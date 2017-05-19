Губернатор итальянской Апулии: жителей области и российский народ связывают глубокая дружба и чувство братства

Микеле Эмильяно © REUTERS/Alessandro Bianchi

Губернатор итальянской области Апулии Микеле Эмильяно возглавит делегацию, которая 21 мая привезет в Россию частицу мощей святого Николая, более девяти столетий хранящихся в Бари, административном центре области на Адриатическом побережье.

Накануне поездки в эксклюзивном интервью ТАСС Эмильяно рассказал о давних тесных отношениях, связывающих его землю с Россией, и перспективах развития этой многовековой дружбы.

— Впервые мощи святого Николая покидают крипту базилики в Бари с момента ее сооружения в XI веке и отправляются в Россию. В эти дни в Бари, как уже было на протяжении последних десяти лет, проходит фестиваль российского искусства. Апулию и Россию связывают особые отношения, в том числе благодаря общему святому — святителю Николаю. Как вы оцениваете нынешний уровень этих отношений и какие перспективы их дальнейшего развития?

— Действительно, российский народ и жителей Апулии связывают глубокая дружба и чувство братства во имя святого Николая.

В Бари ежегодно приезжают тысячи паломников, и мы проводим множество совместных мероприятий, как культурных, так и религиозных, которые нас объединяют. Отношения между Россией и Апулией имеют давние прочные корни и закреплены целым рядом соглашений о побратимстве с разными российскими городами. И эти связи, надеюсь, будут развиваться и в дальнейшем, открывая новые возможности для обменов, инвестиций и еще большего знакомства наших народов.

— Россия и Европа переживают непростой момент в отношениях, и это не могло не отразиться на отношениях России и Италии. Насколько негативно сказались санкции на экономике вашего региона? И удалось ли вам как-то преодолеть связанные с ними сложности?

— Разумеется, в Апулии, как и во всей Италии, мы пострадали от этой ситуации. Особенно санкции ударили по компаниям малого и среднего бизнеса, которые понесли большие потери. Я неоднократно публично говорил о бессмысленности этой ситуации.

— Вы знаете, что русские называли Бари на свой манер — Барград, чуть более 100 лет назад на благотворительные пожертвования, в том числе императорской семьи, были построены православная Никольская церковь и подворье. Вы были мэром Бари, когда комплекс, находившийся в распоряжении муниципалитета, передали Московскому патриархату. Расскажите об этой истории, нет сожалений о таком большом и щедром "подарке"?

— Об этом событии сохранились лишь самые хорошие воспоминания. Тогда наш город оказался в центре важного события международного масштаба — состоялось подписание между итальянским и российским государствами, а также Московским патриархатом, в котором нашли отражение чувство дружбы и дух сотрудничества между нашими народами. Я прекрасно помню встречу на высшем уровне с участием премьер-министра Романо Проди (2007 год) и президента РФ Владимира Путина, в ходе которой было подписано соглашение о возвращении православного подворья Бари Московскому патриархату. Это стало настоящим народным праздником, незабываемым событием.

— И несмотря на все эти связи, ваша область, богатая историей и культурой, природными красотами, славящаяся великолепными побережьями, пока еще не очень широко известна россиянам. Что бы вы рассказали об Апулии, что-то такое, что бы могло вызвать желание у российских туристов приехать?

— Я приглашаю всех россиян приехать к нам и открыть для себя новый мир, в любой период года. Апулия может предложить туристам огромные возможности: красивейшие пейзажи, великолепные памятники архитектуры, уникальные города (как Альберобелло), народные традиции, которые мы пронесли сквозь века. В том числе неповторимые кулинарные традиции. Неслучайно National Geographic (журнал Национального географического общества США) назвал Апулию самым красивым регионом мира, где туризм выходит далеко за привычные рамки.

— А правда, что Апулия — родина архангела Михаила?

— Легенда гласит, что архангел Михаил явился святому Лоренцо Майорано, епископу Сипонто, 8 мая 490 года и указал ему на грот над Гаргано, который должен был быть посвящен христианскому культу.

Легенда гласит, что архангел Михаил явился святому Лоренцо Майорано, епископу Сипонто, 8 мая 490 года и указал ему на грот над Гаргано, который должен был быть посвящен христианскому культу. Именно в этом месте, на горе Монте Сант-Анджело, появилось святилище святого архангела Михаила, сейчас входящее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Именно в этом месте, на горе Монте Сант-Анджело, появилось святилище святого архангела Михаила, сейчас входящее в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это святилище в Средневековье было местом массового паломничества. Чтобы попасть в святилище, верующие проходили так называемый путь очищения по дороге франков (паломнический путь в средневековой Европе, проходящий по всей Италии. — Прим. ТАСС). И сегодня сюда прибывают многие верующие, в том числе из России.

— О южных частях Италии сложился стереотип как о менее развитой с экономической точки зрения территории, где люди менее целеустремленные и не очень надежные. Апулию же, напротив, называют "Миланом юга". Что вы считаете главным преимуществом области и какие возможности индустриального сотрудничества могут быть предложены инвесторам, в том числе российским?

— Секрет успеха Апулии заключается в том, что мы ставим на экономическое развитие с привлечением инноваций, но при сохранении окружающей среды и уважении интересов населения. И в этом сочетании экономического роста, инвестиций и поддержания качества жизни наша сила. Ведущие сектора нашей экономики — сельское хозяйство, туризм, аэрокосмическая отрасль, биомедицина. И возможности для сотрудничества с РФ в этих областях очень обширны.

— Россия исключена из крупного энергетического проекта Трансадриатического газопровода (TAP). Для Италии его строительство в некоторой степени заменило "Южный поток", от которого пришлось отказаться. Вокруг сооружения TAP множество протестов. В чем вы видите преимущества этого объекта энергетической инфраструктуры, который должен войти в строй в 2019 году, и какие недостатки, в том числе для экологии?

— На территории Апулии расположены два крупнейших в Европе предприятия, работающих на угле, а значит, загрязняющих атмосферу. На одном производится сталь, на другом — электроэнергия. Мы стремимся к тому, чтобы отказаться от использования угля в промышленности и перейти на газоснабжение этих предприятий. И с этой точки зрения поступление газа в Апулию может помочь закрыть эру угля на нашей территории.

Но одновременно мы очень внимательно подходим к выбору места для строительства газовой инфраструктуры, стремясь к тому, чтобы воздействие на окружающую среду было минимальным. И, к счастью, решения есть. Мы выступили с разумными предложениями, но, к сожалению, правительство к ним не прислушалось, и это породило масштабную волну народных протестов.

Но этот проект никак не ограничивает возможности для поставок российского газа по тому же трубопроводу.

— Италия стоит на пороге новых выборов. Вы считаете, что они будут объявлены досрочно после того, как (экс-премьер) Маттео Ренци вновь стал секретарем правящей Демократической партии? (Эмильяно был его соперником на недавно прошедших внутрипартийных выборах. — Прим. ТАСС). Каким вы видите политическое будущее и стоит ли опасаться прихода к власти Движения 5 звезд? Считаете ли вы, что есть реальный риск того, что Италия может выйти из еврозоны, или, возможно, это принесло бы только пользу стране?

— Ренци публично высказал свою поддержку правительству Паоло Джентилони и заявил, что не хочет проведения досрочных выборов. Посмотрим, будут ли эти слова соответствовать фактам.

Не надо забывать, что сначала необходимо принять новое избирательное законодательство, обсуждение которого может сильно изменить политический ландшафт.

Рейтинги Движения 5 звезд растут, согласно результатам всех опросов, и, полагаю, это найдет отражение в итогах муниципальных выборов в июне. Риска же выхода Италии из еврозоны я не вижу, для Италии это стало бы катастрофой.

Беседовала Вера Щербакова