конфликтов и потрясений. Но самое главное — президент является народным фарватером, определят весь курс развития страны. В 2013 году была принята Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызстана на 2013–2017 годы. Это верная практика и ее необходимо продолжить, возможно, в более усовершенствованном виде, исходя из сегодняшних реалий. Но дорожная карта развития страны просто необходима. Тем не менее самым важным вопросом будет являться не сама стратегия, а качество ее реализации и результаты. Вот тут работы будет много и здесь необходима всеобщая консолидация всех ветвей власти. Иначе мы просто не сможем развиваться, а красивых бумаг можно выпустить хоть тысячу. Уверен, что новый глава государства просто обязан поднять исполнительскую дисциплину чиновников на высокий производственный уровень. Ни для кого не секрет, что в Кыргызстане в некоторых регионах административные чиновники, начальники работают всего по полдня. После обеда они уже либо в кафе, либо на отдыхе. Здесь нужно действовать жестко и решительно.

— Лень чиновников — это единственная проблема системы госуправления в республике?

— Вообще краеугольным камнем строительства развитого государства является способность страны ловить волну мирового экономического рывка. Ловить кризис мы научились хорошо, теперь должны научиться учитывать все мировые тренды и тенденции, а исходя из них — принимать эффективные решения. Вот, к примеру, неизбежна прогрессия спроса на продовольственные товары в крупных странах мира в ближайшие десятилетия. За сто лет численность населения Земли увеличилась с 1,6 млрд до 7,5 млрд человек. Темп роста не уменьшается, поэтому потребление будет расти. А значит, сельское хозяйство — ключевой тренд, соответственно, в этой части нужно двигаться. В этой связи самым значимым с списке ценностей главы государства должен быть именно человеческий капитал, мы обязаны его ценить. Все реформы должны проводиться исключительно — я повторюсь, исключительно — в интересах народа. Жизнь нельзя усложнять бюрократическими и чиновничьими барьерами.

Безусловно, задач у нас предостаточно, коррупция и безработица. Все это можно решить правильной постановкой задачи и эффективным исполнением. При этом, на мой взгляд, самой ответственной и сложной задачей будущего главы государства будет недопущение проникновения религиозного экстремизма и террористического фундаментализма на территорию Кыргызстана. Конечно, в этой борьбе мы не одни. Но тем не менее эти раковые клетки мы должны истребить еще на начальном этапе. Категорически нельзя допустить опухоли, которая может поразить весь организм. Болезненно, но это должно быть безоговорочно, мы должны поставить жирную точку в этом вопросе.

— Готов ли морально лидер парламентской фракции "Республика — Ата-Журт", бывший премьер-министр, бывший первый вице-премьер и так далее Бабанов быть главой государства? Ведь в первую очередь, говоря высокопарным штампом, это серьезная ответственность за судьбу родины.

— Я иду на этот шаг с полным осознанием всей ответственности. Для меня важна всенародная поддержка, если ее не будет, то об этом не стоит даже задумываться.

Я очень хочу, чтобы флаг нашего государства также гордо развевался вместе со всеми успешными странами мира, а может, даже и выше

Многие спрашивают, в чем же моя мотивация, зачем мне это нужно? Вы знаете, после 40 лет я задумался: да, я заработал состояние, моя семья ни в чем не нуждается, все хорошо. Но, знаете, очень примерна в этом плане история смерти турецкого султана Сулеймана Великолепного. Умирая, он приказал, чтобы после смерти его тело до могилы несли лучшие лекари, руки его были открыты ладонями вверх, а окружение весь путь бросало золото и драгоценные камни. Когда его спросили, зачем это, он ответил, что это символично, ведь лучшие лекари не спасли его, все богатства остаются на этом свете, а раскрытые кверху ладони говорят о том, что он ушел с пустыми руками. В памяти людей и следующих поколений останутся только его деяния.

По жизни я аскет, мне многого не нужно, мой быт очень прост. Да, есть хобби — лошади, но я называю это этнической слабостью, в крови у нас это, кочевники ведь. Но тем не менее я хочу оставить свой след в истории своего народа, я очень хочу, чтобы флаг нашего государства также гордо развевался вместе со всеми успешными странами мира, а может, даже и выше. В вопросе развития страны и своего народа не может быть предела амбициям и планам. Вы увидите, что обязательно Кыргызстан заявит о себе на мировой арене. Вот, как сейчас модно говорить, мой жизненный "челендж", самый главный проект моей жизни.

— Новейшая история республики знает множество примеров объединения известных политиков в тандемы перед выборами. Возможен ли вариант создания подобного альянса с вашим участием и при каком раскладе?

— Мы всегда открыты к диалогу. Тем не менее у нас есть три условия для такого варианта развития событий: наша программа, только чистые выборы и самое главное — это кадровый принцип меритократии, которого мы придерживаемся: все только по профессиональным принципам, а не по политической или партийной принадлежности.

Беседовал Вадим Нешкумай​