Футболист Александр Чивадзе: баснословные зарплаты одним помогают, другим — наоборот

Александр Чивадзе © Архив семьи Александра Чивадзе

Александр Чивадзе — один из двух грузин, носивших капитанскую повязку в сборной Советского Союза по футболу. Обладатель Кубка кубков УЕФА 1981 года в составе тбилисского "Динамо", лучший футболист СССР 1980-го крайне редко дает интервью. Несмотря на занятость на посту советника Федерации футбола Грузии, он рассказал ТАСС о секретах былых побед, роли больших денег в спорте и любви болельщиков.

— Александр Габриэлович, в чем секрет блестящих выступлений тбилисского "Динамо" 70–80-х? Прошло много лет, но десятки миллионов людей помнят красивую, нешаблонную игру вашей команды.

— Мы продолжили традиции, заложенные игроками тбилисского "Динамо" в 40–60-х годах, теми, кто впервые стали чемпионами СССР в 1964 году. Это были замечательные мастера: Борис Пайчадзе и Автандил Гогоберидзе, Михаил Месхи и Слава Метревели, Муртаз Хурцилава и Кахи Асатиани и многие-многие другие. Наше поколение тоже оказалось не обделенным талантами — рядом со мной играли такие звезды, как Давид Кипиани и Рамаз Шенгелия, Владимир Гуцаев и Виталий Дараселия, Отар Габелия и Тенгиз Сулаквелидзе. К этому добавилась опытная и строгая рука главного тренера Нодара Ахалкаци.

Мы сами получали удовольствие от игры, и болельщикам передавалось это чувство

Плюс мы тогда буквально жили футболом, не думая о зарплатах и премиях, и чувствовали любовь десятков миллионов болельщиков, ведь у нас были преданные поклонники не только в Грузии, но и в России, на Украине, в республиках Прибалтики и Средней Азии. Тбилисский стадион "Динамо" в конце 1970-х — начале 1980-х по посещаемости официально занимал второе-третье места в Европе: в среднем на игру приходило 65–68 тысяч зрителей, а на важнейшие матчи чемпионата СССР и евротурниров — по 80–100 тысяч. Мы сами получали удовольствие от игры, и болельщикам передавалось это чувство. В то время чемпионат СССР был сильнейшим в Европе с точки зрения конкуренции, поэтому успешно выступать на нем было очень сложно и вдвойне почетно.

— Везде, где бы мне ни приходилось бывать, — в России, на Украине, странах Европы, — спрашивают о вас и просят передать вам приветы. Вы не устали от популярности?

— Конечно, раньше порой уставал от повышенного внимания к собственной персоне. Было время, когда из тех, кто приглашал меня к себе в гости, на застолье, день рождения, свадьбу, выстраивалась очередь, и в силу плотного графика тренировок и игр я зачастую вынужден был отказываться от этих приглашений. Но вы знаете, с годами начинаешь по-настоящему ценить такое внимание, человеческое тепло, которое дарят футболистам жители разных стран. Большое им за это спасибо.

— Вы много лет проработали тренером. В бытность Чивадзе наставником сборной Грузии команда дважды добивалась самих больших успехов в своей истории, заняв третьи места в отборочных группах чемпионата Европы — 1996 и чемпионата мира — 2002. Почему за все последующие годы сборной Грузии не удалось не только превзойти, но и повторить эти достижения?

— В моем распоряжении в сборной были отличные, очень яркие игроки: Георгий Кинкладзе, Темури Кецбая, Шота и Арчил Арвеладзе, Кахабер Цхададзе, Гиорги Шелия, Леван Кобиашвили, Кахабер Каладзе. Но нам немного не хватило опыта и везения. В последующие годы выступления сборной Грузии действительно не очень радовали поклонников, хотя бывали и отдельные блестящие матчи, в том числе прошлогодняя победа в Мадриде над сборной Испании.

Я верю в то, что настанет время новых успехов грузинского футбола

Причин неудач сборной много, они коренятся в 1990-х и начале 2000-х годов. Но я верю в то, что настанет время новых успехов грузинского футбола, особенно на уровне сборной. У нас растет хорошее молодое поколение, и при правильном отношении к делу оно сможет порадовать наших болельщиков.

— Вы 26 лет были вице-президентом Федерации футбола Грузии, сейчас являетесь советником ее главы Левана Кобиашвили и по роду деятельности следите за тенденциями развития спорта номер один. Многие сетуют, что футбол стал менее привлекательным, чем в былые времена. Вы согласны с этим мнением?

— Когда я был футболистом, многие специалисты и болельщики тоже сокрушались, что раньше, в 60-е, футбол был более романтичным и красивым. Сейчас так говорят, сравнивая современный футбол и футбол конца ХХ века. С тех пор игра очень сильно коммерциализировалась, и у этой коммерциализации есть как позитивные, так и негативные стороны.

Футбол стал более прагматичным и менее эстетически привлекательным, чем в ХХ веке

Когда узнаешь о зарплатах и премиальных сегодняшних звезд, становится страшно: думаешь, как они спят, получая такие огромные суммы, и как умудряются беречь свои ноги (смеется)? Эти баснословные зарплаты и премиальные одним помогают играть, а другим — наоборот, мешают. Но в целом согласен, футбол стал более прагматичным и менее эстетически привлекательным, чем в ХХ веке.

— Вы продолжаете играть в матчах ветеранов, общаетесь со своими товарищами по сборной СССР?

— Раньше много играл, сейчас только ввожу мяч в игру с центра поля, а затем руковожу командами со скамейки запасных. Со своими бывшими партнерами по сборной и соперниками по первенству Союза вижусь часто — и в Тбилиси, и в Москве, и в Киеве, и в Баку. Особенно крепкая дружба меня связывает с москвичами Валерием Газзаевым, Ренатом Дасаевым, Юрием Гавриловым, Вагизом Хидиятуллиным, ереванцем Хореном Оганесяном, бакинцем Искендером Джавадовым, киевлянами Олегом Блохиным, Владимиром Бессоновым, Игорем Белановым, Анатолием Демьяненко, Леонидом Буряком. Всем им сердечный привет из Тбилиси и миллион удач.

— 24 мая в Стокгольме состоится финал Лиги Европы, а 3 июня в Кардиффе пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА. Кому отдаете предпочтение в этих матчах, за кого будете болеть?

— Я просто буду наслаждаться игрой великолепных команд. Не люблю делать прогнозы — это опасное дело.

— В прошлом году вы были удостоены звания "Почетный гражданин Тбилиси". Столичный мэр Давид Нармания лично вручил вам удостоверение и символические ключи от города. Вы почувствовали себя хозяином Тбилиси?

— Я и раньше считал себя хозяином Тбилиси, а сейчас — тем более! А если серьезно, носить звание почетного гражданина столицы — большая честь, Тбилиси для меня много значит.

— Ваши ближайшие планы, помимо просмотра финалов еврокубков?

— Надеюсь, что в этом и будущем году в Москве, Киеве, Ереване, Баку и, возможно, Лондоне будет показан посвященный мне документальный фильм "Профессор футбола", который снял замечательный кинорежиссер Гоги Торадзе. Кроме русского фильм переведен на английский язык, ведь именно в Лондоне в марте 1981-го после победы тбилисского "Динамо" над "Вест Хэм Юнайтед" со счетом 4:1 я впервые удостоился от журналистов этого эпитета. Тогда мне как-то было неудобно — стать профессором без защиты диссертации (смеется). Но теперь это звание мне нравится, и я все чаще думаю, когда же наконец стану академиком.

Беседовал Тенгиз Пачкория