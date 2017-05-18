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МИД РФ: пауза в переговорном процессе по Приднестровью явно затянулась

18 мая, 10:10 UTC+3
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Сергей Губарев

Сергей Губарев

© Личный архив Сергея Губарева

Накануне поездки в Кишинев и Тирасполь посол по особым поручениям МИД России, представитель РФ в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев дал интервью ТАСС, в котором выразил обеспокоенность по поводу явно затянувшейся паузы, возникшей на переговорах в формате "5+2".

— Что сейчас происходит в переговорном формате "5+2" и насколько это состояние дел, с вашей точки зрения, устраивает стороны?

— В переговорном процессе в формате "5+2" сейчас явно затянувшаяся пауза. Вспомним, что летом 2016 года усилиями России и германского председательства в ОБСЕ был преодолен двухлетний "застой" и возобновлены переговоры. Настаиваем на том, что переговорный процесс должен идти ритмично — в регламентирующих документах "Постоянного совещания по приднестровскому урегулированию" предусмотрено пять-шесть официальных встреч в год. К работе именно по такому графику и надо стремиться. Было бы неоправданно ждать конкретных результатов от каждой встречи, но встречаться, излагать позиции, обсуждать их — единственный способ этих результатов добиваться. Пусть эти шаги будут "малыми", но и они сейчас важны. Встречи лидеров Молдавии и Приднестровья, встречи политпредставителей сторон в формате "1+1", рабочих групп, конечно же, также полезны, но при понимании приоритетности международно признанной переговорной площадки.

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По моим представлениям, и молдавская, и приднестровская стороны такой подход разделяют и выступают за скорейший созыв официального заседания в формате "5+2".

Приходится слышать, что, мол, созыв встречи в формате "5+2" приведет лишь к скандальному осуждению проблематики совместных молдавско-украинских таможенных постов в пункте пропуска "Первомайский-Кучурган". Понятно, что без этой темы, видимо, не обойтись, однако у нас накопилась и масса других проблем, требующих пристального внимания. Давайте не будем уклоняться от их обсуждения.

— Недавно на сайте МИД России появилась информация о вашей предстоящей поездке в Кишинев и Тирасполь. Какова ее основная цель?

— Цель поездки — в очередной раз ознакомиться на месте с развитием ситуации, продумать и согласовать вопросы, которые могли бы быть вынесены в повестку дня официального заседания. Основу ее может составить анализ подвижек по тем проблемам, подходы к решению которых были согласованы в ходе встреч лидеров Молдавии и Приднестровья Игоря Додона и Вадима Красносельского в этом году. Представляется также важным понять, как можно минимизировать влияние новых раздражающих факторов в отношениях между берегами на процесс урегулирования.

— С начала года президент Молдавии уже трижды побывал в Москве. Его визиты сопряжены с переговорами по приднестровскому урегулированию?

— Естественно, как следует из пресс-конференции президентов России и Молдавии, эта тема обстоятельно обсуждалась в ходе переговоров. Главное, как отметил президент РФ Владимир Путин, в том, что Россия готова по-прежнему выступать посредником и гарантом соблюдения договоренностей, которые могут быть достигнуты между сторонами.

Беседовал Юрий Козлов

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