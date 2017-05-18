Глава итальянской партии "Лига Севера" о будущей борьбе за власть в стране

Маттео Сальвини © AP Photo/Antonio Calanni

Евродепутат, один из самых популярных итальянских молодых политиков (44 года) Маттео Сальвини только что был переизбран секретарем оппозиционной партии "Лига Севера", набрав на внутрипартийных выборах более 80% голосов. В эксклюзивном интервью ТАСС он рассказал о дальнейших планах и задачах партии, о будущей борьбе за власть в Италии и политических баталиях в Европе.

— Вы вновь утверждены секретарем "Лиги Севера", набрав на внутрипартийных выборах 80% голосов. Какова будет стратегия партии и какие основные задачи вы ставите на период этого нового мандата?

— Я благодарю сторонников партии, которые выбрали мою политическую линию. Продолжу отстаивать принципы и интересы "Лиги", и мы приложим все силы, чтобы бороться с нынешним правительством левых, которое ведет страну к краю пропасти, полностью подчинившись Брюсселю, лишающего Италию суверенитета, с правительством, которое не в состоянии остановить наплыв незаконных мигрантов, предложить реальные решения проблем, в частности с безработицей среди молодежи.

— Вы остались во главе "Лиги Севера", Маттео Ренци вновь возглавил Демократическую партию (также победив на праймериз — прим. корр.ТАСС). Получается, у вас все тот же противник? Или все-таки это будет партия на троих — еще и против "Движения "5 звезд"? Кто из двоих представляет большую опасность для "Лиги"?

— Ренци никогда и не выходил из правительства, поставив на свое место марионетку Джентилони. (После провала референдума 4 декабря 2016 года по вопросу о предложенной Ренци конституционной реформе премьер был вынужден подать в отставку, правительство, состав которого почти не претерпело изменений, возглавил министр иностранных дел Паоло Джентилони — прим ТАСС). Он же всегда оставался секретарем ДП и продолжает возглавлять партию, несмотря на большие проблемы и внутри партии, и в правительстве. Поскольку бывшего премьера Ренци поддерживает истеблишмент Брюсселя и он устраивает Германию, эта ситуация была вполне предсказуемой, никто и не думал о настоящих переменах. Партия на двоих, троих, четверых — неважно.

Мы в "Лиге Севера" готовы вести диалог с тем, кто не представляет ни это правительство, ни притворную оппозицию, которая говорит сначала одно, а потом делает все с точностью до наоборот. Есть возможности для альянсов, но при условии четких договоренностей, которые будут залогом долгой дружбы. С Ренци этого никогда не будет возможно, и в этом наше отличие от тех политических движений, которые ищут соглашения с ним. (Беппе) Грилло (основатель и лидер оппозиционного антисистемного "Движения "5 звезд" — прим. ТАСС) много кричит, но потом его представители демонстрируют полное отсутствие каких-либо мало-мальски ясных идей. Это синьоры представляют опасность не для "Лиги", а для Италии.

— Вы уже некоторое время назад объявили о готовности выдвигать свою кандидатуру в премьер-министры. Вы намерены участвовать в выборах в привычной коалиции с (партией Сильвио Берлускони) "Вперед, Италия"? Если отталкиваться от показателей рейтинга популярности, ваша партия, в отличие от прошлых лет, выступает сейчас в качестве старшего, а не младшего партнера.

— Я отдаю право решать партии, меня не пугает перспектива выдвижения ни в премьеры, ни на любой другой пост. Я готов выступить на первом плане на выборах, но только на основе четко очерченной программы правительства, которая бы отражала главные принципы "Лиги".

— Две крупнейшие и ведущие с экономической точки зрения области Италии — Венето и Ломбардия, во главе которых стоят видные представители "Лиги Севера", в октябре готовятся провести референдум по вопросу о статусе автономии. Как такая перспектива сочетается с амбициями "Лиги Севера" прийти к власти на национальном уровне, ведь Рим таким образом теряет большую часть налоговых отчислений в казну?

— Этот референдум о региональной автономии Венето и Ломбардии стал возможен в том числе потому, что "Лига Севера" превратилась в серьезную политическую силу как в Италии, так и за рубежом. Поддержку этому референдуму уже высказали и другие политические силы. Это — наш большой результат, и он никак не контрастирует с задачами "Лиги". Мы выступаем за то, чтобы граждане от севера до юга могли сами принимать решения по касающимся их вопросам и не страдать от навязанных им решений центрального правительства, полностью подчиненного указкам Брюсселя.

— Выборы во Франции не принесли победы Марин Ле Пен, вашей союзнице в Европе. Можно ли исход президентской гонки считать, как пишут сейчас СМИ, сигналом того, что движения так называемых евроскептиков теряют поддержку? Может ли это как-то негативным образом сказаться на позициях вашей партии?

— Все были против Марин Ле Пен — начиная с газет и телевидения до интеллектуалов, певцов и кинозвезд и, разумеется, вся глобальная финансовая элита. Весь истеблишмент, одним словом. И несмотря на это, ей все-таки удалось завоевать треть голосов избирателей. Я хочу посмотреть, как (Эмманюэль) Макрон остановит упадок Франции, начавшийся при его предшественнике (Франсуа) Олланде. Даже при всей поддержке сильных лобби и крупных международных финансовых институтов Макрон только усугубит ситуацию, это очевидно. Проиграно сражение, но будет выиграна война.

— Но и столь ожидаемый "эффект Трампа" в Европе тоже пока не проявил себя?

— Франция, как и Италия и другие европейские страны, — это не США. Мы должны думать о проблемах собственного континента. И даже если лично я рад, что Трамп занял Белый дом после катастрофического для всего мира президентства Барака Обамы, наша задача предложить политическую программу, альтернативную нынешнему ЕС, не подверженную влиянию и независимую от заокеанских партнеров.

Беседовала Вера Щербакова