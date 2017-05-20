Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранности мощей Николая Угодника

Протоиерей, настоятель Патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в Бари Андрей Бойцов, Бари, 19 мая © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Православные россияне ждут прибытия части мощей святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари в Россию. Историческое событие - впервые за 930 лет - состоится 21 мая. Несмотря на то, что в некоторых храмах России хранятся частицы мощей святого, который считается покровителем сирот, путешественников и невинно осужденных, в Русской православной церкви придают особое значение принесению части мощей из Бари. Впервые в Россию доставляется значительная часть, в подлинности которой нет сомнений. О том, как жители Бари и провинции Апулия, покровителем которой является святитель Николай, решились поделиться с россиянами, какие чудеса связывают с именем святого и как происходил процесс отделения мощей в древней раке в базилике, в интервью ТАСС рассказал настоятель Патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в городе Бари, протоиерей Андрей Бойцов.

- Отец Андрей, свидетелями какого события являемся в городе Бари сегодня?

- Мы находимся в преддверии действительно исторического, эпохального события, конечно, в большей мере, для верующих Русской православной церкви, потому что впервые в Россию приносятся мощи святителя Николая Чудотворца именно из города Бари, где, как мы знаем, мощи покоятся с момента перенесения их из города Миры Ликийские (сейчас город Демре, Турция) в 1087 году.

Инфографика Мощи Николая Чудотворца в Москве С 22 мая по 12 июля мощи Николая Чудотворца будут выставлены в храме Христа Спасителя. А с 13 июля по 28 июля святыню перевезут в Санкт-Петербург

И так как это событие было фактически похищением мощей, то в Бари и сложилась традиция такого ревностного отношения, когда жители Бари категорически избегать всех просьб о том, чтобы поделиться мощами, чтобы временно куда-то их доставить. Они даже специально предусмотрели под престолом, под которым покоятся мощи, очень массивную мраморную плиту, чтобы не так-то просто было их достать. Единственный раз, когда мощи доставались из-под престола - 1952-1953 года. Во время фундаментальной реставрации мощи достали и они более двух лет были вне своего обычного места. Тогда был проведен эксперимент: часть мощей запаяли в герметичный колбу, чтобы проверить факт мироточения. И внутри этой колбы также образовалось святое миро.

- То есть, жители отдают нам очень дорогую для них реликвии?

- Подчеркну, что священнослужители, которые заботятся о Базилике, сначала это были бенедиктианцы, а с 1950-х годов это монахи Доминиканского ордена, ни разу ни отдавали частицу мощей. Максимум, чем они могли поделиться - чистым неразбавленным миро от мощей святителя Николая Чудотворца. В особых случаях они благословляли в дар частичку ковчега, в котором бариийские моряки в 11 веке сюда принесли мощи. Мы с вами являемся свидетелями уникального исторического события, когда именно мощи, значительная часть, будут впервые доставлены в Россию из Бари.

- Как и когда состоялось извлечение части мощей?

- В ходе встречи в Гаване на Кубе в феврале 2016 года Святейший патриах Кирилл просил об этом Папу Франциска.

После положительного ответа папы Римского, архиепископом города Бари монсеньором Франциско Каккуччи была организована комиссия, и было принято решение привлечь для извлечения мощей

из раки профессоров медицинского факультета Барийского университета, потому что, как я уже сказал, мощи находятся под спудом - очень массивной мраморной плитой. В этой плите устроено отверстие диаметром 5 сантиметров, что было сделано ещё в средние века, чтобы через него на праздник принесения мощей святителя Николая Чудотворца (по григорианскому календарю - 9 мая) была возможность доставать миро. Раньше в это отверстие погружалась трость с нанизанной губкой, а потом миро, которое впитывала губка, отжималось в сосуд.

Но уже с 1980-х годов был устроен специальный насос, которым откачивают миро. В общем, медики столкнулись со сложной задачей: не повредив мощи, аккуратно извлечь их через это отверстие очень маленького диаметра. Это профессионалы, в том числе криминалисты.

В беседе со мной они говорили, что видели останки людей эпохи палеолита, а также участвовали в освидетельствовании мощей многих католических святых, живших в средние века и просто имели дело с останками недавно почивших людей. Но так как святитель Николай почил примерно в 368 году, во второй половине 4-го века, и после его смерти прошло более 1600 лет, они очень опасались, что их можно повредить, потому что в гробнице очень влажная среда и кости хрупкие.

- Как удалось провести изъятие и в каком состоянии мощи?

- Мощи были подняты посредством медицинской аппаратуры, приборов, которыми делают операции через маленькие разрезы. У них на конце есть камера, чтобы смотреть и диод, чтобы освещать пространство. И вот такое медицинское “плечо” было опущены, и сразу же мощи были освидетельствованы. Медики остановили свой выбор на левом девятом ребре. Символично, что это именно та часть мощей, которая находилась рядом с сердцем, а сердце - это средоточие духовной жизни каждого человека и, конечно же, подвижников Христовых. На профессоров произвело очень большое впечатление состояние мощей, потому что они сказали, что максимум 100 лет они бы дали, а никак не 1600-1700 лет. То есть, для них это тоже чудо, превышение неких ествественно-физических параметров.

- Люди часто обращаются к святому с просьбами. Известны ли вам случаи чудесного исцеления от болезней?

- Да, часто сами верующие рассказывают о таких случаях.

На профессоров произвело очень большое впечатление состояние мощей, потому что они сказали, что максимум 100 лет они бы дали, а никак не 1600-1700 лет

Русская община в Бари не очень велика, всего около 60 человек, но город посещает множество паломников из России. Мне запомнилась одна женщина, исцелившаяся от слепоты, медики не оставляли ей никакого шанса на исцеление. Так или иначе, после молитвы и паломничества сюда, в Бари, она обрела зрение. Сюда приезжают много пар, страдающих бесплодием. Отрадно, когда через год они уже приезжают сюда с младенцем. Часто приезжают молиться об избавлении от несправедливости в судебных решениях. Мы стараемся вести определенный дневник, который, быть может, будет опубликован.

- Действительно ли 9 мая город становится русским из-за числа паломников?

- В большей степени 22 мая, в день памяти перенесения мощей, которое католики по своему календарю празднуют раньше, 9 мая. И наши паломники приезжают раньше сейчас, на этот григорианский праздник, чтобы посмотреть как миро собирают. А так, русским Бари становится как раз сейчас, 21-22 мая. До кризиса 2008 года и до 10 тыс с приезжали. В последнее время, это в районе 4-5 тысяч человек на праздник.



Беседовала Екатерина Ефимова